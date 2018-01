Confira três restaurantes com novidades no cardápio

Anéis de lula (Foto: Geison Zelinschi)

Os anéis de lula com molho teriyaki e pimenta biquinho (R$ 40; foto) e as trouxinhas de camarão (R$ 40) estão entre as novidades do menu no Dô Culinária Japonesa. R. Padre Carvalho, 224, Pinheiros, 3816-3958. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 13h/16h e 19h/0h; fecha dom.).

Teishoku do Junji (Foto: Akira Otani)

O novo ‘Teishoku Gaiji’ (R$ 83; foto), do Junji Sakamoto, traz tataki de salmão, atum selado com gergelim, sushis, salada com shimeji e missoshiro. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3813-0820. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

Soffiotti de emental e presunto (Foto: Tadeu Brunelli)

O soffiotti recheado com emental, presunto e manjericão (R$ 81; foto) serve até três pessoas e é uma das sugestões do Italy para dividir à mesa. Outro prato farto é o agnolotti recheado de vitela ao molho de três queijos (R$ 79). R. Oscar Freire, 450, Jd. Paulista, 3168-0833. 12h/15h30 e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h e 19h/22h).