Confira três novos empórios da cidade

Mais de 600 produtos ocupam o novo Empório Santo Expedito. Nele, potes exibem amêndoa defumada (R$ 7,89, 100g), lentilha síria (R$ 11,20, o quilo) e quinoa orgânica (R$ 4,80, 100g). Há ainda lombo de bacalhau (R$ 66, o quilo) e vinhos.

R. Vieira de Morais, 1.344, Campo Belo, 4304-2044. 9h/18h (sáb., até 14h; fecha dom.).

+ Distribuidora de produtos da Amazônia, a Combu vende ingredientes indispensáveis na cozinha paraense, como tucupi líquido (R$ 21, 1 litro) e jambu (R$ 42, o quilo). Tem ainda sorvetes de bacuri e de tapioca (R$ 39,20, o litro).

R. Gama Lobo, 2.319, Alto do Ipiranga, 2307-6100. 8h/17h (fecha sáb. e dom.).

+ No Instituto Chão, tudo é vendido pelo preço do produtor. Para ajudar o projeto, o cliente doa quanto quiser. Há frutas e legumes orgânicos, e opções como pasta de amendoim com açúcar de coco (R$ 20).

R. Harmonia, 123, V. Madalena, 3530-0907. 10h/20 (fecha de dom. a 3ª).