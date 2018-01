Confira três estreias de teatro e dança para este fim de semana

+ Do premiado autor inglês Peter Quilter, a comédia 4.000 Dias ou Abra Seus Olhos (foto) aborda relações familiares e afetivas. A montagem brasileira traz Cláudia Mello no elenco. 90 min. 12 anos. Teatro Alfa (204 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia hoje (29). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 27/3.

+ Inédito no Brasil, Eu Tenho Tudo, texto do argelino Thierry Illouzé, merece montagem com Pedro Vieira e direção de Cácia Goulart. Na obra, um homem cheio de ódio se revolta contra um inimigo invisível. 75 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico (30 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. Estreia hoje (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 19 h. R$ 20. Até 10/4.

+ A Companhia de Danças de Diadema estreia por+vir. O espetáculo, que comemora os 20 anos do grupo, foi concebido por vários coreógrafos que fizeram parte de sua história, como Henrique Rodovalho e Luís Arrieta. 70 min. Livre. Sesc Santana (337 lug.) Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (30), 21h; dom.(31), 18h. R$ 6/R$ 20.