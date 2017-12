Confira: sorveterias criam sabores para a Páscoa e outras dicas de Quitutes

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A Davvero faz uma linha de sorvetes com chocolate, como o amargo com doce de leite e castanhas (R$ 13; foto). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552.

Foto: divulgação

Na Dolci Magie, a vitrine exibe o gelato de chocolate ao leite com pedaços de colomba pascal (R$ 13; foto). R. João Cachoeira, 289, V. N. Conceição, 4371-6244.

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Café Girondino

Localizada no triângulo urbano mais clássico da cidade, entre a Sé e os largos de São Bento e São Francisco, a casa presta uma homenagem à memória paulistana, no ambiente e no nome dos pratos. A salada ‘Porto Geral’ leva peito de peru, queijo branco, abacaxi e folhas verdes (R$ 34,50). A casa serve massas recheadas da rotisseria Mesa III, com preços que variam entre R$ 52,40 a R$ 54,50. R. Boa Vista, 365, Centro, 3229-4574. 7h30/22h (6ª, até 23h; sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/17h). Cc.: todos. Cd. todos. www.cafegirondino.com.br

Chás

Bistrô Ó-Chá

Com um ambiente encantador, a casa serve mais de 70 tipos de chá em bules (a partir de R$ 9,50), como o ‘Poção Mágica’, que mistura chá verde, gengibre, limão e pimenta preta. Para acompanhar, o menu traz o clássico sanduíche ‘Croque Monsieur’ (R$ 24) e os ‘Scones’ servidos com geleia, manteiga e nata batida (R$ 14). Nesta 6ª (25) e sábado (26), serve o brunch ‘Menu Sem Pressa’ (R$ 86, para dois). R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001. 11h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Fecha dom. (27). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Cau Chocolates

Na casa, o chocolate belga resulta em bombons finos. Para a Páscoa, também prepara a caixa de pão de mel (R$ 55, 200g) e a ‘Caixa Telha’, com lâminas de chocolate ao leite e amargo (R$ 66, 200g). R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820. 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.cauchocolates.com.br

Confeitaria Dama

No centro da loja, a vitrine exibe as delicadas tarteletes de frutas (R$ 12), éclairs (R$ 8) e bolos, como o ‘Bolo Carolina’ (R$ 12,50, a fatia), de brigadeiro com pastilhas de chocolate belga, coberto com carolinas de doce de leite. Mas não saia de lá sem provar o delicado mil-folhas (R$ 12). Para presentear neste domingo (27), a doceria tem pirulitos de chocolate, por R$ 7,50, cada. R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 10h30/19h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.confeitariadama.com.br

Vila Chocolat

Ideal para matar a vontade de um docinho a qualquer hora do dia. Prepara de bolos caseiros e sorvetes a uma ótima linha de chocolate, que inclui bombons, trufas, barras e produtos personalizados. A ‘Família Galo’, com dois galinhos e dois ovinhos de chocolate (R$ 80, 276g), é uma das sugestões para a Páscoa (27). R. Cunha Gago, 836, Pinheiros, 3863-2209. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.vilachocolat.com.br

Padarias

Galeria dos Pães

Amplo, o lugar tem uma tradicional seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência. As filas se formam em busca dos fartos bufês de café da manhã (R$ 24,80 a R$ 34,80) e sopa da noite (R$ 38,80). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ leva presunto cru, brie, rúcula e azeite no pão francês (R$ 26,50). R. Estados Unidos, 1.645, Jd. América, 3064-5900. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.galeriadospaes.com.br

Rotisseria

Empório Santa Maria

O mercado tem uma vasta seleção de produtos nacionais e importados. Vale conferir a seção de frios, a doceria os pratos da rotisseria. No domingo (27), montará um bufê especial para o almoço de Páscoa (R$ 89,90), com direito a bacalhau e sobremesa. Av. Cidade Jardim, 790, Jd. Paulistano, 3706-5211. 8h/22h (dom. e fer., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis.

Sanduíches

Chip’s Burger

Com estilo das hamburguerias dos anos 1950, prepara sanduíches como o ‘Santana’, com hambúrguer de picanha, cheddar, alface e tomate, acompanhado de fritas (R$ 28,99). Até domingo (27), serve o hambúrguer de peixe abadejo (R$ 24,99), com alface, tomate e molho sour cream. Para acompanhar, peça o milk-shake ‘Tropicale’, de manga com maracujá (R$ 26,99). R. Doutor César, 718, Santana, 2099-2803. 11h30/0h (6ª e sáb., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.chipsburger.com.br

Sailor Burgers & Beers

A decoração é pontuada pelo universo náutico. Serve porções e saladas. Mas o destaque são os hambúrgueres. Para a Sexta-feira Santa, há duas versões sem carne vermelha. Prepara hoje (25) o ‘Veggie’ (R$ 28), com burguer de quinoa, grão-de-bico, gengibre e molho de iogurte; e o ‘Seven Seas’ (R$ 35), de salmão, com sour cream e purê de mandioquinha. R. Vupabuçu, 309, Pinheiros, 3031-1267. 12h/15h e 18h/1h (sáb. e dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: M e V.

Tradi Hamburgueria

Ao som de rock’n’roll, prepara 12 hambúrgueres, um deles vegetariano. Até domingo (27), serve uma versão exclusiva: o ‘Maré’ (R$ 34,11), com hambúrguer de salmão, manteiga de ervas, chutney de maracujá, dill e pão de brioche. R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7108. 12h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos. www.hamburgueriatradi.com.br

Sorvetes

La Gelatteria

Tem ambiente clean e banquetas coloridas feitas com tambores de leite. O sorveteiro Theo Saad faz diariamente de 12 a 18 sabores com frutas frescas – como os ótimos de morango, limão-siciliano e pera portuguesa –, além de pistache, avelã e chocolate Callebaut. De sabor intenso, são servidos na casquinha (R$ 12) ou no copinho (R$ 10/R$ 14, com três sabores).

R. Vanderlei, 1.644, Perdizes, 3862-9578. 12h/21h (6ª e sáb., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gelateria Primo Amore

A casa segue a cartilha italiana na hora de fazer os sorvetes, com frutas frescas e, às vezes, ingredientes peculiares, como Yakult e paçoquinha (R$ 9/R$ 15). As criações conquistam a clientela, assim como as taças de sundae (R$ 22) e banana split (R$ 26). R. Barão do Bananal, 966, V. Pompeia, 3672-6014. 12h/20h (6ª e sáb., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.