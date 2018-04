Confira sete mostras de cinema em exibição na capital paulista

Eu Estou com a Noiva

Com promoção do Instituto de Cultura Árabe, o longa ‘Eu Estou com a Noiva’, dirigido pelos cineastas Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry, ganha uma sessão especial no Cine Olido, na 2ª (23), às 19h. Destaque na 11ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, a produção trata da questão dos refugiados em meio aos conflitos da Síria. Além da exibição, haverá debates sobre o tema. Cine Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Grátis.

Mostra Geração Beat

Até 29/1, o CCBB apresenta mais de 30 filmes, entre curtas, médias e longas, que retratam a visão do cinema sobre o movimento Beat – grupo de escritores, como Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, que revolucionou a cultural norte-americana nas décadas de 1950 e 1960. No sábado (21), há exibição dos longas ‘Jack Kerouac: O Rei dos Beats’ (2006), de John Antonelli, às 15h; e ‘Viagem Mágica’ (2001), de Alison Ellwood e Alex Gibney, às 19h30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/mostrabeat

Mostra Motumbá: A Magia da Mulher Negra

Entre sexta-feira (20) e domingo (22), o Sesc Belenzinho apresenta a mostra com filmes sobre o universo da mulher negra. Sexta (20), às 16h, há ‘Cores e Botas’ (2010), da diretora Juliana Vicente, que conta a história de Joana, uma menina negra dos anos 1980 que sonhava em ser paquita da Xuxa. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa: bit.ly/motumba

Mostra o que as Crianças Fazem

O Centro Cultural São Paulo recebe, até 29/1, uma seleção de filmes e animações sob a perspectiva de crianças, que se transformaram em curadores. Após assistirem aos longas, os pequenos tiveram suas reações e depoimentos gravados, que serão exibidos com as produções. Sábado (21), às 15h, tem ‘O Rei Leão’ (1994), de Roger Allers e Rob Minkoff, e, às 17h30, é a vez de ‘WALL-E’ (2008), de Andrew Stanton. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Programação completa: bit.ly/mostracrianca

Para Minha Amada Morta

O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc apresenta uma sessão do filme, de Aly Muritiba, no sábado (21), às 15h, seguido de debate com o diretor. No longa, após a morte da esposa, Fernando ocupa seu tempo cuidando do filho e arrumando os pertences de sua amada falecida. Um dia, ele encontra

uma fita VHS que mudará tudo. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. R$ 15. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).

Paulistaníssimo Mazzaropi

Em homenagem a uma das figuras mais emblemáticas do cinema nacional, o Sesc Santana exibe a mostra, que vai até 31/1, toda terça-feira, às 20h. Nesta 3ª (24), o longa exibido será ‘Meu Japão Brasileiro’ (1965), dirigido por Glauco Mirko Laurelli, que explora questões sociais e a exploração no trabalho. No longa, Fofuca, um agricultor de arroz interpretado por Mazzaropi, enfrenta a tirania do sr. Leão, responsável por intermediar os negócios entre os produtores e o comércio da cidade. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Grátis.

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado do mês é o norte-americano Jim Jarmush. Na 3ª (24), às 20h, tem sessão do longa ‘Trem Mistério’ (1989). A tragicomédia se desenrola durante um período de 24 horas em Memphis, no Tennessee, onde todos parecem viver das lembranças de Elvis Presley. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).