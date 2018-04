Confira sete mostras de cinema em exibição na capital paulista

Filmes nas Férias

As férias escolares estão chegando ao fim, mas ainda é possível conferir a mostra preparada pelo MIS. Na 3ª (31), às 14h, tem exibição do longa ‘Thomás Tristonho’ (2011), de André Saito e Cesar Nery, que conta a história de um garoto que acredita ter o poder de entristecer tudo o que toca; no mesmo horário, também tem sessão da comédia animada ‘As Bicicletas de Belleville’ (2003), do diretor Sylvain Chomet. MIS. Av. Europa, 158, Jardins, 2117-4777. Grátis.

Mostra 30 Tons de Noir

Até 19/02, o Cinusp exibe a mostra, que homenageia, com 30 filmes, um dos gêneros mais famosos do cinema, nascido na década de 1930. O evento apresenta na 2ª (30), às 16h, o longa ‘A Besta Humana’ (1938), dirigido pelo francês Jean Renoir e baseado no romance de Émile Zona, ‘Severine’. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 04, Cidade Universitária, 3091-3540. Grátis. Programação completa: bit.ly/mostranoir

Mostra Geração Beat

Até domingo (29), o CCBB apresenta mais de 30 filmes, entre curtas, médias e longas, que retratam a visão do cinema sobre o movimento Beat – grupo de escritores, como Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, que revolucionou a cultural norte-americana nas décadas de 1950 e 1960. No sábado (28), há exibição dos longas ‘Alma Corsária’ (1993), de Carlos Reichenbach, às 15h; e ‘Big Sur’ (2013), de Michael Polish, às 19h30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/mostrabeat

Mostra O que as Crianças Dizem

O Centro Cultural São Paulo recebe, até domingo (29), uma seleção de filmes e animações sob a perspectiva de crianças, que se transformaram em curadores. Após assistirem aos longas, os pequenos tiveram suas reações e depoimentos gravados, que serão exibidos com as produções. Sábado (28), às 15h, tem ‘Porco Rosso’ (1992), de Hayao Miyazaki, e, às 17h30, é a vez de ‘Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar’ (2008), do mesmo diretor. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Programação completa: bit.ly/mostracrianca

Noitão

Na primeira edição do evento em 2017, o Caixa Belas Artes presta uma homenagem ao mestre do terror, Stephen King, um dos escritores mais adaptados para o cinema de todos os tempos. Hoje (27), às 23h30, na sala 1, há exibição de ‘It: Uma Obra-prima do Medo – Parte 1′, de Tommy Lee Wallace; seguida da ‘Parte 2’, apresentada à 1h40; e, mais tarde, às 3h50, de uma sessão de ‘Cujo’ (1983), do diretor Lewis Teague. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 32. Programação completa: bit.ly/noitaocaixa

Paulistaníssimo Mazzaropi

Em homenagem a uma das figuras mais emblemáticas do cinema nacional, o Sesc Santana exibe, até 3ª (31), a mostra. Na própria 3ª (31), às 20h, o longa exibido será ‘Um Caipira em Bariloche’ (1973), dirigido por Amácio Mazzaropi, que conta a história de um fazendeiro ingênuo e facilmente enganado. No longa, Polidoro é persuadido pela filha a vender suas terras a um vigarista cheio de artimanhas. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Grátis.

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado do mês é o norte-americano Jim Jarmush. Na 3ª (31), às 20h, tem sessão do longa ‘Uma Noite sobre a Terra’ (1990). A comédia dramática se desenrola a partir de cinco histórias diferentes que ocorrem com taxistas durante uma noite, revelando conversas e passageiros inusitados. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).