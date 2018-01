Confira seleção de festas juninas para o fim de semana em SP

A temporada de quermesses ganha força na cidade; confira nossa seleção de festas para o fim de semana

Foto: divulgação

+ Neste sábado (11), o Centro de Tradições Nordestinas dá início ao seu ‘São João de Nóis Tudim’. Além das comidas típicas, a festa tem apresentações de quadrilha e shows. Todos os domingos, uma missa é celebrada às 11h. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. A partir de sáb. (11). Sáb., 13h/22h; dom., 11h/22h. Grátis. Até 26/6.

+ O ‘Mega Arraial da Vila Madalena’, no Grazie a Dio, será animado com shows de forró madrugada adentro. Sobem ao palco Thiago Fred e os grupos Coisa de Zé e Forró de Mesa. A noite também conta com setlist do DJ Rubão. R. Girassol, 67, V. Madalena, 2309-7409. 6ª (10), 22h. R$ 20/R$ 30.

+ Neste domingo (12), o Templo Zu Lai, em Cotia, hospeda uma festa junina. Um dos destaques estará na cozinha, com comidas típicas vegetarianas. Estr. Fernando Nobre, 1.461, Cotia (acesso pelo km 28,5 da Rod. Raposo Tavares), 3500-3600. Dom. (12), 13h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/Fjzulai

+ O Mercado Mundo Mix faz sua edição junina em clima romântico, para comemorar o Dia dos Namorados. Além da quermesse, haverá line up de música eletrônica e feira com cervejas artesanais. R. Tagipuru, 917, Barra Funda. Sáb. (11) e dom. (12), 12h/22h. Grátis. Inf.: www.fb.com/mmundomix

+ Chico Bento e Rosinha comandam o arraial no restaurante Chácara Turma da Mônica. Além do bufê com comidas típicas, as crianças terão atividades como a oficina de paçoca com a Magali. R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, 3034-6251. Sáb. (11), 12h/16h. R$ 89 (até 2 anos, grátis; de 3 a 10 anos, R$ 60).