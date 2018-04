Confira seleção de bares e baladas do fim de semana

Inaugurado em dezembro, o Hirá Ramen Izakaya reflete duas tendências: a primeira é a dos botecos japoneses (os izakayas abrem com cada vez mais frequência na cidade); a segunda é a das casas que unem drinques ao lámen (sopa com macarrão típica do Japão), mesmo caso do novo Tan Tan, em Pinheiros. Localizado na Vila Madalena, o Hirá cumpre bem as duas propostas, com uma única desvantagem – o ambiente monótono, com algumas mesas próximas demais das outras.

O pequeno defeito no espaço é compensado pela qualidade do cardápio. Para beber, há – além de saquês(R$ 30, a dose), cervejas (R$ 8/R$ 43) e destilados – drinques interessantes como o ‘The Ginger Sour’ (R$ 29,50), que leva uísque escocês, açúcar de folhas de limão kaffir com gengibre, limão taiti e bitter de laranja. Outra pedida é o doce ‘NipoPeruana’ (R$ 27,50), com pisco, néctar de maçã verde, shrub de framboesa, extrato de maracujá e ginger beer caseiro.

Para acompanhar os drinques, peça opções como a robata de shimeji com bacon (R$ 5,50) e o ‘Kimchi Tony Lee’ (R$ 23), acelga à moda coreana, apimentada, com pancetta suína e tofu, servida quente.

O ‘Tan Tan Lámen’ (R$ 28), massa com caldo de galinha, pasta de gergelim e porco ao molho hoisin, chega à mesa em porção farta e fumegante, picante na medida.

Serviço: R. Fradique Coutinho, 1.240, V. Madalena, 3034-3832. 12h/15h e 19h/23h (5ª, até 0h; 6ª, até 1h; sáb., 12h30/ 16h e 19h/1h; dom., 12h30/16h e 19h/23h). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: todos.

O Astor está com nova carta de drinques, todos por R$ 26. Entre as opções estão o ‘The Bronx’, com gim, vermute tinto e seco, laranja e bitter, e o ‘Kentucky Mule’ (foto), com uísque, Amaro Lucano,

limão e ginger beer. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/2h (5ª, 18h/3h; 6ª e sáb., 12h/3h; dom., 12h/0h). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: M e V.

BOTECOS

Amigo Giannotti

No imóvel simples, que pode passar despercebido a quem passeia pelas ruas da região, são preparadas fogaças como a recheada de brócolis com alho e muçarela (R$ 17,90) e petiscos, caso do ‘Fogaça Marguerita’ (R$ 23,50), com massa de Doritos. Para acompanhar, peça Brahma ou Skol (R$ 8, 600 ml). R. S. Antônio, 1.106, Bela Vista, 3211-3256. 19h/0h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha 2ª e 3ª; abre todo dia 29). Fecha hoje (1º). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam uma boa extensão da calçada. O ambiente é favorável a uma cerveja (R$ 10,50, Original). Para comer, peça o frango na brasa (R$ 39,80), bom casamento com a porção de polenta em cubinhos, servida com parmesão ralado (R$ 25,90). R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 17h/1h (5ª a sáb., 12/1h; dom. e fer., 12h/0h). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: todos. www.galinheirogrill.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Beer Bamboo

A Paulistânia 600ml (R$ 9,90), é uma das opções da carta de 40 rótulos. Para acompanhar, peça um escondidinho de carne-seca (R$ 25,90). R. Joaquim Távora, 895, V. Mariana, 3895-1565. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: todos. www.beerbamboo.com.br

Cervejaria Nacional

Inaugurada em maio de 2011, a casa é feita para os fãs de cervejas artesanais. Entre as cervejas produzidas ali mesmo estão a Domina Weiss (R$ 12,60, 330 ml), de trigo, e a Kurupira Ale (R$ 13,80, 330 ml), de alta fermentação e caramelo. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/ 0h (5ª a sáb., 12h/0h; dom., 13h/ 21h). Fecha hoje (1º). Couv. art.: R$ 15 (3ª a 5ª, 20h/22h). Cc. e Cd.: todos. www.cervejarianacional.com.br

CHOPERIAS

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967. Há chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,50, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 6, cada). Os de carne de sol ou camarão custam R$ 7,50; já o de bacalhau, R$ 11,50. R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/1h (sáb., 12h/1h). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: D, M e V. www.amigoleal.com.br

HAPPY HOUR

Prainha Paulista

Ao som de MPB, serve bebidas como o chope Heineken (R$ 11,90, 470 ml). Tem porções tradicionais como a de pasteis mistos (R$ 40; 12 unid.) – de queijo, carne, camarão e palmito – e a de bolinhos de bacalhau (R$ 57). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h30 (6ª e sáb., 11h/3h30). Hoje (1º), 15h/3h30. Cc. e Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Piratininga Bar

A trilha sonora da casa, executada ao vivo, alterna jazz, blues, bossa nova e MPB instrumental e vocal. O barman Passarinho monta saborosas caipiroscas de frutas, que custam entre R$ 19 e R$ 25. R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., 16h/23h). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: todos. www.piratiningabar.com.br

VARIADOS

Café Journal

Frequentado por público acima de 30 anos, abriga uma adega com 500 rótulos de vinho, como o

vinho espanhol Alcântara, safra 2012 (R$ 107, a garrafa). As long necks de Heineken e Xingu custam R$ 10,50. Experimente a paleta de cordeiro com cuscuz de berinjela e amêndoas (R$ 122,50, para duas pessoas). Al. Anapurus, 1.121, Moema, 5055-9454. 12h/últ. cliente (dom., até 17h). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: todos. www.cafejournal.com.br

DuJuZé

A carta de cervejas inclui a holandesa 8.6 (R$ 15). O chope servido ali é da Brahma (R$ 7,50). Para petiscar, peça as bem recheadas porções de pastel misto (R$19, nove unid.) de queijo e calabresa com queijo, ou as cremosas coxinhas (R$ 20, oito unid.). R. Itapicuru, 887, Perdizes, 3871-9113. 17h/1h (sáb., 13h/1h; fecha dom.). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: todos. www.dujuze.com.br

El Guatón

O cardápio deste bar chileno traz opções da culinária tradicional, como as deliciosas empanadas de mariscos (R$ 9,90, cada) e o ‘Pastel de Choclo’ (R$ 43), uma torta fumegante de milho com carne moída, cebola e peito de frango. A bebida da casa é o ‘Pisco Sour’ (R$ 21,50). R. Artur de Azevedo, 906, Pinheiros, 3085-9466. 11h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h30). Fecha hoje (1º). Cc. e Cd.: todos. www.elguaton.com.br

BALADA

Pilantragi

Na 5ª (7) é realizada a primeira edição do ano da festa de brasilidades criada por Rodrigo Bento. Quem toca de Mutantes a Erasmo Carlos é a DJ residente Lia Macedo, que recebe o convidado Mauricio Lima para um set. Quem entrar até as 23h tem direito a um acompanhante grátis ou uma dose de cachaça ou catuaba. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (7), 22h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Rehab

A noite na recém-inaugurada 1007 é voltada para twerk, hip hop, EDM e trap, entre outros ritmos. No line-up, os DJS Rafael Fantini, Ivan Joaquim, Lucas Guillen, Yakuza, entre outros. 1007. R. Augusta, 430, Bela Vista. Hoje (1º), 23h.R$ 25/R$ 40. Cc. e Cd.: todos. Inf.: www.1007augusta.com