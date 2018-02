Confira seleção de bares e baladas da semana

Até 30/11, dez casas, entre bares e restaurantes, servem drinques feitos com o espumante italiano Martini. Os coquetéis foram especialmente criados para o início do verão e têm preços que variam entre

R$ 25 e R$ 30.

O Brasserie Des Arts (R. Padre João Manuel, 1.231, Jd. Paulista), por exemplo, serve o ‘Francescollini’ (R$ 29) – criado por Marcelo Serrano, leva Martini Rosé, limão siciliano, manjericão, Angostura e Triple Sec. No NOH (R. Bela Cintra, 1.709, Consolação), o ‘Martini G-Force’ (R$ 30), assinado pelo bartender Diego Dillon, leva Martini Prosecco, gim, abacaxi, clara de ovo, xarope de gengibre e limão, e Angostura. O The View (Al. Santos, 981, Jd. Paulista) tem o ‘Martini The View’ (R$ 30), à base de Rum Bacardi, Martini Prosecco, hortelã, suco de limão e morango.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até domingo (15), o Piknik Faria Lima (foto) recebe o Wine Summer. O evento, um festival de vinhos e espumantes, reúne 15 vinícolas brasileiras e 250 rótulos da bebida. A entrada é gratuita, mas a degustação de vinhos custa a partir de R$ 45.

Serviço: Av. Rebouças,3.128, Pinheiros. Hoje (13) a dom. (15), 11h/22h. R$ 45/R$ 60. Inf.: http://bit.ly/winesum

BOTECOS

Las Magrelas

O bar é também café, oficina e loja de bicicletas. Com ambiente aconchegante, serve quitutes orientais como o ‘Niku Manju’ (R$ 6), pão no vapor com cogumelos ou carne de porco, e opções vegetarianas como a porção de coxinha de abóbora com legumes (R$ 20). O Bloody Mary (R$ 20) da casa é simples, mas caprichado. R. Artur de Azevedo, 922, Pinheiros, 3530-4638. 12h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.lasmagrelas.com.br

BOTECOS CHIQUES

Salve Jorge (Vila Madalena)

O teto é decorado com mais de 1.600 garrafas vazias. As garrafas de Original (R$ 13,40, 600 ml) são mantidas num balde de gelo ao lado das mesas, mas quem prefere chope também tem a opção do Devassa (R$ 10,60, claro). Prove a porção de bolinhos de carne-seca com mandioca (R$ 33,80) e a de bolinhos de provolone (R$ 34,80). R. Aspicuelta, 544, V. Madalena, 3815-0705. 17h/2h (sáb., 12h/3h; dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd: todos. www.barsalvejorge.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Beer Bamboo

A casa é uma boa opção para quem gosta de cervejas importadas e marcas nacionais menos conhecidas. Na carta, com 40 rótulos, a Paulistânia (600 ml), de Ribeirão Preto, sai por R$ 8,90. Para acompanhar, peça o escondidinho de carne-seca (R$ 25,90). R. Joaquim Távora, 895, V. Mariana, 3895-1565. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.beerbamboo.com.br

CHOPERIAS

Amigo Leal

A choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967. Hoje, o bar mantém o mesmo padrão com chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,50, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 6, cada). Os de carne de sol ou camarão custam R$7,60; já o de bacalhau, R$ 11,50. R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/1h (sáb., 12h/ 1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: D, M e V. www.amigoleal.com.br

HOTEL

The Wall

Experimente o ‘Dry Martini’, feito com gim importado (R$ 29 ou R$ 38), da casa instalada no térreo do Hotel Unique. Há também criações interessantes como o ‘Pasion Rose’, com vodca Ketel One, xarope de rosa e de laranjeira, licor de morango, Mandarinetto, suco de limão, maracujá e espumante (R$ 29).

Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.hotelunique.com.br

MEXICANO

Don Miguel Mexican Bar

Os quadros e fotos de mariachis nas paredes dão o clima da casa mexicana. No menu, os pratos são de inspiração Tex-Mex, como o burrito de filé mignon (R$ 43,90) e a porção de ‘Nachos’ (R$ 37,90 a

R$ 39,90). Para beber, peça uma Heineken (R$ 8,90), Mojito (R$ 22,90) ou ‘Margarita’ (R$ 22,90).

R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 12h/15h e 18h/ 23h40 (6ª, até 0h40; sáb., 12h/17h e 18h/0h40; dom., 12h/ 17h e 18h/23h40). Cc.: todos. Cd.: todos. www.donmiguelmexicanbar.com.br

PARA COMER

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, o ambiente é elegante e tem cadeiras confortáveis. O cardápio apresenta receitas simples em versões sofisticadas. Há pratos bem executados, caso do picadinho de filé mignon com arroz, tartar de banana e ovo frito (R$ 54). Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h30). Cc.: todos. Cd.: todos. .bardadonaonca.com.br

VARIADOS

El Guatón (Pinheiros)

O cardápio deste bar chileno traz opções da culinária tradicional, como as deliciosas empanadas de mariscos (R$ 9,90, cada) e o ‘Pastel de Choclo’ (R$ 43), torta fumegante de milho com carne moída, cebola e peito de frango. R. Artur de Azevedo, 906, Pinheiros, 3085-9466. 11h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos. www.elguaton.com.br

Platz

Dos mesmos donos do Florina, tem iluminação amena. A porção de ‘Bratwurst’ (R$ 28), salsichões, acompanha bem um dos 35 tipos de cerveja, como a Paulaner Hefe (R$ 23,50). R. Cristovão Pereira, 1.252, Campo Belo, 5531-4036. 17h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www. platzbar.com.br

ESPECIAL

Boteco HT

Montado no Hotel Transamérica durante o GP do Brasil de Fórmula 1, o bar temporário funciona até 12/12, e tem decoração inspirada no esporte. Lá, são servidas opções como a focaccia com mortadela e molho de mostarda (R$ 35) e a tábua mista de queijos e frios com pão caseiro e torradas. A cerveja checa Eisenbahn Pielsen sai por R$ 15. Hotel Transamérica. Piano Bar. Av. das Nações Unidas, 18.591, S. Amaro, 5693-4880. 18h/0h. Cc. e Cd.: AE, M e V.

Jameson Backyard

Em funcionamento em alguns fins de semana de novembro, o espaço une música, jogos,drinques e gastronomia num estacionamento. Nesta semana, há apresentações dos rappers Thaide, Tassia Reis e Pulse 011, no sáb. (14), às 20h, e um set do DJ Marky no dom. (15), às 20h. R. Girassol, 283, V. Madalena. Sáb. (13) e dom. (14), 14h/22h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Pilantragi

A edição ‘Quintal da Pilantragi’ é um ‘esquenta’ a fantasia para o bloco de carnaval da festa. No espaço amplo da Casa das Caldeiras, haverá roda de samba, mostra de curtas e sets de Rodrigo Bento, Ian Nunes e PG, entre outros. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (15), 15h. Grátis.

Sonido Trópico

A edição ‘Warm Up Ressonar’ prepara os baladeiros para o festival realizado em Lençóis, na Bahia. Na balada de eletrônica, além de DJs como Spaniol e Nirso, da Sonido, representantes do Ressonar como Fornox e Racon também tocam. Fabriketa. R. do Bucolismo, 81, Brás. Hoje (13), 22h. R$ 30/ R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: http://bit.ly/ressonido

Trem Fantasma

A segunda edição da balada realizada no espaço ‘Nos Trilhos’, antiga estação de trens, é realizada hoje (13). Na pista, house, techno e bass music tocados por DJs como Cashu, L_cio, Whey, Lucas Amorim e Fkoff1963. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Hoje (13), 23h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: http://bit.ly/fantatrem