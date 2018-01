Confira seleção de bares e baladas da semana

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A estreia do bartender Alex Zemczak no balcão do Isola Bar será com festa, nesta 2ª (30), a partir das 15h. Na ocasião, ele fará três novos drinques para acompanhar os hambúrgueres da casa, como o ‘Isola’ (R$ 39; foto), com Bourbon Woodford Reserve, vermute tinto e angostura. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. N. Conceição, 3167-4004.

Botecos

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões do proprietário. Por lá, são servidas porções de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 58,80, 12 unid.), e a carne-seca acebolada na manteiga de garrafa acompanhada de mandioca (R$ 59,50). Outra opção, o bolinho de feijoada é servido com torresmo e couve (R$ 8,90). Para beber, cerveja Serra Malte (R$ 13,90) e caipirosca de tangerina com pimenta (R$ 24). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fer., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam uma boa extensão da calçada. O ambiente é favorável a uma cerveja (R$ 11,50, Original). Para comer, o campeão de pedidos é o frango na brasa (R$ 41,80), bom casamento com a porção de polenta em cubinhos, com parmesão ralado (R$ 26,90). R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 17h/1h (5ª a sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.galinheirogrill.com.br

Mestre das Batidas

O português Armando Carvalho Barros garante: suas batidas são preparadas só com frutas naturais. As mais pedidas são a de vinho com pêssego (R$ 17) e a de bombom Sonho de Valsa (R$ 17). Para comer, peça a linguiça grelhada (R$ 48). R. Clodomiro Amazonas, 440, Itaim Bibi, 3168-7418. 6h/0h (5ª a sáb., até 1h; dom., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos chiques

Armazén Paulista

O bar, um dos mais agradáveis da região, tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, prove os ‘Bolinhos do Armazén’, feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela (R$ 31,90, seis unid.). Aos sábados, tem bufê de feijoada (R$ 62,90). Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.armazenpaulista.com.br

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve um ótimo chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 8,70, black). Para petiscar, peça a porção de croquetes de costela (R$ 32) ou de bolinhos de abóbora recheados com carne-seca (R$ 29). Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.piraja.com.br

Salve Jorge

O teto é decorado com mais de 1.600 garrafas vazias. As garrafas da Original 600 ml (R$ 14,80) são mantidas num balde de gelo ao lado das mesas, mas quem prefere chope também tem a opção do Devassa (R$ 8, claro). Prove a porção de bolinhos de carne-seca com mandioca (R$ 36,80). R. Aspicuelta, 544, V. Madalena, 3815-0705. 17h/1h (sáb., 12h/3h; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.barsalvejorge.com.br

Cervejas especiais

Cervejaria Nacional

Feita para os fãs de cervejas artesanais. São três andares: no térreo, ficam os toneis da fábrica. Entre as cervejas da casa, estão a Domina Weiss, de trigo (R$ 13,50, 330 ml), e a Kurupira Ale, de alta fermentação e caramelo (R$ 14,50, 330 ml). Para acompanhá-las, não hesite em pedir o bolinho de mandioca com linguiça (R$ 28, seis unid.). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 12h/0h (dom., 13h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.cervejarianacional.com.br

Choperias

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967 por Leopoldo Urban, o fundador do Bar Léo. Hoje, mantém o mesmo padrão com chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,50, black). Para beliscar, peça os pastéis de palmito (R$ 6), camarão (R$ 7,50) ou bacalhau (R$ 11,50). R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/1h (sáb., 12h/1h). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.amigoleal.com.br

Happy hour

Bar do Juarez

A unidade possui dois andares e a picanha no réchaud (R$ 96) é um dos destaques do menu. Para acompanhar, a cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 8,50) e Stella Artois (R$ 9). Se preferir um drinque, prove o ‘Blue Moon’, feito com curaçau, rum, leite de coco e abacaxi (R$ 22). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 17h/últ. cliente (sáb., dom. e fer., 12h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.bardojuarez.com.br

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve bebidas como o chope Heineken (R$ 11,90, 470 ml) e porções tradicionais, como a de bolinhos de bacalhau (R$ 39,90). Das mesas internas ou na calçada, é possível assistir às transmissões de lutas e de jogos de futebol. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.prainhapaulista.com.br

Hotel

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique. Boa opção para a happy hour, experimente o ‘Dry Martini’ (R$ 29). A casa também tem criações interessantes, como o ‘Red Sky’, com vodca, morango, licor de morango, Amaretto e suco de cranberries (R$ 30). Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.hotelunique.com.br

Mexicano

Don Miguel Mexican Bar

Os quadros e fotos de mariachis nas paredes dão o clima desta casa mexicana. No menu, os pratos são de inspiração tex-mex, como o ‘Burrito’ de filé mignon e a porção de ‘Nachos’ (R$ 43,90, cada). Para beber, há cerveja long neck mexicana Sol (R$ 11) e Dos Equis (R$ 11,60); e os drinques ‘Mojito’ (R$ 22,90) e ‘Margarita’. R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 12h/15h e 18h/23h40 (6ª, até 0h40; sáb., 12h/17h e 18h/0h40; dom., 12h/17h e 18h/23h40). Cc.: todos. Cd.: todos.

Música ao vivo

Piratininga Bar

Tem ambiente à meia luz e decoração que remete à São Paulo das décadas de 30 e 40. A trilha sonora, executada ao vivo, reveza-se entre jazz, bossa nova e MPB. O barman monta saborosas caipiroscas de frutas, que custam de R$ 19 a R$ 27. R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., 16h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.piratiningabar.com.br

Variados

El Guatón

O cardápio deste bar chileno traz opções da culinária tradicional, como as deliciosas empanadas de mariscos (R$ 10,50, cada) e o ‘Pastel de Choclo’, uma torta fumegante de milho com carne moída, cebola e peito de frango (R$ 49). A bebida da casa é o ‘Pisco Sour’ (R$ 24,50), que divide espaço no menu com 60 rótulos de vinho. R. Artur de Azevedo, 906, Pinheiros, 3085-9466. 11h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos. www.elguaton.com.br

Platz

Dos mesmos donos do Florina, o bar tem iluminação amena. A porção de salsichões é um bom petisco (R$ 29) para acompanhar um dos 35 tipos de cerveja, como a Paulaner Hefe (R$ 27). Para os dias frios, o fondue de queijo é boa pedida (R$ 95, para dois). Outra opção é o ‘Currywurst’, salsicha branca de vitela com molho curry (R$ 36). R. Cristóvão Pereira, 1.252, Campo Belo, 5531-4036. 17h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 18. www.platzbar.com.br

Balada

Tereza Vs Bronx

Clássicos da música nacional recheiam o repertório da festa comandada pelos DJ Click, Caio Neiva e convidados, no Espaço Desmanche. Na seleção de hits: Tim Maia, Gal Costa e Roberto Carlos. Na segunda pista, o projeto de black music e hip hop Bronx será embalado por músicas do gênero. R. Augusta, 765, Consolação, 2594-5557. Sáb. (28), 23h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trends

Ao som de hits do black, hip hop, house e do pop, a festa armada no Blitz Haus terá no time os DJs Elijah, Lucas Guillen, Raphinha Lucchesi e Kimzera. Na playlist, sucessos como ‘Love Yourself’ (Justin Bieber) e ‘Work’ (Rihanna). R. Augusta, 657, Consolação. Sáb. (28), 22h. R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yolo Rock Lights

O Tex Redneck Bar retoma o projeto Yolo com mais uma edição da festa Rock Lights. No line-up, estão confirmados os DJs Ana Garnier, Fe Barroso, Rafael Yos e Yakuza. Ao som de muito rock, maquiadores prometem colorir os baladeiros com tinta néon. R. Augusta, 1.053, Consolação, 2924-5083. Hoje (27), 22h. R$ 30 (grátis, até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.