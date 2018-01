Confira seleção de bares e baladas da semana

O Ô Casual fica no burburinho da rua Harmonia, área movimentada da Vila Madalena. A boa localização, no entanto, não compensa as falhas da casa.

Instalado no mesmo endereço que abrigou o extinto Ô Restaurante, o estabelecimento se define como gastrobar. Mas o cardápio deixa a desejar: com combinações interessantes, os pratos e comidinhas perdem na execução. O ‘Porco Chique’ (R$ 39,90), por exemplo, anéis de mignon de leitão no próprio molho com crisps de cebola, veio borrachudo e com pão dormido. Já a picanha fatiada, ‘Dos Pampas’ (R$ 62,90), estava dura.

A seção de bebidas é enxuta: há cervejas artesanais (R$ 17/R$ 25, 50) e caipirinhas (R$ 20/R$24). Melhor opção são as jarras (R$ 29, 750 ml) de Clericot, Bellini e Sangria.

Serviço: R. Harmonia, 321, V. Ma- dalena, 2539-3840. 12h/16h (4ª e 5ª, até 0h; 6ª e sáb., até 1h). Cc. e Cd.: todos.

A Adega Santiago abriu uma nova unidade no Jardim Paulista. A Adeguinha (foto) tem um menu exclusivo de vinhos e tapas, como o polvo marinado (R$ 26), temperado com azeite, limão, ervas e alcaparras, e o escabeche de sardinha (R$ 18). R. Dr. Melo Alves, 728, Jd. Paulista, 3061-3382. 12h/15h e 18h/11h (6ª a dom., 12h/0h). Cc. e Cd.: todos.

A Banca Tatuí faz a festa de lançamento de ‘Inquérito Policial: Família Tobias’, de Ricardo Lísias, lançado pela Lote 42, no sábado (7), às 16h20. O teto da banca recebe um show do cantor Felipe Antunes e um set de dub, ska, funk americano e MPB da dupla DiMangaba (foto). R. Barão de Tatuí, 275, S. Cecília. Sáb. (7), 16h20. Grátis. Inf.: bit.ly/rilisia

NOVOS

High Line

Inspirado no parque suspenso de Nova York, serve opções de inspiração americana como o ‘High Line Burger’ (R$ 32,90), comroquefort, purê de tomate, cebola caramelizada e bacon, e a ‘American Apple Pie’ (R$ 24,90), torta quente de maçã com canela. Peça drinques originais como o ‘Jardim Suspenso’ (R$ 29,90), com gim, Martini Bianco, ervas finas e limão siciliano, ou bons clássicos como o ‘Bloody Mary’ (R$ 24,90). R. Girassol, 144, V. Madalena, 3032-2934. 18h/últ. cliente (sáb. e dom., a partir das 12h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, D, M e V.

BOTECOS

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Como se não bastassem os aquecedores, também são distribuídas mantas coloridas para quem fica nas mesas externas nos dias mais frios. Peça uma Original (R$ 11,50) ou uma Itaipava (R$ 10,50). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’ (R$ 34,50, oito unid.), de carne-seca com creme de gorgonzola. R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/ 23h). Cc. e Cd.: todos. www.benjamimbotequim.com.br

Elídio Bar

Seu Elídio Raimondi era fanático por futebol. Fotos antigas, como a da equipe do São Paulo que foi campeã paulista em 1949, lotam as paredes. Você pode montar um prato com, por exemplo, queijos, patês e azeitonas (R$ 9,50, 100 g). O chope Brahma (R$ 7,90 claro; R$ 8,10, black) vai bem com o ‘Picadinho do Elídio’ (R$ 28), servido com farofa, arroz, linguiça e ovo. R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 16h/0h (sáb., 11h30/1h; dom. e fer., 10h30/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.elidiobar.com.br

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG). Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’ (R$ 41,90), com torresmo e mandioca frita ou polenta. O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 8,90, claro). De 4ª a sábado, há música ao vivo.

R. Vergueiro, 1.889, V. Mariana, 5081-4040. 11h30/últ. cliente (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (4ª a sáb., a partir das 20h). Cc. e Cd.: todos. www.barbiro.com.br

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto, que pode ser de carne, queijo, pizza, bacalhau e quatro queijos (R$ 29,90, nove unid.) e do bolinho de mandioca com carne-seca

(R$ 19,50, dez unid.). O chope Brahma (R$ 7,90, claro) não decepciona. Às quartas, o bar serve feijoada

(R$ 38,90). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 12h/15h e 17h/1h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.excelentissimo.com.br

Cervejas especiais

Coisa Boa

Mais do que a diversidade e qualidade da carta de cervejas, o que importa aqui é a oportunidade de harmonizar a bebida com petiscos pouco usuais em bares. Entre as opções, há o bom canapé de carpaccio com folhas de endívia e molho de alcaparras (R$ 34). Veja as indicações de cerveja para o prato e vá à geladeira escolher a sua. A Czechvar (R$ 22, 330ml) é uma das opções. R. Pedroso Alvarenga, 909, Itaim Bibi, 3073-0773. 17h/1h (sáb. e dom., 15h30/ 1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

CHOPERIAS

Choperia São Paulo

Peça uma das 20 variedades de chopes paulistas, como o ‘Júpiter APA’ (R$ 18, 290 ml) e a session

IPA ‘Dádiva Venice Beach’, (R$ 18, 290 ml). No dia das mães (8), oferece um menu fechado com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 55, com opções como quibe de abóbora recheado de ricota defumada com tahine de amendoim e peixe ao limone com risoto de alho-poró. R. dos Pinheiros, 315, Pinheiros, 3360-5101. 12h/0h (2ª, 12h/16h; dom., 12h/22h). Cc. e Cd.: todos.

Chopp Escuro

No local, são servidos quase 2.000 litros de chope por mês (R$ 8,20, claro; R$ 9,80 black, da Brahma).

A casquinha de siri (R$ 13,90) acompanha bem a bebida. Para os mais famintos, a pedida é o filé à parmegiana com arroz e fritas (R$ 79,90). A carne-seca desfiada ao molho madeira (R$ 61,90) é outra boa pedida. R. Marquês de Itu, 252, V. Buarque, 3221-0872. 12h/1h (6ª e sáb., até 2h). Cc. e Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 44,90). Outro ótimo quitute são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 26,90; oito unid.). O chope Brahma custa R$ 7,30 (claro) e R$ 8,20 (black).

R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h30 (2ª, até 23h; 6ª, 16h30/0h30; sáb., 12h30/0h; dom., 15h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.legitimobar.com.br

HOTEL

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, tem elegantes poltronas de couro vindas da França. Para beber, prove os drinques montados com perfeição, servidos por garçons vestidos de smoking. O ‘Dry Martini’ (R$ 47) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 40) são caprichados. Para comer, peça a vitela à milanesa (R$ 71), empanada na farinha de pão de miga. R. Vitório Fasano, 88, Cerq. César, 3896-4160. 19h/3h (6ª, sáb. e fer., 20h/ 3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 50 (a partir das 21h). Cc. e Cd.: todos. www.fasano.com.br

MÚSICA AO VIVO

Ton Ton

Paredes de madeira, pouca luz e um longo balcão criam a atmosfera do lugar. Entre os drinques, prove o ‘Pandora’ (R$ 28), com vodca de limão, licor de canela, soda e groselha. Para petiscar, peça um filé aos quatro queijos (R$ 48) enquanto escuta bandas de jazz, soul, pop rock, disco e country. Al. Pamaris, 55, Moema, 5044-7239. 19h/últ. cliente (fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.tonton.com.br

PARA COMER

Armazém Veloso

Antes (em teoria) independente do boteco ao lado, as propostas foram unificadas no Armazén Veloso, nova encarnação do Brasamora. Serve as famosas coxinhas (R$ 30 seis unid.), a excelente porção de bolinho de carne (R$ 30; oito unid.), as caipirinhas (a partir de R$ 19, com cachaça), e chope Brahma

(R$ 7,80, claro; R$ 9, black). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/ 0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.velosobar.com.br

Dona Felicidade

Serve o tradicional prato ‘Seu Mané’, (R$ 88, individual), bacalhau feito ao forno com rodelas de batata, tomate, pimentões, cebola, ovos e azeite português. Na carta de vinhos, além dos portugueses Meia Pipa (R$ 98) e Quinta da Bacalhôa (R$ 248), há rótulos australianos, franceses, chilenos, argentinos e italianos. R. Tito, 21, V. Romana, 3864-3866. 11h30/0h (sáb. e fer., até 18h; dom., até 18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.donafelicidade.com.br

PUB

Rhino Pub

Apresentações de bandas de pop e rock e TVs sintonizadas em jogos de rúgbi entretêm o público. As chopeiras reúnem cinco marcas, entre elas o Old Speckled Hen (R$ 29, 500 ml). Para comer, peça o petisco ‘Rock’n Roll Jack Mignon’ (R$ 35), de tiras aceboladas de filé mignon no uísque. Av. Cotovia, 99, Moema, 2729-1029. 18h/últ. cliente (sáb., 20h/últ. cliente; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.rhinopub.com.br

ESPECIAL

QG da Resistência

Cinco cervejarias artesanais curitibanas se organizam em ‘resistência’ às marcas industriais no sábado (7), no PikNik. No dia, DUM, Gauden Bier, Pagan, Tormenta e F#%*ing Beer servem rótulos como a Beer Fresh (R$ 20, 355 ml) e a Pagan IPA (R$ 20, 355ml). R. Henrique Monteiro, 125, Pinheiros. Sáb. (7), 11h/22h. Cc. e Cd.: todos. Entrada: grátis.

BALADA

Blue Night

A noite realizada na Blue Space, reduto tradicional de transformistas, recebe apresentações das performers Layla Ken, Hidra e Musa Von Carter, entre outras apresentações. A pista é movida ao som de pop e black. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (7), 23h. R$ 35/R$ 70. Cc. e Cd.: todos.

Fetsa

A balada, com proposta de festas a preço baixo e sempre às quintas, é realizada no Skorpios. Lucas G, Acaptcha, Kurup e Bruce Kasinsky tocam música experimental e techno, entre outros gêneros. Skorpios. R. Nestor Pestana, 231, Consolação. 5ª (12), 22h. R$ 5. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.:bit.ly/fetsa

House Party

A balada tem apresentações de Karol Conká, do grupo Oriente, e de Costa Gold. Na discotecagem, Kefing, Jeff Bass, Rodrigo Silva, Thay Girão e EB tocam rap, samba rock e funk. Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (7), 22h. R$ 60/ R$ 70. Cc. e Cd.: todos.

My Party Again

A balada de hip hop, trap, dubstep e moonbahton é realizada no Espaço Desmanche. No line-up, discotecam os DJs Molotov e Laka, entre outros. R. Augusta, 765, Bela Vista, 2924-5083. Sáb. (7), 23h. R$ 20/R$ 60. Cc. e Cd.: todos.