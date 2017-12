Confira seleção de bares e baladas da semana

A 4ª edição do CCBB Música.Performance, desta vez realizada em duas datas – no domingo (17) e na 5ª (21) – une sets como o do americano Rashaad Newsome a performances como a luta de dança ‘Voguing Vs Breaking’, com participação especial do rapper Rico Dalasam (foto). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Dom. (17) e 5ª (21), 17h. Grátis.

NOVOS

São Tomé

O gastrobar serve de petiscos, como o bolinho de risoto com queijo (R$ 28,90, oito unid.), a pratos, caso do penne ao pomodoro com muçarela de búfala e rúcula (R$ 34,50). As ‘caipiráguas’ (R$ 10,90), são versões não alcoólicas do drinque, de suco de laranja e água com gás misturados, por exemplo, com frutas vermelhas. Entre as caipirinhas, peça a ‘Pai Nosso’ (R$ 17,50/R$ 24,50), com limão, cravo e mel. R. Demóstenes, 684, Campo Belo, 5041-9791. 17h/0h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 13h/1h30; dom., até 22h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os 32 tipos de petisco ficam espalhados pelo balcão. Alguns são bem famosos, como a rã à milanesa (R$ 18) e a ‘Joana d’Arc’ (R$ 26), calabresa grelhada na labareda do álcool. Entre um chope Brahma (R$ 7) e outro, peça as batidas de amendoim ou maracujá, ambas por R$ 10. R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom. e fer., até 16h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9, black). Não saia de lá sem provar os canapés. O ‘Ricardo Jafet’ (R$ 32) leva carne crua moída e temperada. Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34, seis unid.) e as iscas de frango (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., até 16h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 9 (6ª e sáb.). Cc. e Cd.: todos. www.bardonicochoperia.com.br

BALADA

Baile em Brasa

Na primeira edição da noite, os grupos João de Barro e Xaxado novo tocam ritmos nordestinos, samba, choro e gafieira. Além das apresentações, a pista é movimentada por discos de vinil dos anos 1950 e 1960, discotecados por Lucas Nobile. Traço de União. R. Cláudio Soares, 73, Pinheiros, 3031-8065. Dom. (17), 19h. R$ 15. Cc. e Cd.: M e V.

Festival Mundo Pensante

A terceira edição do festival da casa da Bela Vista tem de pista de dança a feira de vinil. Com shows como o de A Espetacular Charanga do França, tem sets de forró em vinil, entre outros ritmos, discotecados por DJs como Paulinho, Nalla e Bob. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (17), 15h. Grátis.

Kriança Esperança

O coletivo de techno realiza, na Trackers, edição que comemora seu primeiro aniversário. Com três pistas, a casa recebe sets dos convidados Cigarra Sound Sister e Pigmalião, entre outros, e de DJs residentes como Raphael Nascimento, Isadoser, Lucas G. e Temperini. R. Dom José de Barros, 337, Centro. Sáb. (16), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/krispee