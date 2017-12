Confira seleção de bares e baladas da semana

O Laranjeiras chama a atenção de quem passa pela esquina das ruas Inácio Pereira da Rocha e Fidalga. Do lado de fora, já é possível ver a decoração despojada e elegante, além da grande área externa que a casa oferece, cheia de plantas altas e guarda-sóis. O ambiente, aqui, resume bem a proposta do bar, com cardápio e carta de bebidas entre o básico e o elaborado.

Para comer, o cardápio alia comidinhas, pratos e saladas simples com pequenos toques que fazem a diferença. A pancetta assada (R$ 28), parecida com um torresmo macio, é temperada com mel, pimenta preta e limão-cravo, uma combinação prosaica, mas saborosa. O ótimo polvo grelhado (R$ 32), cujo preparo deixa a carne tenra, é servido com tapenade, batata e coulis de pimentão tostado.

ompartilháveis, as porções vêm em boa quantidade. Para beber, o destaque são as taças

de vinho (R$ 12/R$ 14, 187 ml), além da sangria e do clericot (R$ 60, a jarra), bons para beber ao ar livre. Entre os drinques, fique com o ‘Ginger Mojito’ (R$ 28), refrescante mojito de gengibre, que combina bem com o cenário.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço: R. Inácio Pereira da Rocha, 87, V. Madalena, 3360-6527. 19h/0h (fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

No ‘Friendly Menu’ do Barê, a ideia é gastar pouco em comidinhas que custam menos de R$ 26. Entre as opções, as almôndegas com molho rústico de tomate e manjericão (R$ 24, foto) e o carré suíno à milanesa com salada de rúcula e mostarda (R$ 24). Al. Lorena, 1.892, Jd. Paulista, 3564-2016. 19h/2h (3ª e 4ª, até 0h; 5ª, até 1h, fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Maria Preta

Comandado por alagoanos, a casa serve casquinha de sururu (R$ 10). Para provar um pouco de tudo, peça a porção ‘4 por 1’ (R$ 40), que une bolinhos de carne-seca, croquetes de carne, bolinhos de bacalhau e pasteis, com geleia de morango com pimenta e molho de mostarda e mel. Além de cerveja em garrafa (R$ 10, Brahma e Skol; R$ 11, Original), há a ‘Caipirinha Maria Preta’ (R$ 25), com kiwi, vodca e Yakult. R. Fradique Coutinho, 842, Pinheiros, 4324-5851. 18h/1h (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, M e V.

BOTECOS

Empanadas Bar

Fundado nos anos 1980 por um argentino e um chileno, o nome do bar já diz tudo: são 11 opções de sabores de empanadas. O cliente pode optar por pedir apenas uma (R$ 6,30, a pequena; R$ 8,40, a grande), ou a porção com seis unidades, menorzinhas, de carne, frango, palmito, carne-seca e queijo roquefort (R$ 33,90). Para beber, peça uma garrafa de Serramalte (R$ 11,90, 600 ml). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/2h (6ª e sáb., 12h/3h; dom., 13h/0h). Fecha hoje (25). Cc. e Cd.: todos. www.empanadasbar.com.br

BOTECOS CHIQUES

Mercearia ZN

Rodeado por prédios residenciais, sossego é a marca do bar, que serve chope Brahma (R$ 7,65, claro; R$ 8,50, black). A cozinha faz petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 39,70). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras (R$ 116,99). R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Hoje (25), 12h/0h. Cc. e Cd. :D, M e V.

Vianna

Ocupa a mesma construção dos finados restaurantes Tasca e Flores. Como bar, a casa se mostra muito mais aconchegante. O chope Brahma custa R$ 7,20. Há bons petiscos na cozinha, como a porção de croquete de pernil (R$ 28, nove unid.) e a de kafta de cordeiro (R$ 39, oito unid.). O caldo de feijão, com carne-seca e acompanhado de torradas de pão italiano no azeite, é delicioso (R$ 25). R. Cristiano Viana, 315, Pinheiros, 3082-8228. 18h/2h (sáb., 12h/2h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

CHOPERIAS

Paróquia

O bar tem uma chopeira de glicol que fica recoberta por uma fina camada de gelo. Dela, sai o chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 9,10, black). Para acompanhar, há bolinhos de salame com queijo meia-cura (R$ 32, nove unid.). R. Joaquim Távora, 1.139, V. Mariana, 2367-6796. 17h/1h (sáb. e dom., 12h/1h). Hoje (25), 12h/1h. Cc. e Cd.: todos. www.paroquiabar.com.br

DRINQUES

SubAstor

Com ambiente inspirado na década de 40, a casa fica no subsolo do Bar Astor. A luz baixa, as poltronas e o som alto propiciam conversas ao pé de ouvido, embaladas por drinques como o ‘Jeri c/ Arara’

(R$ 30), de rum Guadalupe, mangaba, abacaxi, água de coco e malva. Entre os petiscos, a sugestão é a porção de ‘Carpaccio Rolê’ (R$ 26), de filé mignon, com azeitonas gregas, queijo parmesão e azeite trufado. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/3h (6ª e sáb., até 4h; dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.subarastor.com.br

HAPPY HOUR

Ilha das Flores

A localização é ao mesmo tempo incomum e privilegiada: a um quarteirão da Marginal Pinheiros, é distante o suficiente do barulho dos carros e também refúgio ideal para escapar do tráfego intenso. Beba a adocicada ‘Caipirinha da Ilha’, com vodca, limão, maracujá, morango e licor de laranja (R$ 27). O ‘Medalhão do Chef’ é uma boa pedida: 200 g de filé mignon grelhado com risoto de funghi (R$ 56).

R. Curumins, 5, Cidade Jardim, 3031-5644. 12h/0h (dom., 12h/ 18h). Cc. e Cd.: todos. www.barilhadasflores.com.br

Verissimo

A decoração é dedicada ao escritor Luís Fernando Veríssimo. Nas paredes, há caricaturas e ampliações de 48 capas de livros. A porção de bolinho de mandioca com camarão (R$ 36) é uma boa pedida. Para beber, fique com o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 10, black) ou Stella Artois (R$ 10). R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h. Fecha dom. (27). Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc. e Cd.: todos. www.verissimobar.com.br

MEXICANO

El Kabong

Nada de mariachis no bar. Lá, o que toca é blues e rock. Mas, na comida, a especialidade da casa é a culinária texana e mexicana. Os nachos acompanhados com o apimentado chilli são o carro-chefe da casa (R$ 42, para três pessoas). Para beber, o ‘Submarino’ (R$ 24) leva chope, tequila e limão. R. Mateus Grou, 15, Pinheiros, 3061-9939. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/2h). Cc. e Cd.: M. e V. www.elkabong.com.br

MÚSICA AO VIVO

Barnaldo Lucrécia

MPB ao vivo anima o ambiente inspirado nos armazéns de secos e molhados do interior do Brasil. Janelas amplas, folhagens e chão de madeira compõem o cenário. Prove a porção de bolinhos de feijoada (R$ 32,80, oito unid.), e os pastéis de shitake (R$ 32,90, 12 unid.). A caipirinha de tangerina e maracujá (R$ 21,90) é uma boa pedida para acompanhar os petiscos. A garrafa de Original sai por R$ 11,80. R. Abílio Soares, 207, Paraíso, 3885-3425. 18h/0h (5ª, até 0h30; 6ª, até 2h30; sáb., 20h/2h30; fecha dom. e 2ª). Fecha hoje (25). Couv. art.: R$ 15/R$ 37. Cc. e Cd.: todos. www.barnaldolucrecia.com.br

Templo Bar de Fé

O bar, inaugurado em junho de 2011, tem referências de várias religiões na decoração. No cardápio, o ‘Despacho’ (R$ 40) é o frango assado servido com farofa, batatinhas assadas e ervas frescas, e o ‘X-Macumba’ (R$ 30), o hambúrguer de carneiro. R. Guaimbé, 322, Mooca, 2601-1441. 21h/3h (sáb., 14h/20h e 22h/3h; dom., 18h/0h; 2ª, 21h/2h; fecha 3ª e 4ª). Entrada: R$ 15/R$ 60. Cc. e Cd.: todos. www.bartemplo.com.br

Você Vai se Quiser

Todo sábado, há feijoada (R$ 82, a grande) e, a partir das 16h, uma roda de samba toma conta do botequim. O bar recebe, a cada semana, cerca de 500 pessoas que ecoam canções interpretadas por nomes importados do Rio de Janeiro. Para beber, cerveja Skol (R$ 9,50) e Original (R$ 11). R. João Guimarães Rosa, 241, Consolação, 3129-4550. 9h/15h (sáb., 13h/21h). Couv. art.: R$ 10/R$ 20. Cc. e Cd.: todos.

PARA COMER

Bar do Betinho

Segundo Betinho, foram necessários quatro anos de testes para que a feijoada chegasse ao sabor ideal. Servida às quartas (R$ 56,50, para duas pessoas) e aos sábados (R$ 62, para duas pessoas), leva sete tipos de carne suína, e é acompanhada de arroz, couve, bisteca de porco, torresmo, farofa, molho apimentado, laranja e batida (esta somente aos sábados). Para acompanhar, peça uma garrafa de Heineken (R$ 10). R. Wisard, 264, V. Madalena, 3813- 4037. 11h30/15h (sáb., 12h30/17h; fecha dom.). Fecha hoje (25). Cc. e Cd.: todos. www.bardobetinho.com.br

Maria Lima

O bar atrai frequentadores em busca do carpaccio de carne (R$ 31,50). Durante a happy hour, a mais pedida é a porção de pastéis mistos de carne-seca com catupiry, de calabresa moída com abobrinha, de queijo e de palmito (R$ 27,80), que vai bem com as garrafas de Serramalte (R$11,80) ou Norteña (R$20,60), servidas sempre em baldes com gelo. R. Carlos Weber, 1.490, V. Leopoldina, 3645-0932. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/0h30; dom., 12h/ 17h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

PUB

O’Malley’s

A casa costuma receber gringos e é local ideal para se esbaldar com chope Heineken (R$ 14, a pint). Boas opções são o hambúrguer ‘Little Monster’ (a partir de R$ 24), acompanhado de alface, tomate e saladinha de repolho e fritas. Na 6ª e no sábado, há música ao vivo às 23h30, e às 22h30, nos demais dias. Al. Itu, 1.529, Cerq. César, 3086-0780. 12h/4h (6ª e sáb., 12h/5h). Couv. art.: R$ 10/R$ 40. Cc. e Cd.: todos. www.omalleysbar.net

VARIADOS

Dedo de Moça

A casa se destaca pela variedade de pimentas usadas nos pratos. A ‘Costela Capa do Cafu’ (R$ 59,30), mini costela no bafo recheada com alho poró, bacon e calabresa, é um dos pratos mais pedidos. Outra boa opção é a calabresa recheada com provolone, servida com molho de maracujá (R$ 50,40). R. João de Sousa Dias, 254, Campo Belo, 5096-0508. 17h/3h (dom. e 2ª, até 1h). Dom. (27), 17h/3h. Cc. e Cd.: todos. www.bardedodemoca.com

BALADA

Calefação Tropicaos

A edição desta semana da festa de brasilidades e latinidades é ‘Delírios de Febre na Selva’. Os DJs Cecília Yzarra, Moocado e Pita de Suy tocam cumbia, samba e música regional, entre outros ritmos, em vinil. Na noite, também se apresenta o Coco de Oyá, banda feminina percussiva. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz. Sáb. (26), 22h. R$ 20/R$ 25. Cc. e Cd.: todos. Inf.:bit.ly/caselva

Dreams

A base da balada é pop rock, mas o EDM também aparece nos sets de DJs como Tondella, Maroni e Lucca. Na edição desta semana, o produtor Dimy Soler toca um set com composições autorais. Desmanche. R. Augusta, 765, Bela Vista, 2924-5083. Sáb. (26), 22h. R$ 45/R$ 90. Cc. e Cd.: todos.

DSviante

House, dark disco e techno dão o tom da edição ‘Noitefilia’. Os DJs residentes Andrea Gram, Juba Sprovieri e Dunwich recebem convidados como Allibion e Gezender, entre outros. O endereço da festa será revelado na página do evento. Hoje (25), 23h59. R$ 15/R$ 25. Inf.: bit.ly/dsvia

Lindsay

O nome da festa open bar homenageia a polêmica atriz americana Lindsay Lohan. A pista fica por conta dos DJs Cyber e Fernando Preradovic, entre outros, que tocam pop, funk e eletrônica. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação. Sáb. (26), 22h. R$ 90. Cc. e Cd.: A, D, M e V. Inf.: bit.ly/

lindsayyy