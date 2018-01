Confira seleção de bares e baladas da semana

A 3ª edição do Heineken Up On the Roof começa neste domingo (17), e a primeira festa na cobertura do Mirante do Vale (foto) é do coletivo de música eletrônica Gop Tun. Para entrar nas baladas, realizadas até 28/2, é preciso se cadastrar na página do evento. Mirante do Vale. R. Brig. Tobias, 118, Centro. Dom. (17), 16h. Grátis. Cadastro: bit.ly/heineroo

No domingo (17), o Tarado Nos Trilhos leva o bloco Tarado Ni Você, que homenageia Caetano Veloso, à Mooca. A festa marca o lançamento do tema do bloco, baseado em Tieta, personagem de Jorge Amado que inspirou a canção de Caetano. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Dom. (17), 15h. R$ 25. Cc. e Cd.: M e V. Ingressos: bit.ly/taradni

Banana Café

A casa fica a 300 metros da antiga balada que lhe dá o nome, fechada em 1999. No cardápio une pratos principais a petiscos bem preparados, como as batatas fritas trufadas (R$ 18) e a ‘Lula Crocante’ (R$ 25,50). Na carta de drinques, há uma boa seção de gins-tônicas, como o ‘Herbal’ (R$ 28), com pepino, manjericão, arruda e grão de zimbro. R. Jerônimo da Veiga, 198, Itaim Bibi, 2613-3005. 11h/1h. Cc..: todos. Cd.: todos.

CC Rider Blues & Beer

A casa espaçosa, com janelões envidraçados, se inspira na cultura norte-americana. No lugar, são servidas porções, como os croquetes de costelinha com chutney de tomate (R$ 29,90), e o hambúrguer ‘Monster Truck’ (R$ 33), com queijo prato, bacon, onion rings e barbecue. Entre as cervejas, a brasileira Madalena Weiss (R$ 19,50, long neck) e a alemã Paulaner Naturtrube (R$ 27, long neck). R. Jumana, 198, Mooca, 2774-2946. 18h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; dom., 15h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Cervejaria do Alemão

Aberto em 1996, é um boteco à moda antiga, decorado com fotos e bolachas de chope e quinquilharias doadas pelos clientes. O chope Brahma (R$ 7,50) ou a caipirinha (R$ 15, com Velho Barreiro) são boas pedidas para acompanhar a alheira (R$ 29,90) e a costela de tambaqui (33,90). R. Madre Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h/16h e 19h/23h (sáb., 11h/0h; dom. e fer., 9h/19h; 2ª., 11h/15h ). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pinheirinho

Aberto em 1971, o bar tem mais de 30 variedades de espetinhos. Entre eles o de carne e o de linguiça picante. Cada um custa R$ 8,90, mas há combinados com três (R$ 21,90, com farofa e pão) ou quatro (R$ 29,10, com farofa, pão e vinagrete). Para acompanhar, peça a caipirinha ‘Seu Mário’, com abacaxi, manga, morango e maracujá (R$ 17,90, com vodca). R. dos Pinheiros, 1.183, Pinheiros, 3031-2659. 16h/2h (6ª, até 3h; sáb., 18h/3h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

São Cristóvão

As paredes da casa são decoradas com fotos e recortes de jornal sobre futebol. A casa serve uma gostosa alheira (R$ 20), companhia para o chope Brahma (R$ 7, claro; R$ 8,50, black). Serve também comidinhas de mãe, como a carne de panela com alecrim (R$ 38, a porção). R. Aspicuelta, 533, V. Madalena, 3097-9904. 12h/2h (dom., 12h/20h). Couv. art.: R$ 18/ R$ 25 (2ª e sáb., 21h30/0h). Cc.: todos Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas ao vivo todos os dias (aos domingos, rock clássico). O cardápio bem brasileiro inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (sáb. e dom., 16h/0h ). Entrada: R$ 8/R$ 15. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. www.eutuelesbar.com.br

Venga!

As tapas, como os ‘Espárragos a La Plancha’, aspargos com chips de presunto cru e ovo pochê (R$ 29), vêm em pequenas porções. Para beber, fique com uma das opções de sangrias (R$ 35 a R$ 78, 1l). No sábado (16), das 13h às 19h, a casa realiza o ‘Paella Fest’. No evento serão servidas duas versões do prato típico (R$ 32 e R$ 36) e haverá, também, marchinhas tocadas ao vivo pelo bloco La Banditta. R. Delfina, 196, V. Madalena, 3097-9252. 18h/0h (6ª, 18h/ 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/18h; fecha 2ª). www.venga.com.br

CHOPERIAS

Dois Irmãos

Nesta casa, fica uma das mais antigas chopeiras ativas na cidade: ela existe desde 1958, e serve chope Brahma (R$ 7,50). A cerveja Original (600 ml) sai por R$ 12. O filé mignon aperitivo (R$ 46) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão e carne seca (R$ 27, oito unid.). R. Demóstenes, 55, Campo Belo , 5093-1927. 17h/0h30 (sáb., 12h/ 0h30; dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10 (4ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.doisirmaos.com.br

HAPPY HOUR

Serafim

O salão principal é decorado com móveis em tons escuros, lustres de época e prateleira repleta de garrafas. Na arejada varanda, com teto retrátil, é possível se refrescar com cervejas 600 ml (R$ 9,90, Serramalte ou Original). Peça os bolinhos de carne-seca (R$ 28,90, de oito unid.). Al. dos Anapurus, 1.184, Moema, 5052-0473. 17h/ 0h45 (sáb. e fer., 12h/0h45; dom., 12h/21h45). Cc.: todos Cd.: todos. www.barserafim.com.br

JAPONÊS

Kintaro

Durante o dia, enquanto serve pastéis e coxinhas (R$ 4, cada), dona Liria Higuchi prepara os tira-gostos deste boteco japonês. Por R$ 10, escolha até dois dos petiscos frios da vitrine, como sardinha agridoce e mariscos. À noite, os pastéis e coxinhas vêm em porções (R$ 10). R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade, 3277-9124. 7h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 21h; fecha dom.). Cc. e Cd.: não aceita.

MÚSICA AO VIVO

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e 190 rótulos de cervejas, entre elas a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada nem pasteurizada (R$ 39, 1L). Para comer, as mini-almôndegas encobertas de molho ao sugo (R$ 31), e os bolinhos de quatro queijos (R$ 25, oito unid.). R. Tutóia, 451, V. Mariana, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc. : D, M e V. Cd.: D, M e V.

ESPECIAL

Cartel Cigano

O evento, realizado na Vila Madalena, reúne onze cervejarias itinerantes como a Lumberjack, a Brasiliana e a Guarubier, no sábado (16). No dia, será possível degustar mais de 30 rótulos de chopes, caso da Antimatéria (R$ 15, 300 ml), da Urbana. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 181, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (16), 14h. R$ 25. Cc.: Me V. Cd.: M e V. Ingressos: bit.ly/cigacer

BALADA

Carnavália

Além do DJ Chicão, que toca brasilidades, dois blocos marcam presença na balada. A banda do bloco Quizomba se apresenta, com participação da cantora Janaína Theodoro. Já o bloco Me Lembra Que Eu Vou abre a noite com sua bateria. Estúdio. Av. Pedroso de Moraes, 1.036, Pinheiros. Sáb. (16), 22h. R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Inf.: http://bit.ly/carnazo

Heroes

O Mirante 9 de Julho recebe uma homenagem a David Bowie, morto há pouco menos de uma semana. No domingo (17), haverá show da banda Heroes, que toca canções do inglês, e discotecagem da jornalista e DJ Claudia Assef. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. Dom. (17), 16h. Grátis.

Original Pinheiros Style

A Casa Brasilis recebe um set em vinil do projeto Original Pinheiros Style, tocado pelo DJ Pedro Pinhel. Durante a noite, que acaba cedo, às 23h, o que toca é rap e reggae. A entrada na noite é gratuita, e o couvert é opcional. R. Amália de Noronha, 256, Pinheiros. Sáb. (16), 18h. Grátis. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/origipi

Pilantragi Básica

A festa de brasilidades Pilantragi se une à Sexta Básica para realizar um baile de carnaval no sábado (16). Na noite, que tem discotecagem de Rodrigo Bento e Thiagão, haverá apresentação do bloco mineiro Chama o Síndico e da banda carioca Fanfarra Black Clube. Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (16), 22h. R$ 20/ R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.