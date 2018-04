Confira seleção de bares e baladas da semana

O Cão Véio está com uma nova carta de cachaças. Com 12 rótulos (R$ 5/R$ 18, a dose), inclui a

paulistana Sapucaia Florida Cristal (R$ 5), produzida em Pindamonhangaba desde 1933, e a Mazzaropi

(R$ 6), criada em homenagem ao cineasta paulistano. R. João Moura, 871, Pinheiros, 4371-7433. 18h/0h30 (6ª, até 1h; sáb., 13h/1h; fecha dom.). Cc e Cd.: todos.

BOTECOS

Barxaréu

Em uma esquina agitada da Vila Mariana, próxima à ESPM, as cervejas em garrafa são as mais pedidas, como Brahma Extra, Bohemia, Original e Serramalte (R$ 11,20). Para acompanhar, saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e Catupiry (R$ 35,20, dez unid.). Com massa de fubá, o ‘Bolinho Duas Manas’ é recheado com costela bovina (R$ 34, dez unid.). R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mari- ana, 5539-2444. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc. e Cd.: todos. www.barxareu.com.br

BOTECOS CHIQUES

Frederico

A cerveja Original (R$ 8,80) combina com porções caprichadas como a de bolinho de bacalhau (R$ 30,65). Outra boa pedida são os ‘Bolinhos Frederico’ (R$ 28,60), que juntam opções de arroz, carne-seca e bacalhau. Quer mais um petisco? Vá de cascas de batata com cheddar e bacon (R$ 22,30). Av. Aratãs, 578, Moema, 5042-1371. 12h/1h (dom., 13h/22h). Cc. e Cd.: todos.

CACHAÇA

Gogó da Ema

O bar surgiu nos anos 1960 como empório de secos e molhados. Os apreciadores de cachaça podem escolher entre 970 rótulos da bebida. A mineira Canarinha (R$ 14,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 11,70, prata) são requisitadas. Para quem não dispensa uma boa cerveja, a Original (R$ 9,90) combina com a porção de cebola empanada à moda australiana (R$ 32,70), com molho picante. R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 17h/0h (sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.gogodaema.com

CHOPERIAS

A Estalagem

Aberta em 1976, a choperia é uma das mais tradicionais da cidade. O chope Brahma (R$ 7,20, claro;

R$ 8, black) sai de uma chopeira de glicol com quatro bicos. Para acompanhar, vá de bolinho de bacalhau (R$ 27, dez unid.) ou iscas de peixes (R$ 22). Av. Moema, 2, Moema, 5051-8415. 11h30/15h30 e 18h/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/17h). Cc. e Cd.: todos. www.aestalagem.com.br

MEXICANO

Don Pancho

No bar-restaurante do mexicano Javier Valero, com paredes decoradas com cores quentes, 33 rótulos de tequila acompanham os pratos típicos. Uma delas é a Jose Cuervo 1800 (R$ 18, a dose). Por R$ 45,50, você experimenta um rodízio com receitas como quesadillas (R$ 26) e burritos (R$ 31). R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/0h30 (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.donpancho.com.br

VARIADOS

Shibuya Garage

A casa une oficina de motos, loja de acessórios e bar num ambiente de estética roqueira. O cardápio é reduzido: além de drinques clássicos como gim-tônica (R$ 23,90), há caipirinha (R$ 23,90), doses de uísque, como a de Jack Honey (R$ 21,90) e cervejas. O bolinho de bacalhau, crocante e quentinho, é uma boa pedida (R$ 36,90). Av. Brig. Faria Lima, 4.565, Itaim Bibi, 3255-6645. 12h/15h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/15h e 18h/1h; dom. 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

PUB

The Blue Pub

A decoração é composta por cartazes e bandeiras de vários países e de times de futebol. O pint de Guinness custa R$ 22, e a long neck de Heineken, R$ 10. Para jogar sinuca, a ficha custa R$ 5, ou 4 por R$ 12. O menu lista o ‘Blue Burger’, sanduíche mais pedido da casa (R$ 24). Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, 3284-8338. 16h/2h (5ª a sáb., até 3h30; dom., 15h/2h). Cc. e Cd.: todos. www.thebluepub.com.br

BALADA

Funfarra

A festa carioca desembarca mais uma vez em São Paulo no sábado (5). Quem comanda as picapes são os DJs Pedro Neschling, Beto Artista, Túlio Araújo e Fl3sh Disco. Na pista, muito pop, indie, rock, funk, soul e sucessos dos anos 1990. Via Marquês. Av. Marquês de São Vicente, 1.589, Barra Funda, 3611-2696. Sáb. (5), 23h45. R$ 40/R$ 80. Cc. e Cd.: todos.

Jamboree

A festa de música jamaicana dos anos 1960 volta à ativa após dois anos de hiato. Na noite do retorno, em nova casa, os DJs da Jurassic Sound tocam reggae, rocksteady e ska em vinil, reproduzidos por um paredão de caixas de som. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (5), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc. e Cd.: todos.

Lua

A festa de house, disco, hip hop, electro e funk é realizada pela primeira vez no L’Amour. Além dos DJs residentes Jjoão Paes e Ad Ferrera, completam o line-up os DJs convidados Cibelle e Dudu Quintanilha. L’Amour. R. Bento Freitas, 366, República, 3258-3523. Hoje (4), 22h. R$ 15/R$ 20 Cc. e Cd.: M e V.