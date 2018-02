Confira seleção de bares e baladas da semana

O Delirium Café São Paulo serve um menu-degustação de fim de ano que harmoniza cervejas e comidinhas (R$ 160), servido para grupos de a partir de dez pessoas. A Fuller’s London Pride, por exemplo, acompanha um trio de salsichas (foto). R. Ferreira de Araújo, 589, Pinheiros, 2495-2225. 18h/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 14h/2h; dom., 14h/22h). Cc. e Cd.: todos

BOTECOS

Botiquinho

As mesas do bar ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, oito unid.), servido com caldinho de feijão e vinagrete. O cardápio também lista a ‘Di Torino’, uma bruschetta com pesto de nozes e manjericão, tomate e muçarela (R$ 29). Para beber, peça uma Original

(R$ 12). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chác. S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., até 18h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos.

O Catarina

Às terças, sextas e aos sábados, o cheiro de mar é garantido com ostras fresquinhas de Florianópolis (R$ 44, a dúzia) e, nos outros dias, a porção bem servida de lasanha de camarão ou frutos do mar (R$ 120, para duas pessoas) confirma a influência do mar no cardápio. Para acompanhar, cerveja artesanal Ilha Santa (R$ 19,80, 600 ml). R. Ministro Ferreira Alves, 131, Pompeia, 2369-5657. 12h/0h (dom. e fer., até 22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: D, M e V. www.ocatarinabar.com.br

BOTECOS CHIQUES

El Cordobés

A casa foca a gastronomia do sul da Espanha. Entre os pratos apetitosos estão os ‘Huevos Fritos con Patatas e Chorizo’ (R$ 29), batatas fritas em azeite com ovos e chorizo, e o ‘Gazpacho Andaluz’ (R$ 11), sopa tradicional que leva alho, pepino, tomate e vinagre pimenta. Para beber, peça ‘Tinto de Verano’ (R$ 12), uma variação da sangria. Av. dos Carinás, 592, Moema, 5042-1222. 12h/0h (dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas ao vivo todos os dias. Aos domingos, o rock clássico esquenta o clima de paquera no balcão que divide o salão. O cardápio bem brasileiro inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (sáb. e dom., 16h/0h ). Entrada: R$ 8/R$ 15. Cc. e Cd.: A, D, M e V. www.eutuelesbar.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

De Bruer

A cerveja aqui é a alma do negócio. A carta do pequenino De Bruer, do cervejeiro artesanal Oliver Buzzo, tem cerca de 120 rótulos. Para forrar o estômago, há diversos pratos e porções. As três opções de costela, ‘Brazuka’, ‘Gringa’ e ‘Hermana’ (R$ 33, cada), servem uma pessoa e vêm com purê de batata. A porção de quatro espetinhos de kafta sai por R$ 30. R. Girassol, 825, V. Madalena, 3812-7031. 18h/1h (fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.debruer.com.br

Frangó

No bar, num casarão centenário, há 450 opções de cervejas importadas e nacionais. Para provar várias de uma só vez, opte por um dos menus-degustação fixos (de R$ 143 a R$ 390), que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas, entre outras. A coxinha de frango e catupiry (R$ 32, dez unid.) e o frango grelhado (R$ 49, simples; R$ 68, com polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 19h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.frangobar.com.br

CHOPERIAS

Dois Irmãos

Nesta casa fica uma das mais antigas chopeiras ativas na cidade: ela existe desde 1958 e serve chope Brahma (R$ 7,50). A cerveja Original (600 ml) sai por R$ 12. O filé mignon aperitivo (R$ 46) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão e carne-seca (R$ 27, oito unid.). Às quartas e aos sábados, há música ao vivo, com repertório variado. R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10 (4ª e sáb.). Cc. e Cd.: todos. www.doisirmaos.com.br

HAPPY HOUR

Serafim

O salão principal é decorado com móveis em tons escuros, lustres de época e prateleira repleta de garrafas. As cervejas (Serramalte ou Original, 600 ml) saem por R$ 9,90. O cardápio lista tira-gostos típicos de botequim, além dos saborosos bolinhos de carne-seca (R$ 28,90, oito unid.). Picanha fatiada no réchaud para três (R$ 84,50 com dois acompanhamentos). R. Anapurus, 1.184, Moema, 5052-0473. 17h/0h45 (sáb. e fer., 12h/0h45; dom., 12h/ 21h45). Cc. e Cd.: todos. www.barserafim.com.br

Tatu Bola

O uniforme dos garçons deixa claro o que pedir para beber: atrás das camisetas, há diferentes caipirinhas (R$ 21,90/R$ 23,90), como a de rapadura com limão. As cervejas Brahma, Original e Serramalte (R$ 13,90) vão bem com a porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 81,90), com frango, picanha e linguiça toscana, grelhados na parrilla. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; fecha dom.). Cc. e Cd.: M e V. www.tatubolabar.com.br

JAPONÊS

Kintaro

Durante o dia, enquanto serve pastéis e coxinhas (R$ 4, cada), dona Liria Higuchi prepara os tira-gostos do boteco japonês. Por R$ 10, escolha até dois dos petiscos frios da vitrine, como sardinha agridoce e mariscos. Para acompanhar, cervejas Original e Serramalte (R$ 10). À noite, os pastéis e coxinhas vêm em porções (R$ 10). R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade, 3277-9124. 7h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 21h; fecha dom.). Cc. e Cd.: não aceita.

MÚSICA AO VIVO

Café Piu Piu

Em funcionamento desde 1982, a casa continua sempre cheia de gente que o procura por sua programação musical, que privilegia bandas cover de rock, pop e blues. No cardápio, beirutes entre R$ 19 e R$ 24 e porção de latkes, bolinhos de batata ralada (R$ 17). R. 13 de Maio, 134, Bela Vista, 3258-8066. 20h30/1h (5ª, 21h30/3h30; 6ª e sáb., 21h30/4h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10/R$ 35. Cc. e Cd.: M e V. www.cafepiupiu.com.br

VARIADOS

Cacilda

Aberto ao lado do Teatro Cacilda Becker, a casa serve pratos como o ‘Medalhão Café Paris’ (R$ 48,90), um filé mignon ao molho de ervas, com batatinha e arroz com brócolis. A casquinha de frutos do mar

(R$ 21,90) vai bem com o chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,50, black). R. Tito, 237, V. Romana, 3679-2044. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom. e 2ª, 12h/16h). Cc. e Cd.: todos. Manobr.: R$ 15. www.cacilda.com

Casa na Praia

A entrada do bar, com piso de pedrinhas que simulam a areia da praia, convida o cliente para aproveitar

o local arejado tomando um chope Amstel (R$ 7,10) ou Heineken (R$ 7,50). Para manter o clima, a sugestão é a casquinha de siri (R$ 16,90). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 329, V. Mariana, 5082-5002. 11h/1h. Cc. e Cd.: todos. www.barcasanapraia.com.br

Johnnie Wash

O bar é ponto de encontro de motociclistas que têm estacionamento gratuito e serviço de lavagem de motos (R$ 65/R$ 80). Enquanto esperam pelo serviço, os clientes aproveitam a porção de costeletas suínas (R$ 70) e a linguiça apimentada ‘Dinamite’ (R$ 55). Para beber, fazem sucesso destilados como

o Jack Daniel’s (R$ 30, a dose). R. Gomes de Carvalho, 815, V. Olímpia, 3846-0227. 8h/20h (5ª e 6ª, 8h/1h; dom., até 19h). Cc.: M e V. Cd.: todos. www.johnniewash.com.br

BALADA

2000

A balada realizada no sábado (28) homenageia o início da década passada, quando a eletrônica no País entrava em ascensão. No line-up, DJs como Mau Mau e Anderson Noise tocam house, techno e electro. The Year. R. Mergenthaler, 1.167, V. Leopoldina, 3645-1927. Sáb. (28), 23h. R$ 50/R$ 100. Cc. e Cd.: todos.

Baianá

Ocupando novo endereço, na Nossacasa Confraria das Ideias, a noite é focada em música baiana, mas também dá espaço a artistas tropicalistas e representantes do samba. DJs como Jonatha Cruz e Marina Caires comandam a pista. Nossacasa Confraria das Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, Pinheiros, 3032-2667. Sáb. (28), 23h. R$ 15/R$ 20. Cc. e Cd.: todos.

Poente Festival

A festa vespertina, fruto da união dos selos Surrounding Label (Peru) e Fluxxx (Brasil), dá uma amostra da música eletrônica latino-americana. No line-up, nomes como Seixlack e Amanda Mussi tocam techno, house e música experimental. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (28), 14h. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Selvagem

Tocando house e black music psicodélicos, a festa realiza sua edição mensal ao ar livre no domingo (29). Além dos residentes Millos Kaiser e Trepanado, haverá um set de Carrot Green. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Dom. (29), 18h. R$ 10. Cc. e Cd.: A, D, M e V.