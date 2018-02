Confira seleção de bares e baladas da semana

A Adega Santiago oferece o Josep Ramón Llorens 2010, uma peça de jamón ibérico safrado. Produzido em Huelvas, Espanha, a iguaria é servida na casa e na Taberna 474 (R. Maria Carolina, 474, Jd. Paulistano) em porções de 50g (R$ 53).

Serviço: R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/ 0h (2ª, até 23h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h) Cc. e Cd.: M e V.

BOTECOS

Jacaré Grill

A Serramalte (R$ 9,85) acompanha bem os petiscos da casa, como a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 43,90) e as coxinhas de asas de frango grelhadas (R$ 41,90; oito unid.). Na 3ª (24), há festa de comemoração de 25 anos do bar, com Budweiser liberada das 18h à 0h, por R$ 60. R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816-0400. 12h/1h (5ª e 6ª, até 2h; dom., até 20h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.jacaregrill.com.br

BOTECOS CHIQUES

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9, black). Não saia sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa. O ‘Ricardo Jafet’, por exemplo, leva carne crua moída e temperada (R$ 32). Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34; seis unid.) e a porção de iscas de frango (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., até 16h; fecha 2ª). Couv. art. (6ª e sáb.): R$ 9. Cc. e Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.bardonicochoperia.com.br

CACHAÇA

Água Doce Cachaçaria

É filial de uma rede de bares especializados em cachaça que surgiu há 15 anos, em Tupã. A carta da bebida, com mais de 100 tipos, é bem didática: cita a procedência, o tipo de madeira em que foi

envelhecida, e dá uma cotação, de acordo com a qualidade (de R$ 8,30 a R$ 99, a dose). Para acompanhar os goles, peça o escondidinho de carne-seca (R$ 62,90) ou a tilápia ao molho de camarão (R$ 79,70). Av. Macuco, 655, Moema, 5056-1615. 11h30/15h e 18h/0h (6ª e sáb., até 2h; fecha dom.; fer., 17h/ 0h). Couv. art. (5ª a sáb.): R$ 10. Manobr.: 18 R$. Cc. e Cd.: todos. www.aguadoce.com.br

HOTEL

Aboo

O cardápio do bar do Sofitel Ibirapuera inclui a porção de batata frita gratinada com bacon e cheddar (R$ 24) e os anéis de cebola (R$ 22). Além de 80 rótulos de vinhos, há drinques interessantes. O ‘Aboo Paradise’, por exemplo, leva gim inglês e suco de grapefruit na taça de martini açucarada (R$ 24).

R. Sena Madureira, 1.355, V. Clementino, 3201-0800. 8h/23h. Cc. e Cd: todos. Manobr.: R$ 10 (3h). www.aboobar.com.br

BALADA

Autobahn

A balada com decoração e música inspirada nos anos 1980 realiza a edição especial ‘The Smiths’, com músicas da banda na pista, em homenagem a Morrissey, que se apresentou esta semana na cidade e realiza outro show no sábado (21). Quem apresentar ingresso ou canhoto das apresentações entra de graça. 80’s Club. R. Deputado Lacerda Franco, 342, V. Madalena, 3101-8826. Sáb. (21), 22h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Play Hard!

A balada é realizada na 1007, casa com unidades em Florianópolis e Balneário Camboriú que inaugurou recentemente uma unidade na cidade. Voltada para house, hip hop e twerk, entre outros ritmos, tem sets de DJs como Elijah, Fantini e Laka, Thiago S e Wtbabylon. 1007. R. Augusta, 430, Bela Vista. Hoje (20), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc. e Cd.: todos. www.1007augusta.com

Venga Venga

Voltada para música balcânica e latinidades, a noite realiza a 3ª edição do ‘Baile do Turbante’ hoje (20). Além dos sets dos DJs residentes Denny & Don e do produtor francês Rafael Aragon, entre outros, haverá show de lançamento do disco ‘#1’, do cantor paraense Jaloo. Circo Stankowich. Av. Alcântara Machado, 4.448, Brás. Hoje (20), 23h. R$ 35. Cc. e Cd.: M e V.