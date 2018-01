Confira seleção de bares e baladas da semana

Foto: Divulgação.

+ O Up Cozinha & Bar, embora esteja em uma parte movimentada da cidade, tem entrada discreta. Numa travessa da Rua Augusta, a duas quadras da Paulista, apenas uma plaquinha colorida indica o acesso à casa. Após um lance de escadas, com pôsteres de filmes antigos no teto e na parede, um ambiente de decoração kitsch se apresenta. O estabelecimento, com três andares de tamanho médio, mas bem dispostos, ocupa o mesmo endereço do finado Clube Flamingo.

No prédio com varanda e terraço, o clima é descontraído, o atendimento é solícito e há comandas individuais, para os que não querem dor de cabeça ao dividir a conta. No cardápio e na carta de drinques, boas opções com influência latina. Entre os destaques está o ‘Chihulana’ (R$ 28), batatas rústicas com tiras de filé e ovo frito condimentado com gema mole. Vale pedir os bolinhos de arroz com três queijos – parmesão, gorgonzola e ricota defumada -, bem cremosos. A porção com dez unidades sai

por R$ 25.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da carta de bebidas, não deixe de experimentar o drinque autoral ‘A Mexicana’ (R$ 25), que leva tequila prata, pimenta, suco de limão e melancia. É refrescante, picante e doce na medida certa. Entre os clássicos, o ‘Mojito’ (R$ 23) é equilibrado. E aos que preferem cerveja, a Madalena IPA de 600 ml (R$ 24) satisfaz.

Serviço: R. Antônio Carlos, 395 A, Consolação, 2659-1367. 17h/1h (dom., 16h/0h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Com sede em Nova York, a casa noturna Kiss & Fly já foi instalada na antiga loja Daslu. No sábado (11), a casa inaugura sua nova unidade na capital, agora, na zona norte. A noite recebe um set do DJ Chubby Chub (foto), especializado em hip hop old-school. Av. Luiz Dumont Villares, 655, Santana, 4371- 9688. Sáb. (11), 23h30. R$ 50/R$ 150. Cc. e Cd.: A, M e V.

BOTECOS

Bar da Dida

Prove caipirinhas como a de uva com gengibre ou a de carambola com manjericão (R$ 26, com vodca). Para comer, há sanduíches no ciabata. O ‘Nº 4’ (R$ 29) é feito com queijo brie, peito de peru e geleia de pimenta. Já o ‘Nº 10’ (R$ 30) leva salmão defumado, cream cheese e folhas de endívia. R. Dr. Melo Al- ves, 98, Cerq. César, 3088-7177. 18h30/1h (dom. e fer., 17h30/ 0h20; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V. www.bardadida.com.br

Botiquinho

As mesas do bar ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, oito unid.). O petisco é uma massa de feijão preto recheada de couve refogada, acompanhado de caldinho de feijão e vinagrete. Há também a ‘Di Torino’, uma bruschetta com pesto de nozes e manjericão, com tomate e muçarela (R$ 30). Para beber, peça uma Original

(R$ 12). R. Cap. Otávio Machado, 447, Chác. S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., até 18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco São Paulo

É decorado com fotos da cidade e capacetes usados na Revolução Constitucionalista de 1932. As ‘Redondinhas Cremosas’ (R$ 26, seis unid.) são a versão da casa para as coxinhas. Serve cervejas em garrafa (R$ 12, Serramalte). Av. Pompeia, 2.089, Pompeia, 3872-2444. 11h30/15h (5ª e sáb., 12h/15h e 17h30/23h; 6ª, até 1h; sáb., 23h; dom., 12h/18h). Couv. art.: R$ 12 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. www. botecosaopaulo.com.br

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas ao vivo todos os dias. Aos domingos, o rock clássico esquenta o clima de paquera no balcão que divide o salão. O cardápio bem brasileiro inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (sáb. e dom., 16h/0h ). Entrada: R$ 7/R$ 20. Cc.: A, D, M e V. Cd. : A, D, M e V. www.eutuelesbar.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

De Bruer

A cerveja aqui é a alma do negócio. A carta da casa tem cerca de 120 rótulos, como o chope ‘Green Cow’ (R$ 22, 350 ml). Para forrar o estômago, há diversos pratos e porções, entre eles o hambúrguer

de pato (R$ 30). R. Girassol, 825, V. Madalena, 3812-7031. 18h/1h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.debruer.com.br

Frangó

No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções de cervejas importadas e nacionais. Para provar várias de uma só vez, opte por um dos dez menus-degustação fixos (R$ 148/R$ 222), que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas, entre outras. A coxinha de frango e catupiry (R$ 32, dez unid.) e o frango grelhado (R$ 52, simples; R$ 74, com polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. da Matriz de N. Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb.,

até 2h; dom., até 19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.frangobar.com.br

CHOPERIAS

Dois Irmãos

A choperia serve chope Brahma (R$ 7,50), e a cerveja Original (600 ml) sai por R$ 12. O filé mignon aperitivo (R$ 52) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão e carne-seca (R$ 27, oito unid.). Às quartas e aos sábados, há música ao vivo, com repertório bem variado. R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 12 (4ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.dois irmaos.com.br

HAPPY HOUR

Serafim

O salão principal é decorado com móveis em tons escuros, lustres de época e uma prateleira repleta de garrafas. Lá, servem cervejas em garrafa (R$ 10,50, Serramalte;

R$ 9,90, Original, 600 ml). O cardápio lista os saborosos bolinhos de carne-seca (R$ 28,90, dez unid.)

e picanha fatiada no réchaud (R$ 89,50, para três pessoas). Al. dos Anapurus, 1.184, Moema, 5052-0473. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom.,12h/22). Cc.: todos. Cd.: to- dos. www.barserafim.com.br

JAPONÊS

Kintaro

Durante o dia, enquanto serve pastéis e coxinhas (R$ 4, cada), dona Liria Higuchi prepara os tira-gostos do boteco japonês. Por R$ 12, escolha até dois dos petiscos frios da vitrine, como sardinha agridoce e mariscos. Entre os quentes, dobradinha e costela com missô. Para acompanhar, cervejas Original e Serramalte (R$ 12). À noite, os pastéis e coxinhas vêm em porções (R$ 12). R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade, 3277-9124. 8h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 21h; fecha dom.). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

MÚSICA AO VIVO

Bar Brahma

Instalada na esquina mais famosa da cidade, a casa, inaugurada em 1948, preserva as paredes bege,

os espelhos do salão principal, o mezanino e os belíssimos lustres da época. Há shows todos os dias. O chope Brahma (R$ 8,50, claro; R$ 9, black) é onipresente nas mesas. Para comer, peça a picanha servida na pedra (R$ 108,90). Av. S. João, 677, República, 3224-1250. 12h/2h30 (6ª e sáb., até 3h30; dom., até 1h). Couv. art.: R$ 10/ R$ 75. Cc.: todos. Cd.: todos. R$ 20. www.barbrahmacentro.com

PUB

Dublin

A decoração no estilo de pub, as cervejas e os chopes importados como o da irlandesa Guinness (R$ 22,50, o pint) podem até fazer você pensar que está em um bar europeu. O local é frequentado

por jovens que curtem pop rock de bandas que tocam ao vivo e que podem aproveitar as cervejas até nos pratos: o filé mignon (R$ 36,50) é feito com molho agridoce à base de Guinness. R. Min. Jesuíno Cardoso, 178, V. Nova Conceição, 3044-4194. 18h/1h (6ª, até 4h; sáb., 20h/4h; fecha de dom. a 3ª). Entrada: R$ 15/R$ 60, após 21h (sáb., após 20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.dublin.com.br

VARIADOS

Athenas Café

O salão amadeirado fica em uma disputada esquina, próxima ao cinema Espaço Itaú Augusta. Boa opção para jantar ou para petiscar, serve chope Brahma (R$ 7,20, cla- ro; R$ 7,50, black). O sanduíche ‘Santorini’ (R$ 32) leva tiras de filé mignon, muçarela e bacon na baguete e é acompanhado por batatas fritas gorduchas. R. Augusta, 1.449, Cerq. César, 3262-1945. 7h/2h30. Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.athenasrestaurante.com.br

Cacilda

Serve pratos como o ‘Medalhão Café Paris’ (R$ 48,90), filé mignon ao molho de ervas, batatinha e arroz com brócolis. A casquinha de frutos do mar (R$ 21,90) pede a companhia de um chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black). Uma homenagem ao bairro, o ‘Medalhão à Romana’ (R$ 54,90) é um filé mignon com redução de balsâmico, mini cebola, tomate cereja e azeitona, com arroz de alcachofra. R. Tito, 237, V. Romana, 3679-2044. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom. e 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.cacilda.com

Casa na Praia

A entrada do bar, com piso de pedrinhas que simulam a areia da praia, convida o cliente para aproveitar o local tomando um chope. Pode ser Amstel (R$ 7,30, claro) ou Heineken (R$ 7,50, claro). Para manter o clima de praia, as sugestões são a casquinha de siri (R$ 16,90) e a porção de iscas de abadejo (R$ 39,90). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 329, V. Mariana, 5082-5002. 11h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.barcasanapraia.com.br

Johnnie Wash

O bar é ponto de encontro de motociclistas que têm estacionamento gratuito e serviço de lavagem de motos (R$ 65/R$ 80). Enquanto esperam, os clientes aproveitam a costela suína com molho barbe-cue (R$ 41) e a linguiça artesanal (R$ 23). Para beber, fazem sucesso os destilados como o Jack Daniel’s (R$ 25, a dose). R. Gomes de Carvalho, 815, V. Olímpia, 3846-0227. 9h/últ. cliente (dom. e 2ª, até 22h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos. www.johnniewash.com.br

BALADA

Calefação Tropicaos

A edição de seis anos da festa, o ‘Arraiá Tropicaos #4’, realizada no domingo (12), tem temática junina. Entre as atrações, sets de música brasileira, principalmente forró tradicional, de DJs como Pita de Suy e Moocado, além de shows da Côco de Oyáda e da Banda de Pifanos de Caruaru. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (12), 15h. Grátis.

Mamba Negra

A balada de techno realiza edição de aniversário de três anos no sábado (11). No line up, DJs como Cashu, Benjamin Sallum e Strange People, além de um live do Teto Preto. O endereço da balada

será revelado na página da festa. Sáb. (11), 23h. R$ 30/R$ 45. Inf.: bit.ly/mamb3

Priscilla

A balada de pop realiza edição especial em homenagem aos 28 anos de carreira da transformista Márcia Pantera, que se apresenta na noite, entre outros artistas. No line up, DJs como Serjô, Tiago Guiness, Guilherme Falcão e Cyber. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Hoje. (10), 23h. R$ 25/R$ 60. Cc. e Cd.: todos.

Wine

A balada de rap e dancehall realiza a edição ‘Make Love’, hoje (10), em homenagem ao mês dos namorados. No line up, New World Square e os DJs Alleh Mozziyah HiFi e Orelha Penharol. Executivo Club. R. 7 de Abril, 425, República. Hoje (10), 23h. R$ 10. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/rapdan