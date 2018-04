Confira seleção de bares e balada da semana

As opções de lámen no cardápio dão ao Tan Tan as feições de um restaurante oriental. Mas o foco aqui é outro. A casa do chef Thiago Bañares se apresenta como um noodle bar e pretende aliar drinques aos pratos de massa.

Há dez coquetéis no cardápio – boa parte deles releituras de receitas clássicas. O ‘Gin & Tonic Tea’ (R$ 27) é um gim tônica que leva chá branco, hortelã e grape fruit e o ‘Vermuth Spritz’(R$ 27) mistura vermute bianco e rosso, alecrim e prosecco.

Servidas em bowls e imersas em caldo, as massas são frescas e dão direito a um refil. As opções incluem preparos mais tradicionais, como o missô lamén (R$ 32), servido com ovo cozido e carne de porco. Mas também há espaço para versões autorais, como o ‘Kare’, com curry (suave), lâminas de alho frito e fatias de copa lombo.

Pra quem quiser deixar o lámen para o final da noite e apenas beliscar enquanto bebe, há petiscos (que também podem fazer as vezes de entrada) interessantes. É o caso do ‘Yoshuku Steak’ (R$ 24): lâminas de paleta bovina apenas seladas na chapa, servidas com mostarda, shoyu e cebolinha.

O espaço diminuto, em que há apenas um balcão e pequenas mesinhas, parece mais adequado para ir a dois do que em grupo. Já descoberto pelo público do bairro, o bar já tem espera que pode chegar a uma hora. Maria Eugênia de Menezes

Serviço: R. Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, 2373-3587. 19h/23h30 (fecha 2ª e últ. dom. do mês). Fecha 5ª (24). Cc. e Cd.: todos.

Para comemorar cinco anos de existência, o Ciao! Vino & Birra realiza festa na rua no domingo (20), às 13h. Além de jazz ao vivo, haverá piadinas, como a de pancetta arrotolata (R$ 17, foto acima), e três tipos de cannoli (R$ 8): de brigadeiro de Nutella, doce de leite, e ricota com frutas secas. R. Tutóia, 451, Paraíso, 2306-3541. Dom. (20), 13h. Cc. e Cd.: D, E, M e V.

BOTECOS

Bar do Celso

O boteco do ex-pagodeiro Celso Ricardo fica próximo à avenida dos Bandeirantes e à Berrini. Serve espetos de kafta, de frango (R$7,50, cada) e de queijo coalho com mel (R$ 8,50), que acompanham bem a cerveja Serramalte (R$ 11, 600 ml) ou as doses de 60 rótulos de cachaça (Musa Ouro, R$ 19,90).

R. Brejo Alegre, 414, Brooklin Paulista, 5506-6418. 12h/15h e 17h/23h (sáb., 12h/23h; fecha dom. e fer. ) Fecha 5ª (24). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Squat

Os pratos são de cozinhas variadas – o bolinho de risoto de alho poró com queijo brie (R$ 32, oito unid.) é uma das opções. Para beber, o ‘Mojito’ (R$ 24) faz sucesso. Às sextas e sábados, o som é pop music. Al. Itu, 1.548, Jd. Paulista, 3081-4317. 19h/2h (6ª, 19h/5h; sáb., 21h/5h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: todos. Fecha de 3ª (22) a 5/1. www.barsquat.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

De Bruer

A cerveja aqui é a alma do negócio. A carta do do cervejeiro artesanal Oliver Buzzo, tem cerca de 120 rótulos. Um dos exemplos é o chope Green Cow (R$ 20, 330 ml). Para forrar o estômago, há diversos pratos e porções, além de três opções de costela: ‘Brazuka’, ‘Gringa’ e ‘Hermana’ (R$ 33, cada), que servem uma pessoa e acompanham purê de batata. R. Girassol, 825, V. Madalena, 3812-7031. 18h/1h; 2ª fecha). Fecha 5ª (24). Cc. e Cd.: todos. www.debruer.com.br

DRINQUES

Número

O bar tem projeto de Isay Weinfeld e drinques preparados por Derivan de Souza. Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’, que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Contreau (R$ 42). Para petiscar, há crostinis de atum trufado com broto de beterraba (R$ 35). R. da Consolação, 3585, Cerq. César, 3061-3995. 19h/últ. cliente. (fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (24). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

HAPPY HOUR

Ilha das Flores

A localização é ao mesmo tempo incomum e privilegiada: a um quarteirão da Marginal Pinheiros, é distante o suficiente para fugir do barulho dos carros. Lá, é preparada a adocicada ‘Caipirinha da Ilha’ (R$ 25), com vodca, limão, maracujá, morango e gotas de licor de laranja. O ‘Medalhão do Chef’

(R$ 56) é uma boa pedida: 200g de filé mignon grelhado guarnecido de risoto de funghi. R. Curumins, 5, Cidade Jardim, 3031-5644. 12h/0h (dom., 12h/18h). 5ª (24), 12h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.barilhadasflores.com.br

JOGOS

Dona Mathilde

Este snooker bar é um pouco diferente: não tem aquele clima de inferninho e de escuridão típicos.

O chope de marca própria (R$ 10, 300 ml) tem promoção durante a semana. Para acompanhá-lo, escolha os sanduíches montados na baguete de parmesão ou no pão francês (R$ 18/R$ 26). A hora de jogo custa R$ 24. Av. Pompéia, 1.415, Pompeia, 3672-4204. 14h / 6h. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. Manobr.: R$ 15. www.donamathilde.com.br

MÚSICA AO VIVO

Barnaldo Lucrécia

MPB ao vivo anima o ambiente, inspirado nos armazéns de secos e molhados do interior do Brasil. Janelas amplas, folhagens e chão de madeira compõem o cenário. Prove a porção de bolinho de feijoada (R$ 32,80, oito unid.) e os pastéis de shitake (R$ 32,90, 12 unid.), que acompanham bem a caipirinha de tangerina e maracujá (R$ 21,90). A garrafa de Original sai por R$ 11,80. R. Abílio Soares, 207, Paraíso, 3885-3425. 18h/0h (5ª, 18h/0h30; 6ª, 18h/2h30; sáb., 20h/2h30; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (24). Couv. art.: R$ 15/R$ 35. Cc. e Cd.: todos. www.barnaldolucrecia.com.br

PARA COMER

Maria Lima

O bar atrai frequentadores em busca do carpaccio de carne (R$ 31,50). Peça a porção de pastéis mistos de carne-seca com catupiry, calabresa moída com abobrinha, de queijo e de palmito (R$ 27,80, dez unid.), que vai bem com a garrafa de Norteña (R$ 20,60). R. Carlos Weber, 1490, V. Leopoldina, 3645-0932. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

BALADA

Autobahn

A festa tem repertório e decoração inspirados na década de 80. Nos sets, New Order, The Smiths, Devo, Cindy Lauper, Soft Cell, The Human League, e outros sucessos da época. 80’s Club. R. Deputado Lacerda Franco, 342, V. Madalena, 3101-8826. Sáb. (19), 22h. R$ 25/R$ 50. Cc. e Cd.: todos.

Sailor Goes House

O projeto mensal de música eletrônica no terraço do bar The Sailor realiza sua última edição no domingo (20). O DJ Rodrigo Ferrari recebe os convidados Leo Janeiro e Anderson Noise, entre outros, além do percussionista Joni Anglister, que fará intervenções durante os sets. Av. Brig. Faria Lima, 2.776, 3044-4032, Jd. Europa. Dom. (20), 16h. R$ 10/R$ 35. Cc. e Cd.: A, D, M e V.

Selvagem

A balada de house, techno e black music psicodélicos – com edições ao ar livre todo mês – comemora seu quarto ano de existência em novo local. No estúdio de filmagem, que fica no Bom Retiro, Millos Kaiser e Trepanado discotecam até o amanhecer. R. Visconde de Taunay, 644, Bom Retiro. Sáb. (19), 23h55. R$ 30/R$ 50. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/divselva