Confira seleção de bares e balada da semana

Com aparência convidativa, o São Tomé é arejado e tem cara de boteco chique. Na casa, de paredes móveis, cadeiras e mesas estão dispostas num ambiente de cores escuras. Também há a promessa de que o terraço, ainda inacessível, seja aberto em breve.

Por se tratar de um gastro-bar, a variedade do cardápio é grande. Há de petiscos simples, como o cremoso bolinho de risoto com queijo (R$ 28,90, oito unid.) a pratos como o penne ao pomodoro com muçarela de búfala e rúcula (R$ 34,50). Entre os dois extremos, porções mais sofisticadas como o canapé de carpaccio na tule de parmesão (R$ 35,90), grelhados e sanduíches, entre outros quitutes. Mas nem tudo sai a contento: a cebola tirolesa (R$ 33,90) é insossa e o pão do mini cheeseburguer de fraldinha (R$ 35,90, seis unid.) tinha gosto industrial.

Entre as bebidas, uma pedida inusitada: as ‘caipiráguas’ (R$ 10,90), versões não alcoólicas do drinque que levam suco de laranja e água com gás, misturados, por exemplo, com frutas vermelhas. Já entre as caipirinhas da casa, peça a ‘Pai Nosso’ (R$ 17,50/ R$ 24,50), com limão, cravo e mel. O chope Heineken (R$ 8,20) também vai bem.

Serviço: R. Demóstenes, 684, Campo Belo, 5041-9791. 17h/0h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 13h/ 1h30; dom., até 22h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

O Aurora agora tem um novo espaço. A ‘Laje do Aurora’ (foto), movida a house e MPB, tem seu próprio cardápio, que inclui opções como o ‘Mojitão’ (R$ 79), 1,5l do drinque clássico, e espetinhos de carne ou queijo (R$ 7,90/R$ 10,90). R. Prof. Atílio Innocenti, 277, Itaim Bibi, 2337-0648. 17h/últ. cliente (sáb., a partir de 13h; dom. e fer., a partir de 14h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Bureau: Studio Bar

O bar roqueiro, com decoração escura e simples, se inspira nos pubs irlandeses. Ao vivo, é possível ouvir as bandas que tocam num estúdio nos fundos da casa, espaço disponível para ensaios e gravações. Entre as opções de petiscos, todas por R$ 12, a porção de coxinhas cremosas e crocantes (cinco unid.) é uma boa pedida. Para beber, a cerveja é o destaque: peça a nacional Schornstein Stout (R$ 26, 500 ml) ou a belga Duvel (R$ 28). R. Teixeira de Melo, 380, Tatuapé, 2091-5766. 18h/1h (dom., 15h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: D, M e V.

BOTECOS

Amigo Giannotti

No imóvel simples, que pode passar despercebido para quem passeia pela região, são preparadas fogaças como a recheada de brócolis com alho e muçarela (R$ 19); já a fogaça ‘Marguerita’ é feita com massa de doritos (R$ 24). Para acompanhar, fique com as cervejas Heineken (R$ 11, 600 ml) e Amstel (R$ 9, 600 ml). R. S. Antônio, 1.106, Bela Vista, 3211-3256. 19h30/0h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha 2ª e 3ª; abre todo dia 29). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Por lá, são servidas a porção de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 58,80, doze unid.) e a carne-seca acebolada na manteiga de garrafa com mandioca (R$ 59,50). Para beber, além das cervejas Serramalte (R$ 13,90) e Bohemia (R$ 13,90), tem caipirosca de tangerina com pimenta (R$ 21,50) e de abacaxi (R$ 21,50). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fer., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

BOTECOS CHIQUES

Armazén Paulista

O bar, um dos mais agradáveis da região, tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 31,90, seis unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Túnel do Tempo’ (R$ 25,90), de linguiça defumada, queijo prato e orégano no pão francês. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc. e Cd.: todos. www.armazenpaulista.com.br

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve um ótimo chope Brahma (R$ 7,40, claro; R$ 8,40, black). Para petiscar, peça a porção de seis unidades de croquetes de costela (R$ 31) ou de bolinhos de abóbora recheados com carne-seca (R$ 27). Entre as batidas, peça a de paçoquinha (R$ 14). Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., até 19h). Couv. art.: R$ 7 por pessoa. Cc. e Cd.: todos. www.piraja.com.br

CHOPERIAS

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967 por Leopoldo Urban, o fundador do Bar Léo. Atualmente sob o comando de dois sócios, o bar mantém o mesmo padrão com chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,50, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 6, cada). Os de carne de sol ou camarão custam R$7,50; já o de bacalhau, R$ 11,50. R. Amaral Gur-

gel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/1h (sáb., 12h/1h). Cc. e Cd.: D, M e V. www.amigoleal.com.br

HAPPY HOUR

Bar do Juarez

A picanha no réchaud (R$ 96) é o destaque da casa, muito procurada por grupos de amigos. Há outras opções na chapa, como a manta de dourada (R$ 99,50). Para acompanhar, a cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 8,50) e Stella Artois (R$ 9). Se preferir um drinque, prove o ‘Blue Moon’ (R$ 22), feito com Curaçau, rum, leite de coco e abacaxi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 17h/últ. cliente (sáb., dom. e fer., 12h/últ. cliente). Cc. e Cd.: todos. www.bardojuarez.com.br

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve chope Heineken (R$ 11,90, 470 ml). O local funciona desde 1973 perto da Avenida Paulista e oferece por-ções tradicionais, como a de pastéis mistos (R$ 39,50, 12 unid.) –

de queijo, carne, camarão e palmito – e a de bolinhos de bacalhau (R$ 39,90). Das mesas internas e na calçada, é possível assistir a transmissões de lutas e de jogos de futebol. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (6ª e sáb., até 3h). Cc. e Cd.: todos. www.prainhapaulista.com.br

MEXICANO

Don Miguel Mexican Bar

Os quadros e fotos de mariachis nas paredes dão o clima desta casa mexicana. No menu, os pratos são de inspiração Tex-Mex, como o burrito de filé mignon (R$ 43,90) e a porção de nachos (R$ 41,40/43,90). Para beber, além da Heineken (R$ 8,90), do ‘Mojito’ (R$ 22,90) e da ‘Margarita’ (R$ 22,90), há opções das cervejas long neck mexicanas Sol (R$ 11,00) e Dos Equis (R$ 11,60). R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 12h/15h e 18h/23h40 (6ª, até 0h40; sáb., 12h/ 17h e 18h/0h40; dom., 12h/17h e 18h/23h40). Cc. e Cd: todos. www.donmiguelmexicanbar.com.br

MÚSICA AO VIVO

Piratininga Bar

Tem ambiente à meia luz e uma decoração que remete à São Paulo das décadas de 1930 e 1940.

A trilha sonora, executada ao vivo, reveza jazz blues, bossa nova e MPB instrumental e vocal. O especialista barman Passarinho mon-ta saborosas caipiroscas de frutas, que custam de R$ 19 a R$ 27. R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., 16h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.piratiningabar.com.br

PARA COMER

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, o ambiente é elegante e tem cadeiras confortáveis. O cardápio apresenta receitas simples em versões sofisticadas. Além de porções, como a de mini-rabada, servida em uma bonita panela (R$ 46), há pratos ‘de mãe’ bem executados, caso do picadinho de filé mignon com arroz, tartar de banana e ovo frito (R$ 54). Tem 102 rótulos de vinho e 14 de cerveja. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h30). Cc. e Cd.: todos. Www.bardadonaonca.com.br

PUB

Finnegan’s

Aberto em 1988, tem um mezanino com área para jogo de dardos. Em dias frios, prove o excelente ‘Irish Coffee’ (R$ 18,30), feito com uísque irlandês Jameson, café e espuma de creme de leite. O chope Guinness é o campeão de pedidos (R$ 13, 300ml; R$ 32, 530 ml), bem como a costelinha de porco assada (R$ 45,30). De 5ª a sábado, há shows de rock e blues. R. Cristiano Viana, 358, Cerq. César, 3062-3232. 12h/2h (6ª, 18h/2h30; sáb., 19h/ 2h30; dom., 15h/22). Entrada: 5ª, R$ 8,99; 6ª e sáb., R$ 17, mulher e R$ 19, homem). Cc.: todos. Cd.: todos. www.finnegans.com.br

VARIADOS

Café Journal

Frequentado por um público acima de 30 anos, abriga uma adega com 500 rótulos de vinho (cerca de 6 mil garrafas), como o vinho Carmen (R$ 80, a garrafa). Para quem prefere cerveja, as long necks Heineken e Xingu custam R$ 11. Do cardápio, experimente a paleta de cordeiro com cuscuz de berinjela e amêndoas (R$ 123,80, para duas pessoas). Al. Anapurus, 1.121, Moema, 5055-9454. 12h/últ. cliente (dom., até as 17h) . Cc. e Cd.: todos. www.cafejournal.com.br

Cervejaria do Luiz Fernandes

Em 2011, a casa passou por reforma e ficou mais clara, com o pé direito mais alto. Os petiscos são vendidos por unidade, como o ‘Bolinho Maravilha’ (R$ 5), empanado de berinjela com recheio de linguiça, muçarela e pepino e o ‘Divino’ (R$ 11), casquinha de siri grelhada em crosta comestível. As cervejas de 600 ml são Original (R$ 11) e Serra Malte (R$11). Av. Eng. Caetano Álvares, 5.470, Imirim, 2976-3556. 14h/0h (sáb. e dom., 11h/0h). Cc. e Cd.: todos. www.bardoluizfernandes.com.br

BALADA

College

A noite, que se inspira na cultura de festas universitárias americanas, realiza hoje (8) a edição ‘Indie Night’, com distribuição de doses de tequila e vodca. Na pista, pop, indie e rock, discotecados pelos DJs residentes Luana Borges, Caio Neiva e Sérjô. Tex Redneck Bar. R. Augusta, 1.053, Consolação, 2924-5083. Hoje (8), 22h. R$ 20/ R$ 60. Cc. e Cd.: todos.

Freak Chic

A noite de house, disco e techno do D-Edge, endereço tradicional de música eletrônica na cidade, recebe o projeto Red Axes, criado pelos produtores e DJs israelenses Dori Sadovnik e Niv Arzi. No line-up, há também sets de MDME, Exequiel e Voyage, entre outros. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665-9500. Hoje (8), 23h50. R$ 60/R$ 150. Cc. e Cd.: todos.

Valentina

Voltada para o público lésbico, a noite comemora seis anos de existência no sábado (9), no Espaço Desmanche. Na pista, hits de indie rock, pop e eletrônico são discotecados por Alexandra Marcely e Thabáta Vespucci. No open bar da balada, drinques, cervejas e bebidas não alcoólicas. R. Augusta, 765, Bela Vista, 2924-5083. Sáb. (9), 22h. R$ 90. Cc. e Cd.: todos.