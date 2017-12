Confira seleção de bares e balada da semana

Aberto no antigo espaço do Bierboxx, o Maria Preta Bar, em Pinheiros, é um boteco que equilibra simplicidade na proposta e esmero na execução. O nome homenageia um ingrediente típico da terra natal dos donos, ambos alagoanos: o sururu, mexilhão registrado como patrimônio imaterial de Alagoas, que é também conhecido como ‘maria preta’ pelos nativos.

A casquinha de sururu (R$ 10), então, é apenas uma das muitas comidinhas e petiscos apetitosos servidos numa casa sóbria, de fachada branca e com mesas de madeira, com lugares ao ar livre no fundo e na entrada do bar. O clima de happy hour é o que prevalece no endereço, com serviço rápido e atencioso.

A melhor pedida do cardápio é o ‘4 por 1’ (R$ 40, foto), uma ‘porção-degustação’ com bolinhos de carne-seca, croquetes de carne, bolinhos de bacalhau e pasteis, servidos com geleia de morango com pimenta e molho de mostarda e mel. Outras opções são a ‘Asinha do Avesso’ (R$ 35, dez unid.), asinhas de frango recheadas com bacon, mandioca e coentro, e o filé de salmão com camarões (R$ 49).

Para beber, as cervejas em garrafa têm bom custo-benefício (R$ 10, Brahma e Skol; R$ 11, Original). Além de doses de uísque (R$ 22/R$ 25), batidas (R$ 22/R$ 30), e drinques clássicos, há uma opção inusitada: a ‘Caipirinha Maria Preta’ (R$ 25), com kiwi, vodca e Yakult.

Serviço: R. Fradique Coutinho, 842, Pinheiros, 4324-5851. 18h/1h (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, M e V.

Cerveja e gastronomia ocupam o Memorial da América Latina neste fim de semana. No sábado (19) e no domingo (20), o 3º Festival de Cerveja Artesanal reúne 25 cervejarias que servem tanto a bebida, caso da Farroupilha (R$ 15, 310 ml, foto), produzida com pêssego, como comidas cuja base é a cerveja, como o ‘Dona Onça’ (R$ 23), sanduíche com maminha desfiada cozida na cerveja preta, cream cheese, ervas finas e bacon.

No mesmo período, 20 casas estão no Festival Gastronômico Latino. Entre as opções, ceviche de peixe branco (R$ 15) do Cozinha a Dois, e as ‘Pukakapas’ de queijo, coentro e cebola (R$ 9), do Rincon Doña Flora.

Serviço: Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (19) e dom. (20), 10h/21h. Grátis.

NOVOS

G&T Bar

O bar temporário se dedica ao gim tônica, que aparece na carta em 23 variações. O ‘Cinnamon’ (R$ 20), com gim Beefeater, água tônica, angostura, zimbro, canela em pau e laranja, é refrescante e aromático. O ‘Tanqueray Ten’ (R$ 40) leva o nome da marca, e é servido com spray de bitter de grapefruit e casca de limão-siciliano. Já o ‘Twist’ (R$ 20) leva Beefeater, cardamomo, tomilho, limão-taiti, limão-siciliano e bitter de grapefruit. R. Peixoto Gomide, 1.679, Jd. Paulista. 18h/0h (fecha dom.). Cc.: não aceita. Cd.: E, M e V.

BOTECOS

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto em 1970, as bebidas são preparadas pelo seu Luiz, dono deste e de mais dois estabelecimentos que levam seu nome. As batidas de vinho com morango (R$ 6) e de amendoim com licor de cacau (R$ 6) são algumas das opções de drinques. Entre os petiscos, o brasileirinho com carne defumada e couve manteiga e de batata com alcachofra, muçarela ralada e aliche (R$ 5, cada), são boas pedidas. R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.bardoluizfernandes.com.br

BOTECOS CHIQUES

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto, que pode ser de carne, queijo, pizza, bacalhau e quatro queijos (R$ 29,90, nove unid.) e do bolinho de mandioca com carne-seca (R$ 19,50, dez unidades). O chope Brahma (R$ 7,90, claro) não decepciona. Para as mulheres (e só para elas), na compra de uma caipirinha de saquê (R$ 21,90), a segunda é grátis. Às quartas, o bar serve feijoada (R$ 39). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 12h/15h e 17h/1h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.excelentissimo.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Coisa Boa

Mais do que a diversidade e esplendor da carta de cervejas, o que importa aqui é a oportunidade de harmonizar a bebida com petiscos pouco usuais em bares. Entre as opções, há o bom canapé de carpaccio com folhas de endívia e molho de alcaparras (R$ 34). Depois de escolher, veja as indicações de cerveja para o prato e vá à geladeira escolher a sua. O chope Czechvar (R$ 22, 330ml) é uma das opções. R. Pedroso Alvarenga, 909, Itaim Bibi, 3073-0773. 12h/15h e 18h/1h (sáb., 13h/1h; dom., 15h30/1h). Cc. e Cd.: todos.

CHOPERIAS

Chopp Escuro

No local são servidos quase dois mil litros de chope por mês (R$ 8,20, claro; R$ 9,80 black, da Brahma). A casquinha de siri acompanha bem a bebida (R$ 13,90). Para os mais famintos, a pedida é o filé à parmegiana com arroz e fritas (R$ 79,90, para duas pessoas). R. Marquês de Itu, 252, V. Buarque, 3221-0872. 12h/1h30 (6ª e sáb., até 3h). Cc. e Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: na casa de decoração básica, são servidos petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 42,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 25,90; oito un.). O chope Brahma custa R$ 7,30 (claro) e R$ 8,20 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h30 (2ª, até 23h; 6ª, 16h30/0h30; sáb., 12h30/0h; dom., 15h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.legitimobar.com.br

BALADA

Gop Tun

A balada de música eletrônica realiza edição vespertina. Esta semana, a festa recebe dois DJs convidados, o americano Anthony Naples e o australiano Fantastic Man. Além deles, tocam Kurc, Caio T e TYV. Fábrica. R. do Bucolismo, 81, Brás. Sáb. (19), 15h. R$ 70. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/gopptun

Odd

House e techno movem a pista da balada, que realiza edição conjunta com a festa e selo Cocktail D’Amore, de Berlim. No line-up, Discodromo, Liad Krispin e uma apresentação ao vivo de Cleveland, entre outras atrações. O endereço da festa será revelado na página do evento. Sáb. (19), 23h30. R$ 40. Inf.:bit.ly/oddcockk

Priscilla

A balada de pop é realizada na The Week. Na noite, a convidada especial é a Alaska 5000 – participante da quinta temporada do programa de transformismo Ru Paul’s Drag Race -, que se apresenta com sua banda. No line-up, os DJs Thiago Pereira e Leandro Chiarato, entre outros. The Week. R. Guaicurus, 324, Lapa,3868-9944. 5ª (24), 23h. R$ 70/R$ 250. Inf.: bit.ly/dragaska