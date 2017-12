Confira seleção de bares e balada da semana

Apesar de ser uma casa temporária – a princípio, só funcionará por três meses – o G&T Bar tem o capricho de um endereço permanente. Sua especialidade é o gim tônica, que aparece na carta em 23 variações, de receitas clássicas a criações autorais elaboradas pela mixologista Talita Simões.

No espaço estreito, com paredes de contêiner, banquinhos de madeira e um longo banco compartilhado pelos clientes, a capacidade é reduzida – o bar instalado no Jardim Paulista comporta, em média, 40 pessoas. Apesar do tamanho, a decoração é charmosa, e o clima tende a um esquenta pré-balada ou a um happy hour disputado (no início da noite, a casa já está cheia), frequentado por quem trabalha na região.

Apesar do nome, o bar também serve drinques clássicos como o ‘Dry Martini’ e o Negroni, ambos por R$ 15, mas o destaque fica mesmo para as opções com gim e tônica, preparadas com diferentes marcas do destilado feito com cereais.

O ‘Cinnamon’ (R$ 20), com gim Beefeater, água tônica, angostura, zimbro, canela em pau e laranja, é refrescante e aromático. O ‘Tanqueray Ten’ (R$ 40) leva o nome da marca, e é servido com spray de bitter de grapefruit e casca de limão-siciliano. Já o ‘Twist’ (R$ 20), que talvez seja a melhor pedida, leva Beefeater, cardamomo, tomilho, limão-taiti, limão-siciliano e bitter de grapefruit.

Serviço: R. Peixoto Gomide, 1.679, Jd. Paulista. 18h/0h (fecha dom.). Cc.: não aceita. Cd.: E, M e V.

O N.U. Bar traz novidades refrescantes no cardápio. Entre as opções, estão o bagel de salmão marinado com alface romana, abacate e iogurte (R$ 33, foto) e os dadinhos de queijo coalho com melaço de cana picante (R$ 22). Grand Hyatt São Paulo. Av. das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 2838-1234, 10h/17h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Vito

O bar surgiu em 1942, após os imigrantes lituanos se estabeleceram no bairro da zona leste. A casa serve chope Brahma (R$ 8, claro). A porção de pastel (R$ 24) é bem procurada. Se preferir, peça uma porção de rabinho de camarão (R$ 25). Às quintas e às sextas, há música ao vivo. Av. Zelina, 851, V. Zelina, 2341-6994. 16h/23h (2ª, 16h/22h30; sáb., dom. e fer., 11h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar oferece bons petiscos. A empadinha folhada, recheada com pernil e requeijão, é um sucesso (R$ 7,50). As cervejas custam R$ 9,70 (Itaipava) e R$ 11,80 (Original, Serramalte e Bohemia). R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 8h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardojusto.com.br

BOTECOS CHIQUES

Frederico

A cerveja Original (R$ 8,90) acompanha porções caprichadas como a de bolinho de bacalhau (R$ 32). Outra boa pedida é o ‘Bolinho Frederico’ (R$ 30), que junta opções de arroz, carne-seca e bacalhau. Av. Aratãs, 578, Moema, 5042-1371. 11h/0h (dom., 13h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

The Ale House

Tem cerca de 200 rótulos na carta de cervejas. Para harmonizar com o mix de salsichas (R$24,90 por 310 g ou R$ 32,90 por 410 g), uma das opções é a americana Anchor Steam (R$ 23,90). R. Peixoto Gomide, 1730, Jd. Paulista, 2679-5011. 17h/23h (5ª 18h/1h; 6ª e sáb., 18h/2h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Anexo SB

Os drinques do Anexo são diferentes dos servidos no Boteco São Bento. Experimente o ‘Bloody Mary’ (R$ 24) feito com suco de tomate artesanal, infusão de picanha e defumado com alecrim. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 480, Itaim Bibi, 3079-4389. 17h/últ. cliente (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.botecosaobento.com.br

VARIADOS

Z Carniceria

Drinques bem executados e garçonetes gentis são algumas das qualidades do bar, que ganhou novo endereço e está no espaço do antigo Aeroanta. O cardápio inclui receitas vegetarianas e outras nem tanto, como os bolinhos carniceiros, recheados com carne seca puxada na manteiga de garrafa (R$ 17, oito unidades). Para beber, peça uma Budweiser (R$ 10) ou o drinque ‘GG-Muler’ (R$25). Av. Brigadeiro Faria Lima, 724, 2936-0934. 12h/15 e 19h/0h (5ª até 1h; 6ª até 2h; sáb., 13h/17h e 19h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.zcarniceria.com.br

BALADA

Wine

Realizada por mulheres negras, a festa é movida ao som de rap e dancehall, com discotecagem digital e em vinil. No line-up, Lord C LecterOrelha Penharole J*Alleh GF Posse. Graffiti House. R. Nestor Pestana, 255, Centro. Sáb. (12), 23h. R$ 10. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/wiinee

Jamboree

A balada realiza uma edição que comemora seus 10 anos de existência. No line-up, os DJs do Jurassic Soundsystem tocam reggae, rocksteady e ska em vinil, e o trio vocal jamaicano Pioneers se apresenta. Estúdio. Av. Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros. Sáb. (12), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/jambaa

My Party Again

A balada realiza edição de aniveráãrio de um ano no Espaço Desmanche, inaugurado recentemente na Augusta. No line-up, DJs como Loopsterz e Aquabazz tocam hip hop, trap, dubstep e moonbahton.R. Augusta, 765, Bela Vista, 2924-5083. Hoje (11), 23h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Visa

A balada tem a proposta de servir drinques de vários países em cada um dos bares da casa, como o Cuba Libre, servidos em dose dupla a noite inteira. No line-up, os DJs Wagner Joaquim, Defreyn, Thiago Silva e Arthur Pereira, entre outros, tocam pop, twerk, EDM e rock, entre outros ritmos. 1007. R. Augusta, 430, Bela Vista. Hoje (11), 23h.R$ 25/R$ 80. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/visa10007