Confira seleção de bares e balada da semana

Após seis meses de reforma, o Posto 6, que homenageia as praias do Rio na decoração e no cardápio, ressurge na Vila Madalena. Reaberta durante o carnaval, a casa volta com salão mais amplo, maior número de mesas e, entre outras novidades, a opção de beber cervejas de garrafa – a Original custa R$ 14,40 e a Baden Baden IPA sai por R$ 24, por exemplo.

Apesar das mudanças, a casa ainda peca em alguns aspectos. Com cadeiras e mesas desconfortáveis, a música tocada nas caixas de som era tão alta no dia da visita que dificultava a conversa mesmo nos lugares na calçada.

A variedade do cardápio impressiona, com lanches, carnes, petiscos, drinques e cervejas. Ainda assim, as opções para comer são simples e prometem mais do que entregam por preços altos. Os ‘Bolinhos de São Jorge’ (R$ 36,80), de batata com recheio de calabresa flambada na cachaça levemente picante, são mais insossos do que a descrição sugere. A carne-seca desfiada com mandioca (R$ 48) é apetitosa, mas vem em porção reduzida, e o pudim de leite (R$ 9,80), chegou à mesa um pouco congelado.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas ainda há acertos na seção de bebidas. Entre as ‘Caipirinhas da Praia’, uma boa pedida é a ‘Maraca’ (R$ 20,80/R$ 27,80), de tangerina, hortelã e gengibre, com sorvete de tangerina. Entre as cervejas especiais, experimente a ‘Salve Jorge Pilsen Puro Malte’ (R$16,80).

Serviço: R. Aspicuelta, 644, V. Madalena, 3812-4342. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/2h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, D, M e V.

Este ano, a Bud Mansion homenageia o rock e os Rolling Stones. A programação da casa se estende até domingo (28), com baladas, cerveja e gastronomia. Hoje (26), o DJ Marcelo Botelho (foto) é um dos que animam a ‘House Party’. R. Colômbia, 1.000, Jd. Paulista. Hoje (26), 23h; sáb. (27), 18h; dom. (28), 14h. R$ 80/R$ 200. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/budmans

NOVOS

Huto Izakaya

O bar-restaurante serve versões sofisticadas e autorais das comidinhas típicas dos botecos japoneses. Entre as opções individuais, pratos como o ‘Spice No Shissô’ (R$ 23), tartar de atum temperado com pimenta Sriracha, ovas de massagô e gergelim torrado sobre tempurá de shissô (folha japonesa), e a robata de kobe beef com foie gras (R$ 18). Para beber, peça o ‘Dry Martini de Lichia’ (R$ 26). R. Dr. Jesuíno Maciel, 682, Campo Belo, 5041-6809. 19h/0h (fecha dom.). Cc. e Cd.: A, D, M e V.

BOTECOS

Papo, Pinga e Petisco

Fica no mesmo lugar em que existiu a boate Djalma’s, onde, acredita-se, ocorreu o primeiro show de Elis Regina na cidade. Para beber, há cachaças curtidas (R$ 7/R$ 12), como a de café, e cerveja (Original, Bohemia, Heineken, Paulistânia e Serramalte, R$ 12). Não deixe de pedir o suculento sanduíche de carne louca (R$ 21,50). Os caldinhos de feijão preto (R$ 21,50) encerram bem a noite. Pça. Franklin Roosevelt, 118, Consolação, 3257- 4106. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Astor

O chope Brahma (R$ 7,60, claro;R$ 8,60, black) e o bom ‘Bloody Mary’ (R$ 26) são apenas dois dos muitos atrativos deste bar. O cardápio apresenta receitas triviais, mas bem preparadas, caso do estrogonofe (R$ 56), do steak tartare (R$ 47) e do já clássico picadinho (R$ 49). R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/1h (5ª a sáb., 12h/3h; dom., 12h/18h). Cc. e Cd.: todos. www.barastor.com.br

CACHAÇA

Água Doce Cachaçaria

A carta de cachaças, com mais de 100 tipos, é bem didática: cita a procedência, o tipo de madeira em que foi envelhecida, e dá uma cotação, de acordo com a qualidade (R$ 7,90/R$ 89,90, a dose). Para acompanhar os goles, peça o escondidinho de carne-seca (R$ 63,90) ou a tilápia ao molho de camarão (R$ 79,70). Av. Macuco, 655, Moema, 5056-1615. 11h30/0h (6ª, até 2h; sáb., 18h/2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (5ª, 6ª e sáb.). Cc. e Cd.: todos. www.aguadoce.com.br

VARIADOS

BarTira

Vizinho da PUC, serve cerveja de garrafa Original (R$ 11) e um prato curioso: o ‘Frango Crocante’, empanado com corn flakes (R$ 35,90). Entre as indicações da casa, pão de alho com muçarela (R$ 24,90; seis unid.) e as bolinhas de queijo fritas e sequinhas (R$ 27,50; 12 unid.). R. Ministro de Godói, 999, Perdizes, 2645-0474. 11h/14h30 e 16h30/1h (sáb., 14h30/1h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.bartiragrill.com.br

BALADA

Caldo

A festa de techno, house e acid criada recentemente realiza uma edição vespertina e gratuita no sábado (27). No line-up, além do DJ residente Farlcoz, convidados dos coletivos Quitanda, como Rafa Moura, e Cracofonia, como Paco Taloccha. Haverá também apresentação ao vivo. Lgo. do Arouche. Sáb. (27), 13h. Grátis. Inf.: bit.ly/caaldoo

Carlos Capslock

A noite de música eletrônica faz uma edição em comemoração aos cinco anos de existência do coletivo. DJs como Dinky, Tessuto, Fractal Mood, Lucas Arr, L_cio e Ney Faustini movem a pista das 21h de sábado (27) até o meio-dia do domingo (28). O local é revelado pela página do evento, somente no dia da balada. Sáb. (27), 21h. R$ 45. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/capslocka

Casa da Luz

O centro cultural comemora um ano de atividades com uma festa realizada hoje (26). No line-up, DJs de várias festas que foram ou são realizadas no espaço: Pita Uchoa, do Calefação Tropicaos, Millos Kaiser e Trepanado, da Selvagem, e Denny & Don, da Venga Venga, são alguns deles. R. Mauá, 512, Luz. Hoje (26), 23h30. R$ 20/R$ 30. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/csaluzz

Chora, Meu Bem!

A nova balada, realizada no Centro, tem a proposta baseada no tema das músicas. No caso, a noite é movida ao som de canções de amor, de pop a rock, passando por sertanejo. No line-up, Sérjô, Flávia Durante e Daniel MS, entre outros. The Cube 380. R. Álvaro de Carvalho, 380, Centro, 97163-7572. Hoje (26), 23h. R$ 25/R$ 30. Cc.e Cd.: todos.