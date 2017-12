Confira seleção de bares e balada da semana

Até domingo (21), o São Paulo Tap House oferece growlers (R$ 98, foto) – recipientes de cerâmica – com dois litros do chope Burgman Casa Nova. Após essa data, é possível reabastecer o recipiente, o que barateia o custo dos chopes da casa. R. Girassol, 340, V. Madalena, 3530-6602. 18h/1h (3ª, 18h/0h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos

NOVOS

Banana Café

O cardápio do bar-restaurante une pratos principais a petiscos bem preparados, como as batatas fritas trufadas (R$ 19,50) e a ‘Lula Crocante’ (R$ 25). O destaque da carta de drinques vai para a seção de gins-tônicas, como a ‘Herbal’ (R$ 28), com pepino, manjericão, arruda e grão de zimbro. Experimente também o ‘Hibiscus Ink’ (R$ 26), com vodca de hibisco, graviola, limão siciliano e xarope de açúcar. R. Jerônimo da Veiga, 198, Itaim Bibi, 2613-3005. 12h/2h (3ª e 4ª, 12h/1h; dom., 12h/0h, fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Choperia São Paulo

A casa fica no polo gastronômico de Pinheiros, entre hamburguerias, bares e restaurantes. Peça uma das 20 variedades de chopes paulistas, como o ‘Júpiter APA’ (R$ 16, 290 ml) e a ‘Dádiva Premium Lager’ (R$ 10, 290 ml). Para comer, o sanduíche de lombo empanado com molho tártaro e alface romana (R$ 29) é uma boa pedida, assim como o bolinho de rabada (R$ 22, oito unid.). R. dos Pinheiros, 315, Pinheiros, 3360-5101. 12h/0h (2ª, 12h/16h; dom., 12h/22h). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Amigo Giannotti

No imóvel simples, que pode passar despercebido para quem passeia pelas ruas da região, são Preparadas fogaças como a recheada de brócolis com alho e muçarela (R$ 19); há também a ‘Marguerita’, feita com massa de Doritos (R$ 24). Para acompanhar, fique com as cervejas Heineken (R$ 10, 600 ml) e Amstel (R$ 8, 600 ml). R. S. Antônio, 1.106, Bela Vista, 3211-3256. 19h30/0h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Bar do Luiz Nozoie

Luiz Nozoie, o anfitrião, quase não dá mais as caras no bar, mas o espírito de botequim continua o mesmo. Os rissoles de camarão com Catupiry, queijo ou carne são deliciosos (R$ 2,50, a unidade). Há também a porção de frutos do mar à vinagrete (R$ 42), com lula, camarão, marisco e polvo. A cerveja Original de 600 ml custa R$ 12. Av. Cursino, 1.210, Saúde, 5061-4554. 18h/23h (sáb., 12h/18h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.bardoluiznozoie.com.br

BOTECOS CHIQUES

Armazén Paulista

O bar, um dos mais agradáveis da região, tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 31,90, seis unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Túnel do Tempo’ (R$ 25,90), de linguiça defumada, queijo prato e orégano no pão francês. Aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 62,90) conta com quatro sabores de batida. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/ últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc. e Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.armazenpaulista.com.br

Salve Jorge

O teto é decorado com mais de 1.600 garrafas vazias. As garrafas da Original 600 ml (R$ 14,80) são mantidas num balde de gelo ao lado das mesas, mas quem prefe-re chope também tem a opção

do Devassa (R$ 8, claro). Prove a porção de bolinhos de carne-seca com mandioca (R$ 36,80, dez unid.) e a de bolinhos de provolone (R$ 34,80). R. Aspicuelta, 544, V. Madalena, 3815-0705. 17h/2h (sáb., 12h/3h; dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.barsalvejorge.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Beer Bamboo

Boa opção para quem gosta de cervejas importadas e marcas nacionais menos conhecidas. No menu de 40 rótulos, Cerveja Paulistânia (R$ 9,90, 600 ml), de Ribeirão Preto. Para acompanhar, escondi-dinho de carne-seca (R$ 26,90). R. Joaquim Távora, 895, V. Mariana, 3895-1565. 17h/0h30 (sáb. e dom., 12h/0h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.beerbamboo.com.br

Cervejaria Nacional

A casa tem três andares: no térreo, ficam os toneis da fábrica, o primeiro andar tem clima de boteco, e o último piso é ideal para grupos e para quem preferem jantar. Entre as cervejas produzidas ali estão a Domina Weiss, de trigo (R$ 12,60, 330 ml), e a Kurupira Ale, de alta fermentação e caramelo (R$ 13,80; 330 ml). Para acompanhá-las, não hesite em pedir o bolinho de mandioca com linguiça, servido em porções seis unidades (R$ 26). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/0h. Cc. e Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.cervejarianacional.com.br

CHOPERIAS

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967 por Leopoldo Urban, o fundador do Bar Léo. Hoje, sob o comando de dois outros sócios, o bar mantém o mesmo padrão com chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,50, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 6, cada). Os de carne de sol ou camarão custam R$7,50; já o de bacalhau, R$ 11,50. R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/1h (sáb., 12h/1h). Cc. e Cd.: D, M e V. www.amigoleal.com.br

HAPPY HOUR

Bar do Juarez

A picanha no réchaud (R$ 96) é o destaque desta casa, muito procurada por grupos de amigos. Há outras opções na chapa, como a manta de dourada (R$ 99,50). Para acompanhar, a cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 8,50) ou Stella Artois (R$ 9,00). Se preferir um drinque, prove o ‘Blue Moon’ (R$ 22), feito com curaçau, rum, leite de coco e abacaxi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 17h/últ. cliente (sáb., dom. e fer., 12h/últ. cliente). Cc. e Cd.: todos. www.bardojuarez.com.br

Boteco Seu Zé

Nas paredes, cerca de cem fotos de notórios Zés, como Zé Geraldo e Zé Carioca. O cardápio deste bar, com samba tocado ao vivo, tem várias opções de petiscos: uma delas é a porção de ‘Bolinhos Seu Zé’ (R$ 30,50, dez unid.), de carne, ou os cubinhos de provolone à milanesa (R$ 27,50). A cerveja Original de 600 ml (R$ 15) é uma boa pedida. R. Mourato Coelho, 1.144, Pinheiros, 3034-6382. 22h30/4h (sáb., 14h30/20h e 22h30/4h; dom., 16h/22h; fecha de 2ª a 5ª). Entrada: R$ 20/R$ 30 (6ª a dom.). Cc. e Cd.: todos. www.botecoseuze.com.br

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve chope Heineken (R$ 11,90, 470 ml). O local funciona desde 1973 perto da Paulista e oferece porções tradicionais, como a de pasteis mistos (R$ 39,50; 12 unid.) – de queijo, carne, camarão e palmito – e a de bolinhos de bacalhau (R$ 39,90). Das mesas internas e na calçada, é possível assistir às transmissões de lutas e de jogos de futebol. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (6ª e sáb., até 3h). Cc. e Cd.: todos. www.prainhapaulista.com.br

HOTEL

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique, é bem mais calmo do que o Skye, famoso bar na cobertura. Ainda assim, é boa opção para a happy hour. Experimente o ‘Dry Martini’ (R$ 29 ou R$ 38). A casa também tem criações interessantes, como o ‘Rose Sky’ (R$ 30), feito com vodca, morango, licor de morango, Amaretto e suco de cranberries. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/0h. Cc. e Cd.: todos. Estac.: R$ 30 (8h). www.hotelunique.com.br

JAPONÊS

Choperia Liberdade

O bar é muito mais um karaokê do que uma choperia, já que só oferece chope Brahma claro (R$6,50), além de long necks de Brahma e Skol (R$6,50), mas tem uma enorme seleção de músicas em português, inglês e japonês. Prove um quitute da culinária japonesa como o temaki de salmão grelhado (R$ 20) ou o yakissoba (R$ 28). R. Glória, 523, Liberdade, 3207-8783. 19h/5h. Entr.: R$ 10 (3ª, 4ª e dom.) (5ª a sáb. e fer., R$ 15). Cc. e Cd.: todos.

MEXICANO

Sí Señor

Peça a porção de ‘Nachos Supreme’ (R$ 72,80, porção grande), que são chips de nachos cobertos com cheddar, frijoles, azeitonas, guacamole, sour cream e pico de gallo. Para beber, chope Brahma (R$ 9,80) e e o mojito ‘Caribean Cooler de Morango’ (R$ 23,80, o copo; R$ 72,80, a jarra). R. Armando Penteado, 18, Higienópolis, 3476-2538. 12h/15h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h). Cc. e Cd.: todos. Manobr.: R$ 22. www.sisenor.com.br

MÚSICA AO VIVO

Piratininga Bar

A casa tem ambiente à meia luz e uma decoração que remete à São Paulo das décadas de 1930 e 1940. A trilha sonora, executada ao vivo, reveza-se entre jazz blues, bossa nova e MPB instrumental e vocal. O especialista barman Passarinho monta saborosas caipiroscas de frutas, que custam entre R$ 19 e R$ 27. R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom. 16h/23h). Cc. e Cd.: todos. Cd.: todos. www.piratiningabar.com.br

VARIADOS

DuJuZé

A carta de cervejas lista rótulos como a holandesa 8.6 (R$ 22). O chope servido ali é da Brahma (R$ 7,90). Para petiscar, peça as bem recheadas porções de pastel misto, de carne, queijo e calabresa com queijo (R$ 25, nove unid.) ou as cremosas coxinhas (R$ 20, oito unid.). R. Itapicuru, 887, Perdizes, 3871-9113. 17h/ 1h (sáb., 13h/1h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.dujuze.com.br

El Guatón

O cardápio deste bar chileno traz opções da culinária tradicional, como as deliciosas empanadas de mariscos (R$ 9,90, cada). A bebida da casa é o ‘Pisco Sour’ (R$ 21,50), que divide espaço no menu com 60 rótulos de vinhos. R. Artur de Azevedo, 906, Pinheiros, 3085-9466. 11h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h30). Cc. e Cd.: todos. www.elguaton.com.br

BALADA

Cesta Ácida

A nova balada realiza mais uma edição, desta vez na Trackers. Voltada para música eletrônica psicodélica, traz os DJs Burkamina, R. Vincenzo, Bruce Kasisnky, Salvador Araguaya e Psilosamples, entre outros, no line-up. Entrada somente com nome na lista (cestaacida@gmail.com). R. D. José de Barros, 337, Centro. Sáb. (20), 23h. R$ 20/ R$ 30. Cc.: todos. Inf.: bit.ly/cestacid

Java

A noite de música jamaicana realiza sua noite mensal de reggae e dub na Liberdade. Na balada, Yellow-P fica no comando do Dubversão Sistema de Som, que ainda conta com a presença de Jimmy The Dancer. Lega Itálica. Pça. Almeida Júnior, 86, Liberdade. Hoje (19), 23h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: A, D, M e V.

Vampire Haus

A balada, cuja edição ao ar livre comemora um ano neste fim de semana, ocupa mais uma vez a Praça Ramos Azevedo. No line-up, tocando techno vampiresco, estão os residentes do Casal Belalugosi – formado por Suzana Haddad e Anderson Quindos, criadores da balada –, além de DJs como Nirso, Cashu, L_cio e Davis, entre outros. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. Sáb. (20), 16h. Grátis. Inf.: bit.ly/vaaamp

Venga Venga

A balada de música balcânica e latinidades realiza a edição especial ‘Atlântida’, inspirada na antiga lenda aquática. No line-up, Denny & Don, Ismael Sendeski e Kosta Kostov, que vem da Alemanha. Antigo Balneário. R. Guaicurus, 720, Lapa. Sáb. (20), 23h59. R$ 25/R$ 35. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/vengatl