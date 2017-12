Confira seleção de bares e balada da semana

Durante o carnaval, de sábado (7) a 4ª (10), o Bar da Dona Onça serve um prato especial para os foliões. Os que pedirem um drinque da casa ou uma cachaça da Laje ganham de presente uma canja de galinha (foto) – que era servida nos primórdios da casa. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3257-2016. 12h/23h30 (sáb., até 0h30; dom., até 17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVO

Izakayada

O boteco japonês é decorado com imagens de heróis japoneses e antigas pin-ups americanas. Para beber, opte por uma das criações da casa, como o ‘Niponi’ (R$ 22), com saquê, Cointreau e Punt e Mes. No cardápio, opções tão gordurosas quanto saborosas, como o ‘Buta Kakuni (R$ 22), uma cumbuca de arroz e barriga de porco agridoce, ou o Tonkatsu (R$ 12), bom filé de porco empanado. Pça. Carlos Gomes, 61A, Liberdade. 18h/23h (fecha dom. e 2ª). Dom. (7), 16h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BOTECOS

Bar do Celso

O boteco do ex-pagodeiro Celso Ricardo fica próximo à avenida dos Bandeirantes e à Berrini. Serve espetos de kafta (R$7,90), de frango (R$7,90) e de queijo coalho com mel (R$ 8,50), que acompanham a cerveja Serramalte (R$ 11) ou as doses de 60 rótulos de cachaça (Musa Ouro, R$ 19,90). R. Brejo Alegre, 414, Brooklin Paulista, 5506-6418. 12h/15h e 17h/23h (sáb., 12h/23h; fecha dom. e fer.). Fecha 2ª (8). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bendito Bar

Com iluminação suave, a casa tem um balcão de tijolinhos à vista. Uma das boas pedidas do lugar é o sanduíche de presunto cru com rúcula (R$ 29,50), servido no pão ciabata. Os 30 rótulos de vinhos nacionais e importados da Argentina, Chile, Portugal e França acompanham bem os petiscos. Para quem não dispensa um chope, basta pedir um Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 8,90, black). R. Dr. Fonseca Brasil, 289, Morumbi, 3749-1066. 16h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). 2ª (8), 12h/1h. Cc. e Cd.: todos. www.benditobar.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Empório Sagarana

Quem passa na casa, que começou como empório, pode escolher entre doces artesanais, 150 rótulos de cervejas e 400 de cachaças. Se a ideia é ficar, os destaques são a cachaça mineira Severina do Popote (R$ 7/R$ 35, a dose). Prove também a bruschetta de queijo de cabra Boursin com tomate ‘sweet grape’ (R$ 30, quatro unid.), e os sensacionais bolinhos de mexidinho (R$ 32, oito unid.). R. Marco Aurélio, 883, V. Romana, 3539-6560. 17h/0h (5ª a sáb., 17h/1h; fecha dom.). Cc. e Cd.: M e V. www.emporiosagarana.com.br

CHOPERIAS

Original

O chope Brahma (R$ 7,40, claro; R$ 8,40, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn. Da cozinha, saem quitutes deliciosos como a empadinha de camarão (R$ 9) e o bolinho ‘Botta Gallo’ (R$ 25, seis unid.), feito com ovos de codorna e envolto por linguiça. R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h30/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 12h/3h; dom., 12h/22h). 3ª (9), 12h/1h. Cc. e Cd.: todos. www.baroriginal.com.br

BALADA

Blum

A balada de música eletrônica é realizada no Nos Trilhos, espaço cultural numa antiga estação de trens da cidade. Na noite, sets dos DJs Noam e Pilantropov & Ney, entre outros. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (6), 23h30h. R$ 30. Cc. e Cd.: M e V.

Metanol e Convidados

O coletivo realiza sua primeira balada do ano hoje (5), na Trackers. O som fica a cargo dos DJs Akin, Soul One e Vekr, entre outros, além de uma apresentação ao vivo do duo Wellman, formado por Savio de Queiroz e Thingamajicks. R. Dom José de Barros, 337, República, 3337-5750. Hoje (5), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc: todos.Cd.: todos.