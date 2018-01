Confira seleção de bares e balada da semana

A Samambaia, nova festa de brasilidades, faz sua estreia no sábado (23), no topo do Maksoud Plaza, com a presença da bateria do bloco Casa Comigo. A balada é comandada pelos DJs Mexicano (foto), Paula ZG e Raphael Guedes, que tocam na noite. PanAm Club. Al. Campinas, 150, Jd. Paulista, 3111-6330. Sáb. (23), 19h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos

NOVOS

Boss – Home of the Blues

A música e a comida do bar são inspiradas no sul dos EUA. Na casa, pratos de influência cajun como o ‘Jambalaya’ (R$ 25), combinado de pimentão, cebola, salsão e linguiça servido com arroz. A carta de drinques tem uma seção de bebidas com Bourbon – experimente o ‘Lynchburg Lemonade’ (R$ 23), com Cointreau, limão, uísque e soda. R. Mourato Coelho, 992, V. Madalena, 3031-3802. 18h/2h (3ª e 4ª, 18h/22h; dom., 14h/22h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 5/R$ 15 (5ª a dom.). Cc. e Cd.: todos.

Hirá Ramen Izakaya

A casa une o lámen, típica sopa com macarrão japonesa, a drinques. Para beber, há criações interessantes como o ‘The Ginger Sour’ (R$ 29,50), que leva uísque escocês, açúcar de folhas de limão kaffir com gengibre, limão taiti e bitter de laranja. Para acompanhar, peça opções como a robata de shimeji com bacon (R$ 5,50) ou o ‘Tan Tan Lámen’ (R$ 30), massa com caldo de galinha, pasta de gergelim e porco ao molho hoisin. R. Fradique Coutinho, 1.240, V. Madalena, 3034-3832. 12h/15h e 19h/23h (5ª, até 0h; 6ª, até 1h; sáb., 12h30/16h e 19h/1h; dom., 12h30/16h e 19h/23h). 2ª (25), 12h30/16h e 19h/1h. Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta – bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 68, inteira; R$ 48, meia). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 36, 12 unid; R$ 18, seis unid.) ou a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 34,90). Sempre geladas, as cervejas (Original, Bohemia e Serramalte) custam R$ 12,90. R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 7h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.academiadagula.com.br

Barxaréu

Em uma esquina agitada da Vila Mariana, próxima à ESPM, as cervejas em garrafa são as mais pedidas (R$ 11, 20, Brahma Extra, Bohemia, Original e Serramalte. Para acompanhar, saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e Catupiry (R$ 35,20, dez unid.) ou de bacalhau (R$ 39,80, 12 unid.). Feito com massa de fubá, o ‘Bolinho Duas Manas’ é recheado com costela bovina (R$ 34, dez unid.).

R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mariana, 5539-2444. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.barxareu.com.br

BOTECOS CHIQUES

Frederico

A cerveja Original (R$ 8,80) acompanha porções caprichadas como a de bolinho de bacalhau (R$ 30,65, oito unid.). Outra boa pedida são os ‘Bolinhos Frederico’ (R$ 28,60, nove unid.), que juntam opções de arroz, carne-seca e bacalhau. Quer mais um petisco? Vá de cascas de batata com cheddar e bacon (R$ 22,30). Av. Aratãs, 578, Moema, 5042-1371. 12h/1h (dom., 13h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Gogó da Ema

O bar surgiu nos anos 1960 como empório de secos e molhados e acabou virando ponto de encontro da vizinhança da região do Morumbi. Os apreciadores de cachaça podem escolher entre 970 rótulos da bebida. A mineira Canarinha (R$ 14,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 11,70, prata) são bem requisitadas. A porção de cebola empanada à moda australiana é preparada com molho picante (R$ 32,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 17h/0h (sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

1ª Cervejaria da Mooca

Com 30 opções de cervejas, entre alemãs, inglesas e belgas, o bar conta com garrafas especiais como a Deus (R$ 260), que figura entre as melhores do mundo. O chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black) sai de uma chopeira especial, com serpentina de 150 metros e uma câmara fria que mantém o líquido sempre a 2ºC. Para comer, os carros chefes da casa são a picanha (R$ 99,90, 600 g) e o ‘Carré de Cordeiro Frank Rock’ (R$ 64,90). R. Guaimbé, 148, Mooca, 2604-5275. 12h/16h e 17h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

A Estalagem

Aberta em 1976, a choperia é uma das mais tradicionais da cidade. O chope Brahma (R$7,20, claro;

R$ 8, black) sai de uma chopeira de glicol com quatro bicos. Para acompanhar, vá de bolinho de bacalhau (R$ 27, dez unid.) ou frango à passarinho (R$ 27). Av. Moema, 2, Moema, 5051-8415. 11h30/15h30 e 18h/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos Cd.: todos.

www.aestalagem.com.br

HAPPY HOUR

Blá

O bar recebe um público jovem, saído dos escritórios da região. Quem passa por lá pode aproveitar a caipirinha ‘Blá’ (R$ 23), feita com limão, maracujá, Cointreau, cachaça e Red Bull. O chope Brahma custa R$ 8,90, e é ideal para ser saboreado com a ‘Milanesa no Palito’ (R$ 32) ou o tartare de salmão (R$ 31, com torradas). Av. Brig. Luís Antônio, 5.003, Jd. Paulista, 3052-2448. 18h/últ. cliente (sáb., 19h/últ. cliente; dom., 17h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.blabar.net

Mercearia São Roque

Instalada desde 1990 em uma esquina tranquila, à sombra de coqueiros, o bar recebe um público arrumadinho. A caipirosca de lima da pérsia custa R$ 21,10. Opte por pratos como a picanha com arroz Biro-Biro (R$ 71). O carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 22,40), com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.merceariasaoroque.com.br

HOTEL

Emiliano

No térreo do estiloso hotel estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, uma mesa comunitária. Experimente uma das sete opções de gim-tônica (R$ 36). O Dry Martini (R$ 35) também é uma boa pedida para acompanhar o tartare de filé mignon ao molho de mostarda (R$ 50). R. Oscar Freire, 384, Cerq. César, 3069-4369. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.emiliano.com.br

JOGOS

Ludus

O bar tem mais de 850 opções de jogos de tabuleiro. Entre um dado e outro, belisque as batatas fritas do balde de um quilo (R$ 46,90) acompanhadas do ‘Risco Total’ (R$ 55,90), drinque de um litro feito com vodca, guaraná, morangos e xarope de maçã verde, menta ou morango. As porções servem até seis pessoas, por isso, leve seus adversários. R. 13 de Maio, 972, Bela Vista, 3253-1784. 12h/15h (4ª e 5ª, 18h/0h; 6ª e sáb., 18h/3h; dom., 11h/23h). 2ª (25), 11h/23h. Entrada: R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. www.ludusluderia.com.br

MEXICANO

Don Pancho

No bar-restaurante do mexicano Javier Valero, com paredes decoradas com cores quentes, 33 rótulos de tequila acompanham os pratos típicos. Uma delas é a Jose Cuervo 1800 (R$ 18, a dose). Por R$ 45,50, você experimenta um rodízio com receitas como quesadillas (R$ 26) e burritos (R$ 31). O ‘Taco al Pastor’, feito na tortilla, leva pernil de porco marinado com sucos cítricos (R$ 34). R. Joaquim Távora, 1.315, V. Mariana, 2538-7494. 18h/0h30 (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.donpancho.com.br

PARA COMER

Casa do Espeto

Além dos espetinhos tradicionais de linguiça, frango e alcatra (de R$ 5,40 a R$ 14,50), há outros especiais, como os de palmito pupunha, rúcula e tomate (R$ 8,50) e camarão na brasa (R$ 12,90). Para fechar a noite, prove um dos doces, como o de frutas cobertas com chocolate (R$ 8,90). R. Cotoxó, 582, Pompeia, 3670-5150. 18h/1h (sáb. e dom., 12h/1h.; fecha 2ª). Cc.:todos. Cd.: todos . R$ 25. www.casadoespeto.com.br

BALADA

Folk N’Roll

A nova festa é realizada no sábado (23) no Z Carniceria, recentemente reaberto no antigo endereço da casa noturna Aeroanta. Na noite, show de O Bardo e o Banjo, além de discotecagem de rock dos DJs Dubstrong e Carol Rosa. Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (23), 22h. R$ 30/R$ 70. Cc. e Cd.: todos.

Coolt Jazzy Project

A nova festa, voltada para o jazz, é realizada pela primeira vez no sábado (23). Além do show de Bocato & Quinteto, haverá sets dos DJs Rodrigo Bento, Dualib e Pardell, que tocam latinidades, jazz e electro swing. Subterrâneo Toronto. R. Tupi, 832, S. Cecília, 3082-1209. Sáb. (23), 23h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/jazzypr

Extravaganza

Voltada à disco music, a festa é realizada no sábado (23). A pista é movida pelos DJs Goos, Paulo Cardim, America e Glittor, entre outros. Skorpios. R. Nestor Pestana, 231, Consolação. Sáb. (23), 23h59. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/extravogue

Selvagem

A festa da dupla de DJs Millos Kaiser e Trepanado é realizada pela primeira vez em seu novo endereço, o Nos Trilhos, no domingo (24). Os dois tocam house, techno e funk psicodélicos, entre outros ritmos, na antiga estação de trens na Mooca. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Dom. (24), 16h. R$ 20. Cc. e Cd.: M e V. Ingressos: http://bit.ly/selvano