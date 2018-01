Confira seleção de bares e balada da semana

Até o fim do verão, o Bardega realiza o Festival do Rosé. O Bodegas Salentein Portillo Malbec Rosé 2015 (R$ 18, 120 ml) é um dos seis rótulos do tipo de vinho que serão servidos até março. R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218, Itaim Bibi, 2691-7578. 11h30/ 14h30 e 18h30/últ. cliente (2ª, 11h30/14h30; sáb., 12h/ 15h e 18h30/últ. cliente; dom., 19h/21h).Cc. e Cd.: A, M e V.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os 32 tipos de petiscos ficam espalhados pelo balcão. Alguns são bem famosos, como a rã à milanesa (R$ 18) e a potente ‘Joana d’Arc’ (R$ 26), uma calabresa grelhada na labareda do álcool. Entre um chope Brahma (R$ 7) e outro, peça as vigorosas batidas de amendoim ou maracujá (R$ 10). R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom. e fer., até 16h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. Estac. conv. na Av. Lins de Vasconcelos, 1.048: R$ 7 (1h) e R$ 10 (2h).

Jacaré Grill

Sempre movimentado, o bar ocupa dois imóveis, com um parklet entre eles – e mesmo assim há espera por mesa. Entre os petiscos, a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 48,90) costuma agradar, e também as coxinhas de asas de frango grelhadas (R$ 46,90; oito unid.). Para beber, peça uma Serramalte (R$ 9,85). R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816-0400. 12h/1h (5ª e 6ª, até 2h; dom., até 20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. R$ 25. www.jacaregrill.com.br

BOTECOS CHIQUES

Astor

O chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,60, black) e o bom ‘Bloody Mary’ (R$ 26) são apenas dois dos muitos atrativos deste bar. Sucesso desde a happy hour, o cardápio apresenta receitas triviais, mas preparadas com apuro, caso do estrogonofe (R$ 56), do steak tartare (R$ 46) e do já clássico picadinho (R$ 49). Prove também o canapé de tartare (R$ 30). R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/0h (5ª a sáb., 12h/3h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.barastor.com.br

Bar da Vila

O ambiente é gostoso e a cozinha capricha em itens como a porção ‘Calabresa Mariana’ (R$ 39), temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano, ou o sanduíche ‘Bonde Carne Louca’ (R$ 29). Para matar a fome, entre um chope Brahma e outro (R$ 7,70, claro; R$ 9,10, black), peça a porção de espetinhos (R$ 26). R. Joaquim Távora, 1.322, V. Mariana, 5539-4887. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10 (6ª e sáb., a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardavila.com.br

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9, black). Não saia de lá sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa. O ‘Ricardo Jafet’ leva carne crua moída temperada (R$ 32). Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34; seis unid.) e as iscas de frango (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., até 16h; fecha 2ª). Couv.: art.: R$ 9 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.bardonicochoperia.com.br

Botica

O ‘Cone de Baião no Varal’ (R$ 34) é o destaque dos petiscos, mas a costela no bafo (R$ 89, para três pessoas) também tem grande saída. A feijoada é servida às quartas (R$ 42) e aos sábados (R$ 55). Para beber, peça um chope Stella Artois (R$ 10). Aos sábados, das 13h às 17h, há chorinho ao vivo. R. André Ampere, 215, Brooklin, 5507-4125. 12h/1h (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 15. www.boticadoquintana.com.br

CACHAÇA

Água Doce Cachaçaria

É filial de uma rede de bares especializados em cachaça que surgiu há 15 anos em Tupã, no interior

de São Paulo. A carta da bebida, com mais de 100 tipos, cita a pro-cedência, o tipo de madeira em que foi envelhecida, e dá uma cotação, de acordo com a qualidade (de R$ 8,30 a R$ 54, a dose). Para acompanhar os goles da bebida, peça o escondidinho de carne-seca (R$ 62,90) ou a tilápia ao molho de camarão (R$ 79,70). Av. Macuco, 655, Moema, 5056-1615. 11h30/ 15h e 18h/0h (6ª e sáb., até 2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (5ª a sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20 (jantar). www.aguadoce.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Asterix Bar

Tem uma carta com mais de 500 rótulos de cervejas, entre elas a Chimay Blue (R$ 39,90, 330 ml),

da Bélgica, e a La Trappe Quadrupel (R$ 34,90, 350ml), da Holanda. Além disso, o bar também con-

ta com oito tipos de chopes dife-rentes. O de Old Speckled Hen (R$ 25,50, 568 ml) está entre os mais pedidos pelos clientes. Para comer, uma boa pedida é a linguiça de javali, que é servida com pão e vinagrete (R$ 79, para 3 pessoas). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista, 3368-5610. 17h/2h (6ª a dom., 16h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.barasterix.com.br

HOTEL

Aboo

O cardápio do bar do Sofitel Ibirapuera inclui a porção de batata frita gratinada com bacon e

cheddar (R$ 24) e anéis de cebola (R$ 22). Além de 80 rótulos de vinhos, a casa tem uma carta de drinques interessante. O ‘Aboo Paradise’ leva gim inglês e suco de grapefruit e é servido na taça de Martini açucarada (R$ 24). R. Sena Madureira, 1.355, V. Clementino, 3201-0800. 10h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 10 (3h). www.aboobar.com.br

PARA COMER

Adega Santiago

É simpático, barulhento e serve boa comida ibérica. A fila de espera faz parte da rotina do lugar.

Se houver lugar no balcão, fique por ali, na companhia da deliciosa porção de croquetes de pato

(R$ 38, seis unid.). Os bolinhos de presunto cru e verduras (R$ 38, seis unid.) também ajudam a passar o tempo. Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’ (R$ 89): polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola. Prove também a bacalhoada na lenha (R$ 191, para duas pessoas) e a paella (R$ 83). Possui uma filial no Shop. Cidade Jardim. R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; 2ª, até ás 23h). Couv.: R$ 8,90. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.adegasantiago.com.br

PUB

The Pub

A taverna arrumadinha da Augusta tem ambiente arejado. O cardápio lista boas opções, como a torta ‘Cottage Pie’ (R$ 29,90), com carne bovina, purê de batata, queijo e molho gravy. Outro bom prato é o ‘Red Hot Chilli Burger’, hambúrguer de 200 g com pimenta vermelha, chilli, muçarela e bacon

(R$ 31). Entre as bebidas, há chope Guinness (R$ 35, 568 ml). R. Augusta, 580, Consolação, 3804-3894. 18h/2h (4ª, 16h/3h; 5ª a sáb., 16h/4h). Entrada: R$ 10/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.thepubaugusta.com.br

VARIADOS

Cervejaria do Luiz Fernandes

Os petiscos são vendidos por uni-dade, como o ‘Bolinho Maravilha’ (R$ 5), empanado de berinjela com recheio de linguiça, muçarela e pepino (R$ 5), e o ‘Divino’ (R$ 11), casquinha de siri grelhada em crosta comestível. Av. Eng. Caetano Álvares, 5.470, Imirim, 2976-3556. 14h/0h (sáb. e dom., 11h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardoluizfernandes.com.br

Hooters

O público é predominantemente masculino. Além das TVs de plasma espalhadas transmitindo jogos, as garçonetes passam carregando bandejas com pratos como coxinhas e asinhas de frango empanadas, que vêm em cinco graus de picância (R$ 39,90; 10 unid.). Se a pimenta for muito forte, o chope Devassa (R$ 10,90, a caneca) ajuda a amenizar o calor. R. Gomes de Carvalho, 1.575, V. Olímpia, 3842-3300. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.hootersbrasil.com.br

Pita Kebab

Esta é uma das primeiras casas na cidade onde a dupla cerveja e kebab fez sucesso. O típico sanduíche é feito com pão folha, parecido com o pão sírio, só que mais fininho. Das nove opções de recheio,

o de cordeiro (R$ 23; R$ 34, no prato) é um clássico do bar. Para variar, o ‘Kafta Especial’ leva coalhada seca, tabule, molho de iogurte e batata frita (R$ 28, no prato). R. Francisco Leitão, 282, Pinheiros, 3774-1790. 12h/1h (dom. e 2ª, 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pitakebabbar.com.br

BALADA

O Baile do Bowie, realizado hoje (8), é uma festa carnavalesca em homenagem ao cantor britânico no dia de seu aniversário de 69 anos. Além de sets dos fundadores do bloco Tô de Bowie e Flávia Durante, entre outros, há performance de Ikaro Kadoshi (foto). Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Hoje (8), 23h. R$ 30/R$50. Cc. e Cd.: todos.

Cesta Ácida

A nova balada é realizada num novo endereço na Augusta, o Desmanche. Voltada para música eletrônica psicodélica, a primeira edição tem os DJs Burkamina, Temperini e Dollynho, entre outros, no line-up. R. Augusta, 765, Bela Vista, 2924-5083. Hoje (8), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jegue Elétrico

O bloco de rua do carnaval paulistano ‘estaciona’ na Nossacasa Confraria das Ideias, onde toca suas marchinhas autorais. O ensaio antecipa a saída do Jegue Elétrico durante o carnaval de rua da cidade. Nossacasa Confraria das Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, Pinheiros, 3032-2667. Dom. (10), 16h. R$ 15/R$ 20. Cc. e Cd.: todos.

Q-Beleza

A balada realiza edição especial de pré-carnaval no sábado (9). Com discotecagem de Bruna Sztok e Android Caribé, que tocam brasilidades, haverá shows da banda Bahia 70 e do Quarteto São Jorge. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321.Sábado (9), 23h. R$ 40/R$ 50. Cc. e Cd.: todos.

Tenda

A balada de house, disco e dance music, entre outros ritmos, realiza mais uma edição no sábado (9). Além da discotecagem dos DJs Tiago Guiness e Guilherme Falcão, há show e DJ set de Liana Padilha e Luca Lauri, do grupo Noporn. L’Amour. R. Bento Freitas, Centro, 366. Sáb. (9), 23h30. R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/notenda