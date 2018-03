Confira seleção de bares e balada da semana

A simplicidade do nome esconde as credenciais do Guarita, novo bar em Pinheiros cujo nome se inspira num posto de segurança logo em frente. O estabelecimento é fruto de uma parceria entre o

barman Jean Ponce, ex- D.O.M., e o australiano Greigor Caisley, chef do Twelve Burger. Com cardápio reduzido, aposta em pouca variedade e muito capricho.

Após um corredor com balcão baixo e assentos para a rua, um espaço rústico e aconchegante abriga uma decoração de iluminação baixa, com mesas esparsas e barris. É lá que são servidos quitutes como o bolovo (R$ 9), com carne bem temperada e massa crocante por fora e macia por dentro; o bem servido ‘Sanduba de Barriga de Porco’ com pepino, coentro e pimenta (R$ 18); e a bruschetta com berinjela e queijo gorgonzola (R$ 16). De um forno a lenha, saem ótimas pizzas de fermentação natural, como a de tomate rústico com calabresa, erva doce e parmesão (R$ 25).

Para beber, há poucos e bons drinques autorais. O ‘Sauerrr’ (R$ 28), com destilados brancos, Chartreuse verde e Fernet Branca, é uma opção suave. Já o ‘Na Guarita’ (R$ 26) é feito com ca-chaça envelhecida, aba-caxi flambado na cacha-ça e notas de limão e Angostura. Ainda sobra lugar para clássicos como o negroni (R$ 28) e o ‘Rabo de Galo’ (R$ 26).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço: R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/2h (sáb., 16h/2h; dom., 16h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: M e V.

O Brasserie Des Arts tem novos drinques criados pelo mixologista Marcelo Serrano. Entre as no-vidades estão o ‘Bergamota’ (R$ 33; foto), com vodca citron, cenoura, xarope de tangerina e espuma de pêssego. R. Pe. João Manuel, 1.231, Jd. Paulista, 3061-3326. 19h/0h (4ª,19h/0h30; 5ª, 19h/1h; 6ª, 19h/1h30; sáb., 13h/2h; dom., 13h/23h30). Cc. e Cd.: A, D, M e V.

O BrewDog agora abre às quintas e sextas no almoço, com novidades para a refeição. No ‘Special Meal’, é possível escolher três opções de entrada, sobremesa e prato principal – como o bife ancho com chimichurri (R$ 38; foto). R. dos Coropés, 41, Pinheiros, 3032-4007. 18h/0h (5ª, 12h/15h e 18h/1h; 6ª, 12h/2h; sáb., 14h/2h; dom., 15h/23h). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Kraut

A casa se inspira na Alemanha tanto no visual como no cardápio. Uma das opções é o ‘Schnitzel’

(R$ 25), carne de porco empanada servida em pedacinhos, com salada de batata ao estilo da Bavária. Do balcão, cinco torneiras revezam rótulos de bons chopes, caso do Pilsen da Bamberg (R$ 8, 300 ml) e do IPA da Schornstein (R$ 13, 300 ml). R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 18h/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: E, M e V.

BOTECOS

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Por lá, são servidas a porção de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 59,40, 12 unid.) e a carne-seca acebolada na manteiga de garra-fa acompanhada de mandioca (R$ 59,50). Para beber, além das cervejas Serra Malte (R$ 13,90) e Bohemia (R$ 13,90), há caipirosca de abacaxi (R$ 24). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fer., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam uma boa extensão da calçada. O ambiente é favorável

a uma cerveja (R$ 11,50, Original). Para comer, o campeão de pedi-dos é o frango na brasa (R$ 41,80), bom casamento com a porção de polenta em cubinhos, acompanhada de parmesão ralado (R$ 34,80). Outra boa opção da casa são as porções de linguiça, que tem três recheios: rúcula, queijo coalho ou parmesão (R$ 39,80). R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 17h/1h (5ª a sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/0h). Cc. e Cd.: todos. www.galinheirogrill.com.br

Mestre das Batidas

O português Armando Carvalho Barros garante: suas batidas são preparadas só com frutas naturais. Nada de polpa congelada. Uma das mais pedidas é a de vinho com pêssego (R$ 14), assim como a de bombom Sonho de Valsa, licor de cacau, leite condensado e vodca (R$ 19). Aberto em 1963, o bar prepara linguiça grelhada em um fogareiro a álcool (R$ 48). R. Clodomiro Amazonas, 440, Itaim Bibi, 3168-7418. 6h/0h (5ª a sáb., até 1h; dom., até 21h). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Armazén Paulista

O bar, um dos mais agradáveis da região, tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 31,90, seis unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Túnel do Tempo’ (R$25,90), de linguiça defumada, queijo prato e orégano no pão francês. Aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 62,90) inclui quatro sabores de batidas. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/ últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc. e Cd.: todos. www.armazenpaulista.com.br

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve um ótimo chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 8,70, black). Para petiscar, peça a porção de seis unidades de croquetes de costela (R$ 32) ou de bolinhos de abóbora recheados com carne-seca (R$ 29) para acompanhar as batidas, como a de paçoquinha (R$ 15). Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., até 19h). Cc. e Cd.: todos. www.piraja.com.br

CHOPERIAS

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro foi aberta em 1967 por Leopoldo Urban, o fundador do Bar Léo. Serve bom chope Brahma (R$ 7,60, claro; R$ 8,50, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 6, a unid.). Os de carne de sol ou camarão custam R$ 8,80; já o de bacalhau, R$ 11,50. R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/ 1h (sáb., 12h/1h). Cc. e Cd.: todos. www.amigoleal.com.br

HAPPY HOUR

Bar do Juarez

A picanha no réchaud (R$ 96) é o destaque desta casa. Há outras opções na chapa, como a manta de dourado (R$ 99,50). Para acompanhar, a cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 8,50) ou Stella Artois (R$ 9,00). Se preferir um drinque, prove o ‘Blue Moon’ (R$ 22), feito com curaçau, rum, leite de coco e abacaxi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 17h/últ. cliente (sáb., dom. e fer., 12h/últ. cliente). Cc. e Cd.: todos. www.bardojuarez.com.br

Boteco Seu Zé

Nas paredes, cerca de cem fotos de notórios Zés, como Zé Geraldo e Zé Carioca. O cardápio deste bar, com samba tocado ao vivo, tem várias opções de petiscos, como a porção de ‘Bolinhos Seu Zé’ (R$ 30,50, dez unid.), de carne, ou os cubinhos de provolone à milanesa (R$ 27,50). A cerveja Original de 600 ml (R$ 15) é uma boa pedida. R. Mourato Coelho, 1.144, Pinheiros, 3034-6382. 22h30/4h (sáb., 14h30/20h e 22h30/4h; dom., 16h/22h; fecha de 2ª a 5ª). Entrada: R$ 20/R$ 30 (6ª a dom.). Cc. e Cd.: todos. www.botecoseuze.com.br

HOTEL

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique, é bem mais calmo do que o Skye, famoso bar na cobertura, que tem uma belíssima vista para o Parque Ibirapuera e os Jardins. Experimente o ‘Dry Martini’ (R$ 29/R$ 38), feito com gim importado. A casa também tem criações interessantes, como o ‘Red Sky’ (R$ 30), feito com vodca, morango, licor de morango, amareto e suco de cranberries. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/0h. Cc. e Cd.: todos.

MÚSIA AO VIVO

Piratininga Bar

Tem ambiente à meia luz e uma decoração que remete à São Paulo das décadas de 1930 e 1940. A trilha sonora, executada ao vivo, reveza-se entre jazz blues, bossa nova e MPB instrumental e vocal. O barman Passarinho monta saborosas caipiroscas de frutas, que custam de R$ 19 a R$ 27. R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (5ª a sáb., até 3h; dom., 16h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.piratininga

bar.com.br

PUB

Finnegan’s

Aberto em 1988, tem um mezanino com área para jogo de dardos. Em dias frios, prove o excelente ‘Irish Coffee’ (R$ 28,90), feito com uísque irlandês Jameson, café e es- puma de creme de leite. O chope Guinness (R$ 29,80, 530 ml) é o campeão de pedidos; a costelinha de porco assada (R$ 52,90) também. Sexta e sábado, há shows de rock e blues. R. Cristiano Viana, 358, Cerq. César, 3062-3232. 12h/2h (4ª, até 2h; 6ª, 18h/3h; sáb., 19h/3h; dom. e 2ª, 15h/ 0h). Entrada: R$ 9/R$ 19. Cc. e Cd.: todos. www.finnegans.com.br

VARIADOS

Cervejaria do Luiz Fernandes

Em 2011, a casa passou por reforma e ficou mais clara, com o pé direito mais alto. Os petiscos são vendidos por unidade, caso do ‘Bolinho Maravilha’ (R$ 5), empanado de berinjela com recheio de linguiça, muçarela e pepino, e o ‘Divino’ (R$ 11), casquinha de siri grelhada em crosta comestível. As cervejas de 600 ml são Original (R$ 12) e Serra Malte (R$12). Av. Eng. Caetano Álvares, 5.470, Imirim, 2976-3556. 16h/0h (sáb. e dom., 12h/0h). Cc. e Cd.: todos. www.bardoluizfernandes.com.br

DuJuZé

A carta de cervejas lista mais de dez rótulos, como a holandesa 8.6 (R$ 22). O chope servido ali é da Brahma (R$ 7,90) – sempre às segundas e terças, das 17h até as 22h, o chope sai pela metade do preço. Para petiscar, peça as bem recheadas porções de pastel misto, de carne, queijo e calabresa com queijo (R$ 25, nove unid.), ou as cremosas coxinhas (R$ 20, oito unid.). R. Itapicuru, 887, Perdizes , 3871-9113. 17h/1h (sáb., 13h/1h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.dujuze.com.br

BALADA

Funky Nuggets

O repertório vai do funk à disco music. Hoje (15), os ritmos são tocados em vinil pelos DJs Peba Tropikal, Pedro Pinhel e Claudio Costa, que convidam Lúcio Maia, integrante da banda Nação Zumbi, para um set especial. Boteco Pratododia. R. Barra Funda, 34, Barra Funda. Hoje (15), 22h. R$ 15. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/nugfu

Orgástica

Com esquema open bar, a noite é movida ao som de pop, rock e funk. No line-up, Cyber, Renan Martelozzo, Gabriel Rocha e Fran. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 2924-5083. Hoje (15), 22h.

R$ 50/R$ 70. Cc. e Cd.: todos.

Valentina

A festa é tocada por Alexandra Marcely e Thabáta Vespucci há seis anos. Na noite open bar, voltada para o público lésbico, elas tocam indie, rock, pop e eletrônico. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Bela Vista, 2594-5557. Sáb. (16), 22h. R$ 90. Cc. e Cd.: todos.