Confira seleção de bares e balada da semana

+ O drinque negroni ganha destaque na carta de bares e restaurantes, a partir de 2ª (6), quando começa a segunda edição da Negroni Week. Até 12/6, mais de 30 casas servem suas versões da bebida. No Ici Bistrô (R. Pará, 36, Higienópolis, 3257-4064), o clássico custa R$ 31 (foto). No Barê (Al. Lorena, 1.892, 3564-2016), o ‘Don Vito Corleone’, sai por R$ 35.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os petiscos ficam espalhados pelo balcão. Alguns são bem famosos, como a rã à milanesa (R$ 18) e a potente ‘Joana d’Arc’, calabresa grelhada na labareda do álcool (R$ 26). Entre um chope Brahma (R$ 7), peça as vigorosas batidas de amendoim ou maracujá, ambas R$ 10.

R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom. e fer., até 16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Botequim do Hugo

Em companhia da irmã Emiliana, Hugo Cabral cuida do ponto onde funcionou, por 60 anos, o empório de secos e molhados de seu avô. Há poucas e boas opções para comer, como os pastéis (R$ 5, cada) e o prato de provolone (R$ 14). Companhia ideal para as cervejas em garrafa (Original, R$ 11). R. Pedroso Alvarenga, 1.014, Itaim Bibi, 3079-6090. 16h/22h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.botequimdohugo.com.br

Jacaré Grill

Sempre movimentado, o bar ocupa dois imóveis, com um parklet entre eles. A cerveja Serramalte custa

R$ 10,75. Entre os petiscos, a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 48,90) costuma agradar, e também as coxinhas de asas de frango grelhadas (R$ 46,90, oito unid.). R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816-0400. 12h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., até 20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.jacaregrill.com.br

BOTECOS CHIQUES

Astor

O chope Brahma (R$ 7,90, o claro, e R$ 8,90, o black) e o bom ‘Bloody Mary’ (R$ 27) são apenas dois dos muitos atrativos deste bar. Sucesso desde a happy hour, o cardápio apresenta receitas triviais preparadas com apuro, caso do estrogonofe (R$ 56), do steak tartare (R$ 47) e do picadinho (R$ 49). R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/1h (5ª a sáb., 12h/3h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.barastor.com.br

Bar da Vila

O ambiente é gostoso e a cozinha capricha em itens como a porção de ‘Calabresa Mariana’, temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano (R$ 39), e o sanduíche ‘Bonde Carne Louca’ (R$ 29). Para matar a fome, entre um chope Brahma e outro (R$ 7,70, claro, e R$ 9,10, black), peça a porção de espetinhos (R$ 26). R. Joaquim Távora, 1.322, V. Mariana, 5539-4887. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10 (6ª a sáb., a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bar davila.com.br

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, o claro; R$ 9, o black). Não saia de lá sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa. O ‘Ricardo Jafet’ leva carne crua moída temperada (R$ 33). Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34; seis unid.) e as iscas de frango (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., até 16h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 9 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.bardonicochoperia.com.br

Boteco São Bento

Da bela chopeira de cobre sai o chope Brahma (R$ 7,50, claro, R$ 8,50 black) e a Stella Artois (R$ 8,50). Para acompanhar, peça a porção de bolinhos de costela bovina (R$ 35,90, oito unid.) ou de bruschetta com creme de queijo e presunto cru (R$ 45,90). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 480, Itaim Bibi, 3074-4389. 12h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos. www.botecosaobento.com.br

CACHAÇA

Água Doce Cachaçaria

A carta da bebida, com mais de 100 tipos de cachaça, é bem didática: cita a procedência, o tipo de madeira em que foi envelhecida, e dá uma cotação, de acordo com a qualidade (R$ 7,90/R$ 79,90, a dose). Para acompanhar os goles, peça o escondidinho de carne-seca (R$ 62,90) ou a tilápia ao molho de camarão (R$ 79,90). Av. Macuco, 655, Moema, 5056-1615. 11h30/0h (6ª, até 2h; sáb., 18h/2h fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (5ª a sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.aguadoce.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Asterix Bar

Com uma carta com mais de 500 rótulos de cerveja, incluindo as importadas Chimay Blue (R$ 39,90, 330 ml) e La Trappe Quadrupel (R$ 31,90, 350ml), o bar também serve oito tipos de chope. Para dividir, peça a linguiça de javali com pão e vinagrete (R$ 59, para três). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista, 3368-5610. 16h/2h (6ª a dom., 15h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

NOH

Drinques moleculares são o mote do bar. Arrumadinho, com música eletrônica e luz baixa, funciona como pré-balada. Entre as receitas do balcão, há o ‘Mojito NOH’ (R$ 29), com cubos de melancia com rum, e o ‘La Sicilia’ (R$ 36), com vodca, uva, limão, limão-siciliano e manjericão. Para comer, peça o provolone à milanesa (R$ 36). R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 18h/23h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15 (após 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada e petiscos triviais. O sucesso são as linguiças de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 44,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas (R$ 26,90, oito unid.). O chope Brahma custa R$ 7,60, o claro e R$ 8,60, o black. R. Luís Góis, 1728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h30 (2ª, até 23h; 6ª, 16h30/0h30; sáb., 12h30/0h; dom., 13h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Taco

Para comer nachos (R$ 32,30) e quesadilhas (R$ 36,50, a de queijo, milho e tomate; R$ 49,60, a de filé mignon, queijo e tomate) e beber tequila (entre R$ 16 e R$ 42, a dose). A partir das 17h, há festival de comida mexicana: sete pratos, mais molhos e tortilhas à vontade (3ª a 5ª, R$ 56,90; 6ª, sáb., dom. e fer., R$ 63,10). R. Gabriele D’Annunzio, 1.301, Campo Belo, 5042-2858. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Adega Santiago

É simpático, barulhento e serve boa comida ibérica. A fila de espera faz parte da rotina. Se houver lugar no balcão, fique por ali na companhia da porção de croquetes de pato (R$ 38, seis unid.). Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’: polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola (R$ 89). Prove também a bacalhoada na lenha (R$ 191, para dois) e a paella da casa (R$ 83). R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

All Black

Inspirado nos bares típicos da Irlanda, tem bandas que tocam covers ao vivo. Os chopes são tirados na pressão, como o Guinness (R$ 32, o pint, ou R$ 17, o half) e o Old Speckled Hen (R$ 27, o pint, e R$ 20, o half). A porção de ‘Potato Skin’, barquinhas de batatas fritas com casca, é temperada com lemon pepper, molho de pimenta doce e sour cream (R$ 22). R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 18h/0h30 (5ª, até 1h30; 6ª, até 2h; sáb., 19h/3h; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Azucar

Noite adentro, ritmos caribenhos colocam o público, já maduro, para dançar e flertar. De 5ª a sábado, há personal dancer, para quem quer aprender os primeiros passos. Do cardápio, fazem sucesso o ‘Mojito’ (R$ 25,50) e o ‘Azucar’, com rum, licor Curaçau Blue e suco de abacaxi (R$ 25,50). Entre pratos, os ‘Havanitos’ são charutinhos com massa de trigo recheados com carne de sol (R$ 27). R. Dr. Mário Ferraz, 423, Jd. Paulistano, 3074-3737. 19h/últ. (sáb., 20h/últ; fecha dom. a 4ª). Couv. art.: R$ 35/R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hooters

O público masculina predomina. Além das TVs espalhadas pelo bar, sempre transmitindo jogos, as garçonetes passeiam pelo salão de shorts carregando bandejas com pratos como coxinhas e asinhas

de frango empanadas e picantes (R$ 43, dez unid.). Se a pimenta for muito forte, o chope Devassa ajuda a amenizar o calor (R$ 10,90, a caneca, e R$ 52,90, a jarra). R. Gomes de Carvalho, 1.575, V. Olímpia, 3842-3300. 11h45h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.hootersbrasil.com.br

Pita Kebab Bar

Uma das primeiras casas na cidade onde a dupla cerveja e kebab fez sucesso. O típico sanduíche é feito com pão folha, parecido com o pão sírio, só que mais fininho. Das opções de recheio, o de cordeiro (R$ 23 ou R$ 34 no prato) é um clássico do bar, e vai bem com a cerveja Heineken (R$ 7, long neck; R$ 10, 600 ml). Para variar, a ‘Kafta Especial’ leva coalhada seca, tabule, molho de iogurte e batata frita (R$ 29 no prato). R. Francisco Leitão, 282, Pinheiros, 3774-1790. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.pita.com.br

BALADA

Clube da Luta

A festa propõe uma batalha de DJs e estilos musicais. Por exemplo, o DJ Dão Siciliano, representante do indie rock, enfrenta a setlist pop de Giulia Henne. Já Raphinha Lucchesi leva trilhas sonoras de filmes para encarar o hip hop de Junior Passini. Até a 1h, há dose dupla de chope. Beco 203. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Sáb. (4), 23h. R$ 30/R$ 40.

A Crema

A ampla varanda com vista para o centro da cidade já vale a ida ao Lions Nightclub. Ao som de brasilidades, hip hop e pop, a pista vai reunir DJs e produtores musicais de outras festas badaladas, como Beatflavor, King Foxxx, Molotov e Cersv. Av. Brig. Luís Antônio, 277, 1º andar, Bela Vista.

Sáb. (4), 23h15. R$ 35/R$ 120.

Festa Batekoo

A 3ª edição de domingo da festa vai enaltecer as religiões de matriz africana, com muito black music, hip-hop e funk carioca. No line-up, os DJs Ezio Rosa, Renata Prado, Cigarra, Rafael Balera, Bianca Soares e Mirands. Morfeus Club. R. Ana Cintra, 110, Campos Elísios. Dom. (5), 17h. R$ 10.