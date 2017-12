Confira seleção de bares e balada da semana

Instalado na Vila Madalena, o High Line tem projeto ambicioso, o que fica evidente desde a calçada. Com quatro ambientes, o prédio é grande, com pé direito alto, um deck de madeira logo à entrada, um pequeno corredor com bar, uma pista de dança aos fundos e ainda um terraço espaçoso, com bela vista para o bairro.

A decoração e parte do cardápio da casa são ins- piradas no parque suspenso de Nova York, construído num elevado da cidade. Com pequenas exposições de obras de arte, o espaço ainda pretende abrigar festas de música eletrônica, com curadoria do DJ Leo Cury.

É de olho na Big Apple, então, que a pequena seção de comidinhas, pratos quentes e sobremesa inclui opções como o ‘High Line Burger’ (R$ 32,90), hambúrguer com roquefort, purê de tomate, cebola caramelizada e bacon, e a ‘American Apple Pie’ (R$ 24,90), torta quente de maçã com canela. Seguindo a mesma linha, estão os ‘Pork Fritters’ (R$ 28,90, oito unid.), bolinhos de batata e paleta de porco. Mas que chegaram à mesa com recheio frio.

A seção de bebidas é mais alentada. Além de bons drinques originais, como o ‘Jardim Suspenso’ (R$ 29,90), com gim, Martini Bianco, ervas finas e limão siciliano, há clássicos bem executados como o ‘Bloody Mary’ (R$ 24,90). Uma seleção de uísques, tequilas, caipirinhas, champanhes, vinhos e sangrias também compõem a carta.

Serviço: R. Girassol, 144, V. Madalena, 3032- 2934. 18h/últ. cliente (sáb. e dom., a partir das 12h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, D, M e V.

A Galeria Desperada, que leva festas em maio e junho ao topo da Galeria Ouro Fino, tem abertura para convidados nesta semana. A partir das 14h de 4ª (4/5) já é possível se cadastrar para ingressos para a ‘Downtonw Inc’, no dia 7/5, com os DJs Lucca Leuzzi e Antonio Curti (foto). R. Augusta, 2.690, Cerq. César. 7/5, 23h. Grátis. Ingressos: bit.ly/gadesp

NOVOS

Taka Daru

Tem ambiente oriental e rústico, e oferece petiscos como o ‘Karaague’ (R$ 11,80, cinco unid.), asinhas ou sobrecoxas de frango fritas com tarê, e os ‘Wantans’ fritos (R$ 20,80, cinco unid.), pasteizinhos de carne de costela de boi ou camarão com bifum ao curry. Serve de saquê (R$ 21/R$ 36, a dose) a caipirinhas (R$ 24/R$ 31), além de cervejas em garrafa, como a Patagônia (R$ 23,80, 740 ml). R. Costa Carvalho, 234, Pinheiros, 3034-0937. 12h/15h e 17h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/ 0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta – bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 68). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 36, 12 unid.) e a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 34,90). Sempre geladas, as cervejas (Original, Bohemia e Serramalte) custam R$ 12,90.

R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 7h/23h (sáb. e fer., 11h/17h30; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.academiadagula.com.br

Bar da Lôca

Ponto de encontro para quem vai à balada mais tarde, o bar de toldo preto serve cerveja Original e Bohemia (R$ 11), Brahma (R$ 7), Skol (R$ 7,50) e Antarctica (R$ 6). Serve porções de carne-seca com polenta (R$ 33) e de frango à passarinho (R$ 27). Nos fins de semana, é difícil encontrar lugar para sentar, o que faz com que as pessoas acabem invadindo parte da rua, na es- quina da Peixoto Gomide com a Frei Caneca. R. Peixoto Gomide, 106, Jd. Paulista, 3256-1946. 6h/1h. Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Cervejaria Patriarca

O bar serve costela assada por 24 horas no bafo. A carne vem em diferentes formas: a tradicional sai por R$ 99,80 (para duas pessoas) ou R$ 158,80 (para cinco). Já o pastel de costela especial custa R$19,80. Para beber, há o combo de três cervejas Devassa (R$ 29) ou o balde com duas cervejas Salve Jorge (R$ 35,80, 600 ml). R. Mourato Coelho, 1.059, Pinheiros, 3816-2280. 17h/3h (sáb., 13h/2h; dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.cervejariapatriarca.com.br

CACHAÇA

Gogó da Ema

O bar surgiu nos anos 1960 como empório de secos e molhados e virou ponto de encontro da vizinhança. Serve 970 rótulos de ca- chaça. A Canarinha (R$ 19,90, ou- ro), mineira, e a Volúpia (R$ 14,60, prata), paraibana, são requisitadas. Para quem prefere cerveja, a Original (R$ 10,90) combina com a porção de cebola empanada à moda australiana (R$ 32,70). R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.gogodaema.com

CERVEJAS ESPECIAIS

1ª Cervejaria da Mooca

Com 30 opções de cervejas, entre alemãs, inglesas e belgas, o bar conta com garrafas especiais como a Deus (R$ 260), que figura entre as melhores do mundo. O chope Brahma (R$ 8,90, claro;

R$ 9,90, black) sai de uma chopeira especial, com serpentina de 150 metros. Para comer, os car-ros chefes da casa são carnes como a picanha (R$ 99,90, 600 g) e o carré de cordeiro ‘Frank Rock’ (R$ 64,90). R. Guaimbé, 148, Mooca, 2604-5275. 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/ 2h; dom., 11h30/ 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos. www.primeiracervejariadamooca. com.br

HAPPY HOUR

Blá

O bar recebe um público jovem, saído dos escritórios da região. Quem passa por lá pode aproveitar a caipirinha ‘Blá’ (R$ 26), que leva limão, maracujá, Cointreau, cachaça e Red Bull. O chope Brahma custa R$ 8,90. Outra opção é o Stella Artois, por R$ 12, que é ideal para ser saboreado com a ‘Milanesa no Palito’ (R$ 32), ou o tartare de salmão (R$ 31, com torradas). Av. Brig. Luís Antônio, 5.003, Jd. Paulista, 3052-2448. 18h/últ. cliente (sáb., 19h/últ. cliente; dom., 17h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.blabar.net

Mercearia São Roque

Instalada desde 1990 em uma esquina tranquila, à sombra de coqueiros, o bar recebe um público arrumadinho. A área externa costuma lotar nas tardes quentes – o refresco vem com as caipiroscas. A de lima da pérsia custa R$ 24,20. Peça pratos como a picanha com arroz Biro-Biro (R$ 77,30). O carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 25,10), com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/ 0h. Cc. e Cd.: todos. www.merceariasaoroque.com.br

HOTEL

Emiliano

No térreo do estiloso hotel estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, uma mesa comunitária. Experimente uma das sete opções de gins-tônicas (R$ 36). Outro drinque clássico, o Dry Martini (R$ 34), também é uma boa pedida para acompanhar o tartar de filé mignon ao molho de mostarda (R$ 50). R. Oscar Freire, 384, Cerq. César, 3069-4369. 7h/1h. Cc. e Cd.: todos. www.emiliano.com.br

JOGOS

Ludus

O bar tem mais de 850 opções de jogos de tabuleiro. Entre um dado e outro, belisque as batatas fritas do balde de um quilo (R$ 46,90). acompanhadas do ‘Risco Total’ (R$ 55,90) drinque de um litro feito com vodca, guaraná, morangos e xarope de maçã verde, menta ou morango. As porções servem até seis pessoas, por isso, leve adversários. Recomenda-se fazer reserva. R. Treze de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 12h/15h (4ª e 5ª, 18h/ 0h; 6ª e sáb., 18h/3h; dom., 11h/ 23h). Entrada: R$ 20. Cc. e Cd.: todos. www.ludusluderia.com.br

MÚSICA AO VIVO

Memphis Rock Bar

A decoração das paredes tem fotos de artistas que marcaram o cenário da música dos anos 1950 até hoje. Destaque para o ‘Pina Colada’ (R$ 21), feito com rum, suco de abacaxi, leite de coco e leite condensado. Para petiscar, prove a porção mista de pastéis de queijo, palmito e carne (R$ 25). Av. Imarés, 295, Moema, 5542-9767. 22h/4h (fecha de 2ª a 4ª). Cc. e Cd.: D, M e V. www.memphis.com.br

PARA COMER

Casa do Espeto

Tem quatro ambientes fechados e um espaço exterior com jardim. Além dos espetinhos tradicionais de linguiça, frango e alcatra (R$ 5,40/ R$ 14,50), há outros especiais, como os de palmito pupunha, rúcula e tomate (R$ 8,50) e camarão na brasa (R$ 12,90). Para fechar a noite, prove um dos doces, como o de frutas com chocolate (R$ 8,90) ou o de abacaxi na brasa regado ao mel, com raspas de limão (R$ 8,90). R. Cotoxó, 582, Pompeia, 3670-5150. 18h/1h (sáb. e dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.casadoespeto.com.br

Sala da Sogra

No menu da casa, há opções de entrada como a bruschetta com queijo de cabra (R$ 32), que pode ser seguida pelo penne ao funghi com escalope de mignon (R$ 40). O ‘Lemon Grass’ (R$22) , um dos 15 drinques criados pelo bar, é preparado com limão siciliano, suco de pera, capim-santo, xarope de mapple e vodca. Para sobremesa, brownie com sorvete, calda de frutas vermelhas e amêndoas torradas (R$ 22). R. Luís Góis, 1.150, Mirandópolis, 2389-5519. 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; 2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos. www.saladasogra.com.br

PUB

The Blue Pub

A decoração é composta por cartazes e bandeiras de vários países e de times de futebol. O pint de Guinness custa R$ 29, e a long neck de Heineken, R$ 11. Para jogar sinuca, a ficha custa R$ 5; quatro saem R$ 12. O menu lista o ‘Blue Burger’ (R$ 25), sanduíche mais pedido da casa. Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, 3284-8338. 16h/ 2h (5ª a sáb., até 3h30; dom., 15h/ 2h). Cc. e Cd.: todos. www.thebluepub.com.br

VARIADOS

Adega Original

A varanda, ampla e menos barulhenta que o salão, é um bom local para beber o chope Brahma (R$ 8). Do cardápio, fazem sucesso a porção de filé aperitivo (R$ 44) e a picanha argentina na chapa (R$ 115; R$ 79,90, aos domingos). Com batatas sauté, o salmão com molho de ervas finas custa R$ 47. Av. Luiz Dumont Villares, 794, Jd. S. Paulo, 2978-7853. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 13h/últ. cliente). Entrada: R$ 10/R$ 30. Cc. e Cd.: todos. www.adegaoriginal.com.br

Balcão

Arrumar espaço em qualquer lado do balcão pode ser complicado nas noites mais disputadas. Ponto de encontro de jornalistas e boêmios, a casa monta sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’ (R$ 33), que, como o nome sugere, é feito de pastrame, é dos bons. Tem também o ‘Balcão Vegetariano’ (R$ 29), com cogumelo na manteiga, tomate seco, parmesão, pesto de rúcula e rúcula. O chope Oakbier sai por R$ 6,50. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerq. César, 3063-6091. 18h/1h. Cc. e Cd.: todos.

Benedetta

A casa de Franscesco Tarallo, da família proprietária da Cantina Speranza, é especializada em polpettone – peça o tradicional de muçarela (R$45). A caipirosca de da casa sai por R$ 19,90. Av. Sabiá, 462, Moema, 5056-0973. 12h/15h (sáb., dom e fer., 12h/17h). Cc. e Cd.: todos. www.benedetta.com.br

Z Carniceria

O bar fica instalado no antigo endereço do Aeroanta, extinta casa noturna da cidade. O cardápio inclui receitas como os ‘Bolinhos Carniceiros’ (R$ 17, oito unid.), recheados com carne-seca puxada na manteiga de garrafa. Para beber, peça uma Budweiser (R$ 8) ou o ‘GG-Mule’ (R$ 25), que leva gim, hortelã, xarope suco de limão taiti e ginger ale caseiro. Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 12h/15 e 18h/0h (5ª, até 1h; 6ª, até 2h; sáb., 13h/ 17h e 18h/2h). Cc. e Cd.: todos. www.zcarniceria.com.br

BALADA

Comité Jazz Club

No sábado (30), dia do jazz, a noite inaugura um member’s club do gênero musical, que organiza eventos e workshops na cidade. Na programação, há debate, apresentação do pianista Michel Lima e set de do DJ Malásia. Casa Bartira. R. Bartira, 625, Perdizes. Sáb. (30), 20h30. R$ 20/R$ 30. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: 97313-8384.

Obra

A festa de techno é realizada no Misture Bar, casa de pista pequena e entrada de graça na Consolação. Os DJs Rod, Bad Mix e Fallcoz, entre outros, discotecam. Misture Bar. R. da Consolação, 2.534, Consolação. Hoje (29), 21h. Grátis. Cc.: não aceita. Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/obrraa

Que Se Folk

A noite se dedica ao folk rock, com músicas baseadas no som de violões, banjos e gaitas. No line-up, os DJs Raul Ramone e Fão Siciliano tocam de Dylan a Mumford & Sons. Tex Redneck Bar. R. Augusta, 1.053, Consolação, 2924-5083. Hoje (29), 22h. R$ 30/R$ 60. Cc. e Cd.: todos.

Tenda

A balada de house, disco e dance music realiza mais uma edição no sábado (30). Além da discotecagem dos DJs Tiago Guiness e Guilherme Falcão, há um set do convidado Glittor (Extravaganza). L’Amour. R. Bento Freitas, Centro, 366. Sáb. (30), 23h30. R$ 25. Cc. e Cd.: M e V.. Inf.: bit.ly/tendda