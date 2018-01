Confira seleção de bares e balada da semana

Inaugurado em maio, o Bar do Jiquitaia é um anexo do restaurante de comida brasileira, na Rua Antônio Carlos. Apesar de um lançamento discreto, trata-se de uma boa adição ao roteiro de bares da

cidade.

A proposta da casa, no segundo andar, é intimista. Após a subida, o que se vê é um espaço simples e aconchegante, com apenas 20 lugares, distribuídos em dois balcões compartilháveis. Máscaras africanas compõem a decoração.

O cardápio também é reduzido, mas as comidinhas são caprichadas. Entre os destaques estão os tacos de pé de porco (R$ 16, duas unid.), com coentro, rabanete e salsa verde, e o ceviche de chuchu e camarão (R$ 16), uma combinação inusitada e apetitosa. Os chips de jiló (R$ 6), crocantes, valem o pedido.

Os drinques também estão bem representados, mas alguns vieram à mesa com pouco álcool. O ‘Celery Sour’ (R$ 27), com gim, limão, abacaxi, clara de ovo, bitter de salsão e xarope, mostrou-se uma receita

equilibrada. Já o ‘Detox’ (R$ 25), com gim, xarope de manjericão fresco e limão, embora saboroso, mais parecia um suco.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço: R. Antônio Carlos, 268, Consolação, 3262-2366. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Até 9/7, a cervejaria Ambar incrementa seu cardápio com opções juninas – como o arroz-doce (R$ 10; foto) – e petiscos como pastéis de carne louca, queijo e espinafre (R$ 20, seis unid.). Às torneiras chega a Pinhão (R$ 20, 300 ml), cerveja feita com a semente. R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 17h/1h (3ª e 4ª,18h/0h; sáb.,15h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

A AIR é uma boate temporária dedicada à música eletrônica, que ficará instalada no terraço do Shopping Light (foto) até dezembro. A noite inaugural é hoje (24), e conta com sets de DJs como Chemical Surf, RDT e DJ Zerb (da balada Don’t Be Shy). R. Formosa, 526, Centro, 3051-5775. Hoje (24), 23h. R$ 70. Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/airroof

NOVOS

C.O.D.

Com apenas dez torneiras – duas dedicadas à pilsen (R$ 7, 300 ml)

e à IPA (R$ 12, 300 ml) da casa, e oito voltadas a chopes nacionais

e internacionais – é pequeno, despojado e sem firulas. Para comer, petiscos como a tábua de queijos (R$ 35) e a porção de embutidos (R$ 25), que incluem seleções diferentes toda semana. A empanada (R$ 8) de carne picante também é uma delícia. R. Alagoas, 900, Higienópolis, 3938-5977. 15h/0h (sáb., 14h/0h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Up Bar

O bar fica numa casa com uma varanda e um terraço agradáveis, no Baixo Augusta. No cardápio, influência mexicana, como no ‘Chihulana’ (R$ 28), batatas rústicas com tiras de filé e ovo frito condimentado, e no drinque ‘A Mexicana’ (R$ 25), que leva tequila prata, pimenta, suco de limão e melancia. O bolinho de três queijos (R$ 25, dez unid.), com parmesão, gorgonzola e ricota, é bastante cremoso. R. Antônio Carlos, 395-A, Consolação, 2659-1367. 17h/1h (dom., 16h/0h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Como se não bastassem os aquecedores, também são distribuídas mantas para quem fica nas mesas externas em dias frios. Lá, peça cervejas em garra-

fa: a Original sai por R$ 11,50 e a Itaipava, R$ 10,50. Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’, de carne-seca com creme de gorgonzola (R$ 34,50, oito unid.), ou carne, queijo e alho-poró (R$ 32,50, oito unid.). R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.benjamimbotequim.com.br

Elídio Bar

Seu Elídio Raimondi era fanático por futebol. Fotos antigas do es-porte lotam as paredes. Você po-

de montar um prato com queijos, patês e azeitonas (R$ 9,50, 100 g). Um dos sanduíches do cardápio, o ‘Jacaré’ (R$ 22), é feito com filé mignon, queijo e vinagrete, acompanhado por batata frita. O chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 8,10, black) vai bem com o ‘Picadinho do Elídio’ (R$ 28), servido com farofa, arroz, linguiça e ovo. R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 16h/ 0h (sáb., 11h30/1h; dom. e fer., 10h30/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.elidiobar.com.br

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’ (R$ 41,90), com torresmo e mandioca frita (que pode ser trocada por polenta). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 8,90, claro). De 4ª a sábado, há música ao vivo (4ª, sertanejo; 5ª, rock; 6ª, MPB; e sáb., samba e MPB). R. Vergueiro, 1.889, V. Mariana, 5081-4040. 11h30/últ. cliente (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (4ª a sáb., a partir das 20h). Cc. e Cd.: todos. www.barbiro.com.br

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto, que pode ser de carne, queijo, pizza, bacalhau e quatro queijos (R$ 29,90, nove unid.) e do bolinho de mandioca com carne-

seca (R$ 19,50, dez unid.). Para beber, peça um chope Brahma (R$ 7,90, claro) ou, se quiser algo mais forte, a caipirinha de saquê (R$ 21,90). Às quartas, o bar serve feijoada (R$ 38,90). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 12h/15h e 17h/1h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.excelentissimo.com.br

CHOPERIAS

Braugarten

Os barris de produção de chope, que dão o tom à decoração, denunciam o forte da casa, dentro do Shopping Higienópolis: as canecas de chope Braugarten claro (R$ 12,90) e escuro (R$ 12,90) são de longe as mais pedidas. O ‘Sortido do Cervejeiro’ (R$ 100), prato para duas pessoas, vem com eisbein (joelho de porco), costelinhas suínas, dois tipos de salsicha, vitela, batatas cozidas, chucrute e purê de maçã. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2865. 11h/23h. Cc. e Cd.: todos. www.brau.com.br

Chopp Escuro

São servidos quase dois mil litros de chope por mês (R$ 8,50, claro; R$ 9,80, black, da Brahma) na

casa. A casquinha de siri (R$ 13,90) acompanha bem a bebida. Para os mais famintos, a pedida é o filé à parmegiana com arroz e fritas (R$ 79,90, para duas pessoas). Peça também a carne-seca desfiada ao molho madeira (R$ 69,90). R. Marquês Itu, 252, V. Buarque, 3221-0872. 11h30/1h30 (6ª e sáb., até 2h). Cc. e Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápios com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 44,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, chegam a derreter na boca (R$ 26,90; oito unid.). O chope Brahma custa R$ 7,60 (claro) e R$ 8,60 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h30 (2ª, até 23h; 6ª, 16h30/0h30; sáb., 12h30/0h; dom., 13h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.legitimobar.com.br

PARA COMER

Dona Felicidade

As bandeiras dos times do Porto e de Braga não são os únicos indícios das raízes portuguesas do bar. Os objetos vieram da Europa junto com Felicidade Bastos, que dá nome à casa. No tradicional prato ‘Seu Mané’, o bacalhau é feito ao forno com rodelas de batata, tomate, pimentões, cebola, ovos cozidos e azeite português (R$ 135, para duas). Na carta de vinhos, além dos portugueses Meia Pipa (R$ 98) e Quinta da Bacalhôa (R$ 248), há rótulos australianos, franceses, chilenos, argentinos e italianos.

R. Tito, 21, V. Romana, 3864-3866. 11h30/0h (sáb., dom. e fer., até 18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.donafelicidade.com.br

Espírito Santo

O bar é decorado à moda das tascas (típicos botecos de Portugal). Serve petiscos como a porção de batatas portuguesas (R$ 28), cortadas em rodelas e fritas com a casca, e as sardinhas assadas (R$ 59, seis unid.). Outros destaques do cardápio são o ‘Bacalhau Gomes de Sá’ (R$ 71, individual) ou a porção de bolinhos de bacalhau (R$ 49, 12 unid.). Chope Brahma (R$ 8,40, claro; R$ 9,40, black) e 180 rótulos de vinho completam a refeição. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.barespiritosanto.com.br

Torero Valese

Antes de sentar, passe pelo balcão para tomar uma cerveja espanhola Estrella Galicia (R$ 11,90) e experimentar algumas das tapas preparadas pelo chef Juliano Valese, caso da berinjela empanada co-

berta por queijo brie gratinado (R$ 48,90, seis unid.). Como refeição, aposte no bacalhau com crispy de alho-poró, servido com creme de batatas e aspargos frescos (R$ 65,90). Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917. 12h30/ 15h e 19h30/0h (2ª, 12h30/15h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/17h). Cc. e Cd.: todos. www.torerovalese.com.br

PUB

Rhino Pub

Apresentações de bandas de pop e rock e TVs sintonizadas em jogos de rúgbi entretêm o público, na faixa dos 30 anos. As chopeiras reúnem cinco marcas, entre elas o vermelho Old Speckled Hen (R$ 29, 500 ml). Para comer, peça o petisco ‘Rock’n Roll Jack Mignon’ (R$ 35), tiras aceboladas de filé mignon no uísque. A porção ‘Super Rhino Lins’, asinhas e coxinhas de frango grelhados com molho de pimenta picante, custa R$ 42, na versão grande. Av. Cotovia, 99, Moema, 2729-1029. 18h/1h (5ª, até 2h; 6ª, até 3h; sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.rhinopub.com.br

VARIADOS

Camará

A casa ocupa o mesmo endereço onde já esteve o Brancaleone, mas não tem nada a ver com o antigo inquilino que tocava black music. Hoje, o bar conta com shows ao vivo de MPB, samba e pop rock. Entre os drinques, há o ‘Beijo na Boca’ (R$ 23,90), com suco de abacaxi, morango, leite condensado e vinho tinto. Para comer, aproveite as iscas de peixe (R$ 39,90). R. Luís Murat, 308, V. Madalena, 2501-1796. 21h/4h (sáb., 13h/4h; fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 15/R$ 20. Cc. e Cd.: M e V. www.barcamara.com.br

BALADA

Bug

Realizada no Desmanche, clube na Augusta inspirado num ferro velho de carros, a festa se volta para música eletrônica e hits de divas pop. Os DJs Guto Magalhães e Gabriel Rocha, entre outros, tocam de Beyoncé a Rihanna, passando por Lady Gaga e Katy Perry. R. Augusta, 765, Bela Vista, 2594-5557. 5ª (30), 22h. R$ 30/R$ 60. Cc. e Cd.: todos.

Java

A festa de música jamaicana realiza sua noite mensal de reggae e dub no Centro, no porão da

Faculdade de Direito da USP. Yellow-P toca vinil e controla o Dubversão Sistema de Som, no evento que conta com a presença de Jimmy The Dancer comandando o salão. Porão da SanFran. R. Riachuelo, 194, Centro. Sáb. (25), 22h. R$ 20. Cc. e Cd.: todos.

Selvagem

A balada de música black e house psicodélica tem nova edição no domingo, após a turnê europeia da dupla Millos Kaiser e Trepanado. Após várias edições no Nos Trilhos, eles voltam ao Paribar, com esquema de festa gratuita e ao ar livre. Paribar. Pça. Dom José Gaspar, 42, 3237-0771. Dom. (26), 17h.

Cc. e Cd.: todos.