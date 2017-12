Confira seleção de bares da semana

A chegada da Ambar a Pinheiros traz uma boa estatística. Ao somar as torneiras da casa às de outras com propostas semelhantes, como a São Paulo Tap House e a Choperia São Paulo, tem-se 102 torneiras de chope num raio de menos de 1 km.

Seguindo a tendência de servir variedades nacionais ou locais no balcão, a Ambar tem 15 torneiras que servem chope de todo o País, cujos detalhes são escritos com giz em lousas. Na casa de decoração minimalista, com tijolos aparentes e lâmpadas sem lustres, a diferença está no tamanho: em vez de duas, há três opções de copo (200 ml, 330 ml e 500 ml). Nessa conta, o menor da Madalena Oak Stout sai por R$ 15, enquanto o maior da Burgman Weiss fica pelo mesmo preço. A casa também aposta no uso de growlers (R$ 8/R$ 15, apenas o frasco), recipientes que o cliente pode encher no bar, barateando a cerveja.

Apesar dos bons chopes e do capricho na apresentação, o custo-benefício dos petiscos não é tão bom. O ‘Fish and Chips’ (R$ 28) e os ‘Quadradinhos de Tapioca’ (R$ 20), de queijo e calabresa, são bem feitos, mas as porções são pequenas.

Serviço: R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 17h/1h (3ª e 4ª, 18h/0h; sáb., 15h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

São Paulo Tap House

Com 40 torneiras, a casa serve chopes brasileiros (R$ 8/R$ 32). Bons exemplos são a Dama American Lager (R$ 16, 330 ml) e a Mea Culpa Preguiça, (R$ 15, 330 ml). Para acompanhar as cervejas, peça a tábua ‘Iniciados’ (R$ 39, 200 g), com embutidos apimentados, queijos, caponata e pães. A porção de ‘Miniburaco Quente’ (R$ 24), com carne moída, linguiça e cogumelos, não decepciona. R. Girassol, 340, V. Madalena, 3530-6602. 18h/1h (3ª, 18h/0h; sáb., 12h/1h; dom.,12h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas ao vivo todos os dias. Aos domingos, o rock clássico esquenta o clima de paquera no balcão que divide o salão. O cardápio bem brasileiro inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (sáb. e dom., 16h/0h). Entrada: R$ 7/R$ 15. Cc. e Cd.: A, D, M e V. www.eutuelesbar.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Frangó

Cassio Piccolo e Norberto D’Oliveira são dois dos maiores experts em cerveja da cidade. No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções. Para provar várias de uma só vez, opte por um dos menus-degustação fixos, que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas, entre outras (R$ 148/R$ 222). A coxinha de frango e catupiry (R$ 32, dez unid.) e o frango grelhado (R$ 52, o simples; R$ 74, com polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 19h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.frangobar.com.br

CHOPERIAS

The Joy

Fica em frente ao Mackenzie e atrai universitários e veteranos na faixa dos 30 anos, principalmente dos cursos de direito e economia. O cardápio lista de dez a 14 tipos de chope, como Heineken (R$ 8,90, 300 ml), Paulaner (R$ 26,90, 500 ml) e o irlandês Guinness (R$ 15,90, 300 ml). Constam, ainda, mais de 200 rótulos de cervejas importadas. Entre os petiscos, prove o panini ‘Joy’, recheado com carne–seca e muçarela (R$ 26,90). R. Maria Antônia, 330, V. Buarque, 3628-0691. 11h30/2h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.thejoy.com.br

HAPPY HOUR

Serafim

O salão principal é decorado com móveis em tons escuros, lustres de época e uma prateleira repleta de garrafas. Mas, nos dias quentes, é a arejada varanda o espaço mais procurado pela freguesia, que

se refresca com cerveja 600 ml (R$ 10,50, Serramalte; R$ 9,90, Original). Lá, experimente os saborosos bolinhos de carne-seca (R$ 28,90, dez unid.). Al. dos Anapurus, 1.184, Moema, 5052-0473. 17h/0h45 (sáb., 12h/0h45; dom.12h/22). Cc. e Cd.: todos. www.barserafim.com.br

PARA COMER

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e cem rótulos de cervejas, entre elas a gaúcha Coruja Viva (R$ 44, 1L), nem filtrada e nem pasteurizada. Para comer, as mini-almôndegas encobertas de molho ao sugo (R$ 34) vêm em uma panelinha. R. Tutóia, 451, V. Mariana, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: D, M, e V. www.ciaovinoebirra.com.br

ESPECIAL

Cinema na Mesa

O primeiro encontro do projeto que une drinques a debates sobre filmes é realizado na 2ª (7), às 20h, no SubAstor. Neste dia, a sessão de ‘O Regresso’ (2016), de Alejandro González Iñárritu, é acompanhada por drinques com ingredientes brasileiros, preparados pelo bartender Fabio La Pietra, e petiscos criados por Marcelo Tanus. SubAstor. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 2ª (7), 20h. R$ 145. Cc. e Cd.: A, D, M e V. Inf.: oesta.do/cinmesa