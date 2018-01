Divirta-se: confira seis mostras em cartaz na cidade

Cinematographo

O MIS recebe, no domingo (12), às 16h, mais uma edição do evento. Desta vez, será exibido o longa ‘Os Reis de Dogtown’ (2005), de Catherine Hardwicke, sobre os primórdios do skate na Califórnia. A banda paulistana Gang fará, ao vivo, a sonorização do filme. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 6.

Mostra Cineclube: Clássicos Sci-fi

O Sesc Santana apresenta, até 21/2, a mostra, que traz clássicos da ficção científica. Na 3ª (14), às 20h, o evento projeta o longa ‘Eles Vivem’ (1988), com direção do norte-americano John Carpenter. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis.

Mostra Motumbá: Memórias e Existências Negras

O Sesc Belenzinho apresenta a mostra, que reforça a representatividade das matrizes africanas. No sábado (11), às 16h, tem sessão de ‘Esse Amor que nos Consome’’ (2012), de Allan Ribeiro. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa: bit.ly/motumba

Mostra Simplesmente Nelson

Até 22/2, o Caixa Belas Artes reúne obras de Nelson Pereira dos Santos. Hoje (10), a programação começa, às 16h, com ‘Mandacaru Vermelho’ (1961); às 18h30, tem ‘Boca de Ouro’ (1963); e, às 20h, é a vez de ‘Vidas Secas’ (1963). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.243, 2894-5781, metrô Paulista. R$ 10.

Tela Clássica

O Sesc Pinheiros homenageia o norte-americano Jim Jarmush. Na 3ª (14), às 20h, tem sessão de ‘Sobre Café e Cigarros’. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Território Perverso

O cineasta Paul Verhoeven, que transita como poucos entre o entretenimento e a subversão, ganha mostra no CCSP. No sábado (11), às 16h, há ‘Sem Controle’ (1980), seguido de ‘Robocop’ (1987), às 19h. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis (retirar ingresso 1h antes).