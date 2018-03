Confira seis inaugurações em galerias, paralelas à SP-Arte 2015

A feira SP-Arte 2015 começa na 5ª (9) – e incentiva a abertura de várias mostras importantes em galerias da cidade



| SP-ARTE 2015 |

São 140 galerias de arte moderna e contemporânea, vindas de 17 países – entre eles, Alemanha, Itália, África do Sul e Estados Unidos. É a 11ª edição da SP-Arte, que começa nesta quinta (9). Durante quatro dias, a feira reúne, além dos estandes com obras expostas (com esta acima, de Abraham Palatinik), uma grande programação paralela. Entre as novidades de 2015, está o setor ‘Performance’, que contará com ações de 12 artistas. No espaço ‘Solo’, curadores organizam mostras individuais – como a de Mario Cravo Junior. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. Dias 9, 10 e 11, 13h/21h; dia 12, 11h/19h. R$ 40. Inf.: www.sp-arte.com.

| GALERIAS |

1) O alemão Anselm Kiefer usa materiais como tinta acrílica, metal e até sal em camadas – e cria pinturas que retratam paisagens rurais (acima). Nelas, flores desabrocham em meio à destruição. White Cube. R. Agostinho Rodrigues Filho, 550, V. Mariana, 4329-4474. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (7). Grátis. Até 20/6.

2) Em cartaz com uma retrospectiva no Sesc Pompeia, a artista sérvia Marina Abramovic ganha outra mostra na cidade. São expostas 30 obras – como objetos, desenhos e vídeos. Entre elas, está uma série inédita sobre espiritualidade, feita durante viagem em 2013 pelo Brasil. Luciana Brito Galeria. R. Gomes de Carvalho, 842, V. Olímpia, 3842-0634. 10h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (7). Grátis. Até 16/5.

3) Folhas e pétalas caídas no chão são emolduradas por uma mancha úmida, que lembra a chuva que passou pelo local. Assim, poéticas e delicadas, são as fotografias de Cao Guimarães que estão na série ‘Ilhas’ (acima). Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (8). Grátis. Até 6/6.

4) Fios de aço inoxidável cobertos por tinta esmalte azul dão origem a esculturas de formas simples – que mais parecem desenhos convertidos em peças tridimensionais. De Waltercio Caldas, as peças são expostas junto com outros objetos feitos de papel. São 16 obras, no total. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (8). Grátis. Até 30/5.

5) Teorias evolucionistas e mitologias misturam-se a símbolos religiosos e referências psicanalíticas. Assim são as obras de José Rufino (acima), que começou a carreira nos anos 80, fazendo poemas visuais. A mostra reúne monotipias, pinturas, objetos e esculturas. Central. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (8). Grátis. Até 2/6.

6) A Galeria Luisa Strina recebe duas exposições simultâneas. Alexandre da Cunha apresenta obras de parede e esculturas de concreto, criadas a partir de moldes de pneus usados. E Alfredo Jaar exibe vídeos e fotografias de Serra Pelada, feitas durante uma viagem em 1985. Galeria Luisa Strina. R. Pe. João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (8). Grátis. Até 23/5.