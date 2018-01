Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz entre os dias 8/1 e 14/1

ESTREIA

Estroboscópio

Com texto e direção de Deivid Por- to, a peça retrata a relação entre um jovem escritor e uma bailarina. No enredo, passado e presente se confundem, levando a questionamentos sobre a realidade. Com Ana Moretto e Ariane Botelho. 45 min. 14 anos. Top Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia 4ª (13). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 31/3.

Mauser de Garagem

A Cia. Les Commediens Tropicales estreia peça que é parte da obra, encenada em 2015, ‘Guerra Sem Batalha ou Agora e por um Tempo Muito Longo Não Haverá Mais Vencedores Neste Mundo, Apenas Vencidos’. 18 anos. 65 min. Galpão do Folias (96 lug.). R. Ana Cintra, 213, 3361-2223. Estreia hoje (8). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 17/1

REESTREIAS

Até Que o Casamento Nos Separe

Em curta temporada, o espetáculo satiriza a monotonia na vida dos casais e fala sobre as dificuldades de enfrentar os eventuais conflitos que surgem ao longo da união. A peça tem momentos de improviso. Dir. Marco Zenni. 90 min. 12 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. A partir de hoje (8). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 26/2.

O Balcão

A cia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. Juliana Galdino vive Madame Irma, dona de um bordel onde os homens exercem suas fantasias de poder. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. A partir de hoje (8). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 31/1.

Casal TPM

A peça aborda, de forma bem-humorada, a relação de amor e ódio entre homens e mulheres – e mostra como o dia a dia de um casal, com todos seus problemas, não passa de uma grande piada. Temas como rotina e traição são tratados com leveza. 60 min. 12 anos. Teatro Ruth Escobar (316 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. A partir de dom. (10). Dom., 19h30. R$ 60. Até março.

Frida y Diego

A complexa relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. O texto inédito de Maria Adelaide Amaral tem Leona Cavalli e José Rubens Chachá nos papéis dos personagens-título. 90 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. A partir de sáb. (9). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 31/1.

Os Guarda-chuvas

Lucas Papp assina a dramaturgia deste drama, e também divide o palco com Darson Ribeiro. A história se passa durante o funeral de Teresa, uma revisora de livros – neste dia, seu marido e seu filho travam uma batalha e fazem revelações surpreendentes. A atriz Maria Fernanda Cândido faz uma participação em vídeo. 75 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de sáb. (9). Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até 21/2.

Medida por Medida

O Duque (Marco Antônio Pâmio) coloca em seu lugar um substituto que quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiré) irá atrapalhar os planos do puritano. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. A partir de hoje (8). 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. De Dan Goggin. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. A partir de sáb. (9). Sáb. e dom., 18h. R$ 80. Até 31/1.

Roleta-russa

Neste suspense – uma adaptação do livro ‘Suicidas’, de Raphael Montes -, um grupo de universitários da elite carioca decide participar de uma roleta-russa. Um ano após a morte desses jovens, uma nova pista é encontrada. Dir. César Augusto. Com Dan Rosseto, Hélio Souto e outros. 120 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de hoje (8). 5ª e 6ª, 21h. R$ 50. Até 26/2.

EM CARTAZ

Corpo_Cidade_Rotinas_(ficção)

A peça percorre as imediações da Praça da República e fica em cartaz durante um ano. Sob direção de André Capuano, a ideia do projeto é fazer com que o público acompanhe a rotina de pessoas reais (são 150 ‘atuantes’, entre trabalhadores da região e moradores de rua). Ao longo do passeio, atores profissionais aparecem infiltrados, em uma mistura de realidade e ficção. Livre. Pça. da República, s/nº, Centro. 3ª e 5ª, 14h/18h. Grátis (é necessário fazer reserva pelo site corpocidaderotinas.wix.com/corpocidade ou pelo telefone 9 6013-0595). Até 15/12/2016.

Uma Ilíada

Uma das mais importantes obras da literatura, a Ilíada, de Homero, é a base para o espetáculo sobre a Guerra de Troia. Acompanhado pela contrabaixista Alana Alberg, Bruce Gomlevsky faz uma releitura dos antigos aedos – artistas andarilhos da Grécia Antiga que cantavam poemas homéricos. 80 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (40 lug). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até 31/1.

A Lenda dos Jovens Detentos

No texto de Leo Lama, Xilí é um interno da Febem e Daniela, uma garota de classe média alta. Durante uma fuga, ele invade a casa da menina e a mantém como refém. Dir. Diego Andrade. 50 min. 15 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 3ª, 21h. R$ 30. Até 23/2.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. A peça faz parte do projeto Repertório Shakespeare, sob direção de Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1.

Mistérios Gozósos

Oswald de Andrade é mais uma vez fonte de inspiração para Zé Celso Martinez Corrêa. O diretor do Oficina atualiza o espetáculo lançado em 1994, feito a partir do poema ‘O Santeiro do Mangue’. Além de direção e adaptação, Zé Celso também assina a trilha original, com parceiros como Zé Miguel Wisnik. Com Marcelo Drummond, Camila Mota e outros. 16 anos. 180 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, República, 3106-2818. Sáb., 21h; dom., 19h. Sessão extra (em comemoração ao aniversário de Oswald de Andrade): 2ª (11), 21h . R$ 40/R$ 50. Até 25/1/2016.

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto merece montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões receberão só 70 espectadores. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 28/1.

O Testamento de Maria

No texto do escritor e jornalista irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. Neste monólogo, que tem direção e adaptação de Ron Daniels, ela é vivida pela atriz Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/2.

MUSICAL

Beatles Abbey Road – A Explosão da Beatlemania

O espetáculo cênico musical descreve a trajetória da banda de Liverpool desde o início da carreira, com shows em inferninhos, até a consagração mundial. Com efeitos multimídias, as músicas são interpretadas pelo grupo Abbey Road. Dir. Maury D’Ambrosio.100 min. Livre. Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. Estreia 4ª (13). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 11/2.

Desinventando a Bossa

A performance teatral musical é comandada por Lúcio Mauro Filho e Celso Fonseca. No palco, eles dão vida a dois músicos que se preparam para ensaiar um novo show. Mas, para a surpresa de um deles, a plateia já está lá. Durante esse ‘ensaio aberto’, eles tocam de clássicos da Bossa Nova até Sandy & Junior. 100 min. 12 anos. Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. Estreia hoje (8). 6ª e sáb., 23h59. R$ 50/R$ 60. Até 27/2.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção e versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. No elenco, estão nomes como Marisa Orth e Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta,2.823, Cerqueira César, 3083-4475. A partir de hoje (8). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 50/R$ 200. Até 17/1.

HUMOR

220 Volts

Com o fim de seu programa de TV, Paulo Gustavo adaptou seu projeto para o palco. Nas esquetes, o público vê novas histórias das personagens Senhora dos Absurdos, Mulher Feia e Vagaba. O elenco inclui Márcio Kieling e Christian Monassa, com participação especial de Marcus Majella. 90 min. 14 anos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Antonio. A partir de hoje (8). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 185. Até 17/1. Inf.: grupotombrasil.com.br

Cada Dois Com Seus Pobrema

Escrita e interpretada por Marcelo Médici, a peça foi criada pela mesma equipe de ‘Cada Um Com Seus Pobrema’ (vista por aproximadamente 250 mil espectadores, desde sua estreia em 2004). Agora, o ator, ao lado de Ricardo Rathsam, leva ao palco novas histórias de personagens como o corintiano Sanderson e a desbocada apresentadora infantil Tia Penha. 90 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472- 2229. A partir de 4ª (13). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 25/2.

Eri Johnson – Pra Ver se Lota

O ator Eri Jhnson não faz parte da peça – o título é só uma brincadeira do grupo Em Pé na Rede para ‘atrair público’ para seu espetáculo. Em cena, os humoristas Murilo Couto, Davi Mansour, Osmar Campbell, Rominho Braga e Victor Camejo apresentam diversos números e esquetes. Comedians Club. R. Augusta, 1.129, Cerqueira César, 2615-1129. 5ª (14), 21h30. R$ 40.

Grace Gianoukas Recebe

Criadora do Terça Insana, a atriz Grace Gianoukas apresenta novo espetáculo, que faz referência a um talk-show. Em cena, ela fala sobre temas como mau atendimento e notícias de fontes duvidosas. O espetáculo tem participação de convidados especiais. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. A partir de 3ª (12). 3ª, 21h. R$ 40. Até 23/2.

Marlei Cevada Num Show Nadaverrr

A atriz e humorista apresenta show de humor composto por cenas de personagens que marcaram sua carreira na TV e nos palcos. As apresentações fazem parte do projeto ‘Quintas de Humor do Teatro J. Safra’. 75 min. 12 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia 5ª (14). 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 25/2.

Putz Grill…

Neste stand-up, Oscar Filho apresenta seus melhores textos dos seis anos de estrada do espetáculo, além da vida do humorista e de fatos cotidianos. 70 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. A partir de sáb. (9). Sáb., 23h59. R$ 60. Até 27/2.

DANÇA

Anatomia do Cavalo

Marcos Moraes apresenta esta performance, criada a partir dos movimentos do cavalo. Os movimentos se inspiram nas ideias de força, sensibilidade e liberdade. A direção e composição é de Luís Ferron; e a organização corporal, de Ana Teixeira. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Sala de Oficinas (2º andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (8) e sáb. (9), 20h; dom. (10), 18h. R$ 6/R$ 20.

Balões Vermelhos

Dezenas de bexigas com gás hélio flutuam pouco acima do solo, construindo uma espécie de tabuleiro que ganha vida a partir do movimento dos bailarinos. A intervenção é da Cia. Etra de Dança. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas,141, 5080-3000. Estreia sáb. (9). Sáb., 17h. Grátis. Até 23/1.

Beco

Com dez bailarinos em cena, a T.F.Style Cia. de Dança apresenta espetáculo que busca refletir sobre os anseios individuais e coletivos. A companhia, criada em 2002, sob direção de Igor Gasparini, é voltada à dança urbana e ao hip hop. Dir. Frank Tavantti. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Dom. (10), 18h. Grátis.

Partilha do Sensível

O espetáculo faz parte do projeto ‘Dança: Transmissões e Traduções’, que ocupa o Sesc Pinheiros ao longo do mês de janeiro. Após encontros e reflexões sobre a dança contemporânea, um grupo de dançarinos inscritos apresentam ao público o resultado desse processo criativo. 90 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª e 4ª, 20h30. Grátis. Até 20/1.