Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz entre os dias 8/7 e 14/7

ESTREIAS

Berenice Morre

Escrita por Sergio Zlotnic, a peça da Cia. Os ZZZlots opõe uma festa a um velório, numa reflexão sobre a passagem do tempo. Dir. Barbara Lamounier, Guilherme Udo e Sergio Zlotnic. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro. Praça (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Centro, 3775-8600. Estreia sáb. (9). Sáb., 21h; dom., 19h. Sessões extras: 2ª, 20h (mediante reserva pelo bit.ly/zzzlots). R$ 30. Até 31/7.

Motel Rashômon

Inspirada em conto de Ryûnosuke Akutagawa, a peça apresenta quatro versões para o assassinato de um político – e a disputa para ver quem está certo. Dir. Roberto Audio. Com Cia. Santa Cacilda. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (56 lug.). Pça. Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia dom. (10). Sáb., 21h; dom. e 2ª, 20h. R$ 20. Até 29/8.

Término do Amor

O texto do francês Pascal Rambert ganha nova montagem, com Carolina Fabri e Gabriel Miziarae no elenco. Na peça, o embate verborrágico entre um casal se separando. Dir. Janaína Suaudeau. 90 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 3ª (12). 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 25/8.

REESTREIAS

A Casa dos Budas Ditosos

Fernanda Torres volta à cidade com a comédia em que interpreta uma libertina baiana de 68 anos. O texto é uma adaptação para os palcos do livro homônimo de João Ubaldo Ribeiro. 80 min. 18 anos. Teatro Fecomercio. Sala Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. A partir de hoje (8). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100. Até 17/7.

Levante

O diretor Roberto Alvim explora a cultura hacker e como a tecnologia vem impactando as revoluções em tempos de poder político emanado das redes sociais. 45 min. 16 anos. 45 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (56 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. A partir de hoje (8). 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 5/8.

ÚLTIMA SEMANA

Brasil: o Futuro que Nunca Chega – Princesa Isabel

Com texto e direção de Samir Yazbek, a primeira parte do projeto, composto por duas peças, investiga a escravidão no País, do Império à República. Com Cia. Teatral Arnesto nos Convidou. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 12/R$ 40. Até sáb. (9).

Brasil: o Futuro que Nunca Chega – D. Pedro II

Samir Yazbek leva aos palcos a segunda peça de seu projeto, que resgata nosso passado imperial para abordar questões como xenofobia e racismo. Com Cia. Teatral Arnesto nos Convidou. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (10).

Gavião de Duas Cabeças

O título faz referência ao mito do pássaro que devoraria o espírito indígena. Para criar o espetáculo, a atriz Andreia Duarte conviveu durante cinco anos com os índios kamayura, no Alto Xingu. Em cena, ela aborda a invisibilidade social e o genocídio indígenas. 50 min. 14 anos. Funarte. Sala Reneé Gumiel (60 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 3ª a dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até dom. (10).

Hotel Jasmin

Sob direção de Denise Weinberg e Alexandre Tenório, a peça conta a história de um rapaz nordestino que vem a São Paulo para trabalhar como garçom, e tem de dividir o quarto de um hotel com um garoto de programa. A temporada faz parte da 2ª edição da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos, do CCSP. Texto Claudia Barral. Com Eduardo Pelizzari e Daniel Farias. 70 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 10. Até dom. (10).

Trilogia do Subterrâneo

Projeto de Celso Frateschi e Roberto Lage, a trilogia apresenta, em sua segunda parte, ‘O Grande Inquisidor’. Baseada em um capítulo homônimo do livro ‘Irmãos Karamasov’, de Fiódor Dostoiévski, trata-se de um monólogo com um cardeal da Sevilha durante a Inquisição. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até dom. (10).

EM CARTAZ

Aldeotas

Gero Camilo divide a cena com Victor Mendes neste espetáculo sobre o poético reencontro de dois amigos de infância. 95 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. 6ª, 21h. R$ 40. Até 26/8.

Amor em 79:05

Sob direção de Elias Andreato, a peça retrata um escritor de meia idade (Josemir Kowalick) em seus momentos de solidão. É quando ele imagina um encontro fictício com um belo e jovem rapaz (Eduardo Ximenes). 60 min. 14 anos. Teatro Augusta (50 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151- 4141. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 25/8.

O Autofalante

Pedro Cardoso apresenta a história de um homem que é abordado por outro na rua – e vê sua identidade confundida com a do desconhecido. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, 3472-2229. 3ª a 5ª, 21h. R$ 50. Até 25/8.

Blanche

Inspirada em ‘Um Bonde Chamado Desejo’, a criação de Antunes Filho é encenada em uma língua imaginária. Antes, o público lê um resumo da trama. 110 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 1º/10.

Caminham Nus Empoeirados

Com Gero Camilo e Victor Mendes, a peça apresenta as aventuras e desventuras de uma dupla de atores que cai na estrada. 65 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até 28/8.

As Cerejas

Adaptação de texto do britânico Lawrence Durrell, a peça conta a história de um homem esquizofrênico. O diretor Roberto Alvim conduz o público para dentro dos devaneios do personagem. No palco, Alexandre Leal e Steffi Braucks. 45 min. 16 anos.Teatro Jardim Sul (192 lug.). Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 2º piso, Morumbi, 2122-4087. 6ª, 22h. R$ 30. Até 29/7.

Doze Homens e uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata um júri composto por 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 28/8.

Esperando Godot

Léo Stefanini dirige a montagem da obra-prima do irlandês Samuel Beckett em que dois vagabundos aguardam por Godot – e, nessa espera, questionam o sentido da existência. Com Ary França e Fábio Espósito. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 3ª, 20h. R$ 50. Até 26/7.

Histeria

Em 1938, o pintor surrealista Salvador Dalí visita Sigmund Freud. O pai da psicanálise já está doente, à beira da morte. É esse encontro histórico (e improvável) o mote da peça, escrita pelo britânico Terry Johnson. Quem assina a encenação é Jô Soares, que também se encarregou da tradução do texto. Com Pedro Paulo Rangel, Cássio Scapin. 105 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670- 8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

O Homem Primitivo

Pedro Cardoso sobe ao palco com Graziella Moretto nesta comédia que reflete sobre a opressão sexista. 90 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 28/8.

Isadora

Com direção de Elias Andreato, a peça revê os últimos dias de vida da precursora da dança moderna Isadora Duncan, na França. Ela é vivida por Melissa Vettore, e Daniel Dantas faz participação especial. 75 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 40. Até 31/7.

Mamãe

Com texto e atuação de Álamo Facó, o monólogo dá voz à personagem Marta, que, definhando isicamente, expande sua consciência a limites inesperados. O enredo é baseado na história real da arquiteta Marpe Facó, mãe do ator – que recebeu, em 2010, o diagnóstico de um tumor cerebral. 70 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 6/8.

Para Tão Longo Amor

A peça escrita por Maria Adelaide Amaral retrata um casal, vivido por Leopoldo Pacheco e Regiane Alves, que questiona seus papéis dentro da relação. 70 min. 14 anos. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, piso G1. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 31/7.

Pessoas Perfeitas

A peça é fruto de uma pesquisa do Satyros com moradores do centro da cidade, analisando suas origens e comportamentos. Desta análise, surgiram personagens como Medalha, uma jovem órfã que foge da solidão do interior em busca de experiências espirituais. 80 min. 16 anos. Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Dom., 20h. R$ 40. Até 18/12.

Pessoas Sublimes

Segunda parte da Trilogia das Pessoas, a obra com texto de Ivam Cabral e Rodolfo García-Vázquez trata dos moradores da região de Parelheiros. 110 min. Livre. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, 3258-6345. 6ª e sáb., 21h. R$ 5/R$ 20. Até 17/12.

Price World ou Sociedade a Preço de Banana

O grupo EmFoco, de Fortaleza, apresenta a peça em um ônibus em movimento, propondo um ‘safári’ por São Paulo. O enredo foca em temas ligados ao consumismo. 120 min. 18 anos. Ponto de encontro (38 lug.): SP Escola de Teatro. Pça. Roosevelt, 210, Centro. 6ª e sáb., 20h. R$ 40. Até 23/7. Inf.: 9 7693-2914.

Projeto Brasil

Resultado de dois anos de pesquisas, que incluiu viagens a cinco regiões brasileiras, a montagem é composta por um conjunto de performances criadas a partir da reflexão dos artistas sobre o País. Dir. Marcio Abreu. Com Giovana Soar, Nadja Naira e Rodrigo Bolzan. 80 min. 16 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculo I (80 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 17/7.

Só… Entre Nós

Um triângulo amoroso entre um professor de música, um de seus alunos e uma garota é a base do espetáculo, que tem direção de Joca Andreazza. A peça é apresentada de forma não cronológica e este tratamento do tempo gera a angústia dos personagens. 45 min. 12 anos. Centro Compartilhado de Criação (56 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 24/7.

Tróilo e Créssida

A Cia. da Matilde apresenta montagem do clássico de Shakespeare, uma ‘comédia conflito’. Com cenas que abordam temas como ética e corrupção, a peça, inspirada na linguagem de máscaras, não tem personagens fixos – os atores se revezam para contar a história. Dir. Bete Dorgam. Com Beto Dessordi, Caco Mattos e outros. 110 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 2ª, 3ª e 4ª, 19h30. R$ 40. Até 27/7.

O Último Lutador – Ringue da Vida

Após hiato de 18 anos, Stênio Garcia volta aos palcos. No texto de Marcos Nauer e Teresa Frota, os conflitos em um clã de lutadores. Dir. Sergio Módena. 80 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h.

R$ 60/R$ 80. Até 31/7.

MUSICAL

4 Faces do Amor, o Musical

Com músicas de Ivan Lins, a comédia romântica narra os encontros e desencontros de Duda e Cacau. O casal é interpretado em cena por duas atrizes e dois atores. Dir. Tadeu Aguiar. Com Amanda Acosta, Jarbas Homem de Mello e outros. 90 min. 10 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3° andar, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. Sessão extra: sáb. (9), 18h. R$ 80. Até dom. (10).

Os Dez Mandamentos – O Musical

Após sucesso nos formatos de novela e filme, o episódio bíblico ganha versão para os palcos. Com direção de Fernanda Chamma, reúne 27 atores e 7 músicos. Com Julio Mancini, Thiago Machado e outros. 120 min. Livre. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, metrô Consolação, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h e 21h; dom., 16h e 19h. R$ 90/R$ 150. Até 2/10.

Gabriela, um Musical

‘Gabriela, Cravo e Canela’, um dos clássicos de Jorge Amado, ganha versão para os palcos dirigida por João Falcão. Tendo Daniela Blois no papel-título, o espetáculo reúne 30 canções, como ‘Rosa’, de Pixinguinha, e ‘Vilarejo’, de Marisa Monte. 160 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 190. Até 7/8.

We Will Rock You

O musical marcou a inauguração do Teatro Santander. Dirigido por Uwe Petersen, nele, clássicos do Queen servem de pano de fundo para uma trama futurista. 135 min. Livre. Teatro Santander (1.143 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitchek, 2.041, V. Olímpia, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 300. Até 31/7.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens, respectivamente, em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 30/9.

HUMOR

Uma Noite com Marcelo Mansfield

Um dos veteranos do stand up brasileiro, ele apresenta, além de visões bem humoradas do cotidiano, cenas criadas ao longo de sua carreira. 60 min. 14 anos. Teatro Jardim Sul (195 lug.). Shopping Jardim Sul. Av. Giovani Gronchi, 5.819, V. Andrade, 3779-3965. Sáb., 21h. R$ 50. Até 30/7.

Notícias Populares – Edição Extra

O grupo Os Melhores do Mundo se inspira nas notícias de jornal, de histórias dramáticas e política ao mundo do entretenimento. 100 min. 15 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, loja 409, 3034-0075. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 80/R$ 90. Até 31/7.

Risadaria 2016

O evento, idealizado por Paulo Bonfá, chega à sua 7ª edição. Até 31/7, 260 atrações (198 delas gratuitas) ocupam diversos espaços da cidade, como teatros, shoppings, o Conjunto Nacional e o Comedians Comedy Club. Além de espetáculos de stand-up, improviso e esquetes, a programação inclui ainda exposições, filmes, oficinas, debates e atrações voltadas às crianças. Programação completa: www.risadaria.com.br

DANÇA

Balé da Cidade de São Paulo

No projeto ‘Dançographismus IV’, a companhia abre espaço para que alguns de seus bailarinos possam apresentar suas próprias criações coreográficas. 70 min. Livre. Galeria Olido (136 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Hoje (8) e sáb. (9), 20h; dom. (10), 19h; 5ª (14) a 16/7, 20h; 17/7, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra de Repertório – Danças 20 anos

A Cia. Danças Claudia de Souza volta a apresentar espetáculos de sua trajetória, começando por ‘Roda de Pólvora’. O trabalho é resultado de uma pesquisa sobre o samba e sobre as religiões afro-brasileiras. 50 min. Livre. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. Hoje (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 19h.