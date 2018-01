Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz entre os dias 1º/7 e 7/7

ESTREIAS

Amor em 79:05

Sob direção de Elias Andreato, a peça retrata um escritor de meia idade (Josemir Kowalick) em seus momentos de solidão. É quando ele imagina um encontro fictício com um belo e jovem rapaz (Eduardo Ximenes). 60 min. 14 anos. Teatro Augusta (50 lug.). R. Augusta, 943, Cerqueira César, 3151- 4141. Estreia 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 25/8.

Barulho d’Água

O texto do italiano Marco Martinelli narra a atual tragédia de imigrantes que atravessam o Mar Mediterrâneo. A montagem é assinada pela Companhia Nova de Teatro. Dir. Carina Casuscelli. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (436 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Estreia hoje (1º). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/7.

O Espectador Condenado à Morte

O texto inédito de Matéi Visniec retrata uma sessão de julgamento absurda, em que todos os envolvidos criam provas, manipulam fatos e contam com testemunhas pouco confiáveis para convencer um espectador de que ele deve ser condenado à morte. Dir. Thiago Ledier. Com Companhia Teatro da Dispersão. 75 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 4ª (6). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 25/8.

Gavião de Duas Cabeças

O título faz referência ao mito do pássaro que devoraria o espírito indígena. Para criar o espetáculo, a atriz Andreia Duarte conviveu durante cinco anos com os índios kamayura, no Alto Xingu. Em cena, ela aborda a invisibilidade social e o genocídio indígenas. 50 min. 14 anos. Funarte. Sala Reneé Gumiel (60 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Estreia 3ª (5). 3ª a dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 10/7.

Mamãe

Com texto e atuação de Álamo Facó, o monólogo dá voz à personagem Marta, que, definhando fisicamente, expande sua consciência a limites inesperados. O enredo é baseado na história real da arquiteta Marpe Facó, mãe do ator – que recebeu, em 2010, o diagnóstico de um tumor cerebral. 70 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Estreia 5ª (7). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 6/8.

Paixoei ou Diários da Floresta

O grupo Lux in Tenebris apresenta peça inspirada na obra da antropóloga Betty Mindlin e sua vivência com os índios suruí-paiter, de Rondônia. Dir. Reinaldo Santiago. Com Marcília Rosário, Márcio Tadeu e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, Centro, 3476-0792. Estreia sáb. (2). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 31/8.

Price World ou Sociedade a Preço de Banana

O grupo EmFoco, de Fortaleza, se apresenta em um ônibus em movimento, a peça propõe um ‘safári’ por São Paulo, para falar de temas como consumismo. 120 min. 18 anos. Ponto de encontro (38 lug.): SP Escola de Teatro. Pça. Roosevelt, 210, Centro. Estreia hoje (1º). 6ª e sáb., 20h. R$ 40. Até 23/7. Inf.: 9 7693-2914.

Prólogo Primeiro

Em comemoração a seus 25 anos, a companhia gaúcha Caixa do Elefante, que faz teatro de bonecos para adultos, apresenta seu mais recente espetáculo. Com direção de Paulo Balardim, a peça flerta com o teatro do absurdo. 50 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Hoje (2), sáb. (3) e dom. (4), 20h. R$ 20.

Tróilo e Créssida

A Cia. da Matilde apresenta montagem do clássico de William Shakespeare, considerado uma ‘comédia conflito’. Com cenas que abordam temas como ética e corrupção, a peça, inspirada na linguagem de máscaras, não tem personagens fixos – os atores se revezam para contar a história. Dir. Bete Dorgam. Com Beto Dessordi, Caco Mattos e outros. 110 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 2ª (4). 2ª, 3ª e 4ª, 19h30. R$ 40. Até 27/7.

Verniz Náutico para Tufos de Cabelo

O vazio das relações humanas é o tema principal do espetáculo, com dramaturgia de Victor Nóvoa. No enredo, o cotidiano de três mulheres confinadas em um espaço entulhado de objetos. Dir. Paulo Celestino. Com Fernanda Raquel, Jussara Bracco e Mara Helleno. 50 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 4ª (6). 4ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 30/7.

REESTREIAS

Cenas de uma Execução

O texto do inglês Howard Barker ganha montagem dirigida por Clarisse Abujamra, que também integra o elenco. A peça é dividida em 20 cenas, que narram a história de Galactia, artista convidada a pintar a sangrenta batalha marítima entre a Liga Cristã e os turcos, em 1571. Com Fernando Rocha, Oswaldo Mendes e outros. 90 min. 14 anos. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, Cecília, 3791-5200. A partir de 3ª (5). 3ª e 4ª, 21h. R$ 60. Até 28/9.

Doze Homens e uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata um júri composto por 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. A partir de hoje (1º). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 28/8.

Os Médios

Com direito a texto e direção de Michelle Ferreira, a comédia da Má Companhia Provoca questiona as boas intenções do discurso de pretensos cidadãos de bem. 80 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. A partir de hoje (1º). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/7.

Só… Entre Nós

Um triângulo amoroso entre um professor de música, um de seus alunos e uma garota é a base do espetáculo, que tem direção de Joca Andreazza. A peça é apresentada de forma não cronológica e este tratamento do tempo gera a angústia dos personagens. 45 min. 12 anos. Centro Compartilhado de Criação (56 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. A partir de sáb. (2). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 24/7.

ÚLTIMA SEMANA

Acorda pra Cuspir

Este monólogo ácido, que revela uma visão satírica sobre o mundo atual e sua insanidade, é interpretado por Marcos Veras. Escrito pelo americano Eric Bogosian, o texto aborda questões ligadas a política, religião e sexualidade. Dir. Daniel Herz. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 5ª (7).

O Avesso do Claustro

A Cia. do Tijolo parte da trajetória do bispo progressista Dom Helder Câmara para discutir as utopias e a liberdade. Dir. Dinho Lima Flor e Rodrigo Mercadante. 150 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Galpão (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (3).

Fim de Partida

O texto de Samuel Beckett ganha montagem dirigida por Eric Lenate, que também integra o elenco. Na peça, Hamm, Clov, Nagg e Nell estão presos em um abrigo. A partir dessa situação, reflete-se sobre a condição humana, a solidão e o sentido da existência. Com Rubens Caribé, Ricardo Grasson e outros. 80 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até sáb. (2).

Floema

Com adaptação e direção de Donizeti Mazonas, o espetáculo é uma adaptação de ‘Fluxo-Floema’, de Hilda Hilst. Nesta, que é a primeira obra de ficção da autora, há o embate entre homem e Deus. 55 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, 3801-1843. 2ª a 4ª, 21h. R$ 40. Até 3ª (5).

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A montagem é assinada pela Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. Com Alessandro Hernandez e Amália Pereira. 80 min. 14 anos. SP Escola de Teatro. Sala R1 (60 lug.). Pça. Roosevelt, 210, República, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom. e 2ª, 20h. Grátis. Até 2ª (4).

Inútil a Chuva

Um grande barco de madeira, de quase 10 m, compõe o cenário do novo trabalho da Armazém Companhia de Teatro. A trama se organiza em torno do desaparecimento do pai de uma família – um artista plástico que só atingiu a fama e o reconhecimento após seu sumiço e sua possível morte. Dir. Paulo de Moraes e Jopa de Moraes. 120 min. 12 anos. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até dom. (3).

O Pão e a Pedra

O novo espetáculo da Companhia do Latão acompanha vários personagens em meio à greve dos metalúrgicos de 1979, no ABC paulista. A direção e a dramaturgia são assinadas por Sérgio de Carvalho. 120 min. 18 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5233. 5ª a sáb., 19h30; dom., 18h. R$ 20. Até dom. (3).

Pra Dar um Fim no Juízo de Deus

Parte do elenco original, de 1996, se une à Cia. Oficina Uzyna Uzona na nova versão do espetáculo de Antonin Artaud. Com direção de José Celso Martinez Corrêa, encena-se o dia do Juízo Final. 18 anos. 90 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, metrô Liberdade, 3106-2818. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até dom. (3).

Rainhas do Orinoco

O diretor Gabriel Villela mergulha no universo da cultura popular latino-americana. Na peça, Mina (Walderez de Barros) e Fifi (Luciana Carnieli) são duas atrizes de teatro musical que ganham a vida com shows pela região, a bordo de um barco que navega pelo rio Orinoco. 90 min. 14 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 9 7420-1529. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom.,18h. R$ 50/R$ 80. Até dom. (3).

Sonho de uma Noite de Verão

A montagem da Cia. Novelo ocupa o Parque Trianon com o clássico de William Shakespeare. No enredo, as desventuras de jovens enamorados perdidos em um bosque habitado por seres fantásticos. Sob direção de Pedro Granato, a peça tem atmosfera poética e delicada, adequada a públicos de todas as faixas etárias. 90 min. Livre. Parque Trianon. R. Peixoto Gomide, 949, metrô Trianon-Masp. Sáb., 15h; dom., 11h. Grátis. Até dom. (3). Inf.: 97240-7003.

EM CARTAZ

Abnegação III – Restos

O grupo Tablado de Arruar apresenta última parte da trilogia com texto e direção de Alexandre Dal Farra. No enredo, cinco situações paralelas revelam uma sociedade à beira do colapso. Sesc Ipiranga (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 17/7.

A Alma Imoral

A atriz Clarice Niskier joga ao público pensamentos sobre situações comuns a todos, fazendo os espectadores repensarem a moral estabelecida. As frases são, por vezes, confusas. Quem perder alguma parte da peça pode dizer uma palavra-chave à atriz e ela repete o texto. 70 min. 18 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

A Anta de Copacabana

A Cia. Portátil apresenta monólogo que tem texto e direção de Rafael Camargo. A peça aborda a loucura e o surto. Com Adriano Petermann. 50 min. 16 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e 6ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 29/7.

Blanche

Inspirada em ‘Um Bonde Chamado Desejo’, criação de Antunes Filho é encenada em uma língua imaginária. Antes, o público lê um resumo da trama. 110 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 1º/10.

Brasil: o Futuro que Nunca Chega – Princesa Isabel

Com texto e direção de Samir Yazbek, a primeira parte do projeto, composto por duas peças, investiga a escravidão no País, do Império à República. Com Cia. Teatral Arnesto nos Convidou. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 12/R$ 40. Até 9/7.

Brasil: o Futuro que Nunca Chega – D. Pedro II

Samir Yazbek leva aos palcos a segunda peça de seu projeto, que resgata nosso passado imperial para abordar questões como xenofobia e racismo. Com Cia. Teatral Arnesto nos Convidou. 70 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 10/7.

As Cerejas

Adaptação de texto do britânico Lawrence Durrell, a peça conta a história de um homem esquizofrênico. O diretor Roberto Alvim conduz o público para dentro dos devaneios do personagem. No palco, Alexandre Leal e Steffi Braucks. 45 min. 16 anos.Teatro Jardim Sul (192 lug.). Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 2º piso, Morumbi, 2122-4087. 6ª, 22h. R$ 30. Até 29/7.

Chuva Não. Tempestade!

O texto de Franz Keppler retrata suas mulheres envolvidas com o mesmo homem. A partir daí, são discutidas questões relativas a amor, opressão feminina e convenções sociais. Dir. Rafael Primot. Com Cynthia Falabella e Natalia Gonsales. 70 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, 3170-4059. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 27/7.

Com Amor, Brigitte

Inspirada na passagem de Brigitte Bardot pelo Brasil, narra sua fuga do hotel e refúgio no apartamento de um camareiro. Direção de Fábio Ock. Com Bruna Thedy. Masp. Pequeno Auditório (80 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 31/7.

Os Dois e Aquele Muro

Drigida por Francisco Medeiros, a peça narra uma noite em que dois homens solitários (Plínio Soares e Luciano Gatti ) se conhecem e iniciam um jogo de sedução e poder. 60 min. 16 anos. Espaço dos Fofos (80 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. 2ª, 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 3/8.

Fale Mais Sobre Isso

Com texto e interpretação de Flávia Garrafa, o monólogo traz a atriz no papel de uma terapeuta, que analisa as angústias que levaram seus pacientes até seu divã. 70 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, 3823-2323. 3ª, 21h. R$ 30/R$ 50. Até 26/7.

As Filhas da Mãe

Na comédia escrita por Ronaldo Ciambroni, uma mãe de meia idade, Diva Maria, tem uma fracassada trajetória no meio artístico. Mas Diva quer investir na carreira das filhas, também desprovidas de talento. Dir. Maria Dudah Senne. Com Luiggi Francesco, Carmen Sanches e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Sáb., 23h15. R$ 50. Até 27/8.

Histeria

Em 1938, o pintor surrealista Salvador Dalí visita Sigmund Freud. O pai da psicanálise já está doente, à beira da morte. É esse encontro histórico (e improvável) o mote da peça, escrita pelo britânico Terry Johnson. Quem assina a encenação é Jô Soares. Com Pedro Paulo Rangel, Cássio Scapin. 105 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670- 8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

O Homem do Destino

O texto de Bernard Shaw ganha montagem feita pelo Círculo de Atores. Na comédia, Napoleão encontra-se numa pousada italiana no ano de 1796, dois dias após derrotar os austríacos, aguardando correspondências (que são roubadas). Dir. Caroline Fioratti. 75 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 7/8.

Homens no Divã

A comédia é uma versão do texto original ‘Desesperados’, de Miriam Palma, sobre os dilemas masculinos enfrentados na psicanálise – e conta com a voz de Marília Gabriela emprestada à Dra. Maczka. 90 min. 14 anos. Dir. Darson Ribeiro. Com Olivetti Herrera, Gerson Marcch. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 24/7.

A Hora e Vez

Após um longo processo de laboratório sobre a obra ‘A Hora e Vez de Augusto Matraga’, de João Guimarães Rosa, a Cia. Sopro criou este monólogo, interpretado por Raul Ricardo Diaz. 60 min. 16 anos. Teatro do Núcleo Experimental (65 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 28/8.

Hotel Jasmin

Sob direção de Denise Weinberg e Alexandre Tenório, a peça conta a história de um rapaz nordestino que vem a São Paulo para trabalhar como garçom, e tem de dividir o quarto de um hotel com um garoto de programa. A temporada faz parte da 2ª edição da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos, do CCSP. Texto Claudia Barral. Com Eduardo Pelizzari e Daniel Farias. 70 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 10. Até 10/7.

Idem

O texto de Adriana Cinti, que também integra o elenco, descreve a rotina de duas irmãs, mantidas em cativeiro por um psicopata. Dir. Lucas Romano. Com Adriana Cinti e Amanda Borges. 60 min. 14 anos. Top Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 28/7.

Infiéis

O texto do chileno Marco Antônio de La Parra ganha montagem dirigida por Débora Dubois. No enredo, a história de dois casais na qual são mescladas paixões eróticas e políticas. 90 min. 14 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 31/7.

Isadora

Com direção de Elias Andreato, a peça revê os últimos dias de vida da precursora da dança moderna Isadora Duncan, na França. Ela é vivida por Melissa Vettore, e Daniel Dantas faz participação especial. 75 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 40. Até 31/7.

Limbo

Escrita e dirigida por Alexandre França, a peça mostra a convivência de um homem e uma mulher no que seria um quarto de hospital. No elenco, Amanda Mantovani e Bruno Ribeiro. 45 min. 16 anos. Sesc Ipiranga (40 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 24/7.

Mente Mentira

O ator Mateus Monteiro marca sua estreia como diretor nesta montagem do texto de Sam Shepard. A partir da separação do casal Jake e Beth, o enredo explora temas como conflitos familiares, solidão e violência. Com Daniel Costa, Fafá Rennó e outros. 90 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 21/7.

As Ondas ou uma Autópsia

Gabriel Miziara estrela monólogo que investiga o legado literário e humano de Virginia Woolf, inspirado no livro ‘As Ondas’. 60 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 7/8.

Oito Balas

Com direção de Kléber Montanheiro, a Companhia do Ruído apresenta peça sobre o encontro, em um bar, de Marion com Jean, homem entristecido que acaba de perder um amor. 60 min. 18 anos. Espaço Satyros (75 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 222, Centro, 3258-6345. 5ª, 21h. R$ 30. Até 28/7.

Para Tão Longo Amor

A peça escrita por Maria Adelaide Amaral retrata um casal, vivido por Leopoldo Pacheco e Regiane Alves, que questiona seus papéis dentro da relação. 70 min. 14 anos. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, piso G1. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 31/7.

Projeto Brasil

Resultado de dois anos de pesquisas, que incluiu viagens a cinco regiões brasileiras, a montagem é composta por performances criadas a partir da reflexão dos artistas sobre o País. Dir. Marcio Abreu. 80 min. 16 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculo I (80 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 17/7.

Sobre Ratos e Homens

A obra de John Steinbeck, de 1937, com diversas versões para cinema e teatro, ganha montagem dirigida por Kiko Marques. No enredo, a amizade de dois homens marginalizados, que fazem bicos. Com Ando Camargo, Ricardo Monastero e outros. 100 min. 14 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 28/7.

Trilogia do Subterrâneo

Projeto de Celso Frateschi e Roberto Lage, a trilogia apresenta, em sua segunda parte, ‘O Grande Inquisidor’. Baseada em um capítulo homônimo do livro ‘Irmãos Karamasov’, de Fiódor Dostoiévski, trata-se de um monólogo com um cardeal da Sevilha durante a Inquisição. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 10/7.

Tudo que Eu Queria te Dizer

O solo de Ana Beatriz Nogueira chega a São Paulo seis anos após sua estreia no Rio. Com direção de Victor Garcia Peralta, a peça parte do livro homônimo de Martha Medeiros. 50 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, 3069-2286 . 6ª e sáb., 21h30; dom.,19h. R$ 100. Até 10/7.

A Última Dança

No solo, a atriz Natalia Gonsales dá vida à escritora e filósofa francesa Simone Adolphine Weil (1909-1943), que se tornou operária para poder escrever sobre o cotidiano de dentro das fábricas. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 2ª, 21h. R$ 30. Até 15/8.

O Último Lutador – Ringue da Vida

Após hiato de 18 anos, Stênio Garcia volta aos palcos. No texto de Marcos Nauer e Teresa Frota, os conflitos em um clã de lutadores. Dir. Sergio Módena. 80 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 31/7.

Vermelho Labirinto

Com direção de Pedro Granato, a peça retrata duas mulheres, unidas pela relação com um homem que nunca está no palco. A trilha sonora é assinada por Kiko Dinucci. Com Anna Zêpa e Rita Grillo. 70 min. 14 anos. Inbox Cultural (40 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, metrô Faria Lima, 96478-0606. Sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 30. Até 17/7.

MUSICAL

4 Faces do Amor, o Musical

Com músicas de Ivan Lins, a comédia romântica narra os encontros e desencontros de Duda e Cacau. O casal é interpretado por duas atrizes e dois atores. Dir. Tadeu Aguiar. Com Amanda Acosta, Jarbas Homem de Mello e outros. 90 min. 10 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3° andar, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 10/7.

Os Dez Mandamentos – O Musical

Após sucesso nos formatos de novela e filme, o episódio bíblico ganha versão para os palcos. Com direção de Fernanda Chamma, a adaptação reúne 27 atores e 7 músicos. A trilha sonora é de Wladimir Pinheiro. Com Julio Mancini, Thiago Machado e outros. 120 min. Livre. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, metrô Consolação, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h e 21h; dom., 17h e 20h. R$ 90/R$ 150. Até 2/10.

Gabriela, um Musical

‘Gabriela, Cravo e Canela’, um dos clássicos de Jorge Amado, ganha versão para os palcos dirigida por João Falcão. Tendo Daniela Blois no papel-título, reúne 30 canções, como ‘Rosa’, de Pixinguinha, e ‘Vilarejo’, de Marisa Monte. 160 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 190. Até 7/8.

We Will Rock You

O musical marcou a inauguração do Teatro Santander. Dirigido por Uwe Petersen, nele, clássicos do Queen servem de pano de fundo para uma trama futurista. 135 min. Livre. Teatro Santander (1.143 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitchek, 2.041, V. Olímpia, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 300. Até 17/7.

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 30/9.

HUMOR

Uma Noite com Marcelo Mansfield

Um dos veteranos do stand up brasileiro, ele apresenta, além de visões bem humoradas do cotidiano, cenas criadas ao longo de sua carreira – em que aparecem personagens como o Seu Merda. 60 min. 14 anos. Teatro Jardim Sul (195 lug.). Shopping Jardim Sul. Av. Giovani Gronchi, 5.819, V. An- drade, 3779-3965. A partir de sáb. (2). Sáb., 21h. R$ 50. Até 30/7.

Café com Bobagem

Com 25 anos de história no teatro, no rádio e na televisão, o grupo apresenta o show ‘Em Brasília 19 Horas. Café com Bobagem, Avós do Brasil’. Em formato de stand up, Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan do Oliveira, Ênio Vivona e Robson Bailarino fazem imitações, sátiras e paródias a partir de temas cotidianos. 80 min. 16 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, 3° piso, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (2), 21h. R$ 60/R$ 130.

Rodrigo Sant’anna

O humorista apresenta uma sátira dos comícios eleitorais por meio de nove ‘candidatos’ defendendo suas campanhas. 90 min. 14 anos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio. Sáb. (2), 21h30. R$ 50/R$ 120. Inf.: grupotombrasil.com.br

ESPECIAL

Ensaios Perversos

A Cia. Perversos Polimorfos, dirigida por Ricardo Gali, ocupa a área de convivência da Praça das Artes, neste sábado (2), com espetáculos, debates, gastronomia e até festa com DJ. Praça das Artes. Área de Convivência Interna. Av. São João, 281, 1º andar, Centro. Sáb. (2), 18h/0h. Grátis. Inf.: bit.ly/enspoli

Fim de Jogo

A obra de Samuel Beckett, sobre um velho cego e paralítico, é encenada por Renato Borghi. A sessão, que integra o projeto Terça Tem Teatro, conta com interpretação em Libras. Dir. Isabel Teixeira. 105 min. 18 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (5), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ocupação Poleiro do Bando

De hoje (1º) a 7/8, o grupo apresenta três peças que refletem sobre a diversidade de gênero e a instituição família. Entre elas, está ‘Tão Pesado Quanto o Céu (Peça HQ)’, que narra a falta de perspectiva a partir de um encontro de dois jovens num ponto de ônibus. Dir. Mariana Vaz. Com Pedro Stempniewski e Ricardo Henrique. 60 min. 12 anos. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. ‘Tão Pesado Quanto o Céu (Peça HQ)’: a partir de hoje (1º). 6ª e sáb., 21h; dom.,19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 17/7.

Repertório Grupo XIX de Teatro

A companhia, cuja sede ocupa uma antiga vila operária, mostra três peças dirigidas por Luiz Fernando Marques: ‘Hysteria’ (2001), que retrata um hospício feminino; ‘Hygiene’ (2005), sobre o processo de higienização urbana no século 19; e ‘Teorema 21’, que gira em torno de uma família que retorna ao seu antigo lar (2016). Vila Maria Zélia. R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. ‘Hygiene’: sáb., 16h. ‘Hysteria’: dom., 13h30. ‘Teorema 21’: dom., 16h. R$ 40. Até dom. (3).

DANÇA

Balé da Cidade de São Paulo

No projeto ‘Dançographismus IV’, a companhia abre espaço para que alguns de seus bailarinos possam apresentar suas próprias criações coreográficas. 70 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu (136 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 5ª (7) a 9/7, 20h; 10/7, 19h; 14 a 16/7, 20h; 17/7, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra de Repertório – Danças 20 anos

A Cia. Danças Claudia de Souza volta a apresentar espetáculos de sua trajetória, começando por ‘Roda de Pólvora’. O trabalho é resultado de uma pesquisa sobre o samba e sobre as religiões afro-brasileiras. 50 min. Livre. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. 5ª (7) a 9/7, 21h; 10/7, 19h.

Noite Bizarra, Recalcada e Bipolar

O coreógrafo Ricardo Marinelli (que assina Princesa Ricardo) criou essa performance em clima de cabaré e com muito deboche. A apresentação faz parte da programação de ‘Todos os Gêneros – Mostra de Arte e Diversidade’. 80 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Multiuso (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (2), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Petrushka Extended

O grupo dinamarquês Dans Granhøj apresenta espetáculo a partir de partitura de Igor Stravinsky. Fundado por Palle Granhøj em 1989, ele se baseia na ‘técnica da obstrução’, que tem como princípio obstruir e alterar o movimento livre do bailarino. 60 min. 16 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (6) e 5ª (7), 21h. R$ 12/R$ 40.

O Último Dia

Neste solo de dança contemporânea, Henrique Lima usa improvisações para abordar temas como envelhecimento e angústia. 30 min. Livre. Oficina Cultural Alfredo Volpi. R. Américo Salvador Novelli, 416, Itaquera, 2205-5180. Hoje (1º) e sáb. (2), 14h. Grátis.

VeRo

O novo espetáculo da Cia. de Dança Deborah Colker apresenta movimentos que remetem a práticas esportivas, incorporando trechos de seus antigos espetáculos ‘Velox’ (1975) e ‘Rota’ (1997). 100 min. Livre. Teatro Alfa (1.422 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 3ª a 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. Sessão extra: sáb. (2), 16h. R$ 50/R$ 180. Até dom. (3).