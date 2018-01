Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em São Paulo entre os dias 6/5 e 12/5

ESTREIA. Ana Beatriz Nogueira traz à cidade a peça ‘Tudo o que eu Queria te Dizer’

ESTREIAS

Acorda pra Cuspir

Este monólogo ácido, que revela uma visão satírica sobre o mundo atual e sua insanidade, é interpretado por Marcos Veras. Escrito pelo americano Eric Bogosian, o texto aborda questões ligadas a temas como política, religião e sexualidade. Dir. Daniel Herz. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 4ª (11). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 7/7.

Um Amor de Renúncia

O texto de Alberto Centurião se baseia no romance ‘Renúncia’, psicografado por Chico Xavier. Nele, é contada a história de amor impossível entre Alcione e um padre, na Europa, durante a Santa Inquisição. Dir. Lucienne Cunha. Com Valdir Ramos, Flávia Mercadante. 75 min. Livre. Teatro Ruth Escobar (390 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3251-4881. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h30. R$ 50. Até 27/8.

Carta Rasgada

Na peça de Alex Giostri, o personagem Mário descobre, dentro de uma máquina de costura, papéis que revelam segredos mantidos pelos pais a respeito de seu irmão mais novo. Dir. Gerardo Franco e Beto Nasci. Com Gustavo Haddad e Pedro Bosnich. 70 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (273 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 29/5.

Chuva Não. Tempestade!

O texto de Franz Keppler retrata duas mulheres envolvidas com o mesmo homem. A partir dessa situação, são discutidas questões relativas a amor, opressão feminina e convenções sociais. Dir. Rafael Primot. Com Cynthia Falabella e Natalia Gonsales. 70 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, 3170-4059. Estreia 4ª (11). 4ª e

5ª, 21h. R$ 50. Até 30/6.

Floema

Com adaptação e direção de Donizeti Mazonas, o espetáculo é uma adaptação de ‘Fluxo-Floema’, de Hilda Hilst. Nesta, que é a primeira obra de ficção da autora, há o embate entre homem e Deus. 55 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, 3801-1843. Estreia 2ª (9). 2ª a 4ª, 21h. Grátis (até 25/5); R$ 40 (a partir de 30/5). Até 29/6.

Getsêmani

O Grupo Cemitério de Automóveis estreia peça com texto e direção de Mário Bortolotto. Para essa temporada, ela tem como convidado o ator Alexandre Borges. O texto, escrito em 2000, já foi encenado e filmado. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis. R. Frei Caneca, 384, 2371-5743. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 15/5.

Janus

Com atmosfera que remete aos filmes noir, a montagem do Grupo Cafeína tem como ponto de partida o interrogatório de um suspeito de matar uma família na véspera de Natal. Dir. José de Campos.

75 min. 14 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3443-0606. Estreia 4ª (11). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 30/6.

Jogo Aberto

Na comédia de Jeff Gould, três casais se reúnem para mais um jantar entre amigos – mas a noite se transforma em um jogo de sedução, trazendo à tona muitos segredos e emoções. Dir. Isser Korik. Com Ricardo Tozzi, Tania Khalill, Natallia Rodrigues e outros. 90 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. Estreia hoje (6). 6ª, 21h30; sáb., 20h e 22h; dom., 20h. R$ 30/R$ 50. Até 31/7.

Mais Quero Asno que me Carregue que Cavalo que me Derrube

O coletivo Quintal do Aventino leva ao palco texto de Carlos Alberto Soffredini. Baseado em ‘A Farsa de Inês Pereira’, de Gil Vicente, ele retrata os vícios e costumes da sociedade patriarcal brasileira e a consequente opressão da mulher. Dir. Ednaldo Freire. 80 min. 12 anos. Teatro MuBe Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Estreia sáb. (7). Sáb., 18h; dom., 20h30. R$ 40. Até 29/5.

Não Contém Glúten

Com flertes com o teatro do absurdo, a peça descreve um casal disfuncional. O texto de Sérgio Roveri é interpretado por Bia Seidl e Pascoal da Conceição – e a direção de José Roberto Jardim. 55 min. 12 anos. Sesc Santana (330 lug.). Av. Luiz Dumont Vilares, 579, 2971-8700. Estreia hoje (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$30. Até 12/6.

Solidão no Fundo da Agulha

Com direção de Marcelo Lazzaratto, o espetáculo reúne Ignácio de Loyola Brandão, colunista do Estado, e sua filha, a cantora Rita Gullo, em uma viagem pelas memórias do escritor. 70 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (198 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.300, 4003-1212. Estreia 3ª (10). 3ª, 21h. R$ 50. Até 26/7.

Te Amo, Franco Roo!

O espetáculo, que homenageia a Praça Roosevelt, foi apresentado pela primeira vez durante o Festival Satyrianas 2015. No enredo, diferentes personagens se cruzam no local, como uma aposentada sonhadora e um ex-ator que virou corretor de imóveis. Dir. Fernando Neves. 60 min. 15 anos. Estação Satyros (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia dom. (8). Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 40. Até 5/6.

Tudo que Eu Queria te Dizer

O solo de Ana Beatriz Nogueira chega a São Paulo seis anos após sua estreia no Rio. Com direção de Victor Garcia Peralta, a peça parte do livro homônimo de Martha Medeiros. 50 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, 3069-2286 . Estreia hoje (6). 6ª e sáb., 21h30; dom.,19h. R$ 100. Até 10/7.

REESTREIAS

Canto para Rinocerontes e Homens

Dirigido por Rogério Tarifa, o musical relê texto de Eugène Ionesco. Acompanhados por instrumentistas, os atores cantam a história, sobre a transformação dos homens em animais. 180 min.

14 anos. Centro Compartilhado de Criação (70 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. A partir de sáb. (7). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 30. Até 29/5.

Esperando Godot

Léo Stefanini dirige a montagem da obra-prima de Samuel Beckett em que dois vagabundos aguardam por Godot e nessa espera questionam o sentido da existência. Com Ary França e Fábio Espósito. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. A partir de 3ª (10). 3ª, 20h. R$ 50. Até 26/7.

Fim de Jogo

A obra de Samuel Beckett, sobre um velho cego e paralítico, é encenada por Renato Borghi. A cenografia reproduz o apartamento do próprio ator, onde ele fez a primeira temporada da peça, em janeiro deste ano. Dir. Isabel Teixeira. 18 anos. 90 min. Sesc Vila Mariana. Sala 4 (40 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. A partir de 5ª (12). 5ª e 6ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 17/6.

Fora do Mundo

Celebrando 60 anos de carreira, Miriam Mehler interpreta a história verídica de Dona Yayá, mulher moderna dada como louca e trancafiada por 42 anos em sua própria casa até morrer, em 1961. Texto e dir. Analy Alvarez. 70 min. 16 anos. Top Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2122-4070.

A partir de hoje (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 29/5.

As Sombras de Dom Casmurro

O clássico de Machado de Assis é transformado em monólogo. Nele, Dom Casmurro revisita o lugar onde estão guardadas suas memórias. Dir. Débora Dubois. Com Marcos Damigo. 75 min. 12 anos. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 5180-4790. A partir de sáb. (7). Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até 29/5.

O Testamento de Maria

No texto do escritor irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. No monólogo, com direção e adaptação de Ron Daniels, ela é vivida pela atriz Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. A partir de 5ª (12). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 12/6.

A Vedete

Com roteiro e atuação de Gabriel Bodstein, a peça, inteiramente sem falas, retrata uma velha vedete aprisionada em suas memórias. 40 min. 12 anos. Espaço Cultural Inbox (40 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, Pinheiros. A partir de sáb. (7). Sáb., 21h. R$ 30. Até 28/5.

ÚLTIMA SEMANA

Blink

Na trama de Phill Porter, a relação solitária dos vizinhos Jonas e Sofia que dividem um sobrado expõe o isolamento do indivíduo atual. Dir. Kleber Montanheiro. 70 min. 10 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, Vila Buarque, 3017-5699. Sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (8).

Cabaré Literótico Musicado

Poemas eróticos de artistas como Goethe, La Fontaine e John Donne são recitados por quatro atrizes com o acompanhamento do piano. Dir. Lígia Pereira. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775- 8600. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 5ª (12).

Casa e Nuvem Branca

Peça da Desúbito Companhia traz mulheres que tentam resgatar fragmentos de seus passados. Dir. Ricardo Henrique 50 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (30 lug.). R. Bom Pastor, Ipiranga, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 20. Até dom. (8).

Doze Homens e Uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata um júri composto por 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª e 6ª, 20h30. R$ 50. Até hoje (6).

Feito Nós

No enredo, o jornalista Cadu e o jovem cantor Thiago se envolvem após um encontro casual. A partir daí, surgem reflexões sobre os encontros e desencontros amorosos. Dir. Alexandre Ingrevallo. 60 min. 16 anos. Espaço Cia. do Pássaro (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 177, Bela Vista, 98365-5850. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até dom. (8).

Ignorância

O grupo mineiro Quatroloscinco aborda a ignorância humana a partir de cenas cômicas e dramáticas construídas em um palco munido de 30 cadeiras. Texto e dir. Marcos Coletta e Assis Benevenuto. 65 min. 14 anos. Funarte (60 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (8).

Levante

O diretor Roberto Alvim explora a cultura hacker e como a tecnologia vem impactando as revoluções em tempos de poder político emanado das redes sociais. 45 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. 3ª e 4ª, 21h. R$ 20. Até 4ª (11).

Medo

A Companhia de Teatro Heliópolis baseia-se nos atentados promovidos pelo PCC em São Paulo, em 2006. O casarão, sede da companhia, é usado para retratar a história de mulheres que perderam seus filhos. 70 min. 14 anos. Casa de Teatro Maria José de Carvalho (15 lug.). R. Silva Bueno, 1.533, Ipiranga, 2060-0318. Sáb. e dom., 20h (somente com agendamento pelo e-mail ctheliopolis@ig.com.br). R$ 20. Até dom. (8).

As Ondas ou uma Autópsia

Passados 75 anos da morte de Virginia Woolf, Gabriel Miziara estrela monólogo que investiga o legado literário e humano da escritora inspirado no livro ‘As Ondas’, escrito pela britânica em homenagem ao seu irmão, que havia morrido. 60 min. 16 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª e 3ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 3ª (10).

Os Sobreviventes

Carolina Victor e Fernando Vilela dirigem texto de Caio Fernando Abreu. Na trama, um casal que luta contra a ditadura encontra um grande vazio diante da abertura democrática. 50 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico (30 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até dom. (8).

EM CARTAZ

Amadores

Um anúncio de jornal convida pessoas sem experiência profissional como atores para uma seleção de elenco. É esse o mote do novo espetáculo da Cia. Hiato. Na obra, escrita e dirigida em conjunto

pelo grupo, artistas amadores e profissionais se encontram. 130 min. 16 anos. Sesc Consolação (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª a sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 40. Até 29/5.

Blanche

Inspirada em ‘Um Bonde Chamado Desejo’, a criação de Antunes Filho é encenada em uma língua imaginária e o público lê um resumo da trama. 110 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 25/6.

Um Bonde Chamado Desejo

Na trama de Tennessee Williams, uma mulher falida se refugia na casa da irmã e entra em conflito com o cunhado. A peça venceu três categorias do 28º Prêmio Shell. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 26/6.

Contrações

No texto do inglês Mike Barlett, Emma (Débora Falabella) tem 14 encontros com sua chefe (Yara de Novaes), na empresa onde trabalham. Nas reuniões, a gerente faz exigências cada vez mais absurdas, alterando a vida pessoal da funcionária. Dir. Grace Passô. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 26/6.

O Deus da Cidade

A comédia da Cia. dos Fofos, inspirada na obra de Bertolt Brecht, se desenvolve por meio de cenas independentes que expõem contradições sociais. A direção é de Fernando Neves. 16 anos. 100 min. Espaço dos Fofos (54 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 29/5.

Gata em Telhado de Zinco Quente

O clássico de Tennessee Williams ganha versão do Grupo Tapa. A peça narra a celebração pelos 65 anos de um rico patriarca – e os conflitos que a ambição por sua herança gera. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Bárbara Paz, Zécarlos Machado e Augusto Zacchi. 120 min. 14 anos. Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. 4ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 26/6.

In On It

Emílio de Mello e Fernando Eiras criam uma espécie de jogo dinâmico entre atores no palco e interpretam dez personagens em texto metalinguístico do canadense Daniel MacIvor. Dir. Enrique Diaz. 90 min. 16 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 26/5.

A Merda (La Merda)

Com direção e interpretação de Christiane Tricerri, o espetáculo é baseado no premiado texto do italiano Cristian Ceresoli. No monólogo, que aborda temas como a sociedade de consumo, uma fêmea está em busca de um lugar no mundo. 60 min. 18 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 6ª, 21h; sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até 19/6.

Na Selva das Cidades – Em Obras Ocupação #3

Bertolt Brecht inspira encenação com interferências visuais e sonoras do artista plástico Éder Santos Júnior. Recomenda-se levar um celular carregado, que será conectado a uma rede durante o espetáculo. Dir. Cibele Forjaz. 180 min. 16 anos. Sesc Pompeia. (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 40. Até 15/5.

No Coração das Máquinas

Sob o ponto de vista de sete operárias, o texto da diretora Rita Carelli encena o episódio verídico da ocupação de uma fábrica de relógios na França. A peça encerra, agora, temporada na Oficina

Cultural Oswald de Andrade e já inicia outra na Casa do Povo. 70 min. 12 anos. Oficina Cult. Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min.). Até sáb. (7). Casa do Povo (40 lug.). R. Três Rios, 252, Bom Retiro. A partir de 4ª (11). 4ª e 5ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min.). Até 16/6.

Os Realistas

Inédito na América Latina, espetáculo que marcou a estreia de Will Eno na Broadway ganha montagem dirigida por Guilherme Weber. O quarteto de atores vive dois casais vizinhos com sobrenomes iguais. Por conta do Dia das Mães, neste domingo (8), todos pagam meia-entrada. Dir. Guilherme Weber. Com Debora Bloch, Mariana Lima. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$100. Até 29/5.

O Santo Dialético

A Cia. Teatro do Incêndio encena espetáculo com seis histórias que ocorrem, paralelamente, em uma metrópole. Os enredos têm em comum temas como a perda da ancestralidade e da identificação pessoal. Em uma arena, 15 atores se revezam em pequenos cenários sobre rodas. Texto e dir. Marcelo Marcus Fonseca. 150 min. 14 anos. Teatro do Incêndio (80 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-8561. Sáb., 20h; dom., 19h. Pague quanto quiser. Até 26/6.

Sobre Ratos e Homens

A obra de John Steinbeck, escrita em 1937 e com diversas versões para cinema e teatro, ganha montagem dirigida por Kiko Marques. No enredo, a amizade de dois homens marginalizados, que trabalham fazendo bicos em fazendas. Com Ando Camargo, Ricardo Monastero e outros. 100 min.

14 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 30/6.

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. Com Anastácia Custódio e outros. 120 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 60/R$ 70. Até 26/6.

Trilogia do Subterrâneo

Projeto de Celso Frateschi e Roberto Lage, Trilogia do Subterrâneo é uma reunião de três monólogos inspirados em obras de Dostoievski – ‘O Sonho de um Homem Ridículo’, ‘O Grande Inquisidor’ e ‘Memórias do Subsolo’. 55 min. 16 anos. Ágora Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 664, 3284-0290.

6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 18/9.

MUSICAL

Cinderella

Musical atualiza conto de fadas com temas contemporâneos. No elenco, Totia Meirelles e Bianca Tadini. Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 15h e 18h30. R$ 50/R$ 180. Até 5/6.

Deixa Clarear

A atriz Clara Santhana é uma pesquisadora da vida e obra da cantora Clara Nunes e protagoniza o musical biográfico com texto de Marcia Zanelatto e direção de Isaac Bernat. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 30 / R$ 70. Até 15/5.

Um Dez Cem Mil Inimigos do Povo

No enredo do musical da Cia. da Revista, dirigido por Kleber Montanheiro, Dr. Stockmann leva a público sua descoberta sobre a contaminação das águas de um pequeno balneário, dando origem a conflitos e a

um clima de ódio generalizado entre a população. 110 min. 14 anos. Espaço Cia. da Revista (99 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Estreia hoje (6). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 28/8.

Garrincha

O diretor Robert Wilson selecionou elenco brasileiro para se debruçar sobre a história do célebre ponta do Botafogo, que foi campeão mundial com a Seleção nos anos de 1958 e 1962. 16 anos. Sesc

Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60. Até 29/5.

Gilberto Gil – Aquele Abraço

Mais de 50 músicas do compositor baiano são interpretadas pelos atores/cantores no musical. O acompanhamento é feito por 39 tipos de instrumento. Dir. Gustavo Gasparani. 105 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 120. Até 29/5.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. Nele, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). Durante o mês de maio, o musical faz apresentações gratuitas em teatros municipais. 135 min. 10 anos. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650,

V. Clementino, 5573-3774. Hoje (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Wicked

O musical revisita a terra de Oz, anos antes da chegada de Dorothy, para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens, respectivamente, em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. 150 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 280. Até 31/7.

HUMOR

Notícias Populares – Edição Extra

O grupo Os Melhores do Mundo se inspira nas notícias de jornal, de histórias dramáticas e política ao mundo do entretenimento. 100 min. 15 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, loja 409, 3034-0075. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 80/R$ 90. Até 29/5.

Partiu Portugal

Em seu stand up, o comediante Diogo Portugal lança um olhar divertido sobre temas cotidianos, como relacionamento e religiosidade. 80 min. 14 anos. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Hoje (6), 23h. R$ 60.

ESPECIAL

Entrevista com Stela do Patrocínio

O musical é baseado na história de Stela, mulher que era considerada esquizofrênica e viveu mais de 30 anos internada na Colônia Juliano Moreira, no Rio, onde chamou a atenção de artistas e psicólogos por sua fala articulada. A atual temporada faz parte do projeto ‘Fusões – A Música que o Teatro Tem’, da Companhia do Feijão. Dir. Georgette Fadel e Lincoln Antonio. 70 min. 12 anos. Sede da Companhia do Feijão (50 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. A partir de 3ª (10). 3ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 31/5.

Favor Beber o Leite, Senão Estraga

Na peça, as memórias de seis atores são trabalhadas em uma linguagem que mescla teatro, dança e videoarte. É a segunda obra do Coletivo Cronópio, com dramaturgia e direção de Alice Nogueira. 80 min. Livre. Teatro Municipal Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, Penha, 2295-0401. Sáb. (7), 20h; dom. (8), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ganesha versus Terceiro Reich

O espetáculo da companhia australiana Back to Back Theater, criada há quase 30 anos, faz parte da programação do festival ‘Australia Now’. No enredo, o deus Ganesha viaja pela Alemanha nazista para reivindicar a suástica, antigo símbolo hindu. O elenco é formado por portadores de necessidades especiais – e a sessão de domingo (8) terá tradução em Libras. 90 min. 16 anos. Sesc Vila Mariana.

Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40.

Poema Suspenso para uma Cidade em Queda

A Cia. Mungunzá apresenta peça com direção de Luiz Fernando Marques (do Grupo XIX), encenada sobre um andaime. O enredo é uma fábula contemporânea sobre a sensação de inércia no mundo moderno. 70 min. 16 anos. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (6) e sáb. (7), 20h; dom. (8), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min.).

Tropeço

A Cia. Tato. apresenta seu espetáculo de animação para adultos. No palco, sobre uma mesa, baús e pequenos objetos são usados por dois atores manipuladores para contar a história de duas velhas que moram juntas. 45 min. 14 anos. Itaú Cultural. Espaço Multiuso (50 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 3ª (10) e 4ª (11), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Volpone

Obra da era elisabetana, conta a trajetória de um milionário falido que arquiteta um plano para recuperar a fortuna. Dir. Neyde Veneziano. Com Chico Carvalho e outros. 90 min. 14 anos. Sesc Campo Limpo. Área externa. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Hoje (6) e sáb. (7), 20h;

dom. (8), 18h. Grátis.

DANÇA

Breve Compêndio para Pequenas Felicidades

O Núcleo Mercearia de Ideias, dirigido por Luiz Fernando Bongiovanni, apresenta espetáculo inspirado na felicidade. Em cena, estão ações como desacelerar, relacionar e pertencer. 55 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 20h. R$ 5/R$ 17.

Gravis

A dupla Lua Tatit e Rodrigo Gontijo ocupa a piscina do Sesc Santana com um espetáculo que busca estabelecer relações poéticas com a arquitetura do local. O público assiste a tudo da Comedoria, que tem visão panorâmica para a piscina. 20 min. Livre. Sesc Santana. Piscina. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Estreia sáb. (7). Sáb., 20h. Até 28/5.

Ocupação Marta Soares

O projeto que homenageia a coreógrafa apresenta o espetáculo ‘Deslocamentos’, em que bailarinos fazem duetos e quartetos, usando figurinos que remetem a corpos acoplados. 90 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 6ª e sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 28/5.

Sob a Pele

A T. F. Style Cia de Dança, que propõe um pensamento contemporâneo sobre o hip hop, apresenta espetáculo inspirado nas relações entre o corpo e o ambiente. 50 min. 12 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Hoje (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 19h. Grátis.

Vem Dançar

A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta musical que conta a história da dança através dos tempos. Para tanto, o ponto de partida é a figura do rei francês Luís XIV, considerado grande responsável pela difusão do balé no mundo. Por seu caráter lúdico, didático e interativo, o espetáculo é recomendado não só para adultos, mas também para crianças. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (6), 21h; sáb. (7), 18h. R$ 20/R$ 40.