Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 19/2 e 25/2

REESTREIA | ‘A Morte Acidental de um Anarquista’ é protagonizado por Dan Stulbach

ESTREIAS

Amarelo Distante

Baseada em contos de Caio Fernando Abreu (‘Lixo e Purpurina’ e ‘Anotações Sobre um Amor Urbano’), a peça retrata a história de um jovem e suas experiências em terras estrangeiras. Assim, aborda sentimentos como dor e solidão. Texto e dir. Kiko Rieser. Com Mateus Monteiro. 65 min. 14 anos.

Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 5ª (25). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 28/4.

O Santo Dialético

A Cia. Teatro do Incêndio encena espetáculo com seis histórias que ocorrem, paralelamente, em uma metrópole. Os enredos têm em comum temas como a perda da ancestralidade e da identificação pessoal. Em uma arena, 15 atores se revezam em pequenos cenários sobre rodas, como carros alegóricos. Texto e dir. Marcelo Marcus Fonseca. 170 min. (com intervalo de 25 min.). 14 anos.

Teatro do Incêndio (80 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-8561. Estreia sáb. (20). Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 5. Até 17/4.

REESTREIAS

A Alma Imoral

A atriz Clarice Niskier joga ao público pensamentos sobre situações comuns a todos, fazendo os espectadores repensarem a moral estabelecida. As frases são, por vezes, confusas. Quem perder alguma parte da peça pode dizer uma palavra-chave à atriz e ela repete o texto. 70 min. 18 anos.

Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. A partir de sáb. (20). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 1º/5.

Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa

Tania Bondezan vive uma sexóloga que dá um bem humorado seminário, em que passa ao público técnicas e ensinamentos para se manter a vida sexual dos casais sempre ativa. De Mônica Salvador. Dir. Odilon Wagner. 70 min. 16 anos.

Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. A partir de 4ª (24). 4ª, 5ª e 6ª, 21h. R$ 70. Até 29/4.

Dadesordemquenãoandasó

A Companhia Artera de Teatro e a Cia. Provisório-Definitivo se juntam para levar ao palco o texto do escocês Davey Anderson. Em uma mistura de elementos de teatro e cinema, o enredo retrata os desencontros de uma família de classe média. Dir. Carlos Baldim. 80 min. Livre.

Viga Espaço Cênico (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de sáb. (20). Sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 20. Até 28/3.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se suicidado. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos.

Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. A partir de 4ª (24). 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 28/4.

Quanto Custa?

A partir dos textos ‘Quanto Custa o Ferro?’ e ‘Dansen’, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, o diretor Pedro Granato montou a peça. O suspense trata da história de três comerciantes que vivem em harmonia até o momento em que acontece um assassinato. A trama reflete sobre os valores da sociedade de hoje. 60 min. 12 anos.

Teatro Pequeno Ato (30 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 78, Consolação, 99642-8350. A partir de 5ª (25). 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 11/3.

ÚLTIMA SEMANA

Fortes Batidas

O diretor e dramaturgo Pedro Granato se reuniu a um grupo de 15 jovens atores para retratar a geração que, hoje, tem 20 e poucos anos. Ambientada em uma balada da qual o público faz parte, a peça mostra dramas e conflitos da juventude. 70 min. 16 anos.

Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes (80 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (21).

A Lenda dos Jovens Detentos

No texto de Leo Lama, Xilí é um interno da Febem e Daniela, uma garota de classe média alta. Durante uma fuga, ele invade a casa da menina e a mantém como refém. Dir. Diego Andrade. 50 min. 15 anos.

Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 3ª, 21h. R$ 30. Até 3ª (23).

A Noite em que Blanche Dubois Chorou sobre Minha Pobre Alma

Estela é uma atriz decadente e frustrada por ter perdido o papel de Blanche Dubois, de ‘Um Bonde Chamado Desejo’. Viúva há oito anos, ela contrata o garoto de programa Johnny, que também tem um passado triste. Juntos, eles partilham seus sonhos e vivências. Dir. Renato Andrade. 70 min. 14 anos.

Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Dom., 19h. R$ 40. Até dom. (21).

Otelo

A tragédia de William Shakespeare ganha montagem dirigida por Debora Dubois, com trilha sonora a partir da obra de Caetano Veloso e dos repentistas brasileiros. A atriz Mel Lisboa vive Desdêmona, jovem mulher de Otelo (Samuel de Assis). 120 min. 12 anos.

Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 5ª (25).

Rolê

Formada por pequenas cenas curtas, a peça discorre sobre a geração dos chamados ‘rolezinhos’, passando por questões como os selfies e a influência da mídia. 60 min. 14 anos. CCSP.

Sala Adoniran Barbosa (120 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Até 4ª (24).

Tantália

Na terceira montagem do Heterônimo Coletivo de Teatro, é retratado o encontro de quatro pessoas que conhecem por acaso e descobrem ter algo em comum – todas se sentem esgotadas e insensíveis. Dir. Macedônio Pisacha. 80 min. 12 anos.

Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 5ª (25).

EM CARTAZ

4.000 Dias ou Abra Seus Olhos

Do premiado autor inglês Peter Quilter, a comédia aborda relações familiares e afetivas. A montagem brasileira traz Cláudia Mello no elenco. 90 min. 12 anos.

Teatro Alfa (204 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª, 21h; sáb. e dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 27/3.

As Benevolentes – Uma Anatomia do Mal

Thiago Fragoso encena adaptação do romance de Jonathan Littell. Dirigida por Ulysses Cruz, mostra um burocrata que se tornou um oficial nazista. 75 min. 12 anos.

Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (520 lug.). R. Hungria, 1.000, 3818-8888. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até 13/3.

Um Bonde Chamado Desejo

Blanche Dubois (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida. Ao buscar refúgio na casa da irmã, entra em conflito com o cunhado, Stanley (Du Moscovis). Entre eles, surge um embate que alterna violência e desejo. De Tennessee Williams. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos.

Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 27/3.

Cabaré Falocrático

Com roteiro e concepção de Helder Mariani, e direção de Dagoberto Feliz, o espetáculo reflete sobre questões ligadas à sexualidade em tom irônico e provocador. Poemas e músicas são apresentadas ao vivo. Com André Medeiros Martins, Emerson Meneses e outros. 70 min. 16 anos.

Galpão do Folias (99 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. 6ª, 22h; sáb., 23h. R$ 40. Até 26/3.

Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam

A guerra é o objeto de investigação da Cia. Balagan em seu novo espetáculo. Escrita por Luís Alberto de Abreu, a peça reúne 20 crônicas independentes. Nelas, surgem aspectos como vingança, inimizade, conflitos parentais e nomadismo. Dir. Maria Thaís. 120 min. 12 anos.

CCSP (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 13/3.

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 75 min. 12 anos.

Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, Bela Vista, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 6/3.

O Canal

Escrita pelo dramaturgo norte-americano Gary Richards, a peça ganha montagem da Cia. Cemitério de Automóveis, dirigida por Mário Bortolotto. No enredo, quatro sujeitos estão envolvidos em um desmanche de carros. Com Mário Bortolotto, Carcarah e outros. 80 min. 16 anos.

Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 28/2.

Caranguejo Overdrive

A Aquela Cia. conta a história de um ex-catador de caranguejos no Rio do século 19. Convocado para a Guerra do Paraguai, ele enlouquece no campo de batalha, volta e encontra uma cidade transformada. 75 min. 16 anos.

Sesc Pinheiros (50 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª a 5ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 10/3.

Consertando Frank

Com o apoio do namorado, um jornalista se submete à ‘cura gay’ – procedimento criado por um psicoterapeuta –, para desmascarar o criador do método e publicar a matéria de sua vida. Mas o plano não sai exatamente como o esperado. Dir. Marco Antônio Pâmio. 85 min. 14 anos.

MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 19h; dom., 18h. R$ 50. Até 13/3.

Corpo_Cidade_Rotinas_(ficção)

A peça percorre as imediações da Praça da República e fica em cartaz durante um ano. Sob direção de André Capuano, a ideia do projeto é fazer com que o público acompanhe a rotina de pessoas reais (são 150 ‘atuantes’, entre trabalhadores da região e moradores de rua). Ao longo do passeio, atores profissionais aparecem infiltrados, em uma mistura de realidade e ficção. Livre.

Pça. da República, s/nº, Centro. 3ª e 5ª, 14h/18h. Grátis (é necessário fazer reserva pelo site corpocidaderotinas. wix.com/corpocidade ou pelo telefone 9 6013-0595). Até 15/12.

Dez Encontros

Os atores Tania Khalill e André Garolli representam cinco personagens cada um, que interagem entre si. Em cena, os encontros e desencontros de personagens de diferentes estilos e classes sociais. Dir. Isser Korik. 90 min. 16 anos.

Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 31/3.

Diga que Você Já me Esqueceu

Com texto e direção de Dan Rosseto, o espetáculo é inspirado no universo de Nelson Rodrigues. O enredo retrata o dia do casamento entre Silvio e Lúcia, entre confissões e tragédias. 70 min. 16 anos.

Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 31/3.

Doze Homens e uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata 12 jurados que estão reunidos para decidir se condenam ou não à morte um jovem acusado de assassinar o pai. A montagem teatral ganhou o Prêmio APCA de melhor espetáculo, em 2010, e a atual temporada integra a mostra Repertório de Verão do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino. 100 min. 12 anos.

Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602).5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 27/3.

Os Estranhos que nos Habitam

Esta peça de suspense aborda os transtornos de personalidade. O texto de Wagner D’Avilla foi inspirado no ‘Estudo Comportamental da Obediência’, do psicólogo Stanley Milgram, sobre como pessoas comuns podem cruzar os limites tênues da maldade. Dir. Antônio Ranieri. Com Bruno Narchi, Carina Gregório e Diego Antunes. 70 min. 15 anos.

Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb., 20h. R$ 40. Até 27/2.

Eu, Machado

No monólogo, o ator Francisco Gomes dá vida ao escritor Machado de Assis. Em cena, o mito do consagrado escritor se encontra com o ator que o interpreta. Dir. Luiz Eduardo Frin. 55 min. 12 anos.

Viga Espaço Cênico (74 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 28/4.

Fim de Jogo

A obra de Samuel Beckett, sobre um velho cego e paralítico, é encenada dentro do apartamento de Renato Borghi, na Avenida Paulista. Na cenografia, estão objetos pessoais, fotografias e móveis da própria casa do ator. Dir. Isabel Teixeira. Com Renato Borghi, Elcio Nogueira Seixas e outros. 18 anos. 105 min.

Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777 (ingressos no Itaú Cultural, 1h antes do espetáculo). 5ª a dom., 20h. Grátis. Até 28/2.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça não se restringe aos aspectos históricos do episódio. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos.

Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

Intocáveis

Versão teatral do filme francês homônimo, a peça conta a história da inusitada amizade entre o aristocrata tetraplégico Philipe (Marcelo Airoldi) e seu assistente pessoal Driss (Ailton Graça). 110 min. 12 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 100. Até 15/3.

Killer Joe

Criada pelo dramaturgo americano Tracy Letts e apresentada em 15 países, a peça ganha versão brasileira com direção de Mário Bortolotto. No enredo, Chris deve dinheiro a traficantes e, com a ajuda do pai e da madrasta, chama o matador Joe Cooper para resolver o problema. 90 min. 16 anos.

Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, 2371-5744. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/3.

Memórias de Adriano

O famoso romance de Marguerite Yourcenar, lançado na França em 1951, ganha adaptação para o teatro, em versão de Tereza Falcão. No monólogo, Luciano Chirolli encarna o imperador Adriano. Dir. Inez Viana. 75 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 20. Até 28/2.

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto merece montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões receberão só 70 espectadores. 60 min. 16 anos.

Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. 4ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 28/2.

Nise da Silveira – Guerreira da Paz

A psiquiatra brasileira, discípula de Jung, é homenageada com espetáculo que une teatro, música, dança e projeções. Uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil, ela ficou conhecida por se negar a praticar os polêmicos tratamentos com eletrochoque. Texto e dir. Daniel Lobo. 95 min. 16 anos.

Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 17/4.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. De Dan Goggin. 90 min. 12 anos.

Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Sáb. e dom., 18h. R$ 80. Até 13/3.

Onde Agora? Quando Agora? Quem Agora?

O título do espetáculo, concebido por Wellington Duarte, faz referência às perguntas que iniciam o romance ‘O Inominável’, de Samuel Beckett. Em cena, os bailarinos fazem movimentos a partir de conceitos como força e ausência. 50 min. Livre.

Funarte. Sala Renée Gumiel (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 28/2.

Um Passo Atrás

No texto de João Fábio Cabral, um homem retorna à sua casa, após a morte da mãe, para resolver uma simples questão burocrática. A partir do encontro com o atual inquilino Jorge, um artista plástico, segredos vêm à tona. Dir. Fabiana Carlucci. Com Camila Graziano e Zemanuel Piñero. 60 min. 12 anos.

TOP Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 28/2.

Pessoas Sublimes

Na peça, o Satyros dá continuidade à Trilogia das Pessoas, que teve início com ‘Pessoas Perfeitas’. A obra, com texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, trata dos moradores da região de Parelheiros. 110 min. Livre.

Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, 3258-6345. 4ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 5/R$ 20. Até 17/4.

Roleta-russa

Neste suspense – uma adaptação do livro ‘Suicidas’, de Raphael Montes –, um grupo de universitários da elite carioca decide participar de uma roleta-russa. Um ano após a morte desses jovens, uma nova pista é encontrada. Dir. César Augusto. Com Dan Rosseto, Hélio Souto e outros. 120 min. 16 anos.

Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª e 6ª, 21h. R$ 50. Até 26/2.

Salamaleque

Inspirada na troca de cartas entre um casal de imigrantes na década de 1930, o espetáculo conta a história de uma família a partir de cenas vividas na cozinha. Dir. Denise Weinberg. 60 min. 12 anos.

Instituto Cultural Capobianco (35 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Sáb., 16h e 20h; dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 12/3.

TempoNorteExtremo

Esta peça-documentário é inspirada em dois livros do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. Na Amazônia, ele mantém há 30 anos o Jornal Pessoal, tabloide quinzenal que não aceita anúncios, sobrevivendo exclusivamente da venda em bancas. 60 min.

Sede Luz do Faroeste (80 lug.). R. do Triunfo, 305, S. Efigênia, 3362-8883. Sáb., 21h30; dom., 18h. Pague quanto quiser. Até 24/4.

Teorema 21

A montagem do Grupo XIX de Teatro é inspirada no livro e no filme ‘Teorema’, do italiano Pier Paolo Pasolini. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra, o espetáculo conta a história de uma família que, após uma longa ausência, volta a morar em seu antigo lar. Dir. Luiz Fernandes Marques. 75 min. 18 anos.

Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. 6ª a dom., 18h. Grátis. Até 5/3.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, que teve sua temporada prorrogada até 3/4. Em cena, o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos.

Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. Dom. (21), sessão com tradução em Libras. R$ 90. Até 3/4.

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. Com Anastácia Custódio e outros. 120 min. 12 anos.

Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 60/R$ 70. Até 27/3.

Tudo no Seu Tempo

O texto do inglês Alan Ayckbourn mistura suspense, comédia e trama policial. Em 2036, uma jovem garota de programa foge de um psicopata pela porta de uma dispensa – que a leva para o passado, no caso, o ano de 2016. Dir. Eduardo Muniz. Com Cynthia Falabella, Fernanda Couto e outros. 105 min. 14 anos.

Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 20/3.

Os Veranistas

Inspirada em texto homônimo de Gorki, a peça retrata uma viagem de final de ano entre amigos. A partir daí, são discutidas questões como elitismo, alienação e machismo. Dir. Renato Andrade. Com Anita Prades, Bruna Ribeiro e outros. 65 min. 12 anos.

Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30. R$ 30. Até 26/2.

MUSICAL

Caravana Tonteria

A atriz Letícia Sabatella protagoniza o espetáculo, que mescla música ao vivo, poesia e cenas teatrais. Acompanhada por Paulo Braga, Fernando Alves Pinto e Zéli Silva, ela canta músicas de compositores como Chico Buarque e Cole Porter. 90 min. Livre.

Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, subsolo, metrô República, 3255-1979. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70/R$ 80. Até 28/2.

Chão de Estrelas – Musical

O musical retrata a história de dois personagens, a bailarina e o palhaço, com trilha que percorre a Era de Ouro do rádio, como clássicos de Dalva de Oliveira e Nelson Gonçalves. Dir. Rubens Lima Junior. Com Ana Luisa Leite, Sabrina Korgut e Tiago Higa. 12 anos.

Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 28/2.

Formidable

No espetáculo, o cantor e ator Mauricio Baduh aborda sua ligação com a canção francesa, desde a infância em Paris até os dias de hoje. Acompanhado por quatro músicos, ele interpreta clássicos de nomes como Charles Aznavour, Michel Legrand e Édith Piaf. Dir. Marco Marcondes. 80 min. 12 anos.

Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Dom. (28), 20h30. R$ 80.

Uma Luz Cor de Luar

Inspirado na cultura indígena e em contos populares brasileiros, o musical é voltado ao público adulto e infantojuvenil. Em seu elenco, estão nomes como Claudia Ohana e Simone Gutierrez, além de 20 jovens atores e bailarinos da Fundação Lia Maria Aguiar, de Campos de Jordão (SP). Dir. Thiago Gimenes. 120 min. Livre.

Teatro das Artes (780 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h; sáb., 15h e 20h; dom., 15h. R$ 70. Até 28/2.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 135 min. (15 min. de intervalo). 10 anos.

Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 21/4.

Single Singers Bar

No espetáculo, o diretor Dagoberto Feliz retoma números dos grandes musicais da Broadway, com canções como ‘Embraceable You’, de Ira e George Gershwin. 75 min. 12 anos.

Galpão do Folias (99 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 6/3.

HUMOR

10 Anos de Comédia no Bar Ao vivo

O bar Ao Vivo Music promove festival de stand-up, com atrações diferentes a cada dia. Neste sábado (20), por exemplo, Paulinho Serra, Rogério Vilela e Nil Agra se apresentam. 80 min. 16 anos.

Ao Vivo Music (110 lug.). R. Inhambu, 229, Moema, 5052-0072. Hoje (19) a 2ª (22), 22h. R$ 35.

Cada Dois Com Seus Pobrema

Escrita e interpretada por Marcelo Médici, a peça foi criada pela mesma equipe de ‘Cada Um Com Seus Pobrema’. Agora, o ator leva ao palco novas histórias de personagens como o corintiano Sanderson e a desbocada apresentadora infantil Tia Penha. 90 min. 14 anos.

Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472- 2229. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 5ª (25).

Grace Gianoukas Recebe

Criadora do Terça Insana, a atriz Grace Gianoukas apresenta espetáculo que remete a um talk-show, abordando temas como mau atendimento e notícias de fontes duvidosas. 80 min. 14 anos.

Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 3ª, 21h. R$ 40. Até 3ª (23).

Marlei Cevada num Show Nadaverrr

A atriz e humorista apresenta show de humor composto por cenas de personagens que marcaram sua carreira na TV e nos palcos. 75 min. 12 anos.

Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 5ª (25).

ESPECIAL

1º Curto-Circuito dos Teatros Independentes de São Paulo

O evento promovido pelo Movimento dos Teatros Independentes de São Paulo (Motin) ocupa várias sedes de companhias ligadas à organização. Diversos locais e horários. R$ 10. Até dom. (21).

Inf.: http://motin.org.br.

A Casa dos Budas Ditosos

Fernanda Torres volta à cidade com a comédia em que interpreta uma libertina baiana de 68 anos. O texto é uma adaptação para os palcos do livro homônimo de João Ubaldo Ribeiro. 80 min. 18 anos.

Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Hoje (19), 21h; sáb. (20), 18h e 21h; dom. (21), 18h. R$ 90/R$ 120.

Cenas Insurgentes – Solo(s) para um Coletivo

O projeto do Teatro de Narradores apresenta temporada com quatro espetáculos solos: 5ª, 21h30, tem ‘Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher’; 6ª, também às 21h30, ‘Estamos Todos em Perigo’; sábado, às 19h30, é a vez de ‘A Guerra Não Tem Ensaio’; e domingo, às 18h30, é apresentado ‘Efeito de Sala – Primeiro Movimento’. 55 min. 14 anos.

Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. R$ 6/R$ 20. Até dom. (21).

Club Noir

A companhia participa esta semana de dois projetos do Itaú Cultural. No Terça Tem Teatro, apresenta, na 3ª (23), às 20h, ‘Fantasmas’ (60 min.; 14 anos), montagem dirigida por Roberto Alvim, a partir de texto de Henrik Ibsen sobre religião e tabus, escrito em 1881. Na 4ª (24), às 16h, o Camarim em Cena promove bate-papo com a atriz Juliana Galdino (120 min.; livre) e, às 20h, sessão de ‘O Balcão’ (60 min.; 16 anos), peça de Jean Genet que observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a justiça.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Peças: Sala Itaú Cultural (247 lug.). Bate-papo: Sala Multiuso (50 lug.). Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Festival de Teatro Regional

O evento apresenta espetáculos teatrais vindos de fora do eixo Rio-São Paulo. A programação começa neste sábado (13), às 18h, com ‘A Estrada’ (60 min.) – premiado durante o 11º Festival da Amazônia de Teatro, conta a história da construção da estrada BR-174, com atores e músicos em cena. 14 anos.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio. Diversos dias e horários. R$ 50/R$ 100. Até dom. (21). Inf.: grupotombrasil.com.br.

Oswald Está?

Tema sempre presente na dramaturgia, a instituição familiar – e seus conflitos – inspira o novo Inspirada na obra de Oswald de Andrade, a companhia dinamarquesa TeaterKUNST criou o projeto em parceria com atores brasileiros. A troca de experiências resultou em performance, apresentada, agora, ao público. Livre. 150 min.

Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª (25), 26 e 27/2, 19h. Grátis.

Páginas da Revolução

O projeto apresenta, esta semana, a peça ‘Voltar para Havana’, de Oswaldo Dragún. A leitura tem direção de Paulo Faria, da Cia. Pessoal do Faroeste, e comentários da atriz e dramaturga Dulce Muniz. 90 min. Livre.

Teatro Studio Heleny Guariba (48 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 184, Consolação, 3259-6940. 4ª (24), 20h. Grátis.

DANÇA

Bananas 15

O espetáculo do Núcleo Artérias busca discutir questões de gênero e os desejos considerados exclusivamente masculinos. 45 min. 16 anos.

Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (80 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (19) e sáb. (20), 20h; dom. (21), 17h. R$ 6/R$ 20.

Estado Imediato

O espetáculo é resultado de um ano de pesquisa dos coreógrafos e bailarinos Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira, sobre as relações entre público e artista. A trilha sonora é eclética, incluindo músicas de John Travolta, Tchaikovski e Dominguinhos. 50 min. 14 anos.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Hoje (19) e sáb. (20), 21h; dom. (21), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Poetas da Cor

A Cia. Druw mergulha na obra de artistas plásticos como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 60 min. Livre.

Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (19), 15h e 20h. R$ 20.

por+vir

A Companhia de Danças de Diadema estreia espetáculo que comemora os 20 anos do grupo – e foi concebido por vários coreógrafos que fizeram parte de sua história, como Henrique Rodovalho e Luís Arrieta. 70 min. 14 anos.

Sesc Santo André. Teatro (302 lug.). R. Tamarutaca, 302, Santo André (SP), 4469-1200. Sáb. (20), 20h. R$ 6/R$ 20.

Mané Gostoso

Na coreografia, a companhia Ballet Stagium reúne elementos da cultura popular do Nordeste. Homenagem a Luiz Gonzaga, o título faz referência ao boneco de madeira manipulado por cordas, comumente encontrado nas feiras da região. As músicas tocadas foram gravadas, especialmente para o espetáculo, pelo grupo pernambucano Quinteto Violado. 60 min. Livre.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. A partir de hoje (19). 6ª e sáb., 19h15; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 28/2.

Máquina de Dançar

O espectador se locomove pelo espaço para ver a performance que faz parte do projeto de Maria Alice Poppe (foto) e Thereza Rocha, que mescla espetáculo de dança, artes visuais e instalação. 50 min. Livre.

Sesc Pompeia. Galpão (60 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7720. Espetáculo: estreia hoje (19). 6ª e sáb., 19h e 20h30; dom., 17h e 18h30. Grátis. Até 6/3.

São Paulo Companhia de Dança

A companhia paulista faz pré-estreia da coreografia ‘Pivô’, criação de Fabiano Lima para o Ateliê de Coreógrafos Brasileiros. O programa da apresentação também inclui o Grand Pas de Deux de ‘O Cisne Negro’, de Mario Galizzi, a partir do original de Marius Petipa (1818-1910); e ‘Mamihlapinatapai’, de Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro. 32 min. Livre.

Fábrica de Cultura de Sapopemba. Teatro (298 lug.). R. Algustin Lubert, 300, Sapopemba, 2012-5803. Sáb. (20), 15h. Grátis.