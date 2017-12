Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em São Paulo entre os dias 12/2 e 18/2

ESTREIAS

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caranguejo Overdrive

A Aquela Cia. conta a história de um ex-catador de caranguejos no Rio do século 19. Convocado para a Guerra do Paraguai, ele enlouquece no campo de batalha, volta e encontra uma cidade transformada. 75 min. 16 anos. Sesc Pinheiros (50 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 3ª (16). 3ª a 5ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 10/3.

Eu, Machado

No monólogo, Francisco Gomes dá vida ao escritor Machado de Assis. Em cena, o encontro entre o mito do consagrado escritor e o ator que o interpreta. Dir. Luiz Eduardo Frin. 55 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (74 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Estreia 4ª (17). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 28/4.

Pessoas Sublimes

Na peça, o Satyros dá continuidade à Trilogia das Pessoas, que teve início com ‘Pessoas Perfeitas’. A obra, com texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, trata dos moradores da região de Parelheiros. 11o min. Livre. Espaço dos Satyros Um. Pça. Franklin Roosevelt, 214, 3258-6345. Estreia hoje (12). 4ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 5/R$ 20. Até 17/4.

Quase uma Adaptação

O texto de Lucas Lassen retrata um grupo que está montando uma peça baseada no conto ‘Casa Tomada’, de Júlio Cortázar. No decorrer dos ensaios, há acontecimentos fantásticos. Dir. Tatiana Bueno. Com Nossa Companhia. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mario de Andrade. Auditório (120 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Estreia hoje (12). 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 20/3.

REESTREIAS

Cabaré Falocrático

Com direção de Dagoberto Feliz, o espetáculo reflete sobre questões ligadas à sexualidade em tom irônico e provocador. Poemas e músicas são apresentadas ao vivo. Com André Medeiros Martins, Emerson Meneses e outros. 70 min. 16 anos. Galpão do Folias (99 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. A partir de hoje (12). 6ª, 22h; sáb., 23h. R$ 40. Até 26/3.

ÚLTIMA SEMANA

Anti-Nelson Rodrigues

Escrita por Nelson Rodrigues em 1973, a peça conta a história de um menino mimado pela mãe e desprezado pelo pai. A temporada faz parte do projeto Repertório de Verão do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (14).

Cais ou da Indiferença das Embarcações

O espetáculo é uma reconstrução poética de três gerações de uma mesma família, contada a partir da perspectiva de um barco. Dir. Kiko Marques. Com Velha Companhia. 180 min (com intervalo). 14 anos. Viga Espaço Cênico (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 20h; dom., 19h; 2ª, 20h. R$ 20. Até 2ª (15).

O Testamento de Maria

No texto do escritor irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. Dir. Ron Daniels. Com Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até sáb. (13).

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto de Katori Hall. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até dom. (14).

EM CARTAZ

Um Bonde Chamado Desejo

Blanche (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida. Ao buscar refúgio na casa da irmã, entra em conflito com o cunhado (Du Moscovis). De Tennessee Williams. Dir. Rafael Gomes. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 27/3.

Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam

A guerra é o objeto de investigação da Cia. Balagan. Escrita por Luís Alberto de Abreu, a peça reúne 20 crônicas independentes. Dir. Maria Thaís. 120 min. 12 anos. CCSP (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 13/3.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça não se restringe aos aspectos históricos do episódio. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

Killer Joe

Criada pelo americano Tracy Letts e apresentada em 15 países, a peça ganha versão dirigida por Mário Bortolotto. No enredo, Chris deve dinheiro a traficantes e chama o matador Joe para resolver o problema. 90 min. 16 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, 2371-5744. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/3.

Teorema 21

A montagem do Grupo XIX de Teatro é inspirada no livro e no filme ‘Teorema’, do italiano Pier Paolo Pasolini. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra, o espetáculo conta a história de uma família que, após uma longa ausência, volta a morar em seu antigo lar. Dir. Luiz Fernandes Marques. 75 min. 18 anos. Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. 6ª a dom., 18h. Grátis. Até 5/3.

MUSICAL

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganhou versão brasileira com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 135 min. (com 15 min. de intervalo). 10 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de 4ª (17). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 21/4.

Single Singers Bar

No espetáculo, o diretor Dagoberto Feliz retoma números dos grandes musicais da Broadway. No repertório, estão canções como ‘Embraceable You’, de Ira e George Gershwin. 75 min. 12 anos. Galpão do Folias (99 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. A partir de sáb. (13). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 6/3.

HUMOR

10 Anos de Comédia no Bar Ao Vivo

O bar Ao Vivo Music promove festival de stand-up durante uma semana. A programação começa 2ª (15), quando Nany People, Maloka, Marco Zenni e André Santi se apresentam. Na 4ª (17), por exemplo, tem Rudy Landucci, Rafael Cortez e Thiago Ventura. 80 min. 16 anos. Ao Vivo Music (110 lug.). R. Inhambu, 229, Moema, 5052-0072. 2ª (15) a 22/2, 22h. R$ 35.

ESPECIAL

1º Curto-Circuito dos Teatros Independentes de São Paulo

O evento promovido pelo Movimento dos Teatros Independentes de São Paulo (Motin) ocupa várias sedes de companhias. A abertura ocorre na 2ª (15), com uma intervenção reunindo todos os artistas participantes no Galpão do Folias (R. Ana Cintra, 213, S. Cecília, 3361-2223). Diversos locais. R$ 10. Até 21/2. Inf.: http://motin.org.br

Festival de Teatro Regional

O evento apresenta espetáculos teatrais vindos de fora do eixo Rio-São Paulo. A programação começa neste sábado (13), às 18h, com ‘A Estrada’ (60 min.) – premiado durante o 11º Festival da Amazônia de Teatro, conta a história da construção da estrada BR-174, com atores e músicos em cena. 14 anos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio. A partir de sáb. (13). Diversos dias e horários. R$ 50/R$ 100. Até 21/2. Inf.: grupotombrasil.com.br

Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos

Com direção de Georgette Fadel e dramaturgia de Grace Passô, é um espetáculo que conta a história de 12 mulheres que lutaram na guerrilha do Araguaia. 90 min. 18 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (12) e sáb. (13), 21h30; dom. (14), 18h30. R$ 6/R$ 20.

Maria Alice Vergueiro

A atriz participa de dois projetos do Itaú Cultural: o já tradicional ‘Terça Tem Teatro’, em que ela apresenta o espetáculo ‘Why The Horse?’, com elementos dos teatros da crueldade e do pânico; e o novo ‘Camarim em Cena’, em que Maria Alice participa de bate-papo com o crítico teatral Jefferson Del Rios. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. ‘Terça Tem Teatro’: 60 min. 16 anos. Sala Itaú Cultural (207 lug.). 3ª (16) e 4ª (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). ‘Camarim’: 120 min. Livre. Sala Multiuso (40 lug.). 4ª (17), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

DANÇA

Coco de São Pedro

O grupo, que pesquisa a cultura popular brasileira, ocupa a Praça de Eventos da unidade do Sesc. Lá, eles apresentam a dança típica de Recife e Olinda – e convidam o público a participar de uma grande roda de coco. 90 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (13), 17h. Grátis.

Estado Imediato

O espetáculo é resultado de um ano de pesquisa dos coreógrafos e bailarinos Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira, sobre as relações entre público e artista. A trilha sonora é eclética, incluindo músicas de John Travolta, Tchaikovski e Dominguinhos. 50 min. 14 anos. Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. Hoje (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

por+vir

A Companhia de Danças de Diadema estreia espetáculo que comemora os 20 anos do grupo e foi concebido por vários coreógrafos que fizeram parte de sua história, como Henrique Rodovalho e Luís Arrieta. 70 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (12), 21h; sáb. (13), 20h. R$ 6/R$ 20.