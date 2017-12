Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em SP entre os dias 5/2 e 11/2

ESTREIAS

Beija-me Como nos Livros

No espetáculo que tem direção e dramaturgia de Ivan Sugahara, o amor é pensado como uma invenção do ser humano. Para tanto, ele retoma clássicos da literatura sobre o assunto, como ‘Don Juan’ e ‘Os Sofrimentos do Jovem Werther’. 75 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.) R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia sáb. (6). 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 19h. R$ 10. Até 28/2.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Defunto

No texto de René de Obaldia, duas mulheres se encontram para recordar o defunto marido de uma delas. Cheio de desencontros entre falas e sem lógica linear, o espetáculo da ciadasatrizes tem trilha sonora de Arrigo Barnabé. 55 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald Andrade (50 lug.) R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. Estreia 5ª (11). 5ª a sáb., 20h30. Grátis. Até 27/2.

ÚLTIMA SEMANA

Dadesordemquenãoandasó

A Cia Artera de Teatro e a Cia. Provisório-Definitivo encenam texto do escocês Davey Anderson. Mesclando elementos de teatro e cinema, retrata desencontros de uma família. Dir. Carlos Baldim. 80 min. Livre. Viga Espaço Cênico (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 5ª (11).

EM CARTAZ

Os 120 Dias de Sodoma

No texto de Rodolfo García Vázquez, a partir do clássico de Marquês de Sade, quatro poderosos libertinos levam jovens para um castelo isolado nas montanhas. Com Satyros. 95 min. 18 anos. Estação Satyros. Pça. Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. 6ª, 21h. R$ 40. Até 18/3.

Anti-Nelson Rodrigues

Escrita por Nelson Rodrigues em 1973, a peça conta a história de um menino mimado pela mãe e desprezado pelo pai. A temporada faz parte do projeto Repertório de Verão do Grupo Tapa. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699 (ramal 5602). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 50. Até 14/2.

As Benevolentes – Uma Anatomia do Mal

Thiago Fragoso encena adaptação do romance de Jonathan Littell. Dirigida por Ulysses Cruz, mostra um burocrata que se tornou um oficial nazista. 75 min. 12 anos. Hebraica. Teatro (520 lug.). R. Hungria, 1.000, 3818-8888. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até 28/2.

Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam

A guerra é o objeto de investigação da Cia. Balagan em seu novo espetáculo. Escrita por Luís Alberto de Abreu, a peça reúne 20 crônicas independentes, sobre vingança e inimizade, entre outros temas. 120 min. 12 anos. CCSP (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 13/3.

Cais ou da Indiferença das Embarcações

O espetáculo é uma reconstrução poética de três gerações de uma mesma família, moradora da Ilha Grande, contada a partir da perspectiva de um barco. Texto e dir. Kiko Marques. Com Velha Companhia. 180 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb., 20h; dom., 19h; 2ª, 20h. R$ 20. Até 15/2.

Fim de Jogo

A obra de Samuel Beckett, sobre um velho cego e paralítico, é encenada dentro do apartamento de Renato Borghi, na Avenida Paulista. Na cenografia, estão objetos pessoais, fotografias e móveis da própria casa do ator. Dir. Isabel Teixeira. Com Renato Borghi, Elcio Nogueira Seixas e outros. 18 anos. 105 min. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777 (ingressos no Itaú Cultural, 1h antes do espetáculo). 5ª a dom., 20h. Grátis. Até 28/2.

Fortes Batidas

O diretor e dramaturgo Pedro Granato se reuniu a um grupo de 15 jovens atores para retratar a geração que, hoje, tem 20 e poucos anos. Ambientada em uma balada da qual o público faz parte, a peça mostra dramas e conflitos próprios da juventude, como a descoberta da sexualidade. 70 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes (80 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Dom. (7), excepcionalmente, 19h. R$ 6/R$ 20. Até 21/2.

Galileu Galilei

Denise Fraga protagoniza a história do cientista que desafiou os saberes da igreja no século 17. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a peça não se restringe aos aspectos históricos do episódio. Dir. Cibele Forjaz. Com Ary França, Lúcia Romano e outros. 140 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 10/4.

Intocáveis

Versão teatral do filme francês homônimo, a peça conta a história da inusitada amizade entre o aristocrata tetraplégico Philipe (Marcelo Airoldi) e seu assistente pessoal Driss (Ailton Graça). 110 min. 12 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 100. Até 15/3.

Killer Joe

Criada pelo dramaturgo americano Tracy Letts e apresentada em 15 países, a peça ganha versão brasileira com direção de Mário Bortolotto. No enredo, Chris deve dinheiro a traficantes e, com a ajuda do pai e da madrasta, chama o matador Joe Cooper para resolver o problema. 90 min. 16 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, 2371-5744. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/3.

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto merece montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões receberão só 70 espectadores. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. 4ª a sáb., 21h; dom., 20h. Sáb. (6) e dom. (7), não haverá sessão. R$ 30. Até 28/2.

Nise da Silveira – Guerreira da Paz

A psiquiatra brasileira, discípula de Jung, é homenageada com espetáculo que une teatro, música, dança e projeções. A médica ficou conhecida por se negar a praticar os polêmicos tratamentos com eletrochoque. Texto e dir. Daniel Lobo. 95 min. 16 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 28/2.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. De Dan Goggin. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Sáb. e dom., 18h. R$ 80. Até 13/3.

Otelo

A tragédia de William Shakespeare ganha montagem dirigida por Debora Dubois, com trilha sonora a partir da obra de Caetano Veloso e dos repentistas brasileiros. A atriz Mel Lisboa vive Desdêmona, jovem mulher de Otelo (Samuel de Assis). 120 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 25/2.

O Testamento de Maria

No texto do escritor e jornalista irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. Neste monólogo, que tem direção e adaptação de Ron Daniels, ela é vivida pela atriz Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/2.

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. 120 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Sessões extras: 2ª (8), 21h; 3ª (9), 20h. R$ 60/R$ 70. Até 27/3.

Volpone

Obra da era elisabetana, conta a trajetória de um milionário falido que arquiteta um plano para recuperar sua fortuna. Dir. Neyde Veneziano. Com Chico Carvalho e outros. 90 min. 12 anos. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, 2386-8194. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h30. R$ 50/R$ 60. Até 13/3.

MUSICAL

Beatles Abbey Road – A Explosão da Beatlemania

O espetáculo cênico musical descreve a trajetória da banda de Liverpool desde o início da carreira, com shows em inferninhos, até a consagração mundial. Com efeitos multimídias, as músicas são interpretadas pelo grupo Abbey Road. Dir. Maury D’Ambrosio.100 min. Livre. Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, terraço, Higienópolis, 3823-2323. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 60. Até 5ª (11).

Caravana Tonteria

A atriz Letícia Sabatella protagoniza o espetáculo, que mescla música ao vivo, poesia e cenas teatrais. Acompanhada por Paulo Braga, Fernando Alves Pinto e Zéli Silva, ela canta músicas de compositores como Chico Buarque e Cole Porter. 90 min. Livre. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, subsolo, metrô República, 3255-1979. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70/R$ 80. Até 28/2.

HUMOR

Cada Dois Com Seus Pobrema

Escrita e interpretada por Marcelo Médici, a peça foi criada pela mesma equipe de ‘Cada Um Com Seus Pobrema’. Agora, o ator, ao lado de Ricardo Rathsam, leva ao palco novas histórias de personagens como o corintiano Sanderson e a desbocada apresentadora infantil Tia Penha. 90 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472- 2229. 4ª e 5ª, 21h. 4ª (10), não haverá sessão. R$ 60/R$ 80. Até 25/2.

Putz Grill…

Neste stand-up, Oscar Filho apresenta seus melhores textos dos seis anos de estrada do espetáculo, além da vida do humorista e de fatos cotidianos. 70 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb., 23h59. Sessão extra: 2ª (8), 22h. R$ 60. Até 27/2.

ESPECIAL

Cenas Insurgentes – Solo(s) para um Coletivo

O projeto do Teatro de Narradores apresenta quatro espetáculos solos: 5ª, 21h30, tem ‘Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher’; 6ª, também às 21h30, ‘Estamos Todos em Perigo’; sábado, às 19h30, é a vez de ‘A Guerra Não Tem Ensaio’; e domingo, às 18h30, é apresentado ‘Efeito de Sala – Primeiro Movimento’. 55 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. R$ 6/R$ 20. Até 21/2.

Manifesta!

A programação do evento inspirado no movimento modernista de 1922 inclui duas peças de teatro: hoje (5), às 20h, tem o espetáculo ‘Música de Feitiçaria’, que remete ao episódio de fechamento do corpo do poeta Mário de Andrade num terreiro em Natal (RN). No domingo (7), às 16h30, o grupo Teatro do Incêndio encena o ‘Carnaval Modernista’, mesclando a história do samba com textos de manifestos. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. R$ 6/R$ 20.

São Paulo Refúgio

Em seu espetáculo de estreia, o grupo Performatron aborda temas ligados aos refugiados e imigrantes de São Paulo. Em cena, os fundadores da companhia, Conrado Dess, Elise Garcia e Ériko Carvalho, são acompanhados por Tresor Muteba. Texto e dir. Conrado Dess. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Hoje (5) e 12/2, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Os Três Sobreviventes de Hiroshima

Nesta peça-documentário, três sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima relatam ao público suas experiências, desde a explosão até a migração para o Brasil. Texto e dir. Rogério Nagai. Com Takashi Morita, Junko Watanabe e outros. 65 min. 14 anos. Centro Cultural Hiroshima do Brasil. R. Tamandaré, 800, Liberdade, 3208-8501. Sáb. (6) e 13/2, 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

DANÇA

Trajetória(s) Mariana Muniz

Para comemorar seus 40 anos de carreira, a bailarina e coreógrafa realiza uma série de ações. Nesta 5ª (11), Mariana participa de um bate-papo, no Espaço Ghut, com a artista e educadora Angel Vianna, que influenciou sua maneira de pensar e compor a dança. Entre os dias 12 e 14/2, dentro do mesmo projeto, ela ainda apresentará o espetáculo ‘D’Existir’ no Teatro Eva Herz, no Conjunto Nacional. 180 min. Livre. Espaço Ghut (30 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 2.344, conj. 26, metrô Brigadeiro, 3052-4641. 5ª (11), 19h. Grátis.