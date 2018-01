Confira roteiro de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz entre os dias 15/1 e 21/1





MUSICAL | ‘Chão de Estrelas’ percorre canções da Era de Ouro do rádio FOTO: Raphael Costa/divulgação

ESTREIAS

Chet Baker, Apenas um Sopro

O músico e ator Paulo Miklos faz seu primeiro papel no palco, encarnando o notável trompetista norte-americano. A peça se concentra em um episódio traumático da biografia do músico, que o afastou do palco e dos estúdios por quase dois anos. Texto Sergio Roveri. Dir. José Roberto Jardim. 80 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia 4ª (20). 2ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 10. Até 7/4.

Diga que Você Já me Esqueceu

Com texto e direção de Dan Rosseto, o espetáculo é inspirado no universo de Nelson Rodrigues. O enredo retrata o dia do casamento entre Silvio e Lúcia, entre confissões e tragédias. 70 min. 16 anos. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 4ª (20). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 31/3.

Guerrilheiras ou para Terra Não Há Desaparecidos

A história de mulheres que lutaram e morreram na Guerrilha do Araguaia, nos anos 1970, é o ponto de partida da peça. A peça combina ficção e realidade, trazendo ainda uma série de registros audiovisuais produzidos pelo cineasta Eryk Rocha. Texto Grace Passô. Dir. Georgette Fadel. Sesc Belenzinho (110 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia hoje (15). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 31/1.

Mata-me de Prazer

Conhecida por seu trabalho na Cia. dos Outros, a atriz, dramaturga e diretora Carolina Bianchi faz espetáculo acompanhada pelo músico Lucas Vasconcellos. No enredo, uma mulher apresenta estudo sobre um país que, após várias catástrofes naturais, vê surgir em seus habitantes uma imensa liberdade sexual. 60 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. Estreia 3ª (19). 3ª e 4ª, 20h. Grátis. Até 3/2.

REESTREIAS

Cais ou Da Indiferença das Embarcações

O espetáculo é uma reconstrução poética de três gerações de uma mesma família, moradora de Ilha Grande, contada a partir da perspectiva de um barco. Texto e dir. Kiko Marques. Com Velha Companhia. 180 min (com intervalo). 14 anos. Viga Espaço Cênico (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de sáb. (16). Sáb., 20h; dom., 19h; 2ª, 20h. R$ 20. Até 15/2.

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 75 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3º piso, Bela Vista, 3472-2414. A partir de hoje (15). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 6/3.

O Canal

Escrita pelo dramaturgo americano Gary Richards, a peça ganha montagem da Cia. Cemitério de Automóveis, dirigida por Mário Bortolotto. No enredo, quatro sujeitos estão envolvidos em um desmanche de carros. 80 min. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. A partir de hoje (15). 6ª, 21h. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 28/2.

E Se Não Tivesse Amor no Título?

Esta comédia dramática mostra os amores não concretizados de três mulheres, que dividem sorrisos e frustrações. Texto e dir. Renato Andrade. Com Luiza Andrade, Cintia Takeda e outras. 50 min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. A partir de sáb. (16). Sáb., 21h. R$ 40. Até 27/2.

Os Estranhos que nos Habitam

O texto de Wagner D’Avilla foi inspirado no ‘Estudo Comportamental da Obediência’, do psicólogo Stanley Milgram, sobre como pessoas comuns podem cruzar os limites tênues da maldade. Dir. Antônio Ranieri. 70 min. 15 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de sáb. (16). Sáb., 20h. R$ 40. Até 27/2.

As Filhas da Mãe

Na comédia escrita por Ronaldo Ciambroni, que ganha nova montagem, uma mãe de meia idade tem uma fracassada trajetória no meio artístico, mas quer investir na carreira das filhas. Dir. Maria Dudah Senne. Com Luiggi Francesco, Carmen Sanches e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. A partir de 5ª (21). 5ª, 21h. R$ 50. Até 31/3.

Killer Joe

Criada pelo dramaturgo americano Tracy Letts e apresentada em 15 países, a peça ganha versão brasileira com direção de Mário Bortolotto. No enredo, Chris deve dinheiro a traficantes e, com a ajuda do pai e da madrasta, chama o matador Joe Cooper para resolver o problema. 90 min. 16 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, 2371-5744. A partir de 4ª (20). 4ª e 5ª, 21h. R$ 30 . Até 10/3.

A Noite em que Blanche Dubois Chorou sobre Minha Pobre Alma

Estela é uma atriz decadente e frustrada por ter perdido o papel de Blanche Dubois, de ‘Um Bonde Chamado Desejo’. Viúva há oito anos, ela contrata o garoto de programa Johnny. Dir. Renato Andrade. 70 min. 14 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. A partir de dom. (17). Dom., 19h. R$ 40. Até 21/2.

Otelo

A tragédia de William Shakespeare ganha montagem dirigida por Debora Dubois, com trilha sonora a partir da obra de Caetano Veloso e dos repentistas brasileiros. A atriz Mel Lisboa vive Desdêmona, jovem mulher de Otelo (Samuel de Assis). 120 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. A partir de 4ª (20). 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 25/2.

Um Passo Atrás

No texto de João Fábio Cabral, um homem retorna à sua casa, após a morte da mãe. A partir do encontro com o atual inquilino, segredos vêm à tona. Dir. Fabiana Carlucci. 60 min. 12 anos. TOP Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. A partir de hoje (15). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 28/2.

TempoNorteExtremo

A peça-documentário é inspirada em livros do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. Na Amazônia, ele mantém há 30 anos o tabloide quinzenal Jornal Pessoal. 60 min. 14 anos. Sede Luz do Faroeste (70 lug.). R. do Triunfo, 305, S. Efigênia, 3362-8883. A partir de sáb. (16). Sáb., 21h30; dom., 18h. Pague quanto quiser. Até 24/4.

O Topo da Montanha

Lázaro Ramos e Taís Araújo protagonizam a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto de Katori Hall. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. A partir de hoje (15). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 90. Até 14/2.

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. Com Anastácia Custódio e outros. 120 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. A partir de hoje (15). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 60/R$ 70. Até 27/3.

Os Veranistas

Inspirada em texto de Gorki, a peça retrata uma viagem de fim de ano entre amigos. A partir daí, são discutidas questões como elitismo e alienação. Dir. Renato Andrade. Com Anita Prades e outros. 65 min. 12 anos. Teatro Augusta (50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. A partir de hoje (15). 6ª, 21h30. R$ 30. Até 26/2.

ÚLTIMA SEMANA

Mauser de Garagem

A peça da Cia. Les Commediens Tropicales se baseia na autobiografia do controverso dramaturgo Heiner Müller (1929-1995). A cenografia é composta por uma tonelada de vidros quebrados. 18 anos. 65 min. Galpão do Folias (96 lug.). R. Ana Cintra, 213, Campos Elísios, 3361-2223. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até dom. (17).

EM CARTAZ

O Balcão

A companhia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja e a justiça. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 31/1.

Fim de Jogo

A obra de Samuel Beckett, sobre um velho cego e paralítico, é encenada dentro de um apartamento. Dir. Isabel Teixeira. Com Renato Borghi e Elcio Nogueira Seixas. 18 anos. 105 min. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777 (ingressos no Itaú Cultural, 1h antes do espetáculo). 5ª a dom., 20h. Grátis. Até 28/2.

Uma Ilíada

A ‘Ilíada’, de Homero, é a base para o espetáculo. Acompanhado pela contrabaixista Alana Alberg, Bruce Gomlevsky faz uma releitura dos antigos aedos, andarilhos da Grécia Antiga. 80 min. 14 anos. Sesc Pompeia (40 lug). R. Clélia,93, 3871-7700. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até 31/1.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. A peça faz parte do projeto Repertório Shakespeare, sob direção de Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1.

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto ganha montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina (70 lug.). R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 28/1.

O Testamento de Maria

No texto do escritor e jornalista irlandês Colm Tóibín, a figura icônica de Maria, mãe de Jesus, é humanizada, alternando momentos de ternura, raiva e ironia. Neste monólogo, que tem direção e adaptação de Ron Daniels, ela é vivida pela atriz Denise Weinberg. 80 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/2.

MUSICAL

Chão de Estrelas – Musical

O musical retrata uma bailarina e um palhaço, com trilha sonora que percorre a Era de Ouro do rádio, com clássicos de Dalva de Oliveira, Nelson Gonçalves, entre outros. Dir. Rubens Lima Junior. 80 min. 12 anos. Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Estreia sáb. (16). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 28/2.

Uma Luz Cor de Luar

Inspirado na cultura indígena e em contos populares brasileiros, é voltado ao público adulto e infantojuvenil. No elenco, nomes como Claudia Ohana e Simone Gutierrez. Dir. Thiago Gimenes. 120 min. Livre. Teatro das Artes (780 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Estreia hoje (15). 6ª, 21h; sáb., 15h e 20h; dom., 15h. R$ 70. Até 28/2.

Luz Negra

O musical da Cia. Pessoal do Faroeste, escrito e dirigido por Paulo Faria, encerra trilogia do grupo sobre a região da Luz. Mel Lisboa integra o elenco. 75 min. 14 anos. Sede Luz do Faroeste (80 lug.). do Triunfo, 301, Luz, 3362-8883. A partir de 2ª (18). 2ª, 21h. Pague quanto quiser. Até 25/4.

Noel Rosa, o Poeta da Vila e Seus Amores

O lirismo e o samba do compositor carioca são o ponto de partida do musical. Texto Plínio Marcos. Dir. Antonio Netto. Com Cia. das Artes. 60 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de hoje (15). 6ª e sáb., 23h59. R$ 40. Até 27/2.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. No elenco, estão nomes como Marisa Orth e Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta,2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 50/R$ 200. Até 24/1.

Peter em Fúria

O Pequeno Teatro de Torneado faz uma releitura de ‘Peter Pan e Wendy’, de J. M. Barrie, transposta para uma favela brasileira. 110 min. 10 anos. CCJ (100 lug.). Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. A partir de hoje (15). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 24/1.

HUMOR

220 Volts

Com o fim de seu programa de TV, Paulo Gustavo adaptou seu projeto para o palco. Nas esquetes, o público vê novas histórias das personagens Senhora dos Absurdos, Mulher Feia e Vagaba. O elenco inclui Márcio Kieling e Christian Monassa, com participação especial de Marcus Majella. 90 min. 14 anos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antonio. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 185. Até dom. (17). Inf.: grupotombrasil.com.br.

A Vida Sexual da Mulher Feia

A comédia, protagonizada por Otávio Müller, é baseada no best-seller homônimo de Claudia Tajes. Em cena, o ator dá vida à personagem Maricleide, uma mulher feia em processo de autoaceitação, que divide com o público sua luta contra a ditadura da beleza. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 19h. R$ 40/R$ 70. Até 27/3.

ESPECIAL

Cenas Insurgentes – Solo(s) para um Coletivo

O Teatro de Narradores apresenta temporada com quatro solos. Às quintas, por exemplo, tem ‘Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher’. 55 min. 14 anos. Sesc Ipiranga (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de 5ª (21). 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 21/2.

DANÇA

Nihil Obstat

Para celebrar os dez anos da J.Gar.Cia Dança Contemporânea, Jorge Garcia volta a apresentar o solo, inspirado na liberdade e transformação. 50 min. Livre. Capital 35 (30 lug.). R. Capital Federal, 35, Sumaré. 4ª (20) a dom. (24) e 28 a 31/1, 20h. R$ 20 (é necessário fazer reserva pelo reservas.cia jgarcia @gmail.com).

Onde Agora? Quando Agora? Quem Agora?

Concebido por Wellington Duarte, faz referência a Samuel Beckett e aborda conceitos como força e ausência. 50 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Re- tiro, 3221-5558. Estreia hoje (15). 6ª e sáb., 20h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 30/1.

Poetas da Cor

A Cia. Druw mergulha na obra de artistas como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 60 min. Livre. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Hoje (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17)., 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).