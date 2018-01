Confira roteiro de cinema da semana

A seguir, confira os filmes em cartaz de 16/6 a 22/6.

PRÉ-ESTREIAS

Mais Forte que o Mundo – José Aldo

(Brasil/2016, 124 min.) – Drama. Dir. Afonso Poyart. Com José Loreto, Rômulo Arantes Neto. Aborda a vida de José Aldo, primeiro campeão peso-pena do UFC. Na tela, a história de vida do rapaz, que cresceu pobre no Amazonas e viajou ao Rio para tentar ser atleta. 12 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos.

As Montanhas se Separam

(Shan He Gu Ren, França-China/2015, 131 min.) – Drama. Dir. Jia Zhang-ke. Com Zhao Tao, Sylvia Chang, Zhang Yi. No fim dos anos 1990, Tao é uma jovem de Fenyang cujo coração se divide entre dois rapazes. Um de seus pretendentes, Zang, tem futuro promissor e é dono de um posto de gasolina, enquanto Liang trabalha numa mina de carvão. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Reserva Cultural.

Paratodos

(Brasil/2016, 110 min.) – Documentário. Dir. Marcelo Mesquita. Acompanha a rotina de quatro equipes paraolímpicas (natação, atletismo, canoagem e futebol), de 2013 a 2016, em preparação para a Olimpíada. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú.

ESTREIAS

Big Jato

(Brasil/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Cláudio Assis. Com Matheus Nachtergaele, Rafael Nicácio, Marcelia Cartaxo. O pai de Francisco o leva pelas viagens que faz com o Big Jato, um caminhão-pipa que limpa as fossas de cidades sem saneamento. Mas o menino se interessa mesmo pelas ideias

do tio, libertário e anarquista. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Como Eu Era Antes de Você

(Me Before You, EUA/2016, 110 min.) – Drama. Dir. Thea Sharrock. Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Lou tem a vida mudada ao se tornar a cuidadora de Will, que sofreu um acidente de moto. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Doce Veneno

(Un Moment d’Égarement, França/2014, 106 min.) – Comédia. Dir. Jean-François Richet. Com Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann. Antoine e Laurent, velhos amigos, viajam para uma praia, onde passam o tempo com suas filhas. O envolvimento de Laurent com a filha de Antoine, Louna, complica a viagem. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta.

Doonby

(Irlanda, EUA/2013, 104 min.) – Drama. Dir. Peter Mackenzie. Com John Schneider, Ernie Hudson, Robert Davi. Sam Doonby passa a morar numa pequena cidade do Texas, após algumas viagens. Enquanto forasteiro, a população desconfia dele. Ao praticar alguns atos de heroísmo, chama atenção de um antigo conhecido, que ressuscita seu passado. 14 anos.Frei Caneca – Espaço Itaú.

Elvis & Nixon

(EUA/2016, 87 min.) – Comédia. Dir. Liza Johnson. Com Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer. Explora um encontro lendário na Casa Branca, em dezembro de 1970. Na época, Elvis Presley pediu e conseguiu uma reunião privada com o presidente americano Richard Nixon. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Mundo Deserto de Almas Negras

(Brasil/2015, 91 min.) – Drama. Dir. Ruy Veridiano. Com Sidney Santiago, Naruna Costa, Janaina Leite. Numa São Paulo fictícia, o racismo é voltado para os brancos, que ocupam posição periférica em termos sociais e econômicos – enquanto os negros compõem a elite da cidade. Oscar, um advogado rico, se envolve com uma facção criminosa. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Paulina

(La Patota, Argentina-Brasil/2015, 103 min.) – Drama. Dir. Santiago Mitre. Com Dolores Fonzi, Oscar Martínez, Esteban Lamothe. Paulina, uma argentina que cresceu em Posadas, na divisa entre o país e o Paraguai, se forma em direito em Buenos Aires. Após a conclusão do curso, volta à cidade natal para exercer ativismo social. 16 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

(Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, EUA/2016, 112 min.) – Ação. Dir. Dave Green. Com Megan Fox, Will Arnett, Tyler Perry. As tartarugas mutantes dos quadrinhos americanos enfrentam o vilão Shredder, que quer transformar os humanos em superanimais. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Lar- go 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D). LEGENDADO: Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Ta- tuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pá- tio Paulista (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Villa Lobos (3D).

Tini: Depois de Violetta

(El Gran Cambio de Violetta, Argentina/2016, 98 min.) – Romance. Dir. Juan Pablo Buscarini. Com Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre. Inspirado na série do Disney Channel, aborda a vida de Violetta. Com um relacionamento em crise e exausta da vida de famosa, ela viaja para a Itália para tentar reencontrar sua identidade. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Eldorado, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D.

Trago Comigo

(Brasil/2016, 90 min.) – Drama. Dir. Tata Amaral. Com Carlos Alberto Riccelli, Emílio Di Biasi, Felipe Rocha. Telmo, um diretor de teatro, resgata suas memórias da ditadura pela montagem de uma peça. Uma sessão gratuita com a presença da diretora é realizada na 5ª (23), às 19h, no Espaço Cultural Lélia Abramo (R. Carlos Sampaio, 305). 12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Vampiro 40°

(Brasil/2015, 77 min.) – Terror. Dir. Marcelo Santiago. Com Fausto Fawcett, Otto Jr., Marcos Winter. Vlak, um vampiro, volta ao Rio após um tempo na Transilvânia. Ele retira um chip implantado em sua boca por uma multinacional para rastreá-lo, mas, ao fazer isso, perde a memória. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Vida Selvagem

(Vie Sauvage, França/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Cédric Khan. Com Mathieu Kassovitz, Céline Salette, Romain Depret. Paco e Nora criam seus três filhos na natureza, longe da área urbana. Após o divórcio, Nora leva as três crianças para a cidade. Numa visita, Paco sequestra duas delas, levando-as de volta à natureza, onde as cria por anos. 14 anos. Reserva Cultural.

EM CARTAZ

Alice Através do Espelho

(Alice in Wonderland 2: Through the Looking Glass, EUA/2016, 112 min.) – Fantasia. Dir. James Bobin. Com Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter. Alice volta ao País das Maravilhas por acaso, ao atravessar um espelho mágico. Lá, descobre que o lugar está sob ameaça. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza (3D), Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Villa Lobos, West Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Paulista.

Amores Urbanos

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Vera Egito. Com Thiago Pethit, Maria Laura Nogueira, Renata Gaspar. Três amigos, Diego, Júlia e Micaela, vivem desilusões, sucessos e amizades no mesmo prédio em São Paulo. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Os Anarquistas

(Les Anarchistes, França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Elie Wajeman. Com Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud. Na Paris de 1889, um militar tem a missão de se infiltrar num grupo de anarquistas. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Angry Birds – O Filme

(The Angry Birds Movie, EUA-Finlândia/2016, 97 min.) – Animação. Dir. Clay Kaytis e Fergal Reilly. Red, um pássaro estressado, recebe com suspeita a chegada de uma gangue de porcos verdes na ilha onde vive. Livre. DUBLADO: Cidade Jardim, Market Place (3D), Penha.

A Assassina

(Nie Yinniang, Taiwan-China/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Hou Hsiao-Hsien. Com Shu Qi, Cheng Chang, Tsumabuki Satoshi. No século 9, uma mulher encara um dilema: é incumbida da missão de matar seu ex-noivo. Ganhador do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 2015. 12 anos. Reserva Cultural.

O Botão de Pérola

(El Botón de Nácar, Chile-Espanha-França-/2015, 82 min.) – Documentário. Dir. Patricio Guzmán. No documentário, a água é o ponto de partida para a abordagem de diversos assuntos da história do Chile. Ganhador do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim 2015. 14 anos. CineSesc.

Um Brinde à Vida

(A La Vie, França/2014, 104 min.) – Comédia. Dir. Jean-Jacques Zilbermann. Com Julie Depardieu, Johanna Ter Steege, Suzanne Clément. Em 1960, três mulheres deportadas de Auschwitz se reencontram numa praia francesa. 14 anos. Reserva Cultural.

Campo Grande

(Brasil/2015, 108 min.) – Drama.

Dir. Sandra Kogut. Com Carla Ribas, Rayane do Amaral, Ygor Manoel. Regina, uma mulher que vive na zona sul do Rio, região rica da cidade, encontra na porta de casa Rayane, uma menina de cinco anos, e seu irmão, aparentemente abandonados pela mãe. 14 anos. Reserva Cultural.

Certo Agora, Errado Antes

(Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida, Coreia do Sul/2015, 121min.) – Drama. Dir. Hong Sang-soo. Com Jaeyoung Jung e Minhee Kim. Um diretor de cinema viaja para a cidade de Suwon para promover um de seus filmes. Enquanto explora a cidade, ele conhece Yoon Heejung, uma artista de quem fica íntimo. 12 anos. Caixa Belas Artes.

O Começo da Vida

(Brasil/2016, 97 min.) – Documen-tário. Dir. Estela Renne. Aborda o período compreendido entre os primeiros mil dias de um recém-nascido. De extrema importância para o desenvolvimento da criança, a época exige muitos cuidados para que ela tenha uma vida saudável. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Cria Cuervos

(Espanha/1976, 110min.) – Drama. Dir. Carlos Saura. Com Geraldine Chaplin, Mónica Randall, Florinda Chico. Ana guarda tristes lembranças da infância. Quando tinha nove anos, acreditava ter um poder especial que decidia a vida e a morte de seus parentes. Na época, viu tanto a mãe quanto o pai morrerem. Indicado à Palma de Ouro em Cannes, o filme ganhou o prêmio do júri no festival de 1976. 12 anos. Cine Segall.

De Amor e Trevas

(A Tale of Love and Darkness, EUA/2016, 98 min.) – Drama. Dir. Natalie Portman. Com Natalie Portman, Gilad Kahana, Amirr Tessler. Baseado no livro homônimo do autor israelense Amós Oz, o longa aborda sua vida em Jerusalém, antes da criação do Estado de Israel. 12 anos. Reserva Cultural.

A Despedida

(Brasil/2014, 90 min.) – Drama. Dir. Marcelo Galvão. Com Nelson Xavier, Juliana Paes, Amélia Bittencourt. Almirante, um idoso de 92 dois anos, acredita que sua morte chegará em breve. E se prepara para seu último prazer: uma noite com Fátima, sua amante. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Espaço Além – Marina Abramovic e o Brasil

(Brasil/2016, 86 min.) – Documentário. Dir. Marco Del Fiol e Gustavo Almeida. O documentário acompanha a artista sérvia Marina Abramovic durante uma visita ao Brasil em que experimentou rituais sagrados. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Invocação do Mal 2

(The Conjuring 2, EUA/2016, 133 min.) – Terror. Dir. James Wan. Com Vera Farmiga, Patrick Wilson, Franka Potente. Na continuação de ‘A Invocação do Mal’ (2013), os detetives paranormais Lorraine e Ed viajam ao norte de Londres para ajudar uma mãe solteira. Ela tenta criar quatro filhos enquanto sua casa é assombrada. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, La- pa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Mar- ket, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Shopping D, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Jogo do Dinheiro

(Money Monster, EUA/2016, 98 min.) – Thriller. Dir. Jodie Foster. Com George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell. Lee Gates, apresentador de um programa de investimentos, é surpreendido no estúdio por Kyle. O homem o faz de refém – se a produtora Patty tirar o programa do ar, ele diz que vai matá-lo. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

A Juventude

(La Giovinezza, Itália-França-Reino Unido-Suíça/20, 124 min.) – Drama. Dir. Paolo Sorrentino. Com Michael Caine, Harvey Ketel, Rachel Weisz. Um maestro aposentado passa os dias num spa nos alpes suíços, pensando na vida. Enquanto passa os dias no resort com sua filha, ele é convidado a reger novamente uma de suas peças mais famosas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Memórias Secretas

(Remember, Canadá-Alemanha/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Atom Egoyan. Com Christopher Plummer, Dean Norris, Martin Landau. Zev, um idoso que mora numa casa de retiro, parte em busca de um guarda nazista que matou sua família durante a Segunda Guerra. 14 anos. Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Nise – O Coração da Loucura

(Brasil/2012, 108 min.) – Drama. Dir. Roberto Berliner. Com Glória Pires, Augusto Madeira, Fernando Eiras. A doutora Nise da Silveira volta ao hospital psiquiátrico no Rio onde trabalhou, no início dos anos 1950. Lá, cria um método de terapia pioneiro. Baseado numa história verídica. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Uma Noite em Sampa

(Brasil/2016, 75 min.) – Comédia. Dir. Ugo Giorgetti. Com Otávio Augusto, Cris Couto e Siomara Schröder. Um grupo do interior de São Paulo viaja à capital para ver uma peça. No fim do espetáculo, o motorista do ônibus de viagem de- saparece e deixa o veículo trancado. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

A Odisseia de Alice

(Fidelio, L’odysee D’Alice, França/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Lu- cie Borleteau. Com Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie. Alice, uma engenheira, embarca num navio onde é a única mulher. O longa foi indicado ao Leopardo de Ouro no Festival de Locarno de 2014, onde Ariane Labed ganhou o prêmio de melhor atriz. 16 anos. Reserva Cultural.

O Outro Lado do Paraíso

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. André Ristum. Com Eduardo Moscovis, Simone Iliescu, Jonas Bloch. Nos anos 1960, logo antes do regime militar, Antônio vê esperança em Brasília. Muda-se para lá com mulher e filho, onde sua esperança é destruída pela ditadura. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Paz Para Nós em Nossos Sonhos

(Peace to Us in Our Dreams, França-Lituânia-Rússia/2015, 107 min.) – Drama. Dir. Sharunas Bartas. Com Ina Marija Bartaité, Sarunas Bartas, Edvinas Goldstein. Um pai, sua filha e a namorada dele passam um fim de semana numa casa no campo. Desde a morte da mãe da garota, pai e filha têm dificuldades de relacionamento. O longa foi exibido na Semana dos Realizadores em Cannes 2015. 10 anos. Caixa Belas Artes, Spcine Olido.

Peppa Pig, as Botas de Ouro e Outras Histórias

(Peppa Pig, Reino Unido/2016, 62 min.) – Animação. Dir. Phillip Hall e Joris van Hurzel. Com Lily Snowden-Fine, Morwenna Banks, Richard Ridings. O filme é uma coletânea de vários curtas animados da Peppa Pig, uma porquinha que é protagonista do programa infantil homônimo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Ponto Zero

(Brasil/2015, 94 min.) – Drama. Dir. José Pedro Goulart. Com Sandro Aliprandini, Patricia Selonk e Eucir de Souza. O adolescente Ênio passa por uma puberdade difícil. Enquanto é oprimido pelos alunos da escola, tem de fazer companhia à mãe, que sente a falta do pai que trabalha muito. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Pulp Fiction: Tempo de Violência

(Pulp Fiction, EUA/1994, 154 minutos). – Policial. Dir. Quentin Tarantino. Com John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Três histórias sobre o mundo do crime se entrelaçam no enredo, que se desenvolve fora da ordem cronológica. O filme foi indicado a sete estatuetas do Oscar, deu fama a Quentin Tarantino e revitalizou a carreira de John Travolta. 18 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Ralé

(Brasil/2015, 73 min.) – Drama. Dir. Helena Ignez. Com Ney Matogrosso, Simone Spoladore, Djin Sganzerla. Uma equipe filma um longa, ‘A Exibicionista’, em uma fazenda, num clima de libertação moral e sexual semelhante ao da estética do Cinema Novo. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Rock em Cabul

(Rock the Kasbah, EUA/2015, 106 min.) – Comédia. Dir. Barry Levinson. Com Bill Murray, Zooey Deschanel, Bruce Willis. Richie Lanz, um empresário de músicos decadente, leva sua última cliente para uma turnê no Afeganistão. 14 anos. Caixa Belas Artes.

São Paulo em Hi-Fi

(Brasil/2013, 100 min.) – Documentário. Dir. Lufe Steffen. O longa se volta para a vida noturna gay de São Paulo, durante os anos 1960, 1970 e 1980. 16 anos. Spcine Olido.

São Sebastião do Rio de Janeiro – A Formação de uma Cidade

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Juliana de Carvalho. O filme se volta para o surgimento da cidade do Rio de Janeiro, abordando suas transformações ao longo dos anos. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Truque de Mestre: Segundo Ato

(Now You See Me, EUA/2016, 130 min.) – Suspense. Dir. Jon M. Chu. Com Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan. O grupo de má- gicos Os Quatro Cavaleiros ressurge para expor as trapaças de um ma- gnata da tecnologia. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Lar- go 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pá- tio Paulista, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Tudo Sobre Vincent

(Vincent n’a pas D’écailles, França/2015, 77 min.) – Drama. Dir. Thomas Salvador. Com Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi, Nicolas Jaillet. Vincent tem um superpoder: ao entrar em contato com a água, sua força fica gigantesca. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Truman

(Truman, Espanha-Argentina/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier Cámara. Julian, que passa por um momento delicado, recebe uma visita inesperada do amigo Tomas. Durante quatro dias, os dois e o cão de Julián, Truman, vivem momentos decisivos para a amizade. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Valor de um Homem

(La Loi du Marché, França/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Stéphane Brize. Com Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller. Desempregado há mais de um ano e meio, o francês Thierry passa por vários constrangimentos para conseguir um trabalho. 14 anos. Reserva Cultural.

Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos

(Warcraft, EUA/2016, 123 min.) – Fantasia. Dir. Duncan Jones. Com Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton. A região de Azeroth vive em paz. A chegada dos Orc, hostis aos humanos e vindos de um portal, ameaça o equilíbrio do local. Baseado no jogo homônimo. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Santana Parque,Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Cidade Jardim, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

X-Men: Apocalipse

(X-Men: Apocalypse, EUA/2016, 143 min.) – Ação. Dir. Bryan Singer. Com James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Nicholas Hoult. O mutante Apocalipse acorda de um sono de milhares de anos. Invencível e imortal, ele recruta mutantes para ‘limpar’ o mundo dos humanos, construindo uma nova ordem. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Eldorado, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz.

ESPECIAL

Adaptação: A Literatura no Cinema

Até 26/6, o ciclo de filmes da Cinemateca se dedica a adaptações cinematográficas de obras literárias. Na programação, estão filmes inspirados em clássicos e também em obras contemporâneas de autores de vários países – como ‘Clube da Luta’ (1999), de David Fincher, baseado no livro homônimo de Chuck Palahniuk; e ‘Alta Fidelidade’ (2000), de Stephen Frears, inspirado no livro ‘Alta Fidelidade’, de Nick Hornby. Programação: bit.ly/cinelitt. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila

Mariana, 3512-6111. Grátis.

Cine Drive-In

A sala 3 do Caixa Belas Artes foi reformada para acomodar um projeto em parceria com o Riviera Bar, também na Rua da Consolação. Nela, além de duas fileiras de poltronas comuns, há assentos

de bancos de carros antigos e uma cozinha instalada num trailer que fica nos fundos da sala. A ses- são inaugural do espaço é realizada hoje (17), às 13h, com a exibição de ‘O Fabuloso Destino de Amélie Poulain’ (2001), de Jean-Pierre Jeunet. Programação completa: bit.ly/driivein. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894 5781. R$ 30.

Cine Pedal

O evento, realizado este fim de semana no Centro Cultural São Paulo, une cicloativismo a projeção de filmes. A sessão de ‘Bikes vs. Carros’ (2015), de Fredrik Gertten, sábado (18), às 19h, e a de ‘O Menino e o Mundo’ (2013), de Alê Abreu, domingo (19), às 19h, são feitas pela energia gerada por bicicletas dos participantes, que acoplam seus veículos a dez geradores especiais. Com início às 15h, quando os voluntários são cadastrados, a programação inclui também debates e discotecagem. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, metrô Paraíso, 3397 4002. Sáb. (18) e dom. (19), 15h/22h. Grátis.

Cine Vista

O projeto exibe 24 filmes no terraço do Shopping JK Iguatemi, equipado com uma estrutura especial, de domingo (19) a 26/6. Entre os títulos estão sucessos do Oscar, como ‘A Garota Dinamarquesa’ (2015), filmes infantis, como ‘Zootopia’ (2016), e ainda pré-estreias especiais, como a de ‘Negócio das Arábias’ (2016), de Tom Tykwer. Em caso de chuva, o local estará coberto.

Dom. (19), 18h, O Reino Gelado 2 (2014), de Aleksey Tsitsilin; 20h, Carol (2015), de Todd Haynes; 22h40, Negócio das Arábias (2016), de Tom Tykwer. 2ª (20), 18h, Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, O Filme (2015), de Steve Martino; 20h, A Garota Dinamarquesa (2015), de Tom Hooper; 22h40, Florence: Quem É Essa Mulher? (2016), de Stephen Frears. 3ª (21), 18h, Hotel Transilvânia 2 (2015), de Genndy Tartakovsky; 20h, A Grande Aposta (2015), de Adam McKay; 22h40, Star Wars: O Despertar da Força (2015), de J.J. Abrams. 4ª (22), 18h, Alvin e os Esquilos 4 (2015), de Walt Becker; 20h, Spotlight: Segredos Revelados (2015), de Tom McCarthy; 22h40, Dois Caras Legais (2016), de Shane Black. 5ª (23), 18h, Zootopia (2016), de Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush; 20h20, Ponte dos Espiões (2015), de Steven Spielberg; 23h20, Koblic (2016), de Sebastián Borensztein. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2.041, Itaim Bibi. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/cinvist

Cinemário

A programação de cinema da Biblioteca Mário de Andrade se dedica ao lado menos nobre das relações amorosas. De obsessões a relacionamentos doentios, ‘Desejo: Prazer e Transgressão’ reúne nove filmes – entre eles, ‘A Menina Santa’ (2004), de Lucrecia Martel, e ‘A Balada de Orin’ (1977), de Masahiro Shinoda. Programação: bit.ly/namobad. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis.

Democracia à Brasileira

A mostra realizada pelo Sesc Ipiranga dedica exibição de filmes, debates e oficinas à democracia no País. Esta semana, na 3ª (21), às 19h30, é exibido ‘Romance do Vaqueiro Voador’ (2007), de Manfredo Caldas, que se voltam para os chamados ‘candangos’, que trabalharam na construção de Brasília. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, metrô Ipiranga, 3340-2000. Grátis. Até 9/6.

Entretodos – Festival de Curtas de Direitos Humanos

Realizado até 4ª (22) nas salas do circuito Spcine, no CCSP, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e em 19 CEUs, o evento se dedica à exibição de filmes cuja temática é relacionada aos direitos humanos. Este ano, as produções exibidas se voltam principalmente para as questões de gênero e a condição feminina. Programação completa: bit.ly/entrtds. Grátis.

Festival Varilux de Cinema Francês

O festival exibe filmes franceses contemporâneos e inéditos, além de um clássico do país, em nove espaços da cidade. A programação inclui, também, sessões com debates. Programação completa: bit.ly/varifranc.

6º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo

O festival exibe uma seleção de 13 longas e sete curtas suíços contemporâneos – entre filmes premiados em festivais do país e inéditos no Brasil –, no Cinesesc e no Centro Cultural Banco do Brasil, até 26/6. R$ 10/R$ 12. Programação completa: bit.ly/panosui

Noitão

A tradicional maratona de filmes do Belas Artes, realizada na madrugada de hoje (17) para sábado (18) se dedica aos filmes inspirados no universo do escritor de ficção científica americano Philip K. Dick. Entre os longas estão ‘Vingador do Futuro’ (1990), de Paul Verhoeven, e ‘Minority Report’ (2002), de Steven Spielberg. Programação completa: bit.ly/noitt. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781.