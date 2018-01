Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, as peças que estão em cartaz em SP entre os dias 23/10 e 29/10



ESPECIAL | Uma prévia da montagem de ‘Cidade Vodu’ é apresentada pelo Teatro de Narradores

FOTO: Christina Rufatto/div.

ESTREIAS

Terra à Vista

Em seu novo espetáculo, o Grupo 59 se dedica à ficção científica. O texto de Bruno Gavranic retrata um planeta distante e um grupo que trabalha em uma missão de colonização. 90 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia hoje (23). 6ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 12/12.

REESTREIAS

Ao Pé do Ouvido

Com direção de Zé Henrique de Paula, a peça do Núcleo Experimental aborda as histórias de sete migrantes nordestinos. Com fones de ouvido, os atores escutam depoimentos reais gravados e os interpretam. 80 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. A partir de 3ª (27). 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/10.

Manuela

O espetáculo da Companhia do Feijão retrata a amizade entre o escritor Mário de Andrade e sua máquina de escrever – apelidada por ele de Manuela, em referência ao amigo Manuel Bandeira. Com Vera Lamy e Lincoln Antonio. 80 min. 12 anos. Sede da Companhia do Feijão (40 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. A partir de sáb. (24). Sáb., dom. e 2ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 2/11.

ÚLTIMA SEMANA

Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar

O grupo Os Barulhentos reuniu 15 peças curtas do romeno Matéi Visniec neste espetáculo, apresentado em três atos. No enredo, histórias que abordam a solidão e a falta de compreensão, com panos de fundo políticos e sociais. 110 min. 14 anos. CCSP. Anexo da Sala Adoniran Barbosa (70 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (25).

Caesar

Na adaptação da obra de Shakespeare por Roberto Alvim, os atores Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia contam a história de conspiração contra o imperador romano. 60 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (25).

O Canto das Mulheres do Asfalto

A obra de Carlos Canhameiro imagina um mundo no qual as mulheres se recusam a gerar novos filhos. Com direção de Georgette Fadel, o espetáculo é encenado em cima de árvores do Largo do Arouche. 45 min. Livre. Largo do Arouche, s/nº. 6ª, 20h e 21h. Grátis. Até hoje (23).

Do Amor

A partir de texto do dramaturgo francês Philippe Minyana, apresenta a passagem do tempo na vida de dois casais. Dirigidos por Francisco Medeiros, os atores se revezam nos papéis. 80 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. 5ª, 6ª e sáb., 20h. Sessão extra: sáb. (24), 17h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Até sáb. (24).

Fortes Batidas

O diretor e dramaturgo Pedro Granato se juntou a um grupo de 15 jovens atores para retratar a geração que, hoje, tem 20 e poucos anos. Ambientada em uma balada, da qual o público faz parte, a peça mostra dramas e conflitos próprios da juventude. 70 min. 16 anos. Teatro Pequeno Ato (80 lug.). R. Teodoro Baima, 78, República, 99642-8350. 6ª, 21h30. R$ 30. Até hoje (23).

Os Guarda-chuvas

Lucas Papp assina a dramaturgia deste drama, e também divide o palco com Darson Ribeiro. A história se passa durante o funeral de uma revisora de livros – neste dia, seu marido e seu filho travam uma batalha e fazem revelações surpreendentes. 75 min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (48 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60. Até 5ª (29).

Hermanas Son las Tetas

Escrita e dirigida por Juan Manuel Tellategui, conta as dificuldades de relacionamento entre duas irmãs atrizes, de personalidades opostas. 50 min. 12 anos. SP Escola de Teatro (45 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 20. Até dom. (25).

Loucas por Eles

A comédia do argentino Marcos Carnevale ganha versão brasileira feita por Walcyr Carrasco. Na sala de embarque de um aeroporto, cinco mulheres vivem situações de estresse. Ali, elas compartilham seus anseios, dúvidas e paixões. Dir. Fernando Cardoso. Com Suely Franco, Ellen Rocche e outras. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 70/R$ 80. Até dom. (25).

A Máquina Tchekhov

Escrita pelo romeno Matéi Visniec, a peça se debruça sobre a obra de Anton Tchekhov e marca a primeira direção conjunta das atrizes Clara Carvalho e Denise Weinberg. No enredo, o próprio Tchekhov, à beira da morte, recebe a visita de personagens de suas peças. 90 min. 12 anos. Instituto Capobianco. R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (25).

Mergulho

No novo espetáculo da Cia. Delas de Teatro, um acidente bizarro afeta a vida de quatro mulheres que, a partir de então, têm suas histórias entrelaçadas. Inspirado no romance ‘Hotel Mundo’, da escocesa Ali Smith. 80 min.14 anos. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (25).

O Que a Dorothy Quer?

No texto, Pedro Garrafa desconstrói a clássica personagem de ‘O Mágico de Oz’, de L. Frank Baum. Dorothy, no caso, é apresentada em três versões, nas quais revela um caráter duvidoso. Com Naty Graciano, Luciana Espósito e Caroline Duarte. 70 min. 14 anos. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 5180-4790. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até dom. (25).

Se Fosse Fácil, Não Teria Graça

Sem perder de vista o humor, o espetáculo mergulha no drama real de Fernando Bolognesi. Vítima de uma doença degenerativa e incurável, o ator mescla um relato engraçado e comovente de suas limitações – e reflete sobre a vida e a morte. 80 min. 12 anos. Teatro Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024 (entrada pela Bartira), Perdizes, 3670-8455. 5ª, 21h. R$ 50. Até 5ª (29).

EM CARTAZ

Agora Eu Vou Ficar Bonita

Regina Braga encena, ao lado do músico Celso Sim, esta peça. Escrito pela atriz em parceria com Drauzio Varella, o espetáculo reflete sobre o processo de envelhecimento. Dir. Isabel Teixeira. 70 min. Livre. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª, 20h; sáb., 19h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 8/11.

A Alma Imoral

Clarice Niskier joga ao público pensamentos sobre situações comuns, que refletem sobre a moral estabelecida. As frases são, por vezes, confusas. Quem perder alguma parte da peça, inspirada no livro homônimo de Nilton Bonder, pode dizer uma palavra-chave à atriz e ela repete o texto. Dir. Amir Haddad. 70 min. 18 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 4ª, 21h; 5ª, 18h e 21h. R$ 60. Até 10/12.

Amado

Encenado por artistas ligados ao Instituto Brincante, o espetáculo mistura teatro, dança, música ao vivo e circo para retratar, de forma poética e graciosa, o universo literário de Jorge Amado. Dir. Rosane Almeida. 75 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/ meu-sesi). Até 15/11.

Badboy Nietzsche

Na peça da Cia. Nova de Teatro, uma criança, uma mulher bonita e um homem perigoso questionam Nietzsche sobre diversos temas, em um jogo filosófico. A temporada faz parte do projeto 2X Foreman, com textos inéditos de Richard Foreman. 50 min. 16 anos. SP Escola de Teatro. Sala R8 (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, República, 3775-8600. 5ª e 6ª, 21h30. R$ 20. Até 15/11.

O Balcão

A companhia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor francês observa, por meio dos jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 1º/11.

Bicha Oca

Adaptação de contos eróticos do autor pernambucano Marcelino Freire, a peça apresenta Alceu, um homossexual envelhecido que expõe seus questionamentos e revela hábitos e histórias do passado. 60 min. 18 anos. Casarão do Belvedere (50 lug.). R. Pedroso, 267, Bela Vista, 5549-7131. Sáb., 22h. R$ 30. Até 19/12. Inf.: teatrodoindividuo@gmail.com ou 97497-4207.

O Camareiro

Tarcísio Meira marca seu retorno ao teatro, após 20 anos afastado. No texto do britânico Ronald Harwood, ele vive um ator debilitado e tirano que, durante a Segunda Guerra Mundial, lidera uma companhia. Ao seu lado, um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100. Até 13/12.

Caros Ouvintes

A comédia de Otávio Martins conta o início das telenovelas sob a ótica dos atores da era do rádio. Os galãs carecas e as mocinhas, nem tão mocinhas, são algumas das atrações. Com Oscar Filho, Nany People, Natállia Rodrigues e outros. 90 min. 12 Anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 35. Até 1º/11.

Doppelgänger, ou o Mito do Duploream Theater

Com texto e direção de Domingos Oliveira, mostra um casal de atores que vive em crise. Um dia, o marido se cansa, e vai embora, mas deixa um duplo em seu lugar. 60 min. 16 anos. Sesc Pinheiros (98 lug.) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 14/11.

O Filho

O Teatro da Vertigem retorna ao universo do escritor Franz Kafka. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra e direção de Eliana Monteiro, a nova peça expõe a trajetória e as relações de Bruno com seus pais e filhos. Ao descrever essas situações, ele tenta aprender, o que significa ser um homem. 80 min. 16 anos. Vila Itororó (60 lug.). R. Pedroso, 238, Bela Vista, 3255-2713. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/11.

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos durante a Guerra de Troia. A montagem, dirigida por Marcio Aurelio, celebra os 25 anos da Cia. Razões Inversas. 90 min. 14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A história ganha montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

Hotel Lancaster

Na peça de Mário Bortolotto, traficantes, viciados e um policial corrupto se encontram, na noite de ano-novo, no quarto de um hotel decadente de São Paulo. 45 min. 14 anos. Dir. Marcos Loureiro. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. 2ª e 3ª, 21h30. R$ 30. Até 15/12.

Jacques e Seu Amo

Única peça teatral de Milan Kundera, o texto merece sua primeira montagem no Brasil. Com direção de Roberto Lage, a comédia trata da viagem empreendida por um patrão e seu criado. 90 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 10. Até 13/12.

A Mandrágora

O Grupo Tapa mostra sua montagem do clássico de Nicolau Maquiavel. No enredo, um jovem rico se passa por médico para conquistar o amor de uma mulher casada, que sofre por não conseguir engravidar. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 40. Até 29/11.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se matado ao saltar de um edifício. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 10/12.

Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto merece montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões receberão só 70 espectadores. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina. R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. Sáb., 21h e 23h; dom., 20h. R$ 5/R$ 40. Até 8/11.

Otelo

A nova montagem da tragédia de Shakespeare é dirigida por Debora Dubois. A atriz Mel Lisboa vive Desdêmona, jovem mulher de Otelo (Samuel de Assis), e a trilha sonora foi criada a partir da obra de Caetano Veloso e de repentistas brasileiros. 120 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 10/12.

As Palavras da Chuva

O texto, uma versão de ‘Talk to me Like the Rain and Let me Listen’ (1953), de Tennessee Willians, mostra os devaneios de um casal, que tem a relação pautada pela ausência ou presença da água. Dir. Leonardo Medeiros. Com Teatro da Rotina. 16 anos. 60 min. Teatro da Rotina (30 lug.). R. Augusta, 912, metrô Consolação, 95489-9836. 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 10/11.

Pergunte ao Tempo

Na nova produção do autor e diretor Otávio Martins, o foco é o improvável encontro de um rapaz (Giovani Tozi), uma moça (Guta Ruiz) e um senhor mal-humorado (Luiz Damasceno), durante uma noite de ano-novo. Enquanto conversam, eles questionam as noções de tempo e de espaço. 75 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª e 4ª, 20h. R$ 10. Até 16/12.

Poema Suspenso para uma Cidade em Queda

A Cia. Mungunzá apresenta peça com direção de Luiz Fernando Marques (do Grupo XIX), encenada sobre um andaime. O enredo é uma fábula contemporânea sobre a inércia no mundo moderno. 60 min. 16 anos. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, metrô Santa Cruz, 5573-3774. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

Prostitutas Fora de Moda (Um Romance Real)

A Cia. Nova de Teatro encena a peça que conta a história de prostitutas de grandes centros urbanos, discutindo questões sobre a decadência humana. A montagem faz parte do projeto 2X Foreman, com textos inéditos do norte-americano Richard Foreman. SP Escola de Teatro. Sala R8 (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, República, 3775-8600. Sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 20. Até 15/11.

A Reação

Na peça, a inglesa Lucy Prebble investiga a relação entre amor e antidepressivos. Na obra, dirigida por Clara Carvalho, dois jovens se submetem a um experimento e duvidam da autenticidade de suas emoções. 90 min. 16 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Itaim Bibi, 97420-1520. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 30/R$ 40. Até 20/12.

Solilóquios

Dirigido por Johana Albuquerque, a peça de Amarildo Felix integra o ciclo de montagens de textos produzidos pelo Núcleo de Dramaturgia Sesi – British Council. O enredo aborda a incomunicabilidade em uma história de amor. 60 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50lug). Av. Paulista, 1.313, 4003-5588. Sáb., 20h30; dom., 19h30. Grátis. Até 20/12.

Suburbano Coração

Inspirada na canção de Chico Buarque, a comédia de Naum Alves de Souza ganha remontagem assinada por Nelson Baskerville. Nela, uma moça do subúrbio não desiste de buscar uma grande paixão. 90 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, 3864-4513. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h.R$ 20. Até 1º/11.

O Taxidermista

A montagem da Cia. dos Imaginários foi inspirada em notícia sobre um personagem de guerra, no Oriente Médio. Na peça, um veterinário que empalha animais mortos (e conversa com eles) conhece uma menina orfã, interessada na arte da taxidermia. 75 min. Livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 11/12.

A Tempestade

Gabriel Villela dirige, pela quinta vez, um clássico de Shakespeare. A peça conta a história de Próspero, duque de Milão, que sonha em devolver o trono que lhe foi usurpado à filha Miranda. No palco, os atores entoam canções populares brasileiras. Com Celso Frateschi, Helio Cicero e Chico Carvalho. 90 min. 12 anos. Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024 (entrada pela R. Bartira), Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/ R$ 70. Até 22/11.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder em seus princípios. Texto de Katori Hall. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. Com Anastácia Custódio e outros. 120 min. 12 anos. Teatro Augusta. R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, sobem ao palco para uma nova temporada da peça – sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

Vendidas

Escrita por Leo Lama, é uma tragicomédia sobre as relações pessoais contemporâneas. A peça retrata seis mulheres no fim de expediente. Dir. Bia Szvat. Com Anette Naiman, Carina Porto e outros. 90 min. 16 anos. Teatro Viradalata (273 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 6ª, 21h30. R$ 60. Até 27/11.

Visitando o Sr. Green

A peça do americano Jeff Baron conta a história de Ross Gardner, um jovem executivo que, condenado culpado por um acidente, é obrigado a visitar o solitário Sr. Green. Aos poucos, eles começam a se aproximar e a se envolver em situações inusitadas. 90 min. 14 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 13/12.

MUSICAIS

Antes Tarde do que Nunca

O musical da Broadway ganha versão com texto e atuação de Miguel Falabella. Ao lado de Simone Gutierrez, ele conta a história de um playboy na Nova York dos anos 20. 150 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. R$ 50/R$ 230. Até 13/12.

Chaplin, O Musical

O espetáculo acompanha a vida de Chaplin (1889-1977) e sua importância para a evolução do cinema, desde a infância pobre em Londres até o momento em que cresce na carreira e atinge fama mundial. A coreografia é assinada por Alonso Barros. Dir. Mariano Detry. Com Jarbas Homem de Mello, Marcello Antony e outros. 135 min. Livre. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 50/R$ 200. Até dom. (25).

Mudança de Hábito

Versão musical do filme protagonizado por Whoopi Goldberg, o espetáculo traz a atriz Karin Hils no papel de Deloris Van Cartier, uma cantora de boate que se torna testemunha de um crime e acaba escondida em um convento. 150 min. 12 anos. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 260. Até 20/12.

Master Class

No musical, Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. O espetáculo da Broadway parte das aulas que a cantora ministrou na Julliard School, em Nova York, nos anos 1970. Dir. José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3º piso, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 90. Até 22/11.

Single Singers Bar

No espetáculo, o diretor Dagoberto Feliz retoma números dos grandes musicais da Broadway. No repertório, canções como ‘Embraceable You’, de Ira e George Gershwin. Nesta 4ª (28), a atriz Nany People faz participação especial. 75 min. 12 anos. Teatro Jaraguá. R. Martins Fontes, 71, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 5ª (29).

Sou Toda Coração

Com roteiro e direção de Elias Andreato, Débora Duboc canta e fala sobre amor neste musical. Em cena, ela alterna músicas de compositores como Chico Buarque e Noel Rosa com textos de autores como Willian Shakespeare e Clarice Lispector. 70 min. Livre. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 4ª (28). 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 10/12.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). Recentemente, Rodrigo Lombardi passou a integrar o elenco, como o policial que narra a história. 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

HUMOR

Cada Dois Com Seus Pobrema

Escrita e interpretada por Marcelo Médici, a peça foi criada pela mesma equipe do sucesso ‘Cada Um Com Seus Pobrema’. No palco, novas histórias de personagens como o corintiano Sanderson e a desbocada apresentadora infantil Tia Penha. 90 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472- 2229. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 26/11.

Grace Gianoukas Recebe

Criadora do Terça Insana, Grace Gianoukas apresenta espetáculo que faz referência a um talk-show. Em cena, aborda temas como mau atendimento e notícias de fontes duvidosas. O show tem participação de Tatiana Thomé e convidados que mudam a cada mês – em outubro, é a vez de Rita Muray e Eraldo Fontiny. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 3ª, 21h. R$ 40. Até 10/11.

ESPECIAL

9ª Mostra Conexões de Teatro Jovem

O evento reúne apresentações de 200 jovens que integram o Projeto Conexões de Teatro Jovem – e que encenam peças inéditas de autores como Dib Carneiro Neto e Marcelo Romagnoli. Teatro Cultura Inglesa (173 lug.). R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/11. Programação completa: www.conexoes.org.br

IV Ciclo de Leituras

Na 4ª edição do evento de leituras dramáticas, a Cia. Ludens se dedica ao teatro documentário irlandês. São seis peças, escritas nos últimos cinco anos. Nesta 3ª (27), é a vez de ‘Mácula’, de Hugo Hamilton. Após a leitura, há debate com o elenco. 100 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 3ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/11.

7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores

A edição deste mês do projeto de leituras apresenta ‘A Lei de Lynch’, do brasileiro Walter Quaglia. A partir do tema violência, o texto conta o drama vivido por um fazendeiro que se envolve em rituais de magia negra. Dir. Gustavo Trestini. Com Carlos Palma, Luciana Carnielli e outros. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (27), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cia. Les Commediens Tropicales

Como parte da mostra de repertório que celebra seus dez anos, a companhia apresenta ‘2º D. Pedro 2º’. A partir de biografias de D. Pedro II, o grupo conta a história do imperador, mesclando fatos reais e fictícios. 85 min. 16 anos. Espaço dos Fofos Encenam. Espaço Elevador (60 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. A partir de 5ª (29). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 8/11.

Cidade Vodu

A peça do Teatro de Narradores estreia somente em março de 2016, mas o grupo faz, agora, uma montagem prévia, aberta ao público. Um elenco formado por atores brasileiros e haitianos leva ao palco questões ligadas a fluxos migratórios. 90 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (27), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Na Selva das Cidades – Em Obras – Ocupação #2

A Mundana Companhia compartilha com o público seu processo de investigação do texto ‘Na Selva das Cidades’, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. A obra narra uma luta entre dois homens em uma metrópole americana. 120 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco. Teatro da Memória (40 lug.). R. Álvaro Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. 4ª (28), 20h; 5ª (29) e 30/10, 16h; 31/10 e 1º/11, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Projeto Ficha Técnica

O novo projeto teatral do Sesc Belenzinho foi iniciado com apresentações do espetáculo ‘Arrufos’, do Grupo XIX de Teatro. A peça, de 2007, é resultado de uma pesquisa em torno da história do amor burguês no Brasil e seus desdobramentos até os dias atuais. A direção de arte é de Renato Bolelli Rebouças, vencedor do Prêmio Shell por este espetáculo. 80 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (74 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª a sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (25).

Reading With The Ears

O projeto, criado em 2001 como leitura de poemas, promove, nesta edição, uma apresentação teatral. O texto escolhido é ‘At The Hawk’s Well’ (‘O Poço do Falcão’), escrito pelo irlandês William Butler Yeats em 1917. A montagem, em inglês e sem legendas, conta com a participação de dois atores britânicos, Martin Buchan e Jamie Mattherwan. Centro Brasileiro Britânico. Sala Cultura Inglesa (160 lug.). R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3039-0575. 4ª (28) e 5ª (29), 20h. Grátis (é necessário fazer reserva por telefone ou pelo email flavia.pereira@culturainglesasp.com.br).

DANÇA

Anatomia da Melancolia – Experiência I

Com concepção e interpretação de Nathalia Catharina, o solo de dança se inspira na obra homônima do teólogo inglês Robert Burton, escrita em 1621, para abordar a melancolia. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (40 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia hoje (23). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h (dia 2/11, excepcionalmente às 19h). R$ 6/R$ 20. Até 2/11.

Dança Que Ninguém Quer Ver

Como parte da Mostra Rumos, promovida pelo Itaú Cultural, a Companhia Gira Dança, do Rio Grande do Norte, apresenta espetáculo criado de forma coletiva e que mescla dança, vídeo e teatro. O elenco inclui bailarinos deficientes físicos. 45 min. 12 anos. Itaú Cultural. Piso expositivo 2S (90 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

EleEla

Em sua segunda coreografia, a Anacã Cia. de Dança explora movimentos do jazz para retratar as relações entre o feminino e o masculino. A direção é de Helô Gouvêa e a coreografia, de Edy Wilson. 60 min. 12 anos. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª (29), 21h; 30/10, 21h30; 31/10, 20h; 1º/11, 18h. R$ 60/R$ 80.

Festival Contemporâneo de Dança

Chegando à sua 8ª edição, o evento reúne sete espetáculos, nacionais e internacionais, na Galeria Olido e no Sesc Santana. Entre os destaques da programação está ‘Madame Plaza’, que abre o evento no Sesc Santana. Em sua primeira passagem pelo Brasil, a coreógrafa marroquina Bouchra Ouizguen traz uma obra sobre as aïtas: cantoras e dançarinas de festas tradicionais de seu país, vistas com preconceito pela sociedade. Também vale prestar atenção no búlgaro Ivo Dimchev, que apresenta, nos dias 31/10 e 1º/11, ’15 Songs from my Shows’. No título, o performer transforma-se em uma cantora e partilha suas composições originais, que são levadas ao palco como unidades independentes. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Galeria Olido. Av. São João, 473, 3397-0171. 5ª (29) a 15/11. Grátis/R$ 20.

Grua – Gentlemen de Rua

Vestindo terno, camisa e gravata, o grupo de homens se apresenta em espaços públicos, buscando alterar percepções e sensações de quem circula pelo local. Agora, eles levam o projeto à área externa do Museu da Imagem e do Som. 40 min. Livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (24), 18h30. Grátis.

Koan

O espetáculo é encenado pelo Grupo Chega de Saudade, formado por 22 bailarinos não profissionais entre 20 e 50 anos. Eles contam com a direção de Rubens Oliveira e Sergio Ignacio, formados por Ivaldo Bertazzo. O cenário e os figurinos são feitos por jovens do Projeto Arrastão. 60 min. Livre. Masp. Teatro. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Hoje (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 20h. R$ 50.

Nada Pode Tudo

O espetáculo, concebido e interpretado por Jussara Miller, é livremente inspirado na poesia de Alice Ruiz. Neste sábado (24), a partir das 19h, haverá sessão de autógrafos com a poeta (e, após o espetáculo, uma conversa aberta ao público entre ela e Jussara). 50 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª a dom., 20h. R$ 10. Até dom. (25).

Não Te Abandono Mais, Morro Contigo

Sandro Borelli dirige a Cia. Carne Agonizante na obra coreográfica sobre dois amantes cansados e desiludidos pelo fim de uma paixão. 45 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 15/11. Inf.: ciacarneagonizante@gmail.com

Olhos Serrados

Concebido e interpretado por Luaa Gabanini – uma das fundadoras do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos -, esse espetáculo de dança propõe questionamentos sobre os diferentes pontos de vista. O desenho de luz foi criado por Cibele Forjaz. 50 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, 3256-9463. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 30/10.

Orpheus

Dirigido por José Possi Neto, o espetáculo da Studio 3 Cia. de Dança aborda a ideia de caos e harmonia, com trilha sonora que inclui canções de Tom Jobim. 65 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 60.

Poetas da Cor

A Cia. Druw mergulha na obra de artistas plásticos como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 60 min. Livre. Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. Hoje (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Que se Rouba

O novo espetáculo do Grupo Zumb.boys é resultado de uma pesquisa de sete meses em torno da figura do ladrão. No palco, os movimentos incorporam elementos das danças urbanas. 120 min. Livre. Teatro Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Hoje (23) e sáb. (24), 20h; dom. (25), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Soma ao Som

A Companhia Soma de Dança, de Maria Eugênia Almeida e Marina Abib, apresenta espetáculo baseado em jogos de improviso. A cada apresentação, diferentes músicos convidados. 50 min. 5 anos. Sala Crisantempo (100 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. 4ª, 21h. R$ 20. Até 11/11.

Sortie de Secours

Até o fim de novembro, a montagem da FA Contemporary Dance Company ganha 12 sessões em dias variados. Dirigido e coreografado por Fabio Aragão, o espetáculo percorre o universo da esquizofrenia. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, Bela Vista, 4003-1527. 2ª (26) e 3ª (27), 20h30. R$ 60.