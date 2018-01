Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, as peças que estão em cartaz na cidade entre os dias 16/10 e 22/10

ESTREIAS

Buraquinho

Com texto e direção de Marcelo Mansfield, a atriz Melissa Comunalle apresenta monólogo que une suspense e humor negro. Ela vive Cândida, uma mulher curiosa e impertinente, que constantemente espia a vida alheia. 55 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia sáb. (17). Sáb., 23h59. R$ 40. Até 12/12.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A história ganha montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia sáb. (17). Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

Os Mequeterefe

Com roteiro de Hugo Possolo, o espetáculo traz quatro palhaços vivendo um dia repleto de situações absurdas. A inspiração foi a obra do poeta e ilustrador inglês Edward Lear, que criou o termo ‘nonsense’. 50 min. Livre. Dir. Alvaro Assad. Com Raul Barretto, Hugo Possolo e outros. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia dom. (18). Sáb. e dom., 17h; 3ª, 21h. R$ 20. Até 6/12.

Uma Noite Sem o Aspirador de Pó

Nesta comédia dramática, uma acumuladora carente alimenta uma paixão obsessiva por seu vizinho, um escritor medíocre. Com Suzan Damasceno e Donizeti Mazonas. 70 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia hoje (16). 5ª a sáb., 20h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 12/12.

Rolê

Formada por cenas curtas, a peça discorre sobre a geração dos chamados ‘rolezinhos’, passando por questões como selfies e influência da mídia. 55 min. 14 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (120 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 3ª (20). 3ª e 4ª, 20h. Sessão especial: 2ª (19), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Até 17/11.

REESTREIAS

Os Estranhos que nos Habitam

Esta peça de suspense aborda os transtornos de personalidade. O texto de Wagner D’Avilla foi inspirado no ‘Estudo Comportamental da Obediência’, do psicólogo Stanley Milgram, sobre como pessoas comuns podem cruzar os limites da maldade. Dir. Antônio Ranieri. Com Bruno Narchi e outros. 70 min. 15 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de 4ª (21). 4ª, 21h. R$ 40. Até 2/12.

Hotel Lancaster

Na peça de Mário Bortolotto, traficantes, viciados e um policial corrupto se encontram, na noite de ano-novo, no quarto de um hotel decadente de São Paulo. 45 min. 14 anos. Dir. Marcos Loureiro. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. A partir de 2ª (19). 2ª e 3ª, 21h30. R$ 30. Até 15/12.

O Taxidermista

A montagem da Cia. dos Imaginários foi inspirada em um personagem de guerra, no Oriente Médio. Na peça, um veterinário que empalha animais mortos conhece uma menina interessada na arte da taxidermia. 75 min. Livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de 5ª (22). 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 11/12.

ÚLTIMA SEMANA

Animais de Hábitos Noturnos

Robson Phoenix criou este espetáculo com textos compilados de Caio Fernando de Abreu. Em cena, dois casais discutem temas ligados a relacionamentos, como amor, sexo, carência e solidão. 70 min.

18 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, República, 3258-4449.

6ª, 21h. R$ 40. Até hoje (16).

BR-Trans

A peça une experiências pessoais de Silvero Pereira, protagonista e autor do texto, à sua pesquisa com transgêneros, transformistas e transexuais. Em cena, são abordados seus medos e anseios, além de questões como preconceito e estigmas sociais. Dir. Jezebel De Carli. 50 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (35 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª a sáb., 21h; dom. e fer., 19h. R$ 7,50/R$ 25. Até dom. (18).

Ao Pé do Ouvido

Com direção de Zé Henrique de Paula, a peça do Núcleo Experimental aborda as histórias de sete migrantes nordestinos. Com fones de ouvido, os atores escutam depoimentos reais gravados e os interpretam. 80 min. 10 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até sáb. (17).

Pulsões

Um maestro e uma bailarina alternam amor e loucura na peça de Dib Carneiro Neto. A inspiração foi o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira. Dir. Kira Freire. 50 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144lug.). R. Rui Barbosa, 153, 3288-0136. 6ª a dom., 20h. R$ 30/R$ 50. Até dom. (18).

EM CARTAZ

O Balcão

A companhia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet, que observa, por meio dos jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. 60 min. 14 anos. Club Noir

(50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 1º/11.

O Camareiro

No texto do britânico Ronald Harwood, Tarcísio Meira vive um ator debilitado e tirano que, durante a Segunda Guerra Mundial, lidera uma companhia teatral. Ao seu lado, um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100. Até 13/12.

Caros Ouvintes

A comédia de Otávio Martins conta o início das telenovelas sob a ótica dos atores da era do rádio. Com Oscar Filho, Nany People, Natállia Rodrigues e outros. 90 min. 12 Anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 35. Até 1º/11.

Jacques e Seu Amo

A montagem do texto de Milan Kundera tem direção de Roberto Lage. A comédia trata da viagem empreendida por um patrão e seu criado. 90 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 10. Até 13/12.

Mergulho

No novo espetáculo da Cia. Delas de Teatro, um acidente bizarro afeta a vida de quatro mulheres que, a partir de então, têm suas histórias entrelaçadas. 80 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 25/10.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 10/12.

Répétition

O texto de Flávio de Souza propõe uma discussão sobre a própria experiência teatral. Misturando realidade e ficção, cada um dos atores interpreta dois papéis. Dir. Walter Lima Jr. 55 min. 14 anos. Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 30/R$ 60. Até 20/12.

O Topo da Montanha

O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder

em seus princípios. Texto de Katori Hall. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, sobem ao palco para uma nova temporada da peça – sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.).

R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

MUSICAIS

Master Class

A atriz Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. O espetáculo da Broadway parte das aulas que a cantora ministrou na Julliard School, em Nova York, nos anos 1970. Dir. José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970,

3º piso, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 90. Até 22/11.

Raia 30 – O Musical

Com roteiro de Miguel Falabella, o musical revê três décadas de carreira de Claudia Raia. Nele, a atriz percorre seus mais importantes espetáculos teatrais – caso de ‘Cabaré’ e ‘Sweet Charity’. Theatro Net. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h30 e 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 200. Até sáb. (17).

Single Singers Bar

No espetáculo, o diretor Dagoberto Feliz retoma números dos grandes musicais da Broadway. Nesta

4ª (21) e no dia 28/10, a atriz Nany People faz participação especial. 75 min. 12 anos. Teatro Jaraguá. R. Martins Fontes, 71, 3255-4380. 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 29/10.

Urinal, o Musical

O espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). A partir de hoje (16), Rodrigo Lombardi passa a integrar o elenco, no papel do policial que narra a história. 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

HUMOR

Deixa Solto!

No palco, Marcos Mion e Fernando Ceylão se revezam em mais de

30 personagens, em esquetes rápidas que abordam temas como relacionamentos, vício em celular e violência urbana. 70 min. 16 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 80. Até 29/11.

ESPECIAL

8ª Palhaçaria Paulistana

Durante quatro dias, o evento organizado pela Cooperativa Brasileira de Circo ocupa uma lona montada no Vale do Anhangabaú. Nela, apresentam-se acrobatas, palhaços, malabaristas, mágicos e contorcionistas. 60 min. Livre. Lona (300 lug.). Vale do Anhangabaú, s/nº. 5ª (22), 18h; 23/10, 10h, 14h e 17h; 24/10, 10h, 14h e 17h30; 25/10, 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

9ª Mostra Conexões de Teatro Jovem

O evento reúne apresentações de 200 jovens que integram o Projeto Conexões de Teatro Jovem – e que encenam peças inéditas de autores como Dib Carneiro Neto e Marcelo Romagnoli. Teatro

Cultura Inglesa (173 lug.). R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros. A partir de hoje (16). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/11. Programação completa: www.conexoes.org.br

Escalafobética

Com sua personagem Palhaça Rubra, a atriz Lu Lopes apresenta espetáculo musical que usa a linguagem de clown para o público adulto. Para isso, ela se inspira no universo do cineasta Tim Burton. 60 min. 14 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (20), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Máquina Tadeusz Kantor

A exposição sobre o multiartista polonês Tadeusz Kantor, em cartaz até 14/11, tem programação paralela que inclui peças e performances de grupos nacionais, como a Cia. Antropofágica, e internacionais, como Teatr Cinema. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Grátis/R$ 40. Programação completa: http://oesta.do/div_kantor

DANÇA

Amado

Encenado por artistas do Instituto Brincante, o espetáculo mescla dança, música, teatro e circo para homenagear o universo do escritor Jorge Amado. Dir. Rosane Almeida. 75 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. A partir de sáb. (17). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 15/11.

Não Te Abandono Mais, Morro Contigo

Sandro Borelli dirige a Cia. Carne Agonizante na obra coreográfica sobre dois amantes cansados e desiludidos pelo fim de uma paixão. 45 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. 5ª a sáb., 21h; dom.,19h. Grátis. Até 15/11. Inf.: ciacarneagonizante@gmail.com

Quem Anda no Chão, Quem Anda nas Árvores, Quem Tem Asas

O coreógrafo carioca Gustavo Ciríaco traz à cidade seu mais recente espetáculo, interpretado dentro de um diorama (cenário que representa, de forma realista, paisagens naturais). Nele, bailarinos e cantores recriam um mundo à beira do colapso. 65 min. Livre. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II. (120 lug.).

R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (16) e sáb. (17), 20h; dom. (18), 17h. R$ 6/R$ 20.

Soma ao Som

O espetáculo inédito da Companhia Soma de Dança, formada por Maria Eugênia Almeida e Marina Abib, apresenta espetáculo inédito baseado em jogos de improviso. A cada apresentação, há diferentes músicos convidados. 50 min. 5 anos. Sala Crisantempo (100 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Estreia 4ª (21). 4ª, 21h. R$ 20. Até 11/11.