Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz na cidade entre 18/12 e 24/12

DANÇA | São Paulo Cia. de Dança acaba de abrir sua temporada de assinaturas 2016

ÚLTIMA SEMANA

Os 120 Dias de Sodoma

No texto de Rodolfo García Vázquez, a partir do clássico de Marquês de Sade, quatro poderosos libertinos levam jovens para um castelo isolado nas montanhas. Ali, ocorrem 120 dias de orgia. Com Satyros. 95 min. 18 anos. Estação Satyros. Pça. Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. 6ª, 21h; sáb., 23h59. R$ 40. Até sáb. (19).

1924 – A Revolução Esquecida

A peça mescla realidade e ficção e parte do episódio de 5 de julho de 1924, quando tropas militares descontentes com a República Velha tomaram a cidade de São Paulo. Com Cia. Ocamorana de Teatro. 90 min. 14 anos. Sesc Belenzinho (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, 2076-9700. 5ª e 6ª, 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até dom. (20).

Ãrrã

No espetáculo com texto e direção de Vinicius Calderoni, os atores Luciana Paes e Thiago Amaral se desdobram em múltiplos personagens, com saltos no tempo e no espaço. 60 min. 12 anos. Sala Crisantempo (80 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Hoje (18), 21h30. R$ 40.

O Balcão

A companhia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet – que observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. Dom., 21h. R$ 20. Até dom. (20).

Bicha Oca

Adaptação de contos eróticos do autor pernambucano Marcelino Freire, a peça apresenta um homossexual que revela hábitos e histórias do passado. 60 min. 18 anos. Casarão do Belvedere (50 lug.). R. Pedroso, 267, Bela Vista, 5549-7131. Sáb., 22h. R$ 30. Até sáb. (19). Inf.: teatrodoindividuo@ gmail.com ou 97497-4207.

Em Abrigo

Mourão, acusado de pedofilia por conta do relacionamento com sua filha, passa por um processo de castração química. Dir. Johana Albuquerque. 60 min. 18 anos. Centro Cultural Fiesp. Espaço Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª e 6ª, 20h30. Sessão extra: dom. (20), 16h30. Grátis (retirar ingresso no dia do espetáculo). Até dom. (20).

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos. Dir. Marcio Aurelio. Com Cia. Razões Inversas. 90 min. 14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (20).

Frida y Diego

A relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. De Maria Adelaide Amaral. Com Leona Cavalli e José Rubens Chachá. 90 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até dom. (20).

Gotas d’Água sobre Pedras Escaldantes

O texto do alemão Rainer Werner Fassbinder é montado pela companhia Empório de Teatro Sortido. O cinquentão Leopold conhece o jovem Franz, o seduz e o torna seu dependente emocional. Dir. Rafael Gomes. 90 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3255-8065. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (20).

Juliette

Encenada pelo Satyros, a peça conta a história de Juliette, menina criada em um convento que, aos 13 anos, desiste da vida religiosa e embarca em depravações físicas e morais. O texto é baseado em obra do Marquês de Sade. Dir. Rodolfo García Vázquez. 90 min. 18 anos. Estação Satyros (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Sáb, 21h. R$ 40. Até sáb. (19).

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Ma- riana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até sáb. (19).

Medida por Medida

O Duque (Marco Antônio Pâmio) coloca em seu lugar um substituto que quer coibir abusos sexuais com pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiré) irá atrapalhar seus planos. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até dom. (20).

Mistero Buffo

No espetáculo do grupo La Mínima, os atores/palhaços Domingos Montagner e Fernando Sampaio são acompanhados pelo multi-instrumentista Fernando Paz. A comédia traz quadros com histórias bíblicas recriadas pela visão popular. 75 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até dom. (20).

Não Fornicarás

A efemeridade das relações, provocada pelo excesso de vivência nas redes sociais, é o tema desta peça de Rosana Hermann. O espetáculo tem cenas de sexo explícito. Dir. Rodolfo García Vázquez. 50 min. 18 anos. Espaço dos Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. 6ª, 23h59. R$ 40. Até hoje (18).

Nelson – Ficção Não Autorizada de um Pornográfico Apaixonado

Inspirada em Nelson Rodrigues, a Confraria dos Ritos apresenta peça que mostra a trajetória do jornalista que virou um dos mais famosos dramaturgos brasileiros. Texto e dir. Janssen Hugo Lage. 90 min. 18 anos. Teatro Espaço Confraria. R. 14 de Julho, 74, Bela Vista, 4116-3665. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até dom. (20).

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. De Dan Goggin. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Sáb. e dom., 18h. R$ 80. Até dom. (20).

Pergunte ao Tempo

Na produção do autor e diretor Otávio Martins, o foco é o improvável encontro de um rapaz (Giovani Tozi), uma moça (Guta Ruiz) e um senhor mal-humorado (Luiz Damasceno), durante uma noite de ano-novo. 75 min. 14 anos. CCBB (130 lug.) R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Hoje (18), 20h; sáb. (19), 17h e 20h; dom. (20), 17h e 19h. R$ 10.

A Reação

Na obra, a inglesa Lucy Prebble investiga a relação entre amor e antidepressivos. Dirigida por Clara Carvalho, a peça retrata dois jovens que se submetem a um experimento e duvidam da autenticidade de suas emoções. 90 min. 16 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Itaim Bibi, 97420-1520. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 30/R$ 40. Até dom. (20).

Roleta-russa

Neste suspense – uma adaptação do livro ‘Suicidas’, de Raphael Montes -, um grupo de universitários da elite carioca participa de uma roleta-russa. Um ano após a morte deles, nova pista é encontrada. Dir. César Augusto. Com Dan Rosseto, Hélio Souto e outros. 100 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 50. Até 2ª (21).

O Semeador

Dois professores de diferentes gerações encaram a vida e as dificuldades de modo distinto. A partir daí, desenvolve-se uma reflexão sobre questões como educação, valores sociais e família. Texto Gabriel Chalita. Dir. Hudson Glauber. 70 min. 12 anos. Teatro Nair Bello (200 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, 3472-2414. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até dom. (20).

Solilóquios

Dirigido por Johana Albuquerque, a peça de Amarildo Felix integra o ciclo de montagens de textos produzidos pelo Núcleo de Dramaturgia Sesi – British Council. O enredo aborda a incomunicabilidade no amor. 60 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50lug). Av. Paulista, 1.313, 4003-5588. Sáb., 20h30; dom., 19h30. Grátis. Até dom. (20).

TempoNorteExtremo

Esta peça-documentário é inspirada em dois livros do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. Na Amazônia, ele mantém há 30 anos o Jornal Pessoal, tabloide quinzenal que não aceita anúncios, sobrevivendo exclusivamente da venda em bancas. 60 min. Sede Luz do Faroeste. R. do Triunfo, 305, S. Ifigênia, 3362-8883. 4ª a 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. Pague quanto quiser. Até hoje (18).

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até dom. (20).

EM CARTAZ

Corpo_Cidade_Rotinas_(ficção)

A peça percorre o Centro e fica em cartaz durante um ano. Sob direção de André Capuano, a ideia do projeto é fazer com que o público acompanhe a rotina de pessoas reais (são 150 ‘atuantes’). Ao longo do passeio, atores aparecem infiltrados, em uma mistura de realidade e ficção. Livre. Pça. da República, s/nº, Centro. 3ª e 5ª, 14h/18h. Grátis (reservas pelo site corpocidaderotinas.wix.com/corpocidade ou pelo telefone 9 6013-0595). Até 15/12/2016.

Mistérios Gozósos

Oswald de Andrade é mais uma vez fonte de inspiração para Zé Celso Martinez Corrêa. O diretor do Oficina atualiza o espetáculo lançado em 1994, feito a partir do poema ‘O Santeiro do Mangue’. 16 anos. 180 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, República, 3106-2818. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40/R$ 50. Até 25/1/2016.

MUSICAIS

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção e versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. Com Marisa Orth e Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta,2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. Sessão popular (R$ 40): hoje (18), 17h. R$ 50/R$ 200. Até dom. (20).

Nuvem de Lágrimas

O musical adapta o clássico ‘Orgulho e Preconceito’, de Jane Austen, para o interior brasileiro, com canções de Chitãozinho & Xororó. Com Lucy Alves e Gabriel Sater. 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 190. Até dom. (20).

O Primeiro Musical a Gente Nunca Esquece

O espetáculo mistura musicais clássicos, como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘O Mágico de Oz’, com cerca de 30 jingles publicitários. Ele conta a história de Dora (Amanda Acosta) e Franco (Marcelo Varzea), casados há quase 20 anos e em crise. 100 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50/R$ 150. Até dom. (20).

HUMOR

Humor in Concert

Acompanhado por 11 músicos, o humorista Elias Cardoso canta, conta piadas, faz imitações e apresenta personagens. Crianças são bem vindas. 60 min. Livre. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Hoje (18), 21h30. R$ 40.

Putz Grill…

Neste stand-up, Oscar Filho apresenta seus melhores textos dos seis anos de estrada do espetáculo, além da vida do humorista e de fatos cotidianos. 70 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb., 23h59. R$ 60. Até sáb. (19).

ESPECIAL

Bienal de Teatro da USP

Em sua 2ª edição, o evento ocupa diversos espaços da cidade, com foco em traumas e contradições da América Latina. São apresentados dez espetáculos, de seis países, concebidos dentro ou a partir do contexto universitário. Diversos espaços e horários. R$ 10 (conferências e workshops, grátis). Até hoje (18). Programação completa: oesta.do/bienalusp

Rito de Eternidade de Luis

Anualmente, desde 2008, o Teat(r)o Oficina realiza homenagem a Luis Antônio Martinez Correa, assassinado em 1987. O evento ocorre durante a temporada do musical ‘Mistérios Gozósos’ e terá participações especiais. 180 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina. R. Jaceguai, 520, 3106-2818. 4ª (23), 14h30. R$ 50.

DANÇA

São Paulo Companhia de Dança

A companhia já abriu sua temporada de assinaturas para 2016 (R$ 110/R$ 160). No próximo ano, o programa conta com nove estreias e oito coreografias que já fazem parte do repertório. Um dos destaques deve ser a remontagem de ‘Suíte para Dois Pianos’ (1987), de Uwe Scholz. Inf: www.ingressorapido.com.br/Assinaturas/SPCD

Ponto de Fuga

Os grupos Cia. Damas em Trânsito e Bucaneiros se apresentam em uma casa modernista projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Ali, eles fazem uma performance que une dança e música: os próprios bailarinos tocam os instrumentos. 60 min. Livre. Instituto Miani (40 lug.). R. Marechal Deodoro, 10, S. Amaro. 6ª, 20h30; sáb. e dom., 19h30. Grátis (reservas e informações pelo e-mail reserva.pontodefuga@gmail.com). Até 20/12.