Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, as peças que estão em cartaz em São Paulo entre os dias 11/12 e 17/12

ÚLTIMA SEMANA | ‘Hamelete’, do Grupo Careta, transportou a obra de Shakespeare para o Nordeste do Brasil

ESTREIA

Corpo_Cidade_Rotinas_(ficção)

A peça percorre as imediações da Praça da República e fica em cartaz durante um ano. Sob direção de André Capuano, o projeto quer fazer com que o público acompanhe a rotina de pessoas reais (são 150 ‘atuantes’, entre trabalhadores da região e moradores de rua). Ao longo do passeio, atores profissionais aparecem infiltrados, em uma mistura de realidade e ficção. Livre. Pça. da República, s/nº, Centro. Estreia 3ª (15). 3ª e 5ª, 14h/18h. Grátis (é necessário fazer reserva pelo site corpocidaderotinas.wix.com/corpocidade ou pelo telefone 9 6013-0595). Até 15/12/2016.

ÚLTIMA SEMANA

LEIA MAIS | Confira cinco boas peças que saem de cartaz esta semana

Amor

Ambientado nos anos 1920, o espetáculo conta, com humor, a história de oito personagens que embarcam em um navio rumo a Paris em busca de seus sonhos. 75 min. 14 anos. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (13).

Antes de Tudo

Dan Rosseto assina o texto e a direção desta peça, que mistura suspense e humor ácido. A trama se passa no porão de um ateliê, onde um artista prepara as pinturas de sua próxima exposição. Com Gustavo Haddad, Lucas Romano e Mateus Monteiro. 75 min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental (40 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (13).

Buraquinho

Com texto e direção de Marcelo Mansfield, a atriz Melissa Comunalle apresenta monólogo que une suspense e humor negro. Ela vive Cândida, uma mulher curiosa e impertinente, que constantemente espia a vida alheia. 55 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb., 23h59. R$ 40. Até sáb. (12).

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 65 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug,). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até dom. (13).

Casa de Tolerância

Esta é a primeira peça da Cia. do Miolo pensada para uma sala fechada. Encenada em um antigo prostíbulo, a obra trata da violência contra mulher. 14 anos. 120 min. Cia. Do Miolo (15 lug.). R. Dr. Ismael Dias, 111, Penha, 3871-0871. Sáb. e dom., 17h. Grátis (reservas pelo e-mail ciadomiolo@gmail.com). Até dom. (13).

Desilusão das Dez Horas

Inspirada no poema de Wallace Stevens, a peça retrata uma família que lida com a ausência do pai e dos maridos, marinheiros que passam longos períodos em alto-mar. Dir. André Garolli. 70 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (17).

De Dionísio para Koré

A Cia. Teatro do Incêndio aborda o amor descontrolado de um deus por uma mortal, com elementos de rituais e dança. Dir. Marcelo Marcus Fonseca e Gabriela Morato. 45 min. 16 anos. Teatro do Incêndio (60 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-3730. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até dom. (13).

A Espera Dela

Três atrizes encenam fragmentos de histórias de mulheres, abordando temas como a descoberta do próprio corpo, comportamentos autodestrutivos e perdas. Dir. Paulo Marcello. Com Grupo Instante. 50 min. 14 anos. Funarte. Sala Carlos Miranda (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 5ª (17).

As Filhas da Mãe

Na comédia escrita por Ronaldo Ciambroni, que ganhou nova montagem, uma mãe de meia idade, Diva Maria, tem uma fracassada trajetória no meio artístico. Mas Diva quer investir na carreira das filhas, também desprovidas de talento. Dir. Maria Dudah Senne. Com Luiggi Francesco, Carmen Sanches e outros. 80 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. 5ª, 21h. R$ 50. Até 5ª (17).

Guizos

Seis meses da vida de um médico são narrados em um ambiente de penumbra. Ali, são expostas as incoerências de sua vida e seu casamento desastroso. O texto e a direção são de Luiz Henrique Dias. 55 min. 16 anos. Teatro da Livraria da Vila (65 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3660-0230. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 40. Até dom. (13).

Hamelete

Vencedor do Festival de Teatro Cidade de São Paulo 2014, o espetáculo do Grupo Careta ambientou a obra de William Shakespeare no sertão brasileiro e transformou a tragédia em um conto de cordel, com a graça e o sotaque provenientes do interior do Nordeste. 70 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 6ª, 23h59. R$ 40. Até hoje (11).

Hotel Lancaster

Na peça de Mário Bortolotto, traficantes, viciados e um policial corrupto se encontram, na noite de ano-novo, no quarto de um hotel decadente de São Paulo. 45 min. 14 anos. Dir. Marcos Loureiro. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. 2ª e 3ª, 21h30. R$ 30. Até 3ª (15).

A Língua em Pedaços

Baseada em ‘O Livro da Vida’, autobiografia da poeta espanhola Teresa d’Ávila (1515-1582), a peça mostra um embate fictício entre a carmelita e o inquisidor, que a acusa de heresia. Dir. Elias Andreato. Com Ana Cecília Costa e Marco Antônio Pâmio. 60 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (198 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb., 18h. R$ 50. Até sáb. (12).

A Lista

Inspirado no livro homônimo da canadense Jennifer Tremblay, o monólogo de Clarice Niskier acompanha o drama de uma mulher metódica e atarefada, que negligencia o lazer e as amizades por conta de sua lista de obrigações diárias. 60 min. 16 anos. Teatro da Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 5180-4790. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até dom. (13).

Maria que Virou Jonas ou a Força da Imaginação

A Cia. Livre aborda a transexualidade, partindo de ‘Da Força da Imaginação’, escrito pelo filósofo francês Michel de Montaigne (1533-1592). No enredo, dois atores transexuais tentam encenar a obra e questionar o que se entende por identidade. Dir. Cibele Forjaz. 105 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 2ª a 5ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 5ª (17).

Uma Noite Sem o Aspirador de Pó

Nesta comédia dramática, uma acumuladora carente alimenta uma paixão obsessiva por seu vizinho, um escritor medíocre. Em cena, os atores Suzan Damasceno (que também dirige o espetáculo) e Donizeti Mazonas. 70 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até sáb. (12).

Oleanna

Prestes a ser reprovada, uma aluna cobra de seu professor mais empenho ao ensinar. A peça é baseada em texto de David Mamet. Dir. Gustavo Paso. Com Fernando Vieira, Miwa Yanagizawa. 75 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até dom. (13).

Oliver

Em seu novo espetáculo, a Cia. dos Inquietos mescla as linguagens de teatro e instalação, com o uso da holofonia (técnica de som 3D). O grupo cria uma experiência sensorial, num universo de realismo fantástico, para contar a história do personagem-título, que se apaixona por sua vizinha e não mede esforços para conquistá-la. Dir. Ed Moraes. Texto Leandro D’Errico. MIS. Espaço Expositivo Térreo. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Espetáculo: 60 min. 14 anos. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h e 20h; dom., 17h e 19h. R$ 20. Instalação: Livre. 12h/20h (3ª e 4ª, 12h/21h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (13).

As Palavras da Chuva

O texto, uma versão de ‘Talk to me Like the Rain and Let me Listen’ (1953), do dramaturgo norte-americano Tennessee Willians, mostra os devaneios de um casal, que tem a relação pautada pela ausência ou presença da água. Dir. Leonardo Medeiros. Com Teatro da Rotina. 16 anos. 60 min. Teatro da Rotina (30 lug.). R. Augusta, 912, Cerqueira César, 9 5489-9836. 2ª e 3ª, 21h. R$ 20. Até 3ª (15). Sessão gratuita: sáb. (12), 21h (retirar ingresso 1h antes).

Para Gelar a Alma

A peça é baseada em contos de Edgar Allan Poe e da tradição oral brasileira. Em cena, três benzedeiras, que foram amaldiçoadas e escaparam da morte. Dir. Márcio Araújo. 55 min. 12 anos. Sesc Ipiranga (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30. R$ 6/R$ 20. Até sáb. (12).

Um Passo Atrás

No texto de João Fábio Cabral, um homem retorna à sua casa, após a morte da mãe, para resolver uma simples questão burocrática. A partir do encontro com o atual inquilino Jorge, um artista plástico, segredos vêm à tona. Dir. Fabiana Carlucci. Com Camila Graziano e Zemanuel Piñero. 60 min. 12 anos. TOP Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até dom. (13).

Pessoas Perfeitas

A peça é fruto de uma pesquisa do Satyros com moradores do centro da cidade, analisando suas origens e comportamentos. Desta análise, surgiram personagens como Medalha, uma jovem órfã que foge da solidão do interior em busca de experiências espirituais. 100 min. 16 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (13).

O Retrato Mais que Óbvio Daquilo que Não Vemos

O Coletivo Pi faz espetáculo itinerante que parte da SP Escola de Teatro e percorre as ruas do Centro. As cenas e intervenções dialogam com a região, abordando temas como a especulação imobiliária e a vida agitada nas grandes metrópoles. Recomenda-se ir com roupas leves e bolsas pequenas. 100 min. 18 anos. SP Escola de Teatro (40 lug.). R. Marquês de Itu, 273, V. Buarque, 3121-3200. Sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 20 min. antes). Até dom. (13).

O Taxidermista

A montagem da Cia. dos Imaginários foi inspirada em notícia sobre um personagem de guerra, no Oriente Médio. Na peça, um veterinário que empalha animais mortos (e conversa com eles) conhece uma menina órfã, interessada na arte da taxidermia. 75 min. Livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até hoje (11).

Terra à Vista

Em seu novo espetáculo, o Grupo 59 se dedica à ficção científica. O texto de Bruno Gavranic retrata um planeta distante e um grupo que trabalha em uma missão de colonização. 90 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 6ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até sáb. (12).

Trair e Coçar É Só Começar

Em cartaz desde 1986, a comédia conta as trapalhadas da doméstica Olímpia, que envolve seus patrões em intrigas e confusões. De Marcos Caruso. Dir. José Scavazini. Com Anastácia Custódio e outros. 120 min. 12 anos. Teatro Augusta. R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até dom. (13).

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno, dividem o palco na peça que retrata um rapaz surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até dom. (13).

Vendo Gritos e Palavras – Um Recital

Denise Stoklos se inspira no universo do escritor Julio Cortázar e busca um equilíbrio maior entre as palavras e o movimento, sempre privilegiado em seus trabalhos. 65 min. 16 anos. Sesc Consolação (280lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (13).

Visitando o Sr. Green

A peça do americano Jeff Baron conta a história de um jovem executivo que, condenado por um acidente, é obrigado a visitar o Sr. Green, um velho solitário. Com Sergio Mamberti e Ricardo Gelli. 90 min. 14 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). Novotel Jaraguá. R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até sáb. (12).

EM CARTAZ

Ãrrã

No espetáculo com texto e direção de Vinicius Calderoni, os atores Luciana Paes e Thiago Amaral se desdobram em múltiplos personagens, com saltos no tempo e no espaço. Eles vão, por exemplo, de uma mesa de bar até uma aldeia na África. 60 min. 12 anos. Sala Crisantempo (80 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. 2ª (14), 4ª (16), 5ª (17) e 18/12, 21h30. R$ 40.

O Balcão

A cia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. Juliana Galdino vive Madame Irma, dona de um bordel onde os homens exercem suas fantasias de poder. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. Dom., 21h. R$ 20. Até 20/12.

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos durante a guerra de Troia. A montagem, dirigida por Marcio Aurelio, celebra os 25 anos da Cia. Razões Inversas. 90 min. 14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Frida y Diego

A complexa relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. O texto inédito de Maria Adelaide Amaral tem Leona Cavalli e José Rubens Chachá nos papéis dos personagens-título. 90 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 31/1/2016.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. A peça – assim como ‘Medida por Medida’, em cartaz no mesmo teatro e com o mesmo elenco – faz parte do projeto Repertório Shakespeare, sob direção de Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 19/12.

Medida por Medida

O Duque (Marco Antônio Pâmio) coloca em seu lugar um substituto que quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiré) irá atrapalhar os planos do puritano. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 20/12.

Mistérios Gozósos

Oswald de Andrade é mais uma vez fonte de inspiração para Zé Celso Martinez Corrêa. O diretor do Oficina atualiza o espetáculo lançado em 1994, feito a partir do poema ‘O Santeiro do Mangue’. Além de direção e adaptação, Zé Celso também assina a trilha original, com parceiros como Zé Miguel Wisnik. Com Marcelo Drummond, Camila Mota e outros. 16 anos. 180 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, República, 3106-2818. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 5/R$ 40. Até 25/1/2016.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. De Dan Goggin. 90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Sáb. e dom., 18h. R$ 80. Até 20/12.

Pergunte ao Tempo

Na nova produção do autor e diretor Otávio Martins, o foco é o improvável encontro de um rapaz (Giovani Tozi), uma moça (Guta Ruiz) e um senhor mal-humorado (Luiz Damasceno), durante uma noite de ano-novo. Enquanto conversam, eles questionam as noções de tempo e de espaço. 75 min. 14 anos. CCBB (130 lug.) R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª e 4ª, 20h. R$ 10. Até 20/12.

Solilóquios

Dirigido por Johana Albuquerque, a peça de Amarildo Felix integra o ciclo de montagens de textos produzidos pelo Núcleo de Dramaturgia Sesi – British Council. O enredo aborda a incomunicabilidade em uma história de amor. 60 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50lug). Av. Paulista, 1.313, 4003-5588. Sáb., 20h30; dom., 19h30. Sessão extra: dom. (13), 16h30. Grátis. Até 20/12.

O Topo da Montanha

O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista Martin Luther King com uma camareira. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder em seus princípios. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. Dom. (13), excepcionalmente, 11h. R$ 90. Até 20/12.

MUSICAIS

Antes Tarde do que Nunca

O musical da Broadway ganha versão com texto e atuação de Miguel Falabella. Ao lado de Simone Gutierrez, ele conta a história de um playboy na Nova York dos anos 20. 150 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h.R$ 50/R$ 230. Até dom. (13).

Luz Negra

O musical da Cia. Pessoal do Faroeste, escrito e dirigido por Paulo Faria, encerra a trilogia do grupo sobre a região da Luz, onde sua sede está instalada. A atriz Mel Lisboa integra o elenco. 14 anos. 75 min. Sede Luz do Faroeste (80 lug.). R. do Triunfo, 301, metrô Luz, 3362-8883. 2ª e 3ª, 21h. Pague quanto quiser. Até 3ª (15).

O Meu Lado Homem, um Cabaré d’Escárnio

A obra de Hilda Hilst é o mote do musical dirigido por Marcelo Romagnoli. Luis Mármora vive Sápata Magáli, apresentador de um cabaré decadente. 60 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, 3255-8065. 3ª e 4ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4ª (16).

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção e versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. No elenco, estão nomes como Marisa Orth e Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta,2.823, Cerq. César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 50/R$ 200. Até 20/12. Sessões populares (R$ 40): hoje (11) e 18/12, 17h.

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). Recentemente, Rodrigo Lombardi passou a integrar o elenco, no papel do policial que narra a história. 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80 (esgotado). Até 2ª (14).

HUMOR

1 Banquinho para 3

Marco Luque, Marcelo Tas e Serginho Groisman comandam a 6ª edição do espetáculo de humor beneficente, que tem renda 100% revertida para a Casa do Zezinho. 140 min. 14 anos. Teatro Procópio Ferreira (671 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. América, 3083-4475. 4ª (16), 21h. R$ 100.

Lindas Garotas, o Show de Quinta

Neste stand-up cheio de sarcasmo, a drag queen Nata$hara$ha, interpretada pelo ator Murillo Flores, recebe convidados como Michelly Summer e Vagner Cavalcante. O título faz referência aos cartazes fixados na entrada dos ‘teatros de garotas’, comuns na região central da cidade. 90 min. 16 anos. Centro Compartilhado de Criação (80 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. 5ª (17), 21h. R$ 20.

Matheus Ceará, Inédito pra Quem Nunca Viu!

O ator Matheus Martone leva ao palco seu personagem de ‘A Praça É Nossa’. A apresentação será gravada, dando origem a um DVD. 70 min. 16 anos. Pikadero Fun House (210 lug.). R. Júlio Diniz, 176, V. Olímpia, 3045-4146. 4ª (16), 19h45. R$ 40.

ESPECIAL

Cia. Les Commediens Tropicales

A companhia apresenta, em sua mostra de repertório, ‘A Última Quimera’. A montagem, que conta com participação especial de Georgette Fadel e Verônica Fabrini, mescla teatro e poesia ao retratar os universos de Olavo Bilac e Augusto dos Anjos. 95 min. Livre. Espaço XIX (50 lug.). R. Mário Costa, 13, V. Maria Zélia, 2081-4647. A partir de hoje (11). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 20/12.

BadeRna

O espetáculo do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos usa o corpo como instrumento de comunicação. No palco, apenas Luaa Gabanini, que faz performance inspirada na bailarina italiana Marietta Baderna (1828-1870), abordando a mestiçagem brasileira. Dir. Roberta Estrela D’Alva. 60 min. 12 anos. Teatro de Arena (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, República, 3256-9463. Hoje (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 20h. R$ 20.

Noites de Mário de Andrade

O projeto do Núcleo Independente Tecnorupestre (NIT), que lança em 2016 sua primeira peça, promove homenagens ao modernista. Nesta 5ª (17), Lukash Weglinski, Gui Calzavara e outros atores fazem leitura de ‘Uma Noite em Cinco Atos’, peça de Alberto Martins que narra o encontro dos poetas Álvares de Azevedo, Mário de Andrade e José Paulo Paes. Livre. Instituto Cultural Capobianco. R. Álvaro de Carvalho, 97, metrô Anhangabaú, 3255-8065. 5ª (17), 20h/22h30. Grátis.

DANÇA

Uma das tradições do Natal, O Quebra-Nozes (foto) é apresentado desde 1983 pela Cia. Cisne Negro. O balé conta a fantástica história de Clara e seu boneco, que viajam ao reino dos doces. Teatro Alfa (1.100 lug.) R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Estreia hoje (11). 2ª a 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 19h. R$ 50/R$ 110. Até 20/12.

O Canto da Minha Terra

O Ballet Stagium tenta evocar, por meio da dança, a poesia que permeia a obra de Ary Barroso. A música do compositor é o fio condutor da coreografia que reúne 12 bailarinos. 60 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Hoje (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 30 (visitantes do museu têm 50% de desconto).

Dança no MIS

O projeto do Museu da Imagem e do Som encerra as atividades de 2015 apresentando duas performances, que ocupam sua área externa. Em cena, estão os bailarinos Mariana Molinos e Felipe Teixeira, além do Núcleo Tríade e do Coletivo Cartográfico. MIS. Área externa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (12), 16h/20h. Grátis.

Diálogos Ancestrais

Sob direção de Flávia Mazal, a Trupe Benkady apresenta espetáculo inspirado na cultura de povos do Oeste Africano. O ponto de partida são os rituais e as cerimônias das etnias malinqué, soussou e baga. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª e 4ª, 20h30. Grátis. Até 4ª (16).

Espetáculo Sociedade dos Improdutivos

A Cia. Sansacroma apresenta o resultado de dois anos de pesquisa sobre a loucura. O espetáculo pretende explorar questões relacionadas ao corpo considerado socialmente invalidado ou produtivo. 50 min. 14 anos. Casa de Cultura de Santo Amaro (40 lug.). Pça. Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434, S. Amaro, 5522-8897. Hoje (11) e sáb. (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Golden Stars

O espetáculo, promovido pelo Sindicato dos Profissionais de Dança, com curadoria de Maria Pia Finócchio, reúne diversas companhias paulistas . Entre elas, Ballet Stagium, Studio 3 e São Paulo Companhia de Dança. 150 min. 8 anos. Teatro Municipal (1.580 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 2ª (14) e 3ª (15), 20h30. R$ 20.

Nosso Flamenco

Com trilha sonora que inclui grandes nomes da MPB, como Secos & Molhados e Cartola, o espetáculo de flamenco contemporâneo marca a união de dois grupos campineiros – o Núcleo Artístico Confraria dos Ventos e a Cia. Soniquete Arte Flamenca. 50 min. Livre. Sesc Belenzinho. Espaço de Convivência. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (11) e sáb. (12), 20h. Grátis.

Semanas de Dança 2015

O evento reúne exposição, mostras de cinema e videoarte, oficinas e espetáculos. Hoje (11), às 19h, por exemplo, tem o show ‘Brincantes’, com a Cia. Brasílica, voltado a danças populares (90 min.; livre). A apresentação é gratuita e os ingressos são distribuídos 1h antes. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis/R$ 10. Até dom. (13). Programação: bit.ly/semanasdanca

SimpleFictíon

A companhia chilena KiM Teatro Danzante traz, pela primeira vez, ao Brasil espetáculo que reúne músicas de diversas culturas do mundo. A apresentação faz parte do Circuito Municipal de Cultura. Dir. Elías Cohen. 50 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (13).

Trilogia Cartaudgrafia

A Taanteatro Companhia apresenta, em uma temporada, todos os espetáculos da trilogia em homenagem à vida e à obra do poeta francês Antonin Artaud. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga. R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. ‘Cartaudgrafia 1’: 6ª, 21h (60 min.). ‘Cartaudgrafia 2’: sáb., 21h (120 min.). ‘Cartaudgrafia 3’: dom., 20h (60 min.). R$ 20. Até dom. (13).