Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos em cartaz em São Paulo entre os dias 4/12 e 10/12

ESTREIA

1924 – A Revolução Esquecida

A peça mescla realidade e ficção ao se inspirar em uma revolução pouco lembrada. O enredo parte do episódio de 5 de julho de 1924, quando tropas militares descontentes com a República Velha tomaram a cidade de São Paulo, deixando um saldo de 5 mil mortes. Texto e dir. Márcio Boaro. Com Cia. Ocamorana de Teatro. 90 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, 2076-9700. Estreia 5ª (10). 5ª e 6ª, 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 20/12.

REESTREIAS

Ãrrã

No espetáculo com texto e direção de Vinicius Calderoni, os atores Luciana Paes e Thiago Amaral se desdobram em múltiplos personagens, com saltos no tempo e no espaço. Eles vão, por exemplo, de uma mesa de bar até uma aldeia na África. 60 min. 12 anos. Sala Crisantempo (80 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. 2ª (7), 4ª (9), 14, 16, 17 e 18/12, 21h30. R$ 40.

Maria que Virou Jonas ou a Força da Imaginação

A Cia. Livre aborda a transexualidade, partindo do ensaio ‘Da Força da Imaginação’, escrito pelo filósofo francês Michel de Montaigne (1533-1592). No enredo, dois atores transexuais tentam encenar a obra e questionar o que se entende por identidade. O público define qual papel (Ele ou Ela) Lúcia Romano e Edgar Castro irão interpretar. Dir. Cibele Forjaz. 105 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. A partir de 2ª (7). 2ª a 5ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 17/12.

Um Passo Atrás

No texto de João Fábio Cabral, um homem retorna à sua casa, após a morte da mãe, para resolver uma simples questão burocrática. A partir do encontro com o atual inquilino Jorge, um artista plástico, segredos vêm à tona. Dir. Fabiana Carlucci. Com Camila Graziano e Zemanuel Piñero. 60 min. 12 anos. TOP Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. A partir de hoje (4). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 13/12.

ÚLTIMA SEMANA

A Alma Imoral

Clarice Niskier joga ao público pensamentos sobre situações comuns, que refletem sobre a moral estabelecida. As frases são, por vezes, confusas. Quem perder alguma parte da peça, inspirada no livro homônimo de Nilton Bonder, pode dizer uma palavra-chave à atriz e ela repete o texto. Dir. Amir Haddad. 70 min. 18 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 4ª, 21h; 5ª, 18h e 21h. R$ 60. Até 5ª (10).

O Amante do Meu Marido

Ao investir na carreira de ator, Espiridião recebe um convite

para interpretar um gay. Mas um mal-entendido leva sua mulher a pensar que o marido é homossexual. A comédia, há oito anos em cartaz, tem texto de Rodolfo Carvalho. Dir. Miriam Lins. 90 min. 12 anos. Teatro Bibi Ferreira. Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Sáb., 23h. R$ 50. Até sáb. (5).

Amor Sob Suspeita

O texto inédito do dramaturgo norte-americano Steven Dietz aborda a infidelidade por meio

de uma narrativa de suspense e um humor cínico. A história parte de um triângulo amoroso envolvendo um casal de atores e o diretor da peça que eles estão ensaiando. Dir. Alexandre Tenório. Com Diego Werner, Isabella Lemos e outros. 90 min. 14 anos. Top Teatro. R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 5ª (10).

Ao Pé do Ouvido

Com direção de Zé Henrique de Paula, o espetáculo do Núcleo Experimental aborda as histórias de sete migrantes nordestinos. Com fones de ouvido, os atores escutam depoimentos reais gravados e os interpretam. 80 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 5ª (10).

Memórias Impressas

Com concepção assinada pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo de Claudia Schapira traz três instalações em que atrizes apresentam histórias de temática feminina. 60 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3256-9463. 2ª, 21h30; 4ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 2ª (7).

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se matado ao saltar de um edifício. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 5ª (10).

Otelo

Na montagem da tragédia de William Shakespeare, dirigida por Debora Dubois, a atriz Mel Lisboa vive Desdêmona, jovem mulher de Otelo (Samuel de Assis). A trilha sonora foi criada a partir da obra de Caetano Veloso e dos repentistas brasileiros. 120 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 5ª (10).

Sobre Cartas & Desejos Infinitos

Inspirada no romance ‘As Vantagens de Ser Invisível’, de Stephen Chbosky, a adaptação de Ana Luiza Garcia é composta por quatro atos. Em cena, a vida de um menino de 15 anos – com as descobertas e os traumas da adolescência –, narrada por meio de cartas que ele envia a um amigo. Dir. Kleber Montanheiro. 75 min. 16 anos. Armazém Cultural (60 lug.). R. dos Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Sáb. e dom., 20h. R$ 30. Até dom. (6).

Os Veranistas

Inspirada em texto homônimo de Gorki, a peça retrata uma viagem de final de ano entre amigos.

A partir daí, são discutidas questões como elitismo, alienação e machismo. Dir. Renato Andrade. Com Anita Prades, Bruna Ribeiro e outros. 65min. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Experimental

(50 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (10).

EM CARTAZ

O Balcão

A cia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. Juliana Galdino vive Madame Irma, dona de um bordel onde os homens exercem suas fantasias de poder. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271.

6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. Sessão extra: dom. (6), 21h. R$ 20. Até 17/12.

O Camareiro

Tarcísio Meira marca seu retorno ao teatro, após 20 anos afastado dos palcos. No texto do britânico Ronald Harwood, ele vive um ator debilitado e tirano que, durante a Segunda Guerra Mundial, lidera uma companhia teatral. Ao seu lado, está um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. 120 min.

12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100. Até 13/12.

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator.

O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 65 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug,). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/12.

Fantasmas

Censurado em diversos países quando foi lançada, em 1881, o clássico do norueguês Henrik Ibsen trata de religião, loucura, incesto e eutanásia. Dir. Roberto Alvim. Com Guilherme Weber, Mário Bortolotto e outros. 90 min. 16 anos. Sesc Santana. Teatro (337 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 479, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Sáb. (5), 21h, sessão com audiodescrição. R$ 9/R$ 30. Até 13/12.

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos durante a guerra de Troia. A montagem, dirigida por Marcio Aurelio, celebra os 25 anos da Cia. Razões Inversas. 90 min.

14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A história ganha montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. A peça – assim como ‘Medida por Medida’, em cartaz no mesmo teatro e com o mesmo elenco – faz parte do projeto Repertório Shakespeare, sob direção de Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 30/1/2016.

Medida por Medida

O Duque (Marco Antônio Pâmio) coloca em seu lugar um substituto que quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiré) irá atrapalhar os planos do puritano. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1/2016.

Mistérios Gozósos

Oswald de Andrade é mais uma vez fonte de inspiração para Zé Celso Martinez Corrêa. O diretor do Oficina atualiza o espetáculo lançado em 1994, feito a partir do poema ‘O Santeiro do Mangue’. Além de direção e adaptação, Zé Celso também assina a trilha original, com parceiros como Zé Miguel Wisnik. Com Marcelo Drummond, Camila Mota e outros. 16 anos. 180 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.).

R. Jaceguai, 520, República, 3106-2818. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 5/R$ 40. Até 25/1/2016.

Mistero Buffo

No espetáculo do grupo La Mínima, os atores/palhaços Domingos Montagner e Fernando Sampaio são acompanhados pelo multi-instrumentista Fernando Paz. A comédia, com texto de Dario Fo, traz quadros com histórias bíblicas recriadas pela visão popular. 75 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 20/12.

Pessoas Perfeitas

A peça é fruto de uma pesquisa do Satyros com moradores do centro da cidade, analisando suas origens e comportamentos. Desta análise, surgiram personagens como Medalha, jovem órfã que foge da solidão com experiências espirituais.

100 min. 16 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1hantes). Até 13/12.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder em seus princípios. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno, dividem o palco na peça sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

MUSICAIS

Lisbela e o Prisioneiro – O Musical

Após virar filme e especial de TV, a trama chega ao teatro. No enredo, o artista mambembe Leléu muda de cidade e se apaixona por Lisbela, que está prestes a casar com outro. 105 min. Livre. Teatro

Espaço Promon (290 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb., 21h; dom., 16h e 19h. R$ 80. Até dom. (6).

Luz Negra

O musical da Cia. Pessoal do Faroeste, escrito e dirigido por Paulo Faria, encerra a trilogia do grupo sobre a região da Luz, onde sua sede está instalada. A atriz Mel Lisboa integra o elenco. 14 anos.

75 min. Sede Luz do Faroeste (80 lug.). R. do Triunfo, 301, metrô Luz, 3362-8883. 2ª e 3ª, 21h.

Pague quanto quiser. Até 15/12.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. No elenco, estão nomes como Marisa Orth e Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta,2.823, Cerq. César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. Sessão popular (R$ 40): hoje (4), 17h. R$ 50/R$ 200. Até 20/12.

Sou Toda Coração

Com roteiro e direção de Elias Andreato, Débora Duboc canta e fala sobre amor neste musical. Em cena, ela alterna músicas de compositores como Chico Buarque e textos de autores como Clarice Lispector. 70 min. Livre. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40. Até 5ª (10).

Terra de Cavalos

Com elenco formado exclusivamente por atores e cantores deficientes visuais, o musical discute temas ligados à inclusão social a partir de um universo mágico. Com Coral da Adeva e Grupo

Cênico Todo Mundo Vendo. 65 min. Livre. Theatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, Campos Elísios, 3667-0499. 4ª (9), 20h (com audiodescrição). Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h;

2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

CIRCO

Noite de Gala do Circo

Com direção de Rodolfo Garcia Vazquez e roteiro de Hugo Possolo, o espetáculo lembra o Dia do Palhaço, comemorado na 5ª (10). Entre contorcionistas e malabaristas, a noite terá a presença da Palhaça Rubra e sua banda. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 5ª (10), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

HUMOR

1, 2, 3 Testando!

Marco Luque mescla interpretação de personagens, improviso e stand-up. Para montar o espetáculo, ele usa sua experiência como ator, humorista, dublador e apresentador do programa televisivo ‘CQC’, da Band. 75 min. 18 anos. Comedians Comedy Club (300 lug.). R. Augusta, 1.129, Consolação, 2615-1129. 3ª, 21h (abertura da casa, 19h). R$ 40. Até 3ª (8).

Paulinho Serra em Pedaços

O comediante, que fez passagens pela MTV e pelo programa ‘Pânico’, na Rádio Jovem Pan, apresenta seu show de humor – sobre fatos cotidianos e sobre sua própria vida. 60 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. A partir de hoje (4). 6ª, 21h30; sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até 20/12.

ESPECIAL

Bienal de Teatro da USP

Em sua 2ª edição, o evento ocupa diversos espaços da cidade, com dez espetáculos de seis países. Sábado (5) e domingo (6), às 20h, o grupo colombiano Teatro Odeón apresenta, no Tusp (R. Maria Antônia, 294, Consolação, 3123-5233), a peça ‘Notas de Cocina’, que traça um paralelo entre a paixão pela culinária e a paixão sexual. Diversos espaços e horários. R$ 10 (conferências e workshops, grátis). Até 18/12. Programação completa: oesta.do/bienalusp

Cia. Les Commediens Tropicales

A companhia apresenta, em mostra de repertório, a intervenção ‘Ver( )ter à Deriva’, criada a partir das obras do britânico Banksy, e a peça ‘O Pato Selvagem’, sobre um fotógrafo que recebe a visita de um vingativo amigo. ‘Ver( )ter…’: Largo do Batata, s/nº. Hoje (4), 14h; sáb. (5), 17h. Grátis.

‘O Pato…’: Espaço dos Fofos Encenam (50 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (6).

Ensaio Aberto – Felipe Hirsch e os Ultralíricos

O diretor e seu grupo expõem ao público, até fevereiro de 2016, o processo de criação de dois espetáculos teatrais: ‘A Tragédia Latino-americana’ e ‘A Comédia Latino-americana’. O elenco conta com atores brasileiros, argentinos, chilenos e mexicanos. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.).

R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. ‘Ensaios abertos – Parte I’: a partir de 3ª (8). 3ª a 6ª, 19h/21h30. Grátis (inscrições já abertas, na Central de Atendimento). Até 18/12.

Delírios de uma Trans Populista

A peça do italiano Teatri di Vita integra uma trilogia sobre o denso e político texto de Elfriede Jelinek, vencedora do Prêmio Nobel. O enredo mostra um líder populista que, no caso, é transexual. Dir. Andrea Adriatico. 55 min. 14 anos. SP Escola de Teatro. Pça. Roosevelt, 210, metrô República,

3775-8600. Hoje (4), 21h. R$ 20.

Domingueira 19

O projeto promovido pelo Grupo XIX de Teatro ocupa uma antiga vila de operários com várias atrações. A programação inclui um ensaio aberto, às 18h, do espetáculo ‘Teorema XXI’, da própria companhia; seguido, às 20h, de outra peça do grupo, ‘Rútilo Nada’. Vila Maria Zélia. R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. Dom. (6), 14h/20h. Grátis.

Mostra de Teatro de Rua Lino Rojas

A 10ª edição do evento reúne 11 grupos em apresentações no Centro e na zona leste da cidade, mesclando teatro, música e circo. Na 5ª (10), às 15h, por exemplo, a Trupe Olho da Rua apresenta, no boulevard da Avenida São João, o espetáculo ‘Blitz – O Império que Nunca Dorme’, que aborda, de forma satírica, os poderes opressores (60 min.; livre). Diversos locais e horários. A partir de 5ª (10). Grátis. Até 13/12.

DANÇA

Um Corpo Só

Vanessa Macedo, da Cia. Fragmento de Dança, apresenta este solo de dança. Os movimentos são inspirados por memórias ligadas ao afeto e à dor. 12 anos. Kasulo Espaço de Cultura e Arte (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes; é possível fazer reserva pelo e-mail producaociafragmento@gmail.com). Até dom. (6).

Ensaio para um Gesto Orientado

Passados cinco anos desde seu último espetáculo, Ivaldo Bertazzo estreia novo trabalho. A obra, que reúne cem dançarinos em cena, é resultado das oficinas conduzidas pelo coreógrafo com não profissionais. Livre. 75 min. Sesc Vila Mariana (200 lug.). R. Pelotas, 141. 5080-3000. Dom. (6), 11h. Grátis.

O Que se Rouba

O espetáculo do Grupo Zumb.boys é resultado de uma pesquisa de sete meses em torno da figura do ladrão. No palco, os movimentos incorporam elementos das danças urbanas. 45 min. Livre. CCSP.

R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª (8) e 4ª (9), 21h; 5ª (10), 19h.

Sala de Ensaio

O espetáculo se propõe a revisitar obras coreográficas criadas por Anselmo Zolla para a Studio3

Cia. de Dança, entre os anos de 2007 e 2015. Marilena Ansaldi faz participação especial. 60 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 3ª (8) e 4ª (9), 21h. R$ 30.

São Paulo Companhia de Dança e Orquestra do Theatro São Pedro

Com músicas tocadas sob regência de André dos Santos, a companhia paulista apresenta trechos das coreografias ‘La Sylphide’ e ‘O Lago dos Cisnes’, além de ‘Le Spectre de la Rose’. 90 min. 8 anos. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, Campos Elísios, 3661-6600. Hoje (4) e sáb. (5), 20h; dom. (6), 19h. R$ 50.

SimpleFictíon

A companhia chilena KiM Teatro Danzante traz, pela primeira vez, ao Brasil espetáculo que reúne músicas de diversas culturas do mundo. A apresentação faz parte do Circuito Municipal de Cultura. Dir. Elías Cohen. 50 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 13/12.

Sobre Isto, Meu Corpo Não Cansa

A Quasar Cia. de Dança apresenta espetáculo com direção de Henrique Rodovalho. A coreografia aborda o amor a partir de canções de Tulipa Ruiz, Mallu Magalhães e Clarice Falcão. 80 min. Livre. Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. 5ª (10) e 11/12, 21h; 12/12, 17h e 21h; 13/12, 11h e 19h. Grátis.

Trilogia Cartaudgrafia

A Taanteatro Companhia apresenta todos os espetáculos que fazem parte da trilogia em homenagem à vida e à obra do poeta francês Antonin Artaud. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga.

R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. ‘Cartaudgrafia 1’: 6ª, 21h (60 min.). ‘Cartaudgrafia 2’: sáb., 21h (120 min.). ‘Cartaudgrafia 3’: dom., 20h (60 min.). R$ 20. Até 13/12.