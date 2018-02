Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, os espetáculos que estão em cartaz em São Paulo entre os dias 27/11 e 3/12

ESPECIAL | Juca de Oliveira interpreta todos os papéis no clássico shakespeariano ‘Rei Lear’

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

REESTREIAS

A Lista

Inspirado no livro da canadense Jennifer Tremblay, o monólogo de Clarice Niskier acompanha o drama de uma mulher metódica e atarefada, que negligencia o lazer e as amizades por conta de sua lista de obrigações diárias. 60 min. 16 anos. Teatro da Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 5180-4790. A partir de hoje (27). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 60. Até 13/12.

A Noviça Mais Rebelde

Na comédia, Wilson de Santos interpreta a Irmã Maria José, uma freira que canta, dança e conta histórias de seu passado nada santo. A supervisão artística é de Marcelo Médici. De Dan Goggin.90 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. A partir de sáb. (28). Sáb. e dom., 18h. R$ 80. Até 20/12.

ÚLTIMA SEMANA

O Ano em que Sonhamos Perigosamente

O grupo Magiluth, do Recife, apresenta peça inspirada na obra do filósofo Slavoj Zizek e trata de movimentos políticos atuais. 75 min. 16 anos. Sesc Belenzinho (110 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª a sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até dom. (29).

Até que Deus É um Ventilador de Teto

O novo espetáculo dos Parlapatões conta a história de um jornalista que lida com a hipótese de um velho senhor, vendedor de balas no semáforo, ser um deus. A direção é de Pedro Granato. 60 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. Sáb., 22h15. R$ 40. Até sáb. (28).

Dissecar uma Nevasca

Escrita pela sueca Sara Stridsberg, a peça explora a trajetória da Rainha Cristina da Suécia (1626-1689), que assumiu o poder aos 18 anos, pôs fim a guerras e abdicou aos 27 anos. Dir. Bim de Verdier. 120 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até sáb. (28).

Uma Espécie de Alasca

Para esta peça, o dramaturgo Harold Pinter se inspirou no livro ‘Tempo de Despertar’, do neurologista Oliver Sacks. Nela, Yara de Novaes vive uma mulher que acorda após um coma de 29 anos. 60 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5920. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até dom. (29).

Folias Galileu

O espetáculo do grupo Folias mostra os dilemas do astrônomo italiano Galileu Galilei. Seus conflitos éticos e seu destaque na revolução científica são inspirações da peça. Dir. Dagoberto Feliz. 90 min. 10 anos. Galpão do Folias (77 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até dom. (29).

O Mambembe

A comédia de Arthur de Azevedo ganha montagem feita pela Cia. das Artes. No palco, a aspirante a atriz Laudelina (Ananda Ferreira) faz teatro amador e recebe investidas de seu empresário Frazão (interpretado por Antonio Netto). Com Jair Aguiar, Leão Lobo e outros. 70 min. Livre. Teatro Paiol Cultural (160 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 2122-4033. Sáb., 21h. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até dom. (29).

A Mandrágora

O Grupo Tapa mostra sua montagem do clássico de Nicolau Maquiavel. No enredo, um jovem rico se passa por médico para conquistar o amor de uma mulher casada, que sofre por não conseguir engravidar. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 40. Até dom. (29).

O Ó da Viagem

No espetáculo da Companhia do Feijão, os atores se desdobram em múltiplos personagens para retratar as impressões de viajantes/narradores paulistas pelo universo sertanejo do Nordeste. A inspiração é o livro ‘O Turista Aprendiz’, que reúne diários de viagem de Mário de Andrade. 60 min. Livre. Sede da Companhia do Feijão (40 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. Sáb. e dom., 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (29).

Riso Nervoso

Com texto e direção de Michelle Ferreira, a nova comédia do grupo As Olívias retrata cinco histórias. Nelas, estão situações patéticas e absurdas, relacionadas a temas como burocracia, competitividade e padrões de beleza. 80 min. 12 anos. Teatro Viradalata (270 lug.) R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até dom. (29).

Vendidas

Escrita por Leo Lama, é uma tragicomédia sobre as relações pessoais contemporâneas. Para tanto, retrata o encontro de seis mulheres no fim de expediente. Dir. Bia Szvat. Com Anette Naiman, Carina Porto e outros. 90 min. 16 anos. Teatro Viradalata (273 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 6ª, 21h30. R$ 60. Até hoje (27).

Os Estranhos que nos Habitam

Esta peça de suspense aborda os transtornos de personalidade. O texto de Wagner D’Avilla foi inspirado no ‘Estudo Comportamental da Obediência’, do psicólogo Stanley Milgram, sobre como pessoas comuns podem cruzar os limites tênues da maldade. Dir. Antônio Ranieri. Com Bruno Narchi, Carina Gregório e Diego Antunes. 70 min. 15 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 4ª, 21h. R$ 40. Até 4ª (2).

Sexo dos Anjos

O texto de Flávio de Souza ganha nova montagem com Kito Junqueira e Eduardo Martini (que também dirige o espetáculo). No enredo, as duas metades de um ator que morreu interpretando Hamlet precisam se entender. 80 min. 12 anos. Teatro Itália (276 lug.). Ed. Itália. Av. Ipiranga, 344, subsolo, metrô República, 3255-1979. 3ª, 21h. R$ 50. Até 3ª (1º).

Valham-me Deuses

A dupla de atores Eduardo Martini e Suzy Rêgo repete a parceria iniciada em ‘Até que o Casamento nos Separe’. No enredo, uma mulher solitária e metódica se apaixona por um homem desconhecido, tímido e estranho. Ela faz de tudo para revê-lo, buscando auxílio em esoterismo, religiões e autoajuda. Dir. Neyde Veneziano. 90 min. 12 anos. Teatro União Cultural (285 lug.). R. Mário Amaral, 209, Paraíso, 2148-2904. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 5ª (3).

EM CARTAZ

Os 120 Dias de Sodoma

No texto de Rodolfo García Vázquez, a partir do clássico de Marquês de Sade, quatro poderosos libertinos levam jovens para um castelo isolado nas montanhas. Ali, ocorrem 120 dias de orgia. Com Satyros. 95 min. 18 anos. Estação Satyros. Pça. Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. 6ª, 21h; sáb., 23h59. R$ 40. Até 19/12.

A Alma Imoral

Clarice Niskier joga ao público pensamentos sobre situações comuns, que refletem sobre a moral estabelecida. As frases são, por vezes, confusas. Quem perder alguma parte da peça, inspirada no livro homônimo de Nilton Bonder, pode dizer uma palavra-chave à atriz e ela repete o texto. Dir. Amir Haddad. 70 min. 18 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 4ª, 21h; 5ª, 18h e 21h. R$ 60. Até 10/12.

Amor Sob Suspeita

O texto inédito do dramaturgo americano Steven Dietz aborda a infidelidade por meio de uma narrativa de suspense e um humor cínico. A história parte de um triângulo amoroso envolvendo um casal de atores e o diretor da peça que estão ensaiando. Dir. Alexandre Tenório. Com Diego Werner, Isabella Lemos e outros. 90 min. 14 anos. Top Teatro. R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/12.

Antes de Tudo

Dan Rosseto assina o texto e a direção da peça, que mistura suspense e humor ácido. A trama se passa no porão de um ateliê, onde um artista prepara as pinturas de sua próxima exposição. Com Gustavo Haddad, Lucas Romano e Mateus Monteiro. 75 min. 12 anos. Teatro Augusta (40 lug.). Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 13/12.

Ao Pé do Ouvido

Com direção de Zé Henrique de Paula, a peça do Núcleo Experimental aborda as histórias de sete migrantes nordestinos. Com fones de ouvido, os atores escutam depoimentos reais gravados e os interpretam. 80 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/12.

O Balcão

A cia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Escrita nos anos 1950, a obra do controverso escritor francês observa, por meio de jogos eróticos, como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. Juliana Galdino vive Madame Irma, dona de um bordel onde os homens exercem suas fantasias de poder. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. Sessões extras: 6/12, 13/12 e 20/12, 21h. R$ 20. Até 17/12.

Bicha Oca

Adaptação de contos eróticos do autor pernambucano Marcelino Freire, a peça apresenta Alceu, um homossexual envelhecido que expõe seus questionamentos e revela hábitos e histórias do passado. 60 min. 18 anos. Casarão do Belvedere (50 lug.). R. Pedroso, 267, Bela Vista, 5549-7131. Sáb., 22h. R$ 30. Até 19/12. Inf.: teatrodoindividuo@ gmail.com ou 97497-4207.

O Camareiro

Tarcísio Meira marca seu retorno ao teatro, após 20 anos afastado. No texto de Ronald Harwood, ele vive um ator debilitado e tirano que lidera uma companhia teatral. Ao seu lado, um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100 (em novembro, ingressos do setor balcão/frisas por R$ 50). Até 13/12.

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 65 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug,). Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/12.

O Canal

Escrita pelo americano Gary Richards, a peça ganha montagem da Cia. Cemitério de Automóveis, dirigida por Mário Bortolotto. No enredo, quatro sujeitos estão envolvidos em um desmanche de carros. Com Mário Bortolotto, Carcarah e outros. 80 min. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. 4ª e 5ª, 21h30. R$ 30. Até 17/12.

Casa de Tolerância

Esta é a primeira peça da Cia. do Miolo pensada para uma sala fechada. Encenada em um antigo prostíbulo, a obra trata da violência contra mulher. 14 anos. 120 min. Cia. Do Miolo (15 lug.). R. Dr. Ismael Dias, 111, Penha, 3871-0871. Sáb. e dom., 17h. Grátis (reservas pelo e-mail ciadomiolo @gmail.com). Até 12/12.

De Dionísio para Koré

A Cia. Teatro do Incêndio aborda o amor descontrolado de um deus por uma mortal, com elementos de rituais e dança. Dir. Marcelo Marcus Fonseca e Gabriela Morato. 45 min. 16 anos. Teatro do Incêndio (60 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-3730. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 13/12.

Em Abrigo

O texto de Fernando Aveiro conta a história de um homem acusado de pedofilia por conta do relacionamento com sua filha – e que passa por castração química. Dir. Johana Albuquerque. Com Joca Andreazza, Daphne Bozaski e outros. 60 min. 18 anos. Centro Cultural Fiesp. Espaço Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª e 6ª, 20h30. Grátis (retirar ingresso no dia do espetáculo). Até 20/12.

A Espera Dela

Três atrizes encenam fragmentos de histórias de mulheres, abordando temas como descoberta do próprio corpo, comportamentos autodestrutivos e perdas. Dir. Paulo Marcello. Com Grupo Instante. 50 min. 14 anos. Funarte. Sala Carlos Miranda (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 4ª e 5ª, 21h. R$ 20. Até 17/12.

Fantasmas

Censurado em diversos países quando foi lançada, em 1881, o clássico do norueguês Henrik Ibsen trata de religião, loucura, incesto e eutanásia. Dir. Roberto Alvim. Com Guilherme Weber, Mário Bortolotto e outros. 90 min. 16 anos. Sesc Santana (337 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 479, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 13/12.

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos durante a guerra de Troia. A montagem, dirigida por Marcio Aurelio, celebra os 25 anos da Cia. Razões Inversas. 90 min. 14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Frida y Diego

A complexa relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. O texto inédito de Maria Adelaide Amaral tem Leona Cavalli e José Rubens Chachá nos papéis dos personagens-título. 90 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (512 lug.).Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 31/1/2016.

Gotas d’Água sobre Pedras Escaldantes

O texto do alemão Rainer Werner Fassbinder – que já virou filme de François Ozon – é montado pela Cia. Empório de Teatro Sortido. O cinquentão Leopold conhece o jovem Franz e o convence a ir para sua casa. A partir daí, o seduz e o torna seu dependente emocional. Dir. Rafael Gomes. 90 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, metrô Anhangabaú, 3255-8065. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes) Até 20/12.

Guizos

Seis meses da vida de um médico são narrados em um ambiente de penumbra. Ali, são expostas as incoerências de sua vida e seu casamento desastroso. O texto e a direção são de Luiz Henrique Dias. 55 min. 16 anos. Teatro da Livraria da Vila (65 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3660-0230. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 40. Até 13/12.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. A história ganha montagem da Teatro Kaus Cia. Experimental. Dir. Reginaldo Nascimento. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

Hotel Lancaster

Na peça de Mário Bortolotto, traficantes, viciados e um policial corrupto se encontram, na noite de ano-novo, no quarto de um hotel decadente de São Paulo. 45 min. 14 anos. Dir. Marcos Loureiro. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. 2ª e 3ª, 21h30. R$ 30. Até 15/12.

Jacques e Seu Amo

Única peça teatral de Milan Kundera, o texto merece sua primeira montagem no Brasil. Com direção de Roberto Lage, a comédia trata da viagem empreendida por um patrão e seu criado. 90 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 10. Até 13/12.

Juliette

Encenada pelo Satyros, a peça conta a história de Juliette, menina criada em um convento mas que, aos 13 anos, desiste da vida religiosa e embarca em uma aventura que inclui depravações físicas e morais. O texto é baseado na obra ‘La Nouvelle Justine’, do Marquês de Sade. Dir. Rodolfo García Vázquez. 90 min. 18 anos. Estação Satyros (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Sáb, 21h. R$ 40. Até 19/12.

A Língua em Pedaços

Baseada em ‘O Livro da Vida’, autobiografia da poeta espanhola Teresa d’Ávila (1515-1582), a peça mostra um embate fictício entre a carmelita e o inquisidor, que a acusa de heresia. Dir. Elias Andreato. 60 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (198 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb., 18h. R$ 50. Até 12/12.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. A peça – assim como ‘Medida por Medida’, com o mesmo elenco – faz parte do projeto Repertório Shakespeare, sob direção de Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 30/1/2016.

Medida por Medida

O Duque (Marco Antônio Pâmio) coloca em seu lugar um substituto que quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas o encontro com Isabella (Luisa Thiré) irá atrapalhar os planos do puritano. Integra o Repertório Shakespeare. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1/2016.

Memórias Impressas

Com concepção assinada pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo de Claudia Schapira traz três instalações em que atrizes apresentam histórias de temática feminina. 60 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3256-9463. 2ª, 21h30; 4ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 7/12.

Mistérios Gozósos

Oswald de Andrade é mais uma vez fonte de inspiração para Zé Celso Martinez Corrêa. O diretor do Oficina atualiza o espetáculo lançado em 1994, feito a partir do poema ‘O Santeiro do Mangue’. Além de direção e adaptação, Zé Celso também assina a trilha original, com parceiros como Zé Miguel Wisnik. Com Marcelo Drummond, Camila Mota e outros. 16 anos. 180 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, República, 3106-2818. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 5/R$ 40. Até 25/1/2016.

Mistero Buffo

No espetáculo do grupo La Mínima, os atores/palhaços Domingos Montagner e Fernando Sampaio são acompanhados pelo multi-instrumentista Fernando Paz. A comédia, com texto de Dario Fo, traz quadros com histórias bíblicas recriadas pela visão popular. 75 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 4003-5588. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 20/12.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia: o mistério de um anarquista que teria se matado ao saltar de um edifício. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50 (em novembro, ingressos do setor balcão/frisas por R$ 30). Até 10/12.

Não Fornicarás

A efemeridade das relações, provocada pelo excesso de vivência nas redes sociais, é o tema desta peça de Rosana Hermann. Com direção de Rodolfo García Vázquez, o texto cria um contraponto entre o ato sexual realizado presencialmente, de maneira convencional, e o virtual. O espetáculo tem cenas de sexo explícito. 50 min. 18 anos. Espaço dos Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. 6ª, 23h59. R$ 40. Até 18/12.

Nelson – Ficção Não Autorizada de um Pornográfico Apaixonado

Inspirada em Nelson Rodrigues, a Confraria dos Ritos apresenta peça que mostra a trajetória do jornalista que se transformou em um dos mais famosos dramaturgos brasileiros. Texto e dir. Janssen Hugo Lage. 90 min. 18 anos. Teatro Espaço Confraria. R. 14 de Julho, 74, Bela Vista, 4116-3665. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 20/12.

Uma Noite Sem o Aspirador de Pó

Nesta comédia dramática, uma acumuladora alimenta paixão obsessiva pelo vizinho, um escritor medíocre. Com Suzan Damasceno e Donizeti Mazonas. 70 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª a sáb., 20h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 12/12.

Oleanna

Prestes a ser reprovada, uma aluna cobra de seu professor mais empenho ao ensinar. A peça é baseada em texto de David Mamet. Dir. Gustavo Paso. Com Fernando Vieira e Miwa Yanagizawa. 75 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 13/12.

Oliver

Em seu novo espetáculo, a Cia. dos Inquietos mescla as linguagens de teatro e instalação, com o uso da holofonia (técnica de som 3D). O grupo cria uma experiência sensorial, num universo de realismo fantástico, para contar a história do personagem-título, que se apaixona por sua vizinha e não mede esforços para conquistá-la. Dir. Ed Moraes. Texto Leandro D’Errico. MIS. Espaço Expositivo Térreo. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Espetáculo: 60 min. 14 anos. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h e 20h; dom., 17h e 19h. R$ 20. Até 13/12. Instalação: Livre. 12h/20h (3ª e 4ª, 12h/21h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/12.

Otelo

Na montagem da tragédia de Shakespeare, dirigida por Debora Dubois, a atriz Mel Lisboa vive Desdêmona, jovem mulher de Otelo (Samuel de Assis). A trilha sonora foi criada a partir da obra de Caetano Veloso e dos repentistas brasileiros. 120 min. 12 anos. Teatro Faap (500 lug.). Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 10/12.

Para Gelar a Alma

A peça é baseada em contos de Edgar Allan Poe e da tradição oral brasileira. Em cena, três benzedeiras, que foram amaldiçoadas e escaparam da morte. Dir. Márcio Araújo. 55 min. 12 anos. 55 min. 12 anos. Sesc Ipiranga (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30. R$ 6/R$ 20. Até 12/12.

Pergunte ao Tempo

Na nova produção do autor e diretor Otávio Martins, o foco é o improvável encontro de um rapaz (Giovani Tozi), uma moça (Guta Ruiz) e um senhor mal-humorado (Luiz Damasceno), durante uma noite de ano-novo. Enquanto conversam, eles questionam as noções de tempo e de espaço. 75 min. 14 anos. CCBB (130 lug.) R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª e 4ª, 20h. R$ 10. Até 16/12.

A Reação

Na obra, a inglesa Lucy Prebble investiga a relação entre amor e antidepressivos. Dirigida por Clara Carvalho, que também integra o elenco, a peça retrata dois jovens que se submetem a um experimento e duvidam da autenticidade de suas emoções. 90 min. 16 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Itaim Bibi, 97420-1520. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 30/R$ 40. Até 20/12.

Real: Teatro de Revista Política

A peça da companhia mineira Espanca! se propõe a retratar a realidade. São quatro textos curtos escritos por autores brasileiros, entre eles Roberto Alvim e Marcio Abreu. 120 min. 16 anos. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Consolação, 2168-1776. Hoje (20) e sáb. (21), 21h; dom. (22),19h. Grátis (retirar ingresso 30min. antes).

Répétition

O texto de Flávio de Souza propõe uma discussão sobre a própria experiência teatral. Misturando realidade e ficção, cada um dos atores interpreta dois papéis. Dir. Walter Lima Jr. Com Paulinho Serra, Tatianna Trinxet e Alex Nader. 55 min. 14 anos. Teatro Folha (300 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 30/R$ 60. Até 20/12.

Roleta-russa

Neste suspense – uma adaptação do livro ‘Suicidas’, de Raphael Montes -, um grupo de universitários da elite carioca decide participar de uma roleta-russa. Um ano após a morte desses jovens, uma nova pista é encontrada. Dir. César Augusto. Com Dan Rosseto, Hélio Souto e outros. 100 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. Sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h (em dezembro, também 6ª, 21h30). R$ 50. Até 21/12.

Solilóquios

Dirigido por Johana Albuquerque, a peça de Amarildo Felix integra o ciclo de montagens de textos produzidos pelo Núcleo de Dramaturgia Sesi – British Council. O enredo aborda a incomunicabilidade em uma história de amor. 60 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50 lug). Av. Paulista, 1.313, 4003-5588. Sáb., 20h30; dom., 19h30. Sessão extra: dom. (29), 16h30. Grátis. Até 20/12.

O Taxidermista

A montagem da Cia. dos Imaginários, que tem texto e direção de René Piazentin, foi inspirada em notícia sobre um personagem de guerra, no Oriente Médio. Na peça, um veterinário que empalha animais mortos (e conversa com eles) conhece uma menina orfã, interessada na arte da taxidermia. 75 min. Livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 5ª e 6ª, 21h. R$ 30. Até 11/12.

TempoNorteExtremo

Esta peça-documentário é inspirada em dois livros do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. Na Amazônia, ele mantém há 30 anos o Jornal Pessoal, tabloide quinzenal que não aceita anúncios, sobrevivendo exclusivamente da venda em bancas. 60 min. Sede Luz do Faroeste. R. do Triunfo, 305, S. Efigênia, 3362-8883. 4ª a 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. Pague quanto quiser. Até 18/12.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder em seus princípios. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, sobem ao palco para uma nova temporada da peça – sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R, Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. Sáb. (28), sessão com audiodescrição (para deficientes visuais) e intérprete de libras (para deficientes auditivos). R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

Vendo Gritos e Palavras – Um Recital

Denise Stoklos se inspira no universo do escritor Julio Cortázar e busca um equilíbrio maior entre as palavras e o movimento, sempre privilegiado em seus trabalhos. 65 min. 16 anos. Sesc Consolação (280lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 13/12.

Visitando o Sr. Green

A peça do americano Jeff Baron conta a história de um jovem executivo que, condenado por um acidente, é obrigado a visitar o Sr. Green, um velho solitário. Com Sergio Mamberti e Ricardo Gelli. 90 min. 14 anos. Teatro Jaraguá (265 lug.). Novotel Jaraguá. R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 13/12.

MUSICAIS

Antes Tarde do que Nunca

O musical da Broadway ganha versão com texto e atuação de Miguel Falabella. Ao lado de Simone Gutierrez, ele conta a história de um playboy na Nova York dos anos 20. 150 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. R$ 50/R$ 230. Até 13/12.

Luz Negra

A Cia. Pessoal do Faroeste reestreia o musical, escrito e dirigido por Paulo Faria, encerra a trilogia do grupo sobre a região da Luz, onde sua sede está instalada. A atriz Mel Lisboa integra o elenco. 14 anos. 75 min. Sede Luz do Faroeste (80 lug.). R. do Triunfo, 301, metrô Luz, 3362-8883. A partir de 2ª (30). 2ª e 3ª, 21h. Pague quanto quiser. Até 15/12.

O Meu Lado Homem, um Cabaré d’Escárnio

A obra de Hilda Hilst é o mote do musical dirigido por Marcelo Romagnoli. Luis Mármora vive Sápata Magáli, apresentador de um cabaré decadente. 60 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, 3255-8065. 3ª e 4ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 16/12.

Mudança de Hábito

Versão musical do filme protagonizado por Whoopi Goldberg, o espetáculo tem a atriz Karin Hils no papel de Deloris, uma cantora de boate que se torna testemunha de um crime e acaba escondida em um convento. 150 min. 12 anos. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 40/R$ 220. Até 13/12.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção e versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. No elenco, estão nomes como Marisa Orth e Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta,2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 50/R$ 200. Até 20/12.

Nuvem de Lágrimas

O musical, que teve sua temporada prorrogada, faz uma mistura inesperada: adapta a história do clássico ‘Orgulho e Preconceito’, da escritora inglesa Jane Austen, para o interior brasileiro, com canções da dupla Chitãozinho & Xororó. No elenco, estão a cantora Lucy Alves (‘The Voice Brasil’) e o violeiro Gabriel Sater (filho de Almir Sater). 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. Hoje (27), não haverá espetáculo. Sessão extra: sáb. (28), 17h. R$ 50/R$ 190. Até 20/12.

O Poeta da Vila e Seus Amores

O lirismo e o samba de Noel Rosa são o ponto de partida do musical, que tem dramaturgia de Plínio Marcos. O espetáculo narra a vida do compositor carioca e leva ao palco canções como ‘Fita Amarela’ e ‘Com que Roupa?’. Dir. Antonio Netto. Com Cia. das Artes. 60 min. 12 anos. Teatro Ruth Escobar (390 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h30. R$ 50. Até sáb. (28).

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão brasileira com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

CIRCO

Noite Festiva do Circo

Com direção de Camilo Torres, o evento promovido pela Abracirco reúne artistas como o equilibrista Bruno Edson, o ventríloquo Yakko Sideratos e o Palhaço Rodrigo, do Circo Stankowich. A festa será comandada por Luiz Ricardo, famoso por viver o personagem Bozo. 150 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 2ª (30), 20h. Grátis (recomenda-se chegar 1h antes).

HUMOR

#Sorrindo por Mariana

Diversos humoristas, entre eles Oscar Filho, Matheus Ceará e Otávio Mesquita, se reúnem no espetáculo, que tem renda 100% revertida aos desabrigados da cidade de Mariana, em Minas Gerais. 90 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon, 3253-4102. 2ª (30), 21h. R$ 80.

Deixa Solto!

No palco, Marcos Mion e Fernando Ceylão se revezam em mais de 30 personagens, em esquetes rápidas que abordam temas como relacionamentos, vício em celular e violência urbana. 70 min. 16 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 80. Até dom. (29).

Fora do Normal

Ator do grupo Porta dos Fundos e colunista do Estadão, Fábio Porchat apresenta seu stand-up, no qual analisa situações corriqueiras sob um ponto de vista bastante peculiar e divertido. 60 min. 14 anos. Teatro Frei Caneca (600 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 23h; dom., 21h. R$ 80/R$ 100. Até dom. (29).

Meu Passado Me Condena – A Peça

Assim como na série de TV e no filme homônimos, Fábio Porchat e Miá Mello dão vida a um casal que, um mês após se conhecer, acaba se casando. A versão teatral, com texto de Tati Bernardi, condensa as brigas da dupla no momento pós-matrimônio e pré-lua-de-mel. 70 min. 14 anos. Teatro Frei Caneca (600 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 100. Até dom. (29).

ESPECIAL

Caravana Tonteria

A atriz Letícia Sabatella protagoniza o espetáculo, que mescla música ao vivo, poesia e cenas teatrais. Acompanhada por Paulo Braga, Fernando Alves Pinto e Zéli Silva, ela canta músicas de compositores como Chico Buarque e Cale Porter. A apresentação faz parte do projeto Diálogos Musicais em Direitos Humanos. 90 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (2), 21h. R$ 7,50/R$ 25.

Centro Compartilhado de Criação

Recém-inaugurado, o espaço comandado pelo ator Caco Ciocler e pelo produtor Ricardo Grasson apresenta, hoje (27) e sábado (28), às 21h, a peça ‘Plano Sobre Queda’, do Áreas Coletivo de Arte, sobre uma mulher que, ao saber que vai morrer, propõe ao marido que seja substituída por uma garçonete. No domingo (29), às 20h, é a vez de ’45 Minutos’, monólogo protagonizado por Ciocler e dirigido por Roberto Alvim. CCC (100 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. R$ 40.

Cia. Les Commediens Tropicales

A companhia apresenta, em sua mostra de repertório, a intervenção ‘Ver ( ) ter à Deriva’. Na apresentação sem falas, o elenco ocupa o espaço com sons, imagens, danças e ações criadas a partir das obras do artista britânico Banksy. 60 min. Livre. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-5558. Hoje (27), 14h; sáb. (28), 17h. Grátis.

Festival de Teatro Lusófono

Os países de língua portuguesa apresentam parte de sua produção teatral durante o evento. Obras de Portugal, Moçambique, Angola, Brasil e Cabo Verde compõem a programação. Sábado (28), às 19h, e domingo (29), às 18h, tem sessão de ‘Cinzas Sobre as Mãos’, da moçambicana Cia. Lareira Artes, que mostra dois coveiros em uma terra devastada por guerras (60 min.; 10 anos). Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. R$ 9/R$ 30. Até dom. (29). Inf.:www.sescsp. org.br/bomretiro

Instruções aos Criados

O grupo japonês Ban’yu Inryoku traz ao País seu espetáculo que mescla teatro, circo, artes marciais e música. No palco, grandes estruturas metálicas servem de base para 24 atores. Dir. J.A. Seazer. 100 min. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/R$ 30.

Letras em Cenas

O projeto comemora dez anos de existência com leituras dramáticas durante todo o mês de novembro. A última leitura ocorre nesta 2ª (30), com o texto ‘Berço de Pedra’, de Newton Moreno, sendo interpretado por Débora Duboc, Miriam Mehler, Carol Badra, entre outros. 90 min. 12 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4003-1212. 2ª, 20h. Grátis. Até 2ª (30).

Mostra Cemitério de Automóveis Retrospectiva do Ano

A companhia de Mário Bortolotto reapresenta sete espetáculos recentes. Neste sábado (28), às 21h30, tem ‘Ovelhas que Voam se Perdem no Céu’, uma adaptação de contos do livro homônimo de Daniel Pellizzari; e domingo (29), às 20h30, ‘Clavículas’, com contos escritos por Cristiano Baldi. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. R$ 30. Até 20/12.

Parque São Rafael – Lembranças do Quase Agora

O Grupo Rosas Periféricas faz um espetáculo/cortejo pelas ruas do bairro da zona leste. A encenação, contemplada pelo Programa Vai, da Prefeitura, parte de histórias dos moradores do Parque São Rafael ao longo dos últimos 30 anos. 50 min. Livre. Sede Provisória Grupo Rosas Periféricas. Av. Baronesa de Muritiba, 55, Pq. S. Rafael, 97983-4902. Sáb., 15h. Grátis. Até sáb. (28).

Rei Lear

A tragédia de Shakespeare sobre o rei que enlouquece após ser traído por suas filhas é encenada por Juca de Oliveira. Sob direção de Elias Andreato, o ator vive todos os personagens do enredo. 14 anos. 60 min. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (1º), 20h. Com tradução em Libras. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

DANÇA

Um Corpo Só

Vanessa Macedo, da Cia. Fragmento de Dança, apresenta este solo de dança. Os movimentos são inspirados por memórias ligadas ao afeto e à dor. 12 anos. Kasulo Espaço de Cultura e Arte (35 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes ou reservar pelo e-mail producaociafragmento@gmail.com). Até 6/12.

Dança à Deriva

A 3ª edição da Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea une companhias, coletivos e artistas independentes. O encerramento, nesta 2ª (30), às 20h, fica por conta da Cia. de Dança Maurício de Oliveira e Siameses, com o espetáculo ‘D.G.LO Vol II’ (40 min.; livre). Funarte (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Grátis. Até 2ª (30). Programação: www.fb.com/dancaaderiva

Ensaio para um Gesto Orientado

Passados cinco anos desde seu último espetáculo, Ivaldo Bertazzo estreia novo trabalho. A obra, que reúne cem dançarinos em cena, é resultado das oficinas conduzidas pelo coreógrafo com não profissionais. Livre. 75 min. Sesc Vila Mariana (200 lug.). R. Pelotas, 141. 5080-3000. Sáb.( 28), 3ª (1º), 5ª (3) e 5/12, 20h; dom. (29) e 6/12, 11h. Grátis.

GAG

O Coletivo Qualquer, formado em 2008 pela brasileira Luciana Chieregati e pelo espanhol Ibon Salvador, apresenta espetáculo que busca, pelos movimentos, apresentar e solucionar problemas. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (1º) e 4ª (2), 20h30. Grátis.

São Paulo Companhia de Dança

O grupo apresenta quatro coreografias: as estreias ‘Epiderme’, de Binho Pacheco, e ‘Céu Cinzento’, de Clébio Oliveira (desenvolvidas para o projeto Ateliê de Coreógrafos Brasileiros); além de ‘Workwithinwork’ (1998), de William Forsythe, e ‘Bingo’ (2014), de Rafael Gomes. 90 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (27), 21h30; sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 30.

Semanas de Dança 2015

O evento reúne exposição, mostras de cinema e videoarte, oficinas e espetáculos. Hoje (27) e sábado (28), às 21h, e domingo (29), às 20h, o Balé da Cidade de São Paulo mostra três coreografias de seu repertório: ‘Abrupto’ (2013), de Alex Soares; ‘O Balcão de Amor’ (2014), de Itzik Galili; e ‘Cantares’, de Oscar Araiz, criada em 1982 para o Ballet du Grand Théatre de Genève e remontada pela companhia em 1984, 1990 e 2013. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. ‘Balé da Cidade’: grátis (retirar ingresso 2h antes). Até 13/12. Inf.: bit.ly/semanasdanca

SimpleFictíon

A companhia chilena KiM Teatro Danzante traz ao Brasil espetáculo que reúne músicas de várias culturas do mundo. A temporada faz parte do Circuito Municipal de Cultura. Dir. Elías Cohen. 50 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Estreia 5ª (3). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 13/12.

Trilogia Cartaudgrafia

A Taanteatro Companhia apresenta, em uma mesma temporada, todos os espetáculos que fazem parte da trilogia em homenagem à vida e à obra do poeta francês Antonin Artaud. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (70 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. ‘Cartaudgrafia 1’: 6ª, 21h (60 min.). ‘Cartaudgrafia 2’: sáb., 21h (120 min.). ‘Cartaudgrafia 3’: dom., 20h (60 min.). R$ 20. Até 13/12.