Confira roteiro completo de Teatro e Dança

A seguir, as peças em cartaz em São Paulo de 20/11 a 26/11

ESTREIA | Cia. do Miolo apresenta peça ‘Casa de Tolerância’, encenada em um prostíbulo

ESTREIAS

Casa de Tolerância

A primeira peça da Cia. do Miolo pensada para uma sala fechada. A obra, que trata da violência contra mulher, será encenada em um antigo prostíbulo. 14 anos. 120 min. Cia. do Miolo (15 lug.). R. Dr. Ismael Dias, 111, Penha, 3871-0871. Estreia sáb. (21). Sáb. e dom., 17h. Grátis (reservas pelo email ciadomiolo@gmail.com). Até 12/12.

Mistérios Gozósos

Oswald de Andrade é mais uma vez fonte de inspiração para Zé Celso Martinez Corrêa. A obra se passa nos trópicos, misturando prostitutas, gigolôs, turistas e mulheres religiosas. Além de direção e adaptação, Zé Celso também assina a trilha original, em parceria com José Miguel Wisnik. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo (www.teatroficina.com. br). Com Marcelo Drummond e Camila Mota. 16 anos. 180 min. Teat(r)o Oficina (300 lug.). R. Jaceguai, 520, República, 3106-2818. Estreia hoje (20). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 5/R$ 40. Até 25/1/2016.

REESTREIA

Mistero Buffo

No espetáculo da La Mínima, os atores/palhaços Domingos Montagner e Fernando Sampaio dão vida ao texto de Dario Fo, uma comédia com histórias bíblicas recriadas. 75 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, 4003-5588. A partir de sáb. (21). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 20/12.

ÚLTIMA SEMANA

Acorda Amor – Teatro Cego

A peça da Companhia Teatro Cego é encenada completamente no escuro, explorando vozes, sons, cheiros e sensações táteis. No enredo, a história de quatro jovens que lutam contra a ditadura militar nos anos 70. Executada ao vivo pela banda Social Samba Fino, a trilha sonora é composta por canções de Chico Buarque. Texto e dir. Paulo Palado. 60 min. 14 anos. Teatro Mars (100 lug.). R. João Passalaqua, 80, Bela Vista, 2955-7083. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até dom. (22).

Eu e Ela

Na comédia escrita por Guilherme Fiuza, Bárbara é uma mulher de meia-idade que se vê sozinha em casa com uma barata. A presença do inseto a deixa histérica, trazendo à tona o fracasso de seu casamento, e a insatisfação consigo mesma. Dir. Ernesto Pícollo. Com Cláudia Mauro, Renata Paschoal e Andre Dale. 60 min. 14 anos. Teatro MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 21h; dom., 20h30. R$ 50. Até dom. (22).

O Homem que Virou Cão – E Outras Histórias

A Oroboro Companhia de Teatro apresenta um homem batendo à porta de uma fábrica em busca de emprego. De forma tragicômica, busca discutir até onde uma pessoa vai para atender suas necessidades materiais. Dir. Fernando Saba. 50 min. 14 anos. Teatro MuBE Nova Cultural (200 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb. e dom., 18h. R$ 20. Até dom. (22).

A Merda (La Merda)

Com direção e interpretação de Christiane Tricerri, o espetáculo é baseado no premiado texto de estreia do dramaturgo italiano Cristian Ceresoli. O monólogo aborda temas como a sociedade de consumo. 60 min. 18 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 30. Até 5ª (26).

Poema Suspenso para uma Cidade em Queda

A Cia. Mungunzá apresenta peça com direção de Luiz Fernando Marques, encenada sobre um andaime. O enredo é uma fábula contemporânea sobre a sensação de inércia no mundo moderno. 60 min. 16 anos. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, metrô Santa Cruz, 5573-3774. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (22).

A Tempestade

No clássico de Shakespeare, o duque Próspero sonha em devolver o trono que lhe foi usurpado à filha Miranda. No palco, os atores cantam e tocam canções populares brasileiras que falam de rios e mares. Dir. Gabriel Villela. Com Celso Frateschi, Helio Cicero e Chico Carvalho. 90 min. 12 anos. Tucarena (170 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até dom. (22).

Você Não Está Aqui

Pedro Granato e Ricardo Malerbi assinam este texto, cuja montagem é dirigida pelo primeiro e encenada pelo segundo. Mesclando performance, teatro e ilusionismo, o espetáculo reflete sobre o que nos caracteriza, a partir do que poderíamos levar para uma missão em outro planeta. 70 min. 14 anos. MIS. Espaço Redondo (100 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª, 21h; sáb. e dom., 18h. R$ 20. Até dom. (22).

EM CARTAZ

Ao Pé do Ouvido

Com direção de Zé Henrique de Paula, a peça do Núcleo Experimental aborda as histórias de sete migrantes nordestinos. Com fones de ouvido, os atores escutam depoimentos reais gravados e os interpretam. 80 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 3ª, 4ª e 5ª, 21h. R$ 30. Até 10/12.

O Balcão

A cia Club Noir faz releitura do texto de Jean Genet. Por meio dos jogos eróticos, a obra explora como funcionam instituições como a Igreja, a polícia e a justiça. Em cena, Juliana Galdino vive a dona de um bordel onde os homens exercem, no sexo, suas fantasias de poder. Dir. Roberto Alvim. 60 min. 14 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, 2309-7271. 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 20h. Sessões extras: 6/12, 13/12 e 20/12, 21h. R$ 20. Até 17/12.

O Camareiro

Tarcísio Meira vive um ator debilitado e tirano que, durante a Segunda Guerra Mundial, lidera uma companhia teatral. Ao seu lado, um fiel e solícito camareiro. Dir. Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7310. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 100 (em novembro, ingressos de balcão/ frisas por R$ 50). Até 13/12.

Caminham Nus Empoeirados

No espetáculo, Gero Camilo atua como dramaturgo, diretor e ator. O enredo conta as aventuras e desventuras de dois atores que abandonam sua companhia e caem na estrada. 65 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug,). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 13/12.

O Canal

Escrita pelo americano Gary Richards, a peça ganha montagem da Cia. Cemitério de Automóveis. No enredo, quatro sujeitos estão envolvidos em um desmanche de carros. Com Mário Bortolotto, Carcarah e outros. 80 min. 16 anos. Teatro Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. 4ª e 5ª, 21h30. R$ 30. Até 17/12.

De Dionísio para Koré

A Cia. Teatro do Incêndio aborda o amor descontrolado de um deus por uma mortal, com elementos de rituais e dança. Dir. Marcelo Marcus Fonseca e Gabriela Morato. 45 min. 16 anos. Teatro do Incêndio (60 lug.). R. 13 de Maio, 53, Bela Vista, 2609-3730. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 13/12.

Uma Espécie de Alasca

Para esta peça, o dramaturgo Harold Pinter se inspirou no livro ‘Tempo de Despertar’, do neurologista Oliver Sacks. Nela, Yara de Novaes vive uma mulher que acorda após um coma de 29 anos. 60 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5920. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 29/11.

Fantasmas

Censurado em diversos países quando foi lançada, em 1881, o clássico do norueguês Henrik Ibsen trata de religião, loucura, incesto e eutanásia. Dir. Roberto Alvim. Com Guilherme Weber, Mário Bortolotto e outros. 90 min. 16 anos. Sesc Santana (337 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 479, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 13/12.

Filoctetes

Nos anos 1960, o autor alemão Heiner Müller se debruçou sobre a tragédia de Sófocles – e criou sua própria versão para a história do herói grego abandonado em uma ilha por dez anos. Dir. Marcio Aurelio. Com Cia. Razões Inversas. 90 min. 14 anos. Funarte (50 lug). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 20/12.

Folias Galileu

O espetáculo do grupo Folias mostra os dilemas do astrônomo italiano Galileu Galilei. Seus conflitos éticos e seu destaque na revolução científica são inspirações da peça. Dir. Dagoberto Feliz. 90 min. 10 anos. Galpão do Folias (77 lug.). R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília, 3361-2223. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 29/11.

Hysterica Passio

No texto da dramaturga espanhola Angélica Liddell, Hipólito é um menino de 12 anos que resolve se vingar dos pais pelos maus tratos que sofreu. Dir. Reginaldo Nascimento. Com Teatro Kaus Cia. Experimental. 80 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 13/12.

Macbeth

O nobre Macbeth (Thiago Lacerda) encontra videntes que prenunciam que ele se tornará rei. Ao saber da profecia, Lady Macbeth (Giulia Gam) convence o marido a matar o rei e tomar o seu lugar. Dir. Ron Daniels. 100 min. 14 anos. Sesc Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb., 21h. R$ 18/R$ 60. Até 30/1/2016.

A Mandrágora

O Grupo Tapa mostra sua montagem do clássico de Nicolau Maquiavel. No enredo, um jovem rico se passa por médico para conquistar o amor de uma mulher casada, que sofre por não conseguir engravidar. 90 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 40. Até 29/11.

Medida por Medida

Inconformado com a imoralidade e a corrupção, o Duque (Marco Antônio Pâmio) quer coibir abusos sexuais com a pena de morte. Mas seu encontro com Isabella (Luisa Thiréo) irá atrapalhar seus planos. Dir. Ron Daniels. 110 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 21h; dom., 18h. R$ 18/R$ 60. Até 31/1/2016.

Morte Acidental de um Anarquista

Mais famoso texto do dramaturgo italiano Dario Fo (Prêmio Nobel de Literatura), conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia. A peça é protagonizada por Dan Stulbach. Dir. Hugo Coelho. 80 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 40/R$ 50 (em novembro, ingressos de balcão/frisas por R$ 30). Até 10/12.

Nelson – Ficção Não Autorizada de um Pornográfico Apaixonado

Inspirada em Nelson Rodrigues, a Confraria dos Ritos mostra a trajetória do jornalista que se transformou em um dos mais famosos dramaturgos brasileiros. Texto e dir. Janssen Hugo Lage. 90 min. 18 anos. Teatro Espaço Confraria. R. 14 de Julho, 74, Bela Vista, 4116-3665. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 20/12.

Oleanna

Prestes a ser reprovada, uma aluna cobra de seu professor mais empenho ao ensinar. Os atores Fernando Vieira e Miwa Yanagizawa se alternam no papel do educador, abrindo as possibilidades para a interpretação desse conflito. A peça é baseada em texto de David Mamet. Dir. Gustavo Paso. 75 min. 16 anos. Teatro Eva Herz. Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Hoje (20), excepcionalmente, 18h. R$ 50. Até 13/12.

Oliver

A Cia. dos Inquietos mescla as linguagens de teatro e instalação, com o uso da holofonia (técnica de som 3D). O grupo cria uma experiência sensorial, para contar a história do personagem que se apaixona por sua vizinha e não mede esforços para conquistá-la. 60 min. 14 anos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h e 20h; dom., 17h e 19h. R$ 20. Até 13/12.

O Topo da Montanha

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo protagoniza a peça, sobre o encontro do ativista político Martin Luther King com a camareira de um hotel. A moça, em seu primeiro dia de trabalho, examina o líder em seus princípios. Texto de Katori Hall. Dir. Lázaro Ramos. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, 3662-7233. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 90. Até 13/12.

A Reação

Na obra, a inglesa Lucy Prebble investiga a relação entre amor e antidepressivos. Dirigida por Clara Carvalho, que também integra o elenco, a peça retrata dois jovens que se submetem a um experimento e duvidam da autenticidade de suas emoções. 90 min. 16 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Itaim Bibi, 97420-1520. 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 30/R$ 40. Até 20/12.

TempoNorteExtremo

Esta peça-documentário é inspirada em dois livros do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto. Na Amazônia, ele mantém há 30 anos o Jornal Pessoal, tabloide quinzenal que não aceita anúncios, sobrevivendo exclusivamente da venda em bancas. 60 min. Sede Luz do Faroeste. R. do Triunfo, 305, S. Efigênia, 3362-8883. 4ª a 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 18h. Pague quanto quiser. Até 18/12.

Tribos

Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, sobem ao palco para uma nova temporada da peça – sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.

Vendo Gritos e Palavras – Um Recital

Denise Stoklos se inspira no universo do escritor Julio Cortázar e busca um equilíbrio maior entre as palavras e o movimento, sempre privilegiado em seus trabalhos. 65 min. 16 anos. Sesc Consolação (280lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 13/12.

MUSICAIS

Master Class

No musical, Christiane Torloni vive a diva mundial da ópera Maria Callas. O espetáculo da Broadway parte das aulas que a cantora ministrou na Julliard School, em Nova York, nos anos 1970. Dir. José Possi Neto. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3º piso, Pinheiros, 3034-0075. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80/R$ 90. Até dom. (22).

Mudança de Hábito

A versão musical do filme traz a atriz Karin Hils no papel de Deloris, uma cantora de boate que se torna testemunha de um crime e acaba escondida em um convento. 150 min. 12 anos. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 40/R$ 220. Até 13/12.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Com direção e versão brasileira de Miguel Falabella, o musical leva o enredo do filme de Pedro Almodóvar para o palco. No elenco, estão nomes como Marisa Orth e Totia Meireles. 50 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (636lug.). R. Augusta,2.823, Cerqueira César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h. R$ 50/R$ 200. Até 20/12.

Nuvem de Lágrimas

O musical faz uma mistura inesperada: adapta ‘Orgulho e Preconceito’, da escritora inglesa Jane Austen, para o interior brasileiro, com canções da dupla Chitãozinho & Xororó. No elenco, a cantora Lucy Alves (finalista do ‘The Voice Brasil’) e o violeiro Gabriel Sater (filho de Almir Sater). 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 190. Até dom. (22).

Urinal, o Musical

Vencedor de três prêmios Tony em 2001, o espetáculo ganha versão com direção de Zé Henrique de Paula. No enredo, a falta de água leva ao fechamento de todos os banheiros privados (e, para usar os públicos, há cobrança de taxa). 125 min. 10 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 14/12.

Yentl em Concerto

A partir do conto ‘Yentl – The Yeshiva Boy’, de Isaac Bashevis Singer, a atriz e cantora Alessandra Maestrini apresenta a história de Yentl, uma garota que se traveste de homem para poder estudar. 12 anos. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 3ª, 21h. R$ 60/R$ 80 (em novembro, ingressos de balcão/ frisas por R$ 50). Até 3ª (24).

HUMOR

Cada Dois Com Seus Pobrema

Escrita e interpretada por Marcelo Médici, a peça foi criada pela mesma equipe de ‘Cada Um Com Seus Pobrema’ (vista por cerca de 250 mil espectadores, desde sua estreia em 2004). Agora, o ator, ao lado de Ricardo Rathsam, leva ao palco novas histórias de personagens como o corintiano Sanderson e a desbocada apresentadora infantil Tia Penha. 90 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472-2229. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60/R$ 80. Até 5ª (26).

Fora do Normal

Ator do grupo Porta dos Fundos e colunista do Estado, Fábio Porchat apresenta seu stand-up, no qual analisa situações corriqueiras sob um ponto de vista bastante peculiar e divertido. 60 min. 14 anos. Teatro Frei Caneca (600 lug.). Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 23h; dom., 21h. R$ 80/R$ 100. Até 29/11.

ESPECIAL

Antígona Recortada

Por meio da poesia falada, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos apresenta peça inspirada em ‘Antígona’, de Sófocles. O grupo coloca o enredo na periferia de uma cidade grande. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, República, 3256-9463. Hoje (20), 19h e 21h; dom. (22), 18h e 20h. R$ 20.

Cia. Les Commediens Tropicales

A companhia apresenta, em sua mostra de repertório, ‘O Pato Selvagem’, adaptação do texto de Henrick Ibsen. No enredo, um fotógrafo vê suas relações familiares estremecerem após a visita de um vingativo amigo de infância. 14 anos. Espaço dos Fofos Encenam (50 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. A partir de 5ª (26). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 6/12.

Centro Compartilhado de Criação

O novo espaço cultural da cidade foi criado pelo ator Caco Ciocler e pelo produtor Ricardo Grasson. A programação de abertura prevê não apenas peças, como ‘Stela do Patrocínio’ (foto), mas também um show e uma exposição. CCC. R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. ‘Stela do Patrocínio’: 5ª (26), 21h. R$ 40.

Festival de Teatro Lusófono

Os países de língua portuguesa apresentam parte de sua produção teatral durante o evento. Obras de Portugal, Moçambique, Angola, Brasil e Cabo Verde compõem a programação. Sábado (21), às 19h, e domingo (22), às 18h, tem ‘Olímias’, da angolana Dadaísmo Cia. de Teatro, que conta história de três filhos gerados em uma relação de amor e ódio. Já 4ª (25) e 5ª (26), às 20h, a brasileira Arieta Corrêa interpreta uma mulher pateticamente trágica em ‘Florbela’. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. R$ 9/R$ 30. Até 29/11. Inf.: www.sescsp.org.br/bomretiro

Letras em Cenas

O projeto comemora dez anos de existência com leituras dramáticas no mês de novembro. Nesta 2ª (23), o texto ‘Mãe’, de Vitor de Oliveira, é interpretado por elenco que inclui Norma Blum e Clara Carvalho, com direção de Edgar Benitez. 90 min. 12 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. Olimpíadas, 360, 4003-1212. 2ª, 20h. Grátis. Até 30/11.

Parque São Rafael – Lembranças do Quase Agora

O Grupo Rosas Periféricas faz um espetáculo/cortejo pelas ruas do bairro da zona leste. A encenação, contemplada pelo Programa Vai, da Prefeitura, parte de histórias dos moradores do Parque São Rafael ao longo dos últimos 30 anos. 50 min. Livre. Sede Provisória Grupo Rosas Periféricas. Av. Baronesa de Muritiba, 55, Pq. S. Rafael, 9 7983-4902. Sáb., 15h. Grátis. Até 28/11.

Satyrianas

O festival, que tradicionalmente ocorre na primavera, abre sua 16ª edição e reúne mais de 600 atrações, em 78 horas ininterruptas de programação. Na Praça Roosevelt e em teatros dos arredores, os espetáculos que integram o evento convidam o público a pagar quanto quiser. Há ainda opções gratuitas para as peças que já estão em cartaz. Com o tema Caldeirão de Culturas, a programação celebra a diversidade. Programação completa: bit.ly/div_satyrianas. Pague quanto quiser. Até dom. (22).

A Volta para Casa

Com direção de Regina Duarte, o texto do romeno Matéi Visniec tem como cenário o fim de uma guerra. Após o conflito, novas fronteiras foram delineadas e uma mulher se vê impedida de voltar a seu país Ao mesmo tempo, um general convoca os mortos a se levantar e entrar triunfalmente em sua terra natal. Com Grupo de Estudos de Dramaturgia e Interpretação de Textos. 50 min. 12 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (24), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

DANÇA

Balé da Cidade de São Paulo

A companhia faz apresentações gratuitas com três coreografias de seu repertório: ‘Abrupto’, de Alex Soares; ‘O Balcão de Amor’, de Itzik Galili; ‘Cantares’, de Oscar Araiz. 60 min. Livre. Teatro Paulo Eiró (460 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, Amaro, 5546-0449. Hoje (20) e sáb. (21), 21h; dom. (22), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cantinho de Nóis

Para celebrar seus dez anos de existência, a companhia J.Gar.Cia Dança Contemporânea espetáculo inspirado em cantos e contos populares brasileiros. 50 min. Livre. Capital 35 (30 lug.). R. Capital Federal, 35, Sumaré, 2579-9386. Hoje (20) a dom. (22), 20h. R$ 20 (é necessário fazer reserva pelo e-mail reservas.ciajgarcia @gmail.com).

Cisne Negro Cia. de Dança

O grupo apresenta dois espetáculos: ‘Sra Margareth’, uma adaptação do coreógrafo Barak Marshall, e ‘Calunga’, mergulho nas tradições populares, que se inspira na composição de Francisco Mignone. Livre. 70 min. Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb.(21), 21h; dom (22), 18h. R$ 9/R$ 30.

Dança à Deriva

A 3ª edição da Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea une companhias, coletivos e artistas independentes. Na 2ª (23), às 20h30, a carioca Híbrida apresenta ‘Olho Nu’ (50 min.; livre), com elementos do hip hop e da dança de rua. Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. A partir de 2ª (23). Grátis. Até 30/11. Programação completa: www.fb.com/dancaaderiva

São Paulo Companhia de Dança

O grupo apresenta quatro coreografias: as estreias ‘Epiderme’, de Binho Pacheco, e ‘Céu Cinzento’, de Clébio Oliveira (desenvolvidas para o projeto Ateliê de Coreógrafos Brasileiros); além de ‘Workwithinwork’ (1998), de William Forsythe, e ‘Bingo’ (2014), de Rafael Gomes. 90 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª (26) e 28/11, 21h; 27/11, 21h30; 29/11, 18h. R$ 30.

Semanas de Dança 2015

O evento reúne exposição, mostras de cinema e videoarte, oficinas e espetáculos. Nesta 3ª (24), às 19h, o Núcleo Pé de Zamba apresenta ‘A Cruz que me Carrega’ (50 min.; livre), inspirado em tradições afro-brasileiras (é necessário retirar ingresso 2h antes). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. A partir de 3ª (24). Grátis/R$ 10. Até 13/12. Programação: bit.ly/semanasdanca

O Sonho de Dom Quixote

A São Paulo Companhia de Dança interpreta a primeira coreografia de Márcia Haydée para o Brasil. A bailarina brasileira dirigiu por 20 anos o Stuttgart Ballet. 90 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 18h. Sessão extra: sáb. (21), 15h. R$ 15/R$ 30. Até dom. (22).

Sortie de Secours

Dirigido e coreografado por Fabio Aragão, o espetáculo da FA Contemporary Dance Company percorre o universo da esquizofrenia. 90 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, Bela Vista, 4003-1527. Hoje (20), 3ª (24), 4ª (25) e 5ª (26), 19h e 21h30; 2ª (23), 20h30. R$ 60.